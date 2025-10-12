Новини
Financial Times: САЩ съдействат на Украйна в атаките срещу руски енергийни обекти от няколко месеца
  Тема: Украйна

Financial Times: САЩ съдействат на Украйна в атаките срещу руски енергийни обекти от няколко месеца

12 Октомври, 2025 12:13 1 440 93

Украйна е избрала цели за удари с голям обсег

Financial Times: САЩ съдействат на Украйна в атаките срещу руски енергийни обекти от няколко месеца - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
САЩ подпомагат украинските въоръжени сили в атаките срещу руски енергийни съоръжения от няколко месеца, съобщава Financial Times. „Според американски служител, Украйна е избрала цели за удари с голям обсег, а след това Вашингтон е предоставил разузнавателна информация за уязвимостите на тези съоръжения“, пише вестникът, позовавайки се на свои източници.
В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с оръжия с голям обсег. Той добави, че „няма недосегаеми зони“, но не уточни дали това означава атаки с американско оръжие.
Според източници на вестника, разузнаването е позволило насочването към „критични обекти, включително нефтопреработвателни заводи“. Американското разузнаване помага на Украйна да определи маршрута, височината и времето на атаките.
Както подчерта прессекретарят на президента Дмитрий Песков, Съединените щати постоянно споделят разузнавателни данни с Украйна онлайн - "това не е ново". Владимир Путин отбеляза, че "киевският режим се опитва да атакува цивилни цели, което няма да помогне".
Оценявайки перспективата за доставка на американски ракети Tomahawk на украинските въоръжени сили, президентът заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той заяви, че Русия е готова да отговори на агресивни действия, а нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – ще ги свалят.
Руското външно министерство призова Съединените щати да се придържат към мирно разрешаване на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    47 8 Отговор
    Ами, като са прости руснаците да ги търпят, ся трябва да стане и азрнезанм къв атентат, че да изравнят киев със земята. Зеления наркоман си го каза че е подписал заповеди за нови терористични актове, кво има още да го бавят. Краварските сателити къв е проблема да ги свалят. Краварите с едни козари в афганистан не се оправиха, на руснаците даже няма да им мине през акъл да им се ежат.

    Коментиран от #11, #24

    12:24 12.10.2025

  • 2 Ролята на САЩ е ясна

    54 5 Отговор
    Все пак те създадоха тази война и те имат нужда да продължи, за да източват касичката на продадена Европа. За жалост украинският народ го избиват.

    Коментиран от #35, #78

    12:24 12.10.2025

  • 3 Агата Кристи

    11 33 Отговор
    Какво стана с червените линии? НАТО открито бомби Русия, а Путин се оправдава и тероризира мирното население на Украйна.

    Коментиран от #17

    12:25 12.10.2025

  • 4 Перник

    45 6 Отговор
    Затова започнаха да се взривяват заводи за оръжие в Америка!!!Ще има и други изненади и за американците и за коалицията на желаещите !!! Каквото посееш това жънеш!!!

    12:26 12.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами

    40 3 Отговор
    то е ясно, че Русия не се бие с Украйна...а с цялото НАТО + 56 васали говежди

    Коментиран от #9

    12:27 12.10.2025

  • 7 2222

    12 29 Отговор
    В най-богатата на нефт страна Русия - недостиг на бензин и дизел и опашки с туби по бензиностанциите.

    12:28 12.10.2025

  • 8 И Киев е Руски

    31 4 Отговор
    Това няма да ги спаси краварника се разпада

    Коментиран от #87

    12:28 12.10.2025

  • 9 матю хари

    9 26 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    НАТО бомби Русия, а Путин не смее да хвърли и пиратка по територията на НАТО.
    Защо така, другари?

    Коментиран от #21

    12:29 12.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Руснаците справиха ли се с козарите?

