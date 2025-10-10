Новини
Главният прокурор на щата Ню Йорк: Извращение! Тръмп търси отмъщение и нарушава конституцията ВИДЕО

10 Октомври, 2025 04:57

Летиша Джеймс заяви, че обвиненията в измама срещу нея са неоснователни

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс нарече обвиненията в измама срещу нея неоснователни.

Тя обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че търси отмъщение на всяка цена, предадоха американски медии.

„Публичните изявления на президента ясно показват, че единствената му цел е политическо отмъщение на всяка цена. Действията на президента представляват сериозно нарушение на нашия конституционен ред“, оплака се тя.

Джеймс смята, че лидерите, както на Демократическата, така и на Републиканската партии, трябва „да се обявят срещу това крещящо извращение на правната система на САЩ“.

Главният прокурор добави, че делото, което тя е завела срещу Доналд Тръмп през 2022 г., се основава на факти и доказателства, а не на политика.

През май тази година Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване на сделки с недвижими имоти, включващи главния прокурор на Ню Йорк, който е завел дела срещу двете администрации на Тръмп.

По-рано беше съобщено, че американските служители ще бъдат тествани за лоялност към Тръмп и готовност да следват неговата политика. Според The ​​Wall Street Journal тестовете трябваше да започнат на 1 октомври 2025 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 боги

    7 2 Отговор
    А кога яде кебапчета с байдън не рева, а?

    05:17 10.10.2025

  • 2 Ссца

    5 2 Отговор
    Тръм е извращение, защот0 премахна сексуланите извръщения на трансджендърите?

    05:42 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жоро

    0 0 Отговор
    Още!Още!Още!Хаахахаха

    06:13 10.10.2025

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Направих й кюфтета! Кого би интересувало това, освен Дежурната Откачалка!

    06:20 10.10.2025