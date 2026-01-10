Новини
Густаво Петро: Отивам във Вашингтон, за да спра световна война ВИДЕО

10 Януари, 2026 06:48, обновена 10 Януари, 2026 06:55 570 3

Президентът на Колумбия бе наречен от Тръмп "болен човек, който произвежда и продава наркотици"

Густаво Петро: Отивам във Вашингтон, за да спра световна война ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че отива във Вашингтон, за да спре световна война.

„За да спре световна война“, каза колумбийският лидер в интервю за американския телевизионен канал CBS, отговаряйки на въпрос дали предстоящото му пътуване до Белия дом е свързано с желанието му да спре войната в Латинска Америка.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Петро в Белия дом.

Петро по-рано заяви в интервю за испанския вестник País, че Тръмп го е информирал в личен телефонен разговор за намерението си да проведе военна операция срещу Колумбия. Според Петро, ​​след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, той сериозно се е опасявал, че подобен сценарий може да бъде осъществен и срещу него.

След нападението срещу Венецуела Тръмп нарече Колумбия „много болна страна“, обвини Петро в производство и продажба на кокаин на Съединените щати и повдигна въпроса за възможността за подобна военна операция срещу Богота.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Гръмко заглавие..... Всички искат да спрат войните, които е на път да запали баш "миротвореца".....

    06:57 10.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    06:59 10.01.2026

  • 3 хехе

    2 0 Отговор
    Да предложи на рижия павиан дял от печалбата от трафика на наркотици.

    06:59 10.01.2026