    Коментиран от #22

    12:29 12.10.2025

  • 12 мошЕто

    32 2 Отговор
    С две думи казано - едно говорим , друго вършим . На Щатите не може да се вярва , на укрите - още по-малко . Статията не ни казва нищо ново , това го знаят и неумните тука .

    12:31 12.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    31 1 Отговор
    Но Кремъл предупреди, че ако атаките срещу петролни съоръжения продължат. ще има симетричен отговор. Украйна подцени Русия и свикна с нейната мекота. Е. скоро украинците ще забравят какво е газ напълно

    Коментиран от #19

    12:31 12.10.2025

  • 14 Путин

    6 17 Отговор
    Милиционер съм веееее... Страх ме е от САЩ

    12:31 12.10.2025

  • 15 Пак да кажа!

    6 22 Отговор
    Тръмп отсвири Путин.

    Коментиран от #48

    12:32 12.10.2025

  • 16 404

    24 3 Отговор
    Шестдесет процента от газовата и

    енергийна инфраструктура вече е

    унищожена. Газът ще се внася по

    тръбопровод, преминаващ през Полша

    и Румъния. Тя все още не е била

    атакувана. Има и хранилище в Лвов.

    Ако тези две съоръжения бъдат

    унищожени, Украйна ще остане без

    90% от газа си. Тогава населението на

    страната няма да преживее зимата.

    Време е за прекратяване на огъня, в

    противен случай хората рискуват да

    замръзнат до смърт. И все пак, горката

    Украйна едва започваше да вярва в

    победата си! Това е истинско мъчение:

    да дадеш надежда и веднага след

    това да я отнемеш. Ще се осмелят ли

    поддръжниците на Украйна и тези в ЕС

    да кажат: „Продължавайте да се

    борите, нека гражданите замръзнат,

    не ни пука"? Такава ситуация е

    напълно възможна. Украйна е в капан

    на илюзии и скоро ще достигне ръба

    на отчаянието.

    12:32 12.10.2025

  • 17 Путин

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Агата Кристи":

    обичам повече сащ от русия хахаха. важното е сащ и израел да са добре

    12:33 12.10.2025

  • 18 име

    22 4 Отговор
    Прочетете статията Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity в carnegieendowment. И миналата година е имало такива опити и руснаците оправят всичко за макс 2 седмици. Няма как с няколко дрона да се унищожи рафинерия с големината на град, със собствена противопожарна служба и екипи за аварийни паправки, щото това е често срещано в рафинериите. Засегнатите представляват 38% от общия капацитет на всички рафинерии, които работят на 78% натоварване и са настроени да правят 16% повече бензин и 100 повече нафта от колкото са вътрешните нужди. Т.е. дори перманентно да ги бяха извадили от строя тези рафинерии, пак има достатъчно капацитет за нафта, а нафтата е важна за денацификацията

    Коментиран от #23

    12:33 12.10.2025

  • 19 Руснак без крак

    4 19 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Утре влизам в Киев! Може и без глава.

    Коментиран от #32, #39

    12:33 12.10.2025

  • 20 минувача

    22 3 Отговор
    Възхищавам се на търпението , което има Путин ! Не трябваше ли още в началото да заличи укрията , за да не четем всеки ден за зеления гном и ,,героичните ,, му подвизи ?!

    Коментиран от #36

    12:34 12.10.2025

  • 21 Ухльоф

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "матю хари":

    Защото нещата ще опрат до "нуклеяра", и тогава всички ще се остъклим, включително и ти въпросителния!

    12:34 12.10.2025

  • 22 име

    22 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Козарите бяха ли сами срещу руснаците или имаха краварски гръб? А срещу краварите имаха ли руски гръб. Усещаш ли разликата? Руснаците на колесниците на самолетите ли се евакуираха?

    Коментиран от #25

    12:35 12.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мечката

    5 21 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    е хартиена. Тръмп го разбра лесно.

