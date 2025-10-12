Тръмп по време на голф: САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт (ВИДЕО)

САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт. Това бяха думите, изречени от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато играеше голф с внучка си Кай. Тя публикува видео от разговора на страницата си в YouTube в събота.
Кай попита държавния глава как върви работата му в Белия дом. „Чудесно е, забавлявам се. Вършим чудесна работа. Спрях седем войни, седем. „И се надяваме, че ще накараме [руския президент Владимир] Путин и [Владимир] Зеленски да спрат да убиват всички“, каза Тръмп.
Той добави, че мисли за външната политика, докато играе. „Не мисля за голф. Мисля за други въпроси, като Русия, Китай“, добави американският лидер.
На 9 октомври Тръмп изрази увереност, че Москва и Киев възнамеряват да проведат преговори, а също така изрази надежда за бързо разрешаване на украинския конфликт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:40 12.10.2025
2 Гробе
Ще вразоми Гнома
16:40 12.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #8, #11
16:40 12.10.2025
4 Бункерно Джудже на Токчета
Като разбрах за американските ракети които поразяват Бункери на 200 метра под земята
16:41 12.10.2025
5 РускоГробе
16:42 12.10.2025
6 САЩисан русофил
16:42 12.10.2025
7 Бункерен Плъх
Явно Руснакът не струва колкото Бездомно куче
Коментиран от #14
16:43 12.10.2025
8 ФАКТ
До коментар #3 от "Сатана Z":За ядрен апокалипсис е виновен този който няма топки и първи натисне копчето. А вярвай ми - запада няма такъв мерак защото си живеят добре, обикалят света, радват се.
16:44 12.10.2025
9 Нобел
16:44 12.10.2025
10 Гробе
Най много му Върви да лъже и да копае гробове
16:44 12.10.2025
11 Българин
До коментар #3 от "Сатана Z":Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #16, #18
16:45 12.10.2025
12 мошЕто
16:45 12.10.2025
13 Бил
Сега е просто белобрад старец, поставен от други хора с определена цел.
16:46 12.10.2025
14 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Бункерен Плъх":Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.В това е проблема.
16:46 12.10.2025
15 Бункера
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То му е лесно на Тръмп едно обаждане по телефона и Русия изчезва от картата
Ами аз 4 години в Украйна 3 села съм взел
Коментиран от #19
16:47 12.10.2025
16 село мое ,
До коментар #11 от "Българин":Повечето от които - укри !
16:47 12.10.2025
17 Театър "Сълза и смях"
Коментиран от #22
16:50 12.10.2025
18 Сатана Z
До коментар #11 от "Българин":И Българе,да не мислиш ,че ще минеш метър ти и твоето семейство ако изобщо имаш такова?
16:51 12.10.2025
19 Българин
До коментар #15 от "Бункера":Ако бай Данчо мигне два пъти от Русия няма да остане много.
Коментиран от #24
16:51 12.10.2025
21 Няма
Обикновенно като играе голф го търси.
16:52 12.10.2025
22 Дон Корлеоне
До коментар #17 от "Театър "Сълза и смях"":Въпросът е докога Тръмп ще пази Хаяско от ликвидиране.
Коментиран от #25
16:53 12.10.2025
23 Здъхана Русофилка
Щото акъла ми е толкова
16:53 12.10.2025
24 име
До коментар #19 от "Българин":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години, а насреща няма нито един квадратен метър освободена земя....
16:56 12.10.2025
25 име
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години, а насреща няма нито един квадратен метър освободена земя....
16:57 12.10.2025