Густаво Петро: Отивам във Вашингтон, за да спра световна война ВИДЕО

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че отива във Вашингтон, за да спре световна война.

„За да спре световна война“, каза колумбийският лидер в интервю за американския телевизионен канал CBS, отговаряйки на въпрос дали предстоящото му пътуване до Белия дом е свързано с желанието му да спре войната в Латинска Америка.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Петро в Белия дом.

Петро по-рано заяви в интервю за испанския вестник País, че Тръмп го е информирал в личен телефонен разговор за намерението си да проведе военна операция срещу Колумбия. Според Петро, ​​след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, той сериозно се е опасявал, че подобен сценарий може да бъде осъществен и срещу него.

След нападението срещу Венецуела Тръмп нарече Колумбия „много болна страна“, обвини Петро в производство и продажба на кокаин на Съединените щати и повдигна въпроса за възможността за подобна военна операция срещу Богота.