    Коментиран от #27, #30

    12:36 12.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Утрепсния,

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днес е първия ден. Още два дня руснаците ще млатят бандерлюгите.

    12:36 12.10.2025

  • 27 И Киев е Руски

    22 2 Отговор

    До коментар #24 от "мечката":

    Питай бандерите дали 🐻 та е книжна

    Коментиран от #33

    12:37 12.10.2025

  • 28 Подпалвач на световна война -

    18 2 Отговор
    Доналд Тръмп.

    12:37 12.10.2025

  • 29 Ганчев

    4 23 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #53

    12:38 12.10.2025

  • 30 мисля, че

    16 2 Отговор

    До коментар #24 от "мечката":

    Мисля, че ще има втори и трети натювскии завод, в който ще пушат цигари. Дано Тръмп спре да пуши.

    12:40 12.10.2025

  • 31 ха-ха !

    16 1 Отговор
    ,,Миротворецът,, Тръмп помага на горките укри срещу руснаците ! А се бори за приза Нобелов лауреат за мир ?!

    12:40 12.10.2025

  • 32 И Киев е Руски

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак":

    Курск: А дали ще излезеш

    Коментиран от #38

    12:40 12.10.2025

  • 33 Йосиф Кобзон

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Мен питай.

    12:41 12.10.2025

  • 34 ако всичко това е вярно

    3 19 Отговор
    Какво ли ще остане от русийката, когато наистина дойдат американците?

    Коментиран от #43, #46, #54, #55

    12:41 12.10.2025

  • 35 ХА ХА

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ролята на САЩ е ясна":

    А касичката на блатушките как е.

    Коментиран от #57

    12:42 12.10.2025

  • 36 456

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "минувача":

    Това търпение почва да дразни. Разбирам защо го прави ,но ответната страна не го заслужава.

    12:42 12.10.2025

  • 37 Пилотът Гошу

    20 2 Отговор
    Никой не се е и съмнявал, че САЩ им помагат.

    12:42 12.10.2025

  • 38 Киев за два дня.

    6 13 Отговор

    До коментар #32 от "И Киев е Руски":

    Пумияр с пумияр гладен.

    12:42 12.10.2025

  • 39 село мое ,

    14 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак":

    Това го четем близо 4 години ! Тъй ли не можа тъп......а ти кра........ту...на да роди нещо ново ?!

    12:42 12.10.2025

  • 40 Читател

    18 4 Отговор
    Рижият чичо Дони,гаси пожара с бензин.

    12:43 12.10.2025

  • 41 следствие

    19 4 Отговор
    Единствено на Русия в Европа й беше отказана безопасност и сигурност през последните 30 г. Това е причината за войната.

    Нато ли се приближава агресивно и провокативно до РФ или обратно. Нато и главно Америка провокира, финансира и насочва ракети към Русия.

    Коментиран от #44, #67

    12:43 12.10.2025

  • 42 Помагат

    3 7 Отговор
    Хората.

    12:43 12.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 мошЕто

    14 3 Отговор

    До коментар #41 от "следствие":

    И после - защо Путин бил лош ...Еми - ей затова !

    12:44 12.10.2025

  • 45 Фактчекър

    2 14 Отговор
    Руският военен дизел-електрически подводен апарат „Новороссийск“ е претърпял сериозна авария в Средиземно море край Гибралтарския проток през септември 2025 г. Според съобщения от антикремълски източници, подводницата е на бойна мисия, но се сблъсква с тежки технически проблеми, при които гориво изтича в трюма, създавайки реален риск от експлозия. Екипажът не успява да се справи с повредите, а липсват необходимите резервни части и специалисти за ремонт на борда. Най-вероятната крайна мярка е изливане на горивото зад борда, за да се предотврати взрив. Състоянието на „Новороссийск“ се сравнява с трагедията на подводницата „Курск“ от 2000 г., която също потъна с големи загуби за екипажа. Русия не коментира официално инцидента, а подводницата остава в опасна ситуация в района на Гибралтарския проток.

