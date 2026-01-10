Новини
Лондон задели 200 милиона паунда за разполагане на войски в Украйна
  Тема: Украйна

10 Януари, 2026 07:20, обновена 10 Януари, 2026 07:25 760 23

  • джон хийли-
  • войски-
  • великобритания-
  • украйна-
  • пари

Средствата се отпускат от основния бюджет за отбрана на Обединеното кралство и са предназначени да изпратят сигнал "както на съюзниците, така и на противниците"

Лондон задели 200 милиона паунда за разполагане на войски в Украйна - 1
Джон Хийли, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че Великобритания е отпуснала 200 милиона британски лири (приблизително 270 милиона долара) за подготовка за евентуално разполагане на войски в Украйна.

„Министърът на отбраната Джон Хийли потвърждава, че за тази година са отпуснати 200 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за подготовка за евентуално разполагане на многонационални сили в Украйна чрез модернизиране на превозни средства, комуникационни системи, системи за отбрана с дронове и допълнително оборудване за защита на войските, като се гарантира, че силите са готови за разполагане, ако е необходимо“, се казва в изявление на МО, публикувано на уебсайта на британското правителство.

Още новини от Украйна

Според документа, средствата се отпускат от основния бюджет за отбрана на Обединеното кралство и са предназначени да изпратят сигнал както на съюзниците, така и на противниците, по-специално, за намерението на Лондон да ръководи многонационални сили в Украйна.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    21 4 Отговор
    търси се пушечно месо - рейджендъри и наемници

    Коментиран от #4

    07:27 10.01.2026

  • 2 Питам

    3 34 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #6, #10

    07:28 10.01.2026

  • 3 Ислямската джамахирия

    31 1 Отговор
    Решила да разполага войски някъде?
    Кой ще ви спасява вас бе? Вижте си премиерите, министрите? Острова посиня и почерня. Смешници.

    07:29 10.01.2026

  • 4 Омазана ватенка

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Кой ще бъде генерал номер 20?

    07:29 10.01.2026

  • 5 оня с коня

    13 1 Отговор
    ами малко са тия пари! още толкова трябат

    07:31 10.01.2026

  • 6 ми той умрялБЕ

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    ми той умрял бе, вече три пъти умира

    07:32 10.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ама обявиха ли като Мерц

    24 0 Отговор
    че ще ги "разполагат в Украйна" само, ако получат разрешение от Кремъл???
    Или ще карат през просото!
    Най-важното пропъскат медиите да ни информират.

    И ако е второто, как възнамеряват да съберат "желаещите" войници? То с пари само не става, както се убедиха и бандеровците с бусовете!

    07:38 10.01.2026

  • 9 Хайо

    15 0 Отговор
    С тези 270 милиона колко войници ще изпратят ? С тези пари едно отделение ли ще изпратят ? Хайде стига сте писали смешки ,имате ли представа какви средства са нужни за поддържане на ефектен контингент в чужбина и на място където е война ?

    Коментиран от #11

    07:43 10.01.2026

  • 10 Смотльо ,

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Ти ли ще го направиш ?

    07:44 10.01.2026

  • 11 По-сложно е!

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хайо":

    Идеята е, не да бъдат разположени по време на война, а когато вече се подпише мир, за да се предизвика пак война! По възможност Световна!
    И едно отделение би свършило работа.

    /Борис Джонсън/

    07:55 10.01.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 0 Отговор
    200 мил. няма да им стигнат само за черни чували на тия, нооо явно са доста стиснати и ще мушкат по двамца в чувалче аааахаха.

    07:57 10.01.2026

  • 13 Стенли

    9 0 Отговор
    Тъй тъй те ингилизите цъфнали и вързали все по голяма престъпност в Лондон пълно с емигранти а икономически доста са разклатени тръгнали войски да разполагат ами какво ще стане като бай Дончо тръгне да си чопне Гренландия 😁 ще воюват ли с него или ще заемат поза партер 😁😆

    08:02 10.01.2026

  • 14 Без да прочета буламача

    8 0 Отговор
    Тия искат да им потъне острова!!!

    08:13 10.01.2026

  • 15 дядото

    6 1 Отговор
    а аз се надявах,че тази "велика" и богата британия,ограбила половината свят ще отпусне поне 100 милиарда.явно разликата ще поемем отново бедните "съюзници" от източна европа.

    Коментиран от #17

    08:14 10.01.2026

  • 16 да питам

    0 5 Отговор
    Това колко вагона рубли ?!😁

    08:15 10.01.2026

  • 17 ДЕДЕ ,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "дядото":

    Паунди бе , не рубли ... Успакойсья .

    08:16 10.01.2026

  • 18 Ами язък за парата и пушечното месо

    8 0 Отговор
    Видяхте как ще ги посрещне Путин... готви им ОРЕШНЯКА!!!

    08:18 10.01.2026

  • 19 ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ

    3 0 Отговор
    Британците да отидат в окраина и Путин да ги закопае с един Орешник и два кинжала.

    08:26 10.01.2026

  • 20 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Попитаха ли войниците дали ще отидат ?

    08:28 10.01.2026

  • 21 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Миленчо, стига с тия половинчати писания. Ще разположат 7500 военни в това което е останало от покрайнината след сключването на мирно споразумение, а то ще се случи след постигането на целите на СВО. Кога ще бъдат постигнати, това го решава Император Путин!!!

    08:33 10.01.2026

  • 22 Гориил

    1 0 Отговор
    Ракетният удар „Орешник“ е отговор на онези луди журналисти, които задават на Тръмп глупави въпроси за възможността за отвличане на руския президент. Попитай отново и ще получиш втори удар.

    08:36 10.01.2026

  • 23 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Лондон не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    08:37 10.01.2026

