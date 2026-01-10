Москва отрече да е отговорна за щетите по катарското посолство в Киев, обвини украинската противовъздушна отбрана ВИДЕО

Руското външно министерство отхвърля като неверни съобщенията за участието на руски военни в нанасянето на щети на катарското посолство в Киев, съобщиха от пресслужбата ведомството.
Министерството заяви, че украински източници разпространяват информацията за предполагаемото участие на Русия. Ведомството подчерта, че дипломатическите мисии никога не са били обект на атаки от руските въоръжени сили.
„Също така не е имало определени цели в близост до катарската дипломатическа мисия, което показва, че украинската система за противовъздушна отбрана е била неизправна, което е довело до щетите на сградата на посолството“, подчерта външното министерство.
Представители на външното министерство добавиха също, че Русия разглежда Катар като приоритетен партньор и приятелска страна.
Катарското посолство в Украйна беше повредено от експлозии в Киев в нощта на 9 януари. Пресслужбата на катарското външно министерство съобщи това, като уточни, че няма пострадали служители на дипломатическата мисия.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии и активност на противовъздушната отбрана в нощта на 9 януари. Украинските власти обвиниха Русия за щетите по сградата на посолството.
Министерството на отбраната на Русия съобщи за удар на 9 януари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост и енергийна инфраструктура, наричайки го "отговор" на атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в края на декември. Ударът включваше и участието на системи за противовъздушна отбрана със среден обсег „Орешник“.
Министерството на отбраната подчерта отново, че "нанася удари само по украински военни и енергийни обекти".
1 оня с коня
дето после се оказаха лепени с тиксо от любители в укроклуб,
а руският дрон дето ударил къща....
се оказа ракета от нидерландски Ф-16??
Коментиран от #8
06:45 10.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:46 10.01.2026
3 Омазана ватенка
Коментиран от #6, #7
06:46 10.01.2026
4 ВВП
06:50 10.01.2026
5 Владо
06:51 10.01.2026
6 Дио
До коментар #3 от "Омазана ватенка":Като гледам ти ще си.Гарантирано
06:52 10.01.2026
7 само питам
До коментар #3 от "Омазана ватенка":без значение кои има още хиляди
кое ще е следващото село което ще превземат руснаците?
Коментиран от #10
06:53 10.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "оня с коня":Прочетох заглавието, вярно е, верен и твоя коментар и не си струва да чета статията...... Даже и малкото дете знае за "точността" на украинското фашистко ПВО....
06:54 10.01.2026
9 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие
Коментиран от #13
06:54 10.01.2026
10 Кавалерист
До коментар #7 от "само питам":Орките атакуват Покровск на КОНЕ!Украинските дронове все пак пазят КОНЕТЕ😁
Коментиран от #11, #12
06:58 10.01.2026
12 путин yмря вече 5 пъти щото
До коментар #10 от "Кавалерист":Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
07:02 10.01.2026
13 доктор
До коментар #9 от "дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие":След като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.
07:05 10.01.2026