    Това е една от най-съвременните дизел-електрически подводници от проекта „Варшавянка“, снабдена с крилати ракети „Калибр“, включително с ядрени бойни глави, и е част от Черноморския флот. Инцидентът разкрива сериозните проблеми на руската военноморска техника в региона и поражда опасения за безопасността на екипажа и стратегическото състояние на флота.

    Коментиран от #70, #79

    12:44 12.10.2025

  • 46 Гама ти манасу

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "ако всичко това е вярно":

    Ще ги преберат в чували.

    Коментиран от #52

    12:45 12.10.2025

  • 47 име

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    И като се събуди, чаршафа мокър,а! Базата в Тартус ди е руска.

    Коментиран от #51

    12:45 12.10.2025

  • 48 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пак да кажа!":

    Тръмп се подигра с Путин в Аляска.

    Коментиран от #65

    12:45 12.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българин

    4 10 Отговор
    Русия е една алкохолизирана и пропаднала полу-държава.

    12:46 12.10.2025

  • 51 Копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "име":

    А на нас каква ни е далаверата?

    12:47 12.10.2025

  • 52 е то и сега

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Гама ти манасу":

    Груз 200 си върви с пълна сила към Сибир.

    12:47 12.10.2025

  • 53 име

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ганчев":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, СКОРО, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години нито един сбъднат козяшки сън.

    Коментиран от #56

    12:48 12.10.2025

  • 54 Българин

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "ако всичко това е вярно":

    Ако дойдат американците от Русия няма да остане много.Даже нищо.

    12:48 12.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Димяща ушанка

    3 9 Отговор

    До коментар #53 от "име":

    Утре влизам в Киев!С ГРУЗ 200

    12:49 12.10.2025

  • 57 Е ти блатушка ли си

    15 5 Отговор

    До коментар #35 от "ХА ХА":

    Щото нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и източва и нашити пари.

    Коментиран от #60

    12:49 12.10.2025

  • 58 Механик

    3 8 Отговор
    Днес е ден 1327 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #62

    12:51 12.10.2025

  • 59 Копейки не се напъвайте.

    6 9 Отговор
    Русия загуби тази война.

    Коментиран от #63, #68

    12:52 12.10.2025

  • 60 ТИХО БЕ ПУМИЯР

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "Е ти блатушка ли си":

    МАРШ ПО КОФИТЕ!

    Коментиран от #64

    12:53 12.10.2025

  • 61 Ъъъъъъъъъ

    9 3 Отговор
    "САЩ съдействат на Украйна в атаките срещу руски енергийни обекти от няколко месеца"

    Ма що бе? Малката Украйна не беше ли сама срещу Русия? Че тук ни надуха главите с тази опорка....🤔

    12:53 12.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ъъъъъъъъъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Копейки не се напъвайте.":

    Триполов, тагни ме, когато Русия загуби войната.....Не за друго, а да не пропусна нещо.

    Коментиран от #66

    12:55 12.10.2025

  • 64 Някой да не ти пречи да ровиш 😄

    9 5 Отговор

    До коментар #60 от "ТИХО БЕ ПУМИЯР":

    Сигурно от ровене по тия кофи и ядене, с пълна уста не можа да отговориш на въпроса блатушка ли си, че не ти дреме, че САЩ унищожава и източва нас европейците.

    Коментиран от #72

    12:56 12.10.2025

  • 65 Обърка го с прасето Горби

    8 4 Отговор

    До коментар #48 от "Българин":

    Цялата церемония в Аляска беше насочена срещу КНР. Путин не се върза на пищната церемония по посрещането му от Тръмп. А времето не работи за лицемерния Тръмп. Гражданската война в САЩ тлее...

    12:56 12.10.2025

  • 66 Копейкотрошач

    4 5 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Нема да пропуснеш.

