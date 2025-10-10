Главният прокурор на щата Ню Йорк: Извращение! Тръмп търси отмъщение и нарушава конституцията ВИДЕО

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс нарече обвиненията в измама срещу нея неоснователни.

Тя обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че търси отмъщение на всяка цена, предадоха американски медии.

„Публичните изявления на президента ясно показват, че единствената му цел е политическо отмъщение на всяка цена. Действията на президента представляват сериозно нарушение на нашия конституционен ред“, оплака се тя.

Джеймс смята, че лидерите, както на Демократическата, така и на Републиканската партии, трябва „да се обявят срещу това крещящо извращение на правната система на САЩ“.

Главният прокурор добави, че делото, което тя е завела срещу Доналд Тръмп през 2022 г., се основава на факти и доказателства, а не на политика.

През май тази година Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване на сделки с недвижими имоти, включващи главния прокурор на Ню Йорк, който е завел дела срещу двете администрации на Тръмп.

По-рано беше съобщено, че американските служители ще бъдат тествани за лоялност към Тръмп и готовност да следват неговата политика. Според The ​​Wall Street Journal тестовете трябваше да започнат на 1 октомври 2025 г.