Руският посланик в Каракас: Вашингтон излага на риск живота и здравето на милиони венецуелци

10 Януари, 2026 07:28, обновена 10 Януари, 2026 07:31 785 14

  • сергей мелик-багдасаров-
  • посланик-
  • русия-
  • венецуела-
  • сащ

Действията на САЩ не бива да останат неосъдени от международната общност, смята Сергей Мелик-Багдасаров

Руският посланик в Каракас: Вашингтон излага на риск живота и здравето на милиони венецуелци - 1
Сергей Мелик-Багдасаров, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролното ембарго на САЩ срещу Венецуела заплашва живота, здравето и благосъстоянието на милиони венецуелци и не може да не бъде осъдено като действие, нарушаващо международното право, заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров.

„Действията на САЩ в нарушение на международното право не могат да не бъдат осъдени. Не става въпрос само за петрол. Петролът е жизнената сила на венецуелската икономика и обезкървяването му означава да се изложи на риск живота и здравето на милиони венецуелци“, каза дипломатът.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър по-рано заяви, че САЩ поддържат пълно ембарго върху износа на венецуелски петрол и контролират търговията с Каракас.

„Венецуела последователно заявява готовността си да продава петрола си справедливо и на пазарни цени на всички свои външнотърговски партньори, включително Съединените щати, но неоколониалистичният команден стил, който Вашингтон е възприел в своята реторика, очевидно не допринася за нормализиране на доставките на венецуелски петрол на световния пазар, включително на Съединените щати“, подчерта Мелик-Багдасаров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    11 9 Отговор
    Този колхозен тип ме го коментирам.

    Коментиран от #13

    07:33 10.01.2026

  • 2 Най

    13 7 Отговор
    накрая и руснаците коментираха. Измяукаха протестно :)

    Коментиран от #5

    07:37 10.01.2026

  • 3 Един

    10 7 Отговор
    Рашистите застрашават живота на милиони украинци, но се загрижили за венецуелците.

    07:37 10.01.2026

  • 4 Българин.....

    8 5 Отговор
    Прав е човека. Казва истината! Чърчил е казал преди 100 години че войната е грабеж а търговията измама!

    07:37 10.01.2026

  • 5 Путин

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Най":

    Не познавам Мадуро!

    Коментиран от #14

    07:40 10.01.2026

  • 6 Българин

    8 4 Отговор
    Путин и Зеленски избиха над милион руснака.

    Коментиран от #9, #10

    07:42 10.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    До като не се унищожи калния халифат и бункерното не бъде завлечено в Хага няма да има мир!

    Коментиран от #11

    07:42 10.01.2026

  • 8 оня с коня

    8 6 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му гладни.

    07:44 10.01.2026

  • 9 Джуджето

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Малко са

    08:07 10.01.2026

  • 10 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Че тебе кво ти пука, Русия взе територии ! А урките умират, без да вземат нищо !! Т.е. живота им струва НУЛА !

    08:27 10.01.2026

  • 11 лукаш..

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А де де..орешнико вече е в мiнске и е на пять минута от гага,темзу,сену и.т.н..за вова от всички бгбандерци три пъти ура ура ура

    08:34 10.01.2026

  • 12 Ахахахах

    0 0 Отговор
    Международното право... муахахха. Купеййййкииии. Още ли петете международното право??? Муахахха

    08:37 10.01.2026

  • 13 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Пуслерчето умира от страх от "международното право"

    08:37 10.01.2026

  • 14 Путин от бункера

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Познавам само Сорос

    08:38 10.01.2026

