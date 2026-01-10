Лондон задели 200 милиона паунда за разполагане на войски в Украйна

Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че Великобритания е отпуснала 200 милиона британски лири (приблизително 270 милиона долара) за подготовка за евентуално разполагане на войски в Украйна.

„Министърът на отбраната Джон Хийли потвърждава, че за тази година са отпуснати 200 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за подготовка за евентуално разполагане на многонационални сили в Украйна чрез модернизиране на превозни средства, комуникационни системи, системи за отбрана с дронове и допълнително оборудване за защита на войските, като се гарантира, че силите са готови за разполагане, ако е необходимо“, се казва в изявление на МО, публикувано на уебсайта на британското правителство.

Според документа, средствата се отпускат от основния бюджет за отбрана на Обединеното кралство и са предназначени да изпратят сигнал както на съюзниците, така и на противниците, по-специално, за намерението на Лондон да ръководи многонационални сили в Украйна.