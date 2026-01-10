Руският посланик в Каракас: Вашингтон излага на риск живота и здравето на милиони венецуелци

Петролното ембарго на САЩ срещу Венецуела заплашва живота, здравето и благосъстоянието на милиони венецуелци и не може да не бъде осъдено като действие, нарушаващо международното право, заяви руският посланик в Каракас Сергей Мелик-Багдасаров.
„Действията на САЩ в нарушение на международното право не могат да не бъдат осъдени. Не става въпрос само за петрол. Петролът е жизнената сила на венецуелската икономика и обезкървяването му означава да се изложи на риск живота и здравето на милиони венецуелци“, каза дипломатът.
Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър по-рано заяви, че САЩ поддържат пълно ембарго върху износа на венецуелски петрол и контролират търговията с Каракас.
„Венецуела последователно заявява готовността си да продава петрола си справедливо и на пазарни цени на всички свои външнотърговски партньори, включително Съединените щати, но неоколониалистичният команден стил, който Вашингтон е възприел в своята реторика, очевидно не допринася за нормализиране на доставките на венецуелски петрол на световния пазар, включително на Съединените щати“, подчерта Мелик-Багдасаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #13
07:33 10.01.2026
2 Най
Коментиран от #5
07:37 10.01.2026
3 Един
07:37 10.01.2026
4 Българин.....
07:37 10.01.2026
5 Путин
До коментар #2 от "Най":Не познавам Мадуро!
Коментиран от #14
07:40 10.01.2026
6 Българин
Коментиран от #9, #10
07:42 10.01.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #11
07:42 10.01.2026
8 оня с коня
07:44 10.01.2026
9 Джуджето
До коментар #6 от "Българин":Малко са
08:07 10.01.2026
10 Хи хи
До коментар #6 от "Българин":Че тебе кво ти пука, Русия взе територии ! А урките умират, без да вземат нищо !! Т.е. живота им струва НУЛА !
08:27 10.01.2026
11 лукаш..
До коментар #7 от "Последния Софиянец":А де де..орешнико вече е в мiнске и е на пять минута от гага,темзу,сену и.т.н..за вова от всички бгбандерци три пъти ура ура ура
08:34 10.01.2026
12 Ахахахах
08:37 10.01.2026
13 факт
До коментар #1 от "Европеец":Пуслерчето умира от страх от "международното право"
08:37 10.01.2026
14 Путин от бункера
До коментар #5 от "Путин":Познавам само Сорос
08:38 10.01.2026