Новини
Свят »
Русия »
Bloomberg: Путин чака отговор от САЩ за удължаване на договора START с една година

Bloomberg: Путин чака отговор от САЩ за удължаване на договора START с една година

10 Януари, 2026 06:20, обновена 10 Януари, 2026 06:27 556 5

  • договор-
  • ядрено оръжие-
  • русия-
  • украйна-
  • путин-
  • тръмп

Той изтича на 5 февруари

Bloomberg: Путин чака отговор от САЩ за удължаване на договора START с една година - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати трябва да отговорят на предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на договора START, който изтича на 5 февруари, с една година, съобщава Bloomberg.

Документът обаче вече не може да бъде официално удължен – процедурата, очертана в него, предвиждаше еднократно петгодишно удължаване, от което страните вече се възползваха през 2021 г.

Агенцията припомни, че миналата есен руският лидер предложи да продължи да се придържа към споразумението до февруари 2027 г., представяйки този въпрос като част от процеса на рестартиране на отношенията между Москва и Вашингтон. Впоследствие Съединените щати включиха клауза, предвиждаща удължаване на договора START, в първоначалната версия на мирния план за Украйна.

Изданието отбелязва, че има причини за скептично отношение към предложението на Путин. Без личните инспекции, изисквани от договора, Съединените щати не могат да бъдат уверени, че Русия спазва неговите условия, посочва изданието. Освен това самото споразумение не обхваща руския арсенал от ядрени оръжия „на бойното поле“, нито нови оръжия като ядреното торпедо „Посейдон“. Той също така не разглежда бързо нарастващия арсенал на Китай, който според оценките на Пентагона може да достигне 1000 бойни глави до 2030 г.

Макар че съгласието на Вашингтон с предложението на Путин би улеснило възстановяването на инспекциите и би засилило доверието на държавите, че другата страна изпълнява задълженията си, се посочва в статията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали инициативата. Месец по-късно, след ракетния тест „Буревестник“, Кремъл обяви, че Вашингтон все още не е започнал официален диалог по новия договор СТАРТ. През ноември 2025 г. заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков отбеляза, че към този момент не се говори за удължаване на договора със Съединените щати, заявявайки, че „днес няма място за това“.

Новият договор СТАРТ ограничава САЩ и Русия до разполагането на 1550 стратегически ядрени бойни глави и 700 системи за доставяне на оръжия с голям обсег. Путин преустанови участието на Русия в договора през февруари 2023 г., като обеща да се придържа към количествените му ограничения. Той каза, че преди преразглеждането на договора, ще трябва да се вземе предвид комбинираният ударен потенциал на целия блок на НАТО, а не само на САЩ.

Русия и САЩ в момента разполагат с най-големите ядрени арсенали, представляващи над 90% от всички ядрени оръжия в света. Към януари 2025 г., според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), Русия е разполагала с 4309 бойни глави, докато САЩ са имали 3700 (това се отнася до военни запаси, т.е. разположени бойни глави, както и бойни глави на склад, които могат да бъдат разположени след известна подготовка).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    5 1 Отговор
    Путин няма какво да чака, да не се прави на скъперник,а да почне да черпи масово с ореховки.....

    Коментиран от #5

    06:30 10.01.2026

  • 2 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:41 10.01.2026

  • 3 Ибрахим Олаби

    0 1 Отговор
    А вие Олабихте ли , таваришчи ?🤭😁

    06:41 10.01.2026

  • 4 Путин е голям

    1 0 Отговор
    Наивник. И да го подпишат, за тези пирати некакви си договори нищо не означават. Те не са цивилизация. Защо изобщо се мъчи да ги вкара в някакви човешки представи? Те са си били пирати и паразити и никога няма да станат нещо друго.

    06:54 10.01.2026

  • 5 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Не можем, бакшиши сме

    07:04 10.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания