Financial Times: САЩ съдействат на Украйна в атаките срещу руски енергийни обекти от няколко месеца

САЩ подпомагат украинските въоръжени сили в атаките срещу руски енергийни съоръжения от няколко месеца, съобщава Financial Times. „Според американски служител, Украйна е избрала цели за удари с голям обсег, а след това Вашингтон е предоставил разузнавателна информация за уязвимостите на тези съоръжения“, пише вестникът, позовавайки се на свои източници.
В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с оръжия с голям обсег. Той добави, че „няма недосегаеми зони“, но не уточни дали това означава атаки с американско оръжие.
Според източници на вестника, разузнаването е позволило насочването към „критични обекти, включително нефтопреработвателни заводи“. Американското разузнаване помага на Украйна да определи маршрута, височината и времето на атаките.
Както подчерта прессекретарят на президента Дмитрий Песков, Съединените щати постоянно споделят разузнавателни данни с Украйна онлайн - "това не е ново". Владимир Путин отбеляза, че "киевският режим се опитва да атакува цивилни цели, което няма да помогне".
Оценявайки перспективата за доставка на американски ракети Tomahawk на украинските въоръжени сили, президентът заяви, че това ще влоши отношенията между Москва и Вашингтон. Той заяви, че Русия е готова да отговори на агресивни действия, а нейните системи за противовъздушна отбрана са се адаптирали към ракети ATACMS и ще се адаптират и към Tomahawk – ще ги свалят.
Руското външно министерство призова Съединените щати да се придържат към мирно разрешаване на конфликта.
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #11, #24
12:24 12.10.2025
2 Ролята на САЩ е ясна
Коментиран от #35, #78
12:24 12.10.2025
3 Агата Кристи
Коментиран от #17
12:25 12.10.2025
4 Перник
12:26 12.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами
Коментиран от #9
12:27 12.10.2025
7 2222
12:28 12.10.2025
8 И Киев е Руски
Коментиран от #87
12:28 12.10.2025
9 матю хари
До коментар #6 от "Ами":НАТО бомби Русия, а Путин не смее да хвърли и пиратка по територията на НАТО.
Защо така, другари?
Коментиран от #21
12:29 12.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
До коментар #1 от "име":Руснаците справиха ли се с козарите?
Коментиран от #22
12:29 12.10.2025
12 мошЕто
12:31 12.10.2025
13 И Киев е Руски
Коментиран от #19
12:31 12.10.2025
14 Путин
12:31 12.10.2025
15 Пак да кажа!
Коментиран от #48
12:32 12.10.2025
16 404
енергийна инфраструктура вече е
унищожена. Газът ще се внася по
тръбопровод, преминаващ през Полша
и Румъния. Тя все още не е била
атакувана. Има и хранилище в Лвов.
Ако тези две съоръжения бъдат
унищожени, Украйна ще остане без
90% от газа си. Тогава населението на
страната няма да преживее зимата.
Време е за прекратяване на огъня, в
противен случай хората рискуват да
замръзнат до смърт. И все пак, горката
Украйна едва започваше да вярва в
победата си! Това е истинско мъчение:
да дадеш надежда и веднага след
това да я отнемеш. Ще се осмелят ли
поддръжниците на Украйна и тези в ЕС
да кажат: „Продължавайте да се
борите, нека гражданите замръзнат,
не ни пука"? Такава ситуация е
напълно възможна. Украйна е в капан
на илюзии и скоро ще достигне ръба
на отчаянието.
12:32 12.10.2025
17 Путин
До коментар #3 от "Агата Кристи":обичам повече сащ от русия хахаха. важното е сащ и израел да са добре
12:33 12.10.2025
18 име
Коментиран от #23
12:33 12.10.2025
19 Руснак без крак
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Утре влизам в Киев! Може и без глава.
Коментиран от #32, #39
12:33 12.10.2025
20 минувача
Коментиран от #36
12:34 12.10.2025
21 Ухльоф
До коментар #9 от "матю хари":Защото нещата ще опрат до "нуклеяра", и тогава всички ще се остъклим, включително и ти въпросителния!
12:34 12.10.2025
22 име
До коментар #11 от "Ами":Козарите бяха ли сами срещу руснаците или имаха краварски гръб? А срещу краварите имаха ли руски гръб. Усещаш ли разликата? Руснаците на колесниците на самолетите ли се евакуираха?
Коментиран от #25
12:35 12.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мечката
До коментар #1 от "име":е хартиена. Тръмп го разбра лесно.
Коментиран от #27, #30
12:36 12.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Утрепсния,
До коментар #23 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Днес е първия ден. Още два дня руснаците ще млатят бандерлюгите.
12:36 12.10.2025
27 И Киев е Руски
До коментар #24 от "мечката":Питай бандерите дали 🐻 та е книжна
Коментиран от #33
12:37 12.10.2025
28 Подпалвач на световна война -
12:37 12.10.2025
29 Ганчев
Коментиран от #53
12:38 12.10.2025
30 мисля, че
До коментар #24 от "мечката":Мисля, че ще има втори и трети натювскии завод, в който ще пушат цигари. Дано Тръмп спре да пуши.
12:40 12.10.2025
31 ха-ха !
12:40 12.10.2025
32 И Киев е Руски
До коментар #19 от "Руснак без крак":Курск: А дали ще излезеш
Коментиран от #38
12:40 12.10.2025
33 Йосиф Кобзон
До коментар #27 от "И Киев е Руски":Мен питай.
12:41 12.10.2025
34 ако всичко това е вярно
Коментиран от #43, #46, #54, #55
12:41 12.10.2025
35 ХА ХА
До коментар #2 от "Ролята на САЩ е ясна":А касичката на блатушките как е.
Коментиран от #57
12:42 12.10.2025
36 456
До коментар #20 от "минувача":Това търпение почва да дразни. Разбирам защо го прави ,но ответната страна не го заслужава.
12:42 12.10.2025
37 Пилотът Гошу
12:42 12.10.2025
38 Киев за два дня.
До коментар #32 от "И Киев е Руски":Пумияр с пумияр гладен.
12:42 12.10.2025
39 село мое ,
До коментар #19 от "Руснак без крак":Това го четем близо 4 години ! Тъй ли не можа тъп......а ти кра........ту...на да роди нещо ново ?!
12:42 12.10.2025
40 Читател
12:43 12.10.2025
41 следствие
Нато ли се приближава агресивно и провокативно до РФ или обратно. Нато и главно Америка провокира, финансира и насочва ракети към Русия.
Коментиран от #44, #67
12:43 12.10.2025
42 Помагат
12:43 12.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 мошЕто
До коментар #41 от "следствие":И после - защо Путин бил лош ...Еми - ей затова !
12:44 12.10.2025
45 Фактчекър
Това е една от най-съвременните дизел-електрически подводници от проекта „Варшавянка“, снабдена с крилати ракети „Калибр“, включително с ядрени бойни глави, и е част от Черноморския флот. Инцидентът разкрива сериозните проблеми на руската военноморска техника в региона и поражда опасения за безопасността на екипажа и стратегическото състояние на флота.
Коментиран от #70, #79
12:44 12.10.2025
46 Гама ти манасу
До коментар #34 от "ако всичко това е вярно":Ще ги преберат в чували.
Коментиран от #52
12:45 12.10.2025
47 име
До коментар #25 от "Атина Палада":И като се събуди, чаршафа мокър,а! Базата в Тартус ди е руска.
Коментиран от #51
12:45 12.10.2025
48 Българин
До коментар #15 от "Пак да кажа!":Тръмп се подигра с Путин в Аляска.
Коментиран от #65
12:45 12.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Българин
12:46 12.10.2025
51 Копейка
До коментар #47 от "име":А на нас каква ни е далаверата?
12:47 12.10.2025
52 е то и сега
До коментар #46 от "Гама ти манасу":Груз 200 си върви с пълна сила към Сибир.
12:47 12.10.2025
53 име
До коментар #29 от "Ганчев":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, СКОРО, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години нито един сбъднат козяшки сън.
