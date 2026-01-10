Украински дрон порази нефтобаза край Волгоград

Нефтобаза във Волгоградска област се запали след падането на дрон, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.
Събщението му беше цитиран от пресслужбата на областната администрация.
Според предварителните данни няма пострадали.
„В Октябрски район е открит пожар в нефтобаза в резултат на падането на дрон. Пожарникари, аварийни служби и общински служители работят на мястото на инцидента“, каза Бочаров.
Временна станция за безопасност в училище № 2 в Октябрски е поставена в бойна готовност в случай на необходимост от евакуация на жителите на близките домове, се казва в доклада.
Последната атака с украински дрон срещу Волгоградска област беше в нощта на 8 януари. Два дрона са свалени над региона.
Силите за противовъздушна отбрана унищожиха 59 украински дрона над руска територия през нощта, съобщи Министерството на отбраната.
11 безпилотни летателни апарата са свалени над Черно море, десет в Краснодарски край, осем в Брянска област и шест в Липецка област.
По четири дрона бяха унищожени в Калужска област, Адигея, Крим и над Азовско море. Още три дрона бяха неутрализирани над Московска област, включително един, летящ към столицата, два в Белгородска област и по един във Воронежска, Смоленска и Тулска области.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Храбрата нефтобаза
Коментиран от #7
06:07 10.01.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #12
06:09 10.01.2026
3 Мишел
Коментиран от #4
06:31 10.01.2026
4 Омазана ватенка
До коментар #3 от "Мишел":И тя била празна..
Коментиран от #15
06:36 10.01.2026
5 Путине, Путине...
Коментиран от #11, #16
06:37 10.01.2026
6 Факт
Коментиран от #8, #18
06:43 10.01.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Храбрата нефтобаза":Сорос ни нареди да станем.... "многоходови"
06:50 10.01.2026
8 Путин
До коментар #6 от "Факт":Важното е Кабаева да е добре и Сорос.
06:51 10.01.2026
9 Дъщерята на Путин
06:52 10.01.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #17
06:52 10.01.2026
11 Путин
До коментар #5 от "Путине, Путине...":В бункера е спокойно.
06:53 10.01.2026
12 Путин бакшиша
До коментар #2 от "Боруна Лом":Не можем ве.... бакшиши сме
06:54 10.01.2026
13 Опааа
06:55 10.01.2026
14 Хи их хи
06:57 10.01.2026
15 Мишел
До коментар #4 от "Омазана ватенка":Нефтобазите се строят така, че един дрон или ракета да запали максимум един резервоар. Затова руските нефтобази са без ПВО. Щетите се поемат от застрахователя.
06:57 10.01.2026
16 Путин
До коментар #5 от "Путине, Путине...":Няма край на публичното унижение на многоходовия амсаляк.
06:57 10.01.2026
17 Гошо
До коментар #10 от "ФАКТ":Ся не разбрах последно ти балкански стинкаЖия или центаЖия си, Ъ?
06:59 10.01.2026
18 Смех с копейки
До коментар #6 от "Факт":На Запад се присмиват на джуджето.
07:01 10.01.2026
19 Зеленски
07:02 10.01.2026