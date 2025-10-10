Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия атакува Киев, Украйна си върна 23 деца от окупираните територии
  Тема: Украйна

Руската армия атакува Киев, Украйна си върна 23 деца от окупираните територии

10 Октомври, 2025 03:35, обновена 10 Октомври, 2025 03:49 668 1

Германия и Украйна ще си сътрудничат в областта на цифровизацията на военните сили. Предлагат забрани за прелитане на Русия на китайските авиокомпании при полети от и до САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Масирана руска атака с дронове предизвика пожар във висока жилищна сграда в центъра на Киев рано днес, а фрагменти от дроновете паднаха на земята в няколко района, съобщиха официални лица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на Киев, каза, че дрон е запалил апартаменти на 6-ия и 7-ия етаж на висока сграда в централния Печерски район. Публикувани в интернет снимки показват апартаменти в пламъци, докато пожарникарите се приготвят за действие.

Ткаченко заяви, че няма информация за жертви.

В югоизточния град Запорожие дронове са ударили няколко цели, ранявайки двама души и предизвиквайки поне един пожар в жилище, заяви областният губернатор.

В рамките на инициативата на президента Володимир Зеленски "Да върнем обратно децата на Украйна" група от 23 украински деца и тийнейджъри беше спасена от териториите, окупирани от руските сили, информира Укринформ.

Това съобщение беше направено в Телеграм от шефа на президентската канцелария Андрий Ермак .

Той каза, че две сестри, на 11 и 14 години, са били принудени да посещават руско училище. Майка им била заплашена, че ако тя откаже, ще ѝ отнемат децата.

Един от тийнейджърите останал без настойници след окупацията и бил принуден да получи руски паспорт. Той обаче категорично отказал да посещава руско училище.

На едно малко момиче и майка му преди време било отказано разрешение да напуснат окупираната територия, защото техен роднина служил във въоръжените сили на Украйна. Оттогава семейството живеело под постоянен натиск и без никакви официални документи.

"Днес всички спасени деца са в безопасност. Те получават медицинска, психологическа и хуманитарна помощ, възстановяват документите си и постепенно се връщат към мирния живот. Благодарен съм на "Спасете Украйна", на Съвместния център на Службата за сигурност на Украйна за координирането на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани лица, както и на всички партньори за помощта при спасяването на тези деца", подчерта Ермак.

Според информация от Киев, Германия и Украйна са подписали споразумение за сътрудничество в областта на цифровизацията на военните сили, предаде ДПА.

Споразумението, валидно от 2026 до 2028 г., предвижда финансиране на три ИТ проекта за украинските въоръжени сили, съобщи министерството на отбраната.

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Оксана Ферчук описа споразумението като "сигнал, че подкрепата за цифровизацията на въоръжените сили нараства".

Финансирането ще бъде насочено към разширяване на програмата "Делта" – система за управление на бойното поле, предназначена да даде на щабните офицери по-голям контрол в сложни бойни ситуации.

То ще подкрепи и приложенията "Армия+" и "Резерв+", използвани за вътрешно военно управление, съобщи министерството.

Войната срещу Украйна, започната от руския президент Владимир Путин преди повече от три години и половина, все повече придобива формата на технологичен конфликт, посочва ДПА.

Украйна разчита в голяма степен на напредъка в комуникациите и оръжейните технологии, за да се противопостави на руските сили, които запазват превъзходство по отношение на огнева мощ и човешки ресурси.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи да се забрани на китайските авиокомпании да прелитат над Русия при полети от и до Съединените щати, съобщи Ройтерс.

Американските авиокомпании отдавна критикуват решението да се разреши на китайските превозвачи да прелитат над Русия по някои полети, докато американското правителство е забранило на американските превозвачи да прелитат над Русия от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Американското министерство на транспорта заяви в четвъртък в предложената си заповед, че "този дисбаланс е станал значителен конкурентен фактор".


Украйна