    Коментиран от #71

    12:56 12.10.2025

  • 67 ХА ХА

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "следствие":

    Кой мета ракети първи, А.

    Коментиран от #73

    12:57 12.10.2025

  • 68 Това е факт.

    4 5 Отговор

    До коментар #59 от "Копейки не се напъвайте.":

    И то безспорен факт.

    12:58 12.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 центаджия..

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "Фактчекър":

    А бе,смо3ан-това беше преди месец, субмарината вече е в новоросийск и чека зеления мухал да я поправи-обаче бандерскио симферо5ол още е на дъното в делтата на дунав и кiевската хунта чака бгбандерците да го извадят

    13:01 12.10.2025

  • 71 Ъъъъъъъъ

    5 5 Отговор

    До коментар #66 от "Копейкотрошач":

    Бе то и аз така мисля, но пък знае ли човек? Щото ние четвърта година губим войната, останахме без армия, без оръжие, икономиката ни е пред колапс, а гледам, че батака в Европа и САЩ става все по-голям, фалитите растат лавинообразно, дълговете се увеличат и вече подгониха $40 трилиона, нищо на работи в САЩ, "томахавките" се бавят, "патриотите" и те, дезертьорите са 1/4 милион....Та не знам.....Вече започвам да се обърквам.🤔

    Коментиран от #75, #84

    13:03 12.10.2025

  • 72 ХА ХА

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Някой да не ти пречи да ровиш 😄":

    Този е друг, ма добре тее нахранил, браво.
    Не се занимавам сутрепки.

    Коментиран от #74

    13:04 12.10.2025

  • 73 Не кой хвърля

    5 5 Отговор

    До коментар #67 от "ХА ХА":

    А кой направи войната. А това е САЩ! Без него, никой нищо нямаше да хвърля. Само глупав човек мрази истината.

    13:04 12.10.2025

  • 74 Дали е друг или ти все тая

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "ХА ХА":

    Нищо не ви различава. 😄 В кофите не е за ядене. Там хората си фърляме боклука. Ядеш ли там, все САЩ ще те ползва за това което ни фърляме там. 😄

    13:07 12.10.2025

  • 75 Пак аз

    3 4 Отговор

    До коментар #71 от "Ъъъъъъъъ":

    Така е щото си бит с мотика по главата като малък.

    13:08 12.10.2025

  • 76 Някой

    4 5 Отговор
    Всичко се връща, по времето на СССР Москва изнасяше оръжия и финансираше комунистически революции в Азия, Южна Америка, Арабия, Африка ... Създанаше и финансираше терористи и комунистически партии във Франция, Гърция, Италия ... Това приключи 1991 г. когато СССР приключи политически и финансово. А агентите на КГБ станаха неприлично ботати олигарси капиталисти.
    Сега Москва изнася колониализъм само в Африка. Москва се провали.в Арабия имам предвид Сирия, Либия ...

    13:11 12.10.2025

  • 77 запасняк

    4 1 Отговор
    А ЗАЩО ТОГАВА ИСКАТ НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР?

    13:14 12.10.2025

  • 78 Казуар

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ролята на САЩ е ясна":

    Лошите американци пречат на добрия Путин да завладее Украйна.

    Коментиран от #83

    13:14 12.10.2025

  • 79 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Фактчекър":

    Преди няколко месаца Тръмп каза, че ще изпрати две подводници в бизост да Русия.
    В резултат на което изведнъж изчезнаха доста руски поводници.
    Измина доста време, а руските подводници така и не се появиха.
    В Пентагона вече палят свещи. А папата вероято включва САЩ в молитвите си.
    Все пак те си го назначиха :)
    Западът така и не разбра, че със заплахи и с демонстрация на сила срещу Русия не става!!!