Коментиран от #56
12:48 12.10.2025
54 Българин
До коментар #34 от "ако всичко това е вярно":Ако дойдат американците от Русия няма да остане много.Даже нищо.
12:48 12.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Димяща ушанка
До коментар #53 от "име":Утре влизам в Киев!С ГРУЗ 200
12:49 12.10.2025
57 Е ти блатушка ли си
До коментар #35 от "ХА ХА":Щото нас европейците ни интересува, че САЩ унищожава Европа и източва и нашити пари.
Коментиран от #60
12:49 12.10.2025
58 Механик
Коментиран от #62
12:51 12.10.2025
59 Копейки не се напъвайте.
Коментиран от #63, #68
12:52 12.10.2025
60 ТИХО БЕ ПУМИЯР
До коментар #57 от "Е ти блатушка ли си":МАРШ ПО КОФИТЕ!
Коментиран от #64
12:53 12.10.2025
61 Ъъъъъъъъъ
Ма що бе? Малката Украйна не беше ли сама срещу Русия? Че тук ни надуха главите с тази опорка....🤔
12:53 12.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ъъъъъъъъъъъ
До коментар #59 от "Копейки не се напъвайте.":Триполов, тагни ме, когато Русия загуби войната.....Не за друго, а да не пропусна нещо.
Коментиран от #66
12:55 12.10.2025
64 Някой да не ти пречи да ровиш 😄
До коментар #60 от "ТИХО БЕ ПУМИЯР":Сигурно от ровене по тия кофи и ядене, с пълна уста не можа да отговориш на въпроса блатушка ли си, че не ти дреме, че САЩ унищожава и източва нас европейците.
Коментиран от #72
12:56 12.10.2025
65 Обърка го с прасето Горби
До коментар #48 от "Българин":Цялата церемония в Аляска беше насочена срещу КНР. Путин не се върза на пищната церемония по посрещането му от Тръмп. А времето не работи за лицемерния Тръмп. Гражданската война в САЩ тлее...
12:56 12.10.2025
66 Копейкотрошач
До коментар #63 от "Ъъъъъъъъъъъ":Нема да пропуснеш.
Коментиран от #71
12:56 12.10.2025
67 ХА ХА
До коментар #41 от "следствие":Кой мета ракети първи, А.
Коментиран от #73
12:57 12.10.2025
68 Това е факт.
До коментар #59 от "Копейки не се напъвайте.":И то безспорен факт.
12:58 12.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 центаджия..
До коментар #45 от "Фактчекър":А бе,смо3ан-това беше преди месец, субмарината вече е в новоросийск и чека зеления мухал да я поправи-обаче бандерскио симферо5ол още е на дъното в делтата на дунав и кiевската хунта чака бгбандерците да го извадят
13:01 12.10.2025
71 Ъъъъъъъъ
До коментар #66 от "Копейкотрошач":Бе то и аз така мисля, но пък знае ли човек? Щото ние четвърта година губим войната, останахме без армия, без оръжие, икономиката ни е пред колапс, а гледам, че батака в Европа и САЩ става все по-голям, фалитите растат лавинообразно, дълговете се увеличат и вече подгониха $40 трилиона, нищо на работи в САЩ, "томахавките" се бавят, "патриотите" и те, дезертьорите са 1/4 милион....Та не знам.....Вече започвам да се обърквам.🤔
Коментиран от #75, #84
13:03 12.10.2025
72 ХА ХА
До коментар #64 от "Някой да не ти пречи да ровиш 😄":Този е друг, ма добре тее нахранил, браво.
Не се занимавам сутрепки.
Коментиран от #74
13:04 12.10.2025
73 Не кой хвърля
До коментар #67 от "ХА ХА":А кой направи войната. А това е САЩ! Без него, никой нищо нямаше да хвърля. Само глупав човек мрази истината.
13:04 12.10.2025
74 Дали е друг или ти все тая
До коментар #72 от "ХА ХА":Нищо не ви различава. 😄 В кофите не е за ядене. Там хората си фърляме боклука. Ядеш ли там, все САЩ ще те ползва за това което ни фърляме там. 😄
13:07 12.10.2025
75 Пак аз
До коментар #71 от "Ъъъъъъъъ":Така е щото си бит с мотика по главата като малък.
