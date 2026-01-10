Bloomberg: Путин чака отговор от САЩ за удължаване на договора START с една година

Съединените щати трябва да отговорят на предложението на руския президент Владимир Путин за удължаване на договора START, който изтича на 5 февруари, с една година, съобщава Bloomberg.

Документът обаче вече не може да бъде официално удължен – процедурата, очертана в него, предвиждаше еднократно петгодишно удължаване, от което страните вече се възползваха през 2021 г.

Агенцията припомни, че миналата есен руският лидер предложи да продължи да се придържа към споразумението до февруари 2027 г., представяйки този въпрос като част от процеса на рестартиране на отношенията между Москва и Вашингтон. Впоследствие Съединените щати включиха клауза, предвиждаща удължаване на договора START, в първоначалната версия на мирния план за Украйна.

Изданието отбелязва, че има причини за скептично отношение към предложението на Путин. Без личните инспекции, изисквани от договора, Съединените щати не могат да бъдат уверени, че Русия спазва неговите условия, посочва изданието. Освен това самото споразумение не обхваща руския арсенал от ядрени оръжия „на бойното поле“, нито нови оръжия като ядреното торпедо „Посейдон“. Той също така не разглежда бързо нарастващия арсенал на Китай, който според оценките на Пентагона може да достигне 1000 бойни глави до 2030 г.

Макар че съгласието на Вашингтон с предложението на Путин би улеснило възстановяването на инспекциите и би засилило доверието на държавите, че другата страна изпълнява задълженията си, се посочва в статията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали инициативата. Месец по-късно, след ракетния тест „Буревестник“, Кремъл обяви, че Вашингтон все още не е започнал официален диалог по новия договор СТАРТ. През ноември 2025 г. заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков отбеляза, че към този момент не се говори за удължаване на договора със Съединените щати, заявявайки, че „днес няма място за това“.

Новият договор СТАРТ ограничава САЩ и Русия до разполагането на 1550 стратегически ядрени бойни глави и 700 системи за доставяне на оръжия с голям обсег. Путин преустанови участието на Русия в договора през февруари 2023 г., като обеща да се придържа към количествените му ограничения. Той каза, че преди преразглеждането на договора, ще трябва да се вземе предвид комбинираният ударен потенциал на целия блок на НАТО, а не само на САЩ.

Русия и САЩ в момента разполагат с най-големите ядрени арсенали, представляващи над 90% от всички ядрени оръжия в света. Към януари 2025 г., според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), Русия е разполагала с 4309 бойни глави, докато САЩ са имали 3700 (това се отнася до военни запаси, т.е. разположени бойни глави, както и бойни глави на склад, които могат да бъдат разположени след известна подготовка).