Руското външно министерство отхвърля като неверни съобщенията за участието на руски военни в нанасянето на щети на катарското посолство в Киев, съобщиха от пресслужбата ведомството.

Министерството заяви, че украински източници разпространяват информацията за предполагаемото участие на Русия. Ведомството подчерта, че дипломатическите мисии никога не са били обект на атаки от руските въоръжени сили.

„Също така не е имало определени цели в близост до катарската дипломатическа мисия, което показва, че украинската система за противовъздушна отбрана е била неизправна, което е довело до щетите на сградата на посолството“, подчерта външното министерство.

Представители на външното министерство добавиха също, че Русия разглежда Катар като приоритетен партньор и приятелска страна.

Катарското посолство в Украйна беше повредено от експлозии в Киев в нощта на 9 януари. Пресслужбата на катарското външно министерство съобщи това, като уточни, че няма пострадали служители на дипломатическата мисия.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии и активност на противовъздушната отбрана в нощта на 9 януари. Украинските власти обвиниха Русия за щетите по сградата на посолството.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за удар на 9 януари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост и енергийна инфраструктура, наричайки го "отговор" на атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в края на декември. Ударът включваше и участието на системи за противовъздушна отбрана със среден обсег „Орешник“.

Министерството на отбраната подчерта отново, че "нанася удари само по украински военни и енергийни обекти".