В Бундестага: Трябва да приемаме Тръмп насериозно, открита критика ще го откаже от преговорите за Украйна

Армин Лашет, председател на Комисията по външни работи на Бундестага, призова за дипломатически усилия за разубеждаване на САЩ от анексиране на Гренландия, заявявайки, че военните действия срещу член на НАТО биха подкопали доверието в алианса.

„Трябва да изясним на американците в дипломатическите преговори, че военните действия срещу малък член на НАТО биха унищожили последните остатъци от доверие в алианса. Краят на НАТО не може да бъде в интерес на Вашингтон. Във всеки случай едно е ясно: европейците не могат да воюват със САЩ“, каза Лашет в интервю за медийната група Funke.

В същото време той отбеляза, че „всичко, което президентът на САЩ казва, трябва да се приема сериозно“. „Дискусията за Гренландия започна по време на първия мандат на Тръмп. Не вярвам, че ще ескалира до военна конфронтация, но натискът нараства. Европа трябва да се подготви за това“, подчерта Лашет. Гренландия, според политика, придобива ново геостратегическо значение. „НАТО можеше колективно да се справи с това предизвикателство, без Съединените щати да анексират Гренландия“, твърди ръководителят на комисията на Бундестага.

Лашет отбеляза, че чуждестранните намеси не са характерни само за американския президент Доналд Тръмп. „Убийството на Осама бин Ладен без съдебна заповед в Пакистан по време на управлението на президента Обама беше също толкова проблематично от гледна точка на международното право“, заяви Лашет. Той също така защити сдържаната реакция на европейците след залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Откритата критика към американския президент от страна на европейските лидери, според Лашет, „би означавала край на преговорите за Украйна“.