    Коментиран от #82

    13:14 12.10.2025

  • 80 Тома

    5 2 Отговор
    Руснаците не разбраха че само със сила ще могат да спрат войната защото евроатлантиците са страхливи.Те си мислят че когато не отговарят на провокациите ще имат уважение и това им е най голямата грешка

    13:18 12.10.2025

  • 81 хикочко..

    4 2 Отговор
    Урсулците и бандерците са същисани от новия термобаричен вакумгеран..у него с/у тецовете на зеления мухал вече няма осколки а аерозол-който запълва вътрешните помешения на машинките за ток и бум и всьо пополам,а бгбандерските шопари вече отделиха пари от бюджето за генератори на кieвската хунта

    13:19 12.10.2025

  • 82 чудесно

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ами":

    Дай някакви факти, да се посмеем на америката.

    Коментиран от #92

    13:22 12.10.2025

  • 83 А кога

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Казуар":

    Путин е искал да завладява Украйна? А забравих. Така пише в пропагандата на глупаци на САЩ, че агнета като теб да искат да им плащат оръжията.

    Коментиран от #85

    13:22 12.10.2025

  • 84 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ъъъъъъъъ":

    Явно не си го разбрал във войната в Украйна няма да,има печеливши, всички ще са губещи. Да Москва е завзела някакви територии. Но през ВСВ Германската империя също беше завзема територии, беше стигнала до Москва, до река Волга ...
    Японската империя беше завзема части от Китай, Филипините ...
    А къде са сега тези империи?

    Нищо не е приключило докато всичко не приключи.

    Нацистка Германия е загубила ВСВ първо икономически, а след това военно. Сега се очертава Москва да загуби икономически не само от САЩ, но и от Китай. Очертава се Китай да спечели икономически цял Сибир.
    За момента Москва я спасяват трудовите слес ВСВ в родължение на 80 години оръжия и муниции, спасяват я труповете в Северна Корея и Иран оръжия. Но тези запаси в един момент ще приключат, а икономиката на Воскво няма да може доставя достатъчно нито на армията, нито на цивилните.

    Коментиран от #86

    13:25 12.10.2025

  • 85 не бе дечко

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "А кога":

    путлер никога не е искал да завладява украина бе. само я иска в границите на рф. даже обяви 3-4 региона за част от рф без да ги е завзела безаналоговата армия на го вняшка

    Коментиран от #88

    13:25 12.10.2025

  • 86 Напротив

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Някой":

    Изхода от войната е известен още в края на 2024 година. От тогава цял свят се извървя на крака в Киев, да договаря със Зеленски следвоенното възстановяване на Украйна. Случайност?

    13:26 12.10.2025

  • 87 Киев е украински

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    шматарок копейски..... разбери го веднъж завинаги!

    Коментиран от #91

    13:28 12.10.2025

  • 88 Така дечко

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "не бе дечко":

    Ти явно не прочете. Аз нали написах, че съм забрави, че в пропагандата на глупаци на САЩ Путин всичко иска да превзема, че такива като теб да се радват да ги ограбва САЩ. 😄

    13:28 12.10.2025

  • 89 хаха

    1 1 Отговор
    Пак си объркал статиите за изчезналите две хамерикански подводници, които Тръмп изпрати край бреговете на Русия. Но все пак на соросоидите им е позволено, защото не е лесно да използвате 10% интелигентност, която имате групово.

    Коментиран от #90

    13:30 12.10.2025

  • 90 страхотно

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "хаха":

    Дай повече данни и къде да ги прочетем

    13:32 12.10.2025

  • 91 Меемед

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Киев е украински":

    Стига припада бе ачкьопек.

    13:32 12.10.2025

  • 92 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "чудесно":

    38 трилиона факти ... На една фактура. Става ли :)
    Вярно ли е, че Американския залив щели пак да го прекръщават?

    13:34 12.10.2025

  • 93 000

    0 0 Отговор
    Урааа, знаех си - сащ са вечен хегемон. Изпадам в екстаз :)

    13:34 12.10.2025

