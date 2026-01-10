Лондон задели 200 милиона паунда за разполагане на войски в Украйна

Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че Великобритания е отпуснала 200 милиона британски лири (приблизително 270 милиона долара) за подготовка за евентуално разполагане на войски в Украйна.
„Министърът на отбраната Джон Хийли потвърждава, че за тази година са отпуснати 200 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за подготовка за евентуално разполагане на многонационални сили в Украйна чрез модернизиране на превозни средства, комуникационни системи, системи за отбрана с дронове и допълнително оборудване за защита на войските, като се гарантира, че силите са готови за разполагане, ако е необходимо“, се казва в изявление на МО, публикувано на уебсайта на британското правителство.
Според документа, средствата се отпускат от основния бюджет за отбрана на Обединеното кралство и са предназначени да изпратят сигнал както на съюзниците, така и на противниците, по-специално, за намерението на Лондон да ръководи многонационални сили в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #4
07:27 10.01.2026
2 Питам
Коментиран от #6, #10
07:28 10.01.2026
3 Ислямската джамахирия
Кой ще ви спасява вас бе? Вижте си премиерите, министрите? Острова посиня и почерня. Смешници.
07:29 10.01.2026
4 Омазана ватенка
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Кой ще бъде генерал номер 20?
07:29 10.01.2026
5 оня с коня
07:31 10.01.2026
6 ми той умрялБЕ
До коментар #2 от "Питам":ми той умрял бе, вече три пъти умира
07:32 10.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ама обявиха ли като Мерц
Или ще карат през просото!
Най-важното пропъскат медиите да ни информират.
И ако е второто, как възнамеряват да съберат "желаещите" войници? То с пари само не става, както се убедиха и бандеровците с бусовете!
07:38 10.01.2026
9 Хайо
Коментиран от #11
07:43 10.01.2026
10 Смотльо ,
До коментар #2 от "Питам":Ти ли ще го направиш ?
07:44 10.01.2026
11 По-сложно е!
До коментар #9 от "Хайо":Идеята е, не да бъдат разположени по време на война, а когато вече се подпише мир, за да се предизвика пак война! По възможност Световна!
И едно отделение би свършило работа.
/Борис Джонсън/
07:55 10.01.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:57 10.01.2026
13 Стенли
08:02 10.01.2026
14 Без да прочета буламача
08:13 10.01.2026
15 дядото
Коментиран от #17
08:14 10.01.2026
16 да питам
08:15 10.01.2026
17 ДЕДЕ ,
До коментар #15 от "дядото":Паунди бе , не рубли ... Успакойсья .
08:16 10.01.2026
18 Ами язък за парата и пушечното месо
08:18 10.01.2026
19 ЧАКАМ С НЕТЪРПЕНИЕ
08:26 10.01.2026
20 Обективни истини
08:28 10.01.2026
21 Дедо ви...
08:33 10.01.2026
22 Гориил
08:36 10.01.2026
23 Готов за бой
08:37 10.01.2026