13:08 12.10.2025
76 Някой
Сега Москва изнася колониализъм само в Африка. Москва се провали.в Арабия имам предвид Сирия, Либия ...
13:11 12.10.2025
77 запасняк
13:14 12.10.2025
78 Казуар
До коментар #2 от "Ролята на САЩ е ясна":Лошите американци пречат на добрия Путин да завладее Украйна.
Коментиран от #83
13:14 12.10.2025
79 Ами
До коментар #45 от "Фактчекър":Преди няколко месаца Тръмп каза, че ще изпрати две подводници в бизост да Русия.
В резултат на което изведнъж изчезнаха доста руски поводници.
Измина доста време, а руските подводници така и не се появиха.
В Пентагона вече палят свещи. А папата вероято включва САЩ в молитвите си.
Все пак те си го назначиха :)
Западът така и не разбра, че със заплахи и с демонстрация на сила срещу Русия не става!!!
Коментиран от #82
13:14 12.10.2025
80 Тома
13:18 12.10.2025
81 хикочко..
13:19 12.10.2025
82 чудесно
До коментар #79 от "Ами":Дай някакви факти, да се посмеем на америката.
Коментиран от #92
13:22 12.10.2025
83 А кога
До коментар #78 от "Казуар":Путин е искал да завладява Украйна? А забравих. Така пише в пропагандата на глупаци на САЩ, че агнета като теб да искат да им плащат оръжията.
Коментиран от #85
13:22 12.10.2025
84 Някой
До коментар #71 от "Ъъъъъъъъ":Явно не си го разбрал във войната в Украйна няма да,има печеливши, всички ще са губещи. Да Москва е завзела някакви територии. Но през ВСВ Германската империя също беше завзема територии, беше стигнала до Москва, до река Волга ...
Японската империя беше завзема части от Китай, Филипините ...
А къде са сега тези империи?
Нищо не е приключило докато всичко не приключи.
Нацистка Германия е загубила ВСВ първо икономически, а след това военно. Сега се очертава Москва да загуби икономически не само от САЩ, но и от Китай. Очертава се Китай да спечели икономически цял Сибир.
За момента Москва я спасяват трудовите слес ВСВ в родължение на 80 години оръжия и муниции, спасяват я труповете в Северна Корея и Иран оръжия. Но тези запаси в един момент ще приключат, а икономиката на Воскво няма да може доставя достатъчно нито на армията, нито на цивилните.
Коментиран от #86
13:25 12.10.2025
85 не бе дечко
До коментар #83 от "А кога":путлер никога не е искал да завладява украина бе. само я иска в границите на рф. даже обяви 3-4 региона за част от рф без да ги е завзела безаналоговата армия на го вняшка
Коментиран от #88
13:25 12.10.2025
86 Напротив
До коментар #84 от "Някой":Изхода от войната е известен още в края на 2024 година. От тогава цял свят се извървя на крака в Киев, да договаря със Зеленски следвоенното възстановяване на Украйна. Случайност?
13:26 12.10.2025
87 Киев е украински
До коментар #8 от "И Киев е Руски":шматарок копейски..... разбери го веднъж завинаги!
Коментиран от #91
13:28 12.10.2025
88 Така дечко
До коментар #85 от "не бе дечко":Ти явно не прочете. Аз нали написах, че съм забрави, че в пропагандата на глупаци на САЩ Путин всичко иска да превзема, че такива като теб да се радват да ги ограбва САЩ. 😄
13:28 12.10.2025
89 хаха
Коментиран от #90
13:30 12.10.2025
90 страхотно
До коментар #89 от "хаха":Дай повече данни и къде да ги прочетем
13:32 12.10.2025
91 Меемед
До коментар #87 от "Киев е украински":Стига припада бе ачкьопек.
13:32 12.10.2025
92 Ами
До коментар #82 от "чудесно":38 трилиона факти ... На една фактура. Става ли :)
Вярно ли е, че Американския залив щели пак да го прекръщават?
13:34 12.10.2025
93 000
13:34 12.10.2025