САЩ подпомагат украинските въоръжени сили в атаките срещу руски енергийни съоръжения от няколко месеца, съобщава Financial Times. „Според американски служител, Украйна е избрала цели за удари с голям обсег, а след това Вашингтон е предоставил разузнавателна информация за уязвимостите на тези съоръжения“, пише вестникът, позовавайки се на свои източници.

В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с оръжия с голям обсег. Той добави, че „няма недосегаеми зони“, но не уточни дали това означава атаки с американско оръжие.

Според източници на вестника, разузнаването е позволило насочването към „критични обекти, включително нефтопреработвателни заводи“. Американското разузнаване помага на Украйна да определи маршрута, височината и времето на атаките.

Както подчерта прессекретарят на президента Дмитрий Песков, Съединените щати постоянно споделят разузнавателни данни с Украйна онлайн - "това не е ново". Владимир Путин отбеляза, че "киевският режим се опитва да атакува цивилни цели, което няма да помогне".

Оценявайки перспективата за доставка на американски ракети Tomahawk на украинските въоръжени сили, президентът заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той заяви, че Русия е готова да отговори на агресивни действия, а нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – ще ги свалят.

Руското външно министерство призова Съединените щати да се придържат към мирно разрешаване на конфликта.