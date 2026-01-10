Руският посланик в Каракас: Вашингтон излага на риск живота и здравето на милиони венецуелци

Петролното ембарго на САЩ срещу Венецуела заплашва живота, здравето и благосъстоянието на милиони венецуелци и не може да не бъде осъдено като действие, нарушаващо международното право, заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров.

„Действията на САЩ в нарушение на международното право не могат да не бъдат осъдени. Не става въпрос само за петрол. Петролът е жизнената сила на венецуелската икономика и обезкървяването му означава да се изложи на риск живота и здравето на милиони венецуелци“, каза дипломатът.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър по-рано заяви, че САЩ поддържат пълно ембарго върху износа на венецуелски петрол и контролират търговията с Каракас.

„Венецуела последователно заявява готовността си да продава петрола си справедливо и на пазарни цени на всички свои външнотърговски партньори, включително Съединените щати, но неоколониалистичният команден стил, който Вашингтон е възприел в своята реторика, очевидно не допринася за нормализиране на доставките на венецуелски петрол на световния пазар, включително на Съединените щати“, подчерта Мелик-Багдасаров.