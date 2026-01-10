Украински дрон порази нефтобаза край Волгоград

Нефтобаза във Волгоградска област се запали след падането на дрон, съобщи областният губернатор Андрей Бочаров.

Събщението му беше цитиран от пресслужбата на областната администрация.

Според предварителните данни няма пострадали.

„В Октябрски район е открит пожар в нефтобаза в резултат на падането на дрон. Пожарникари, аварийни служби и общински служители работят на мястото на инцидента“, каза Бочаров.

Временна станция за безопасност в училище № 2 в Октябрски е поставена в бойна готовност в случай на необходимост от евакуация на жителите на близките домове, се казва в доклада.

Последната атака с украински дрон срещу Волгоградска област беше в нощта на 8 януари. Два дрона са свалени над региона.

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха 59 украински дрона над руска територия през нощта, съобщи Министерството на отбраната.

11 безпилотни летателни апарата са свалени над Черно море, десет в Краснодарски край, осем в Брянска област и шест в Липецка област.

По четири дрона бяха унищожени в Калужска област, Адигея, Крим и над Азовско море. Още три дрона бяха неутрализирани над Московска област, включително един, летящ към столицата, два в Белгородска област и по един във Воронежска, Смоленска и Тулска области.