Тръмп по време на голф: САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт (ВИДЕО)

САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт. Това бяха думите, изречени от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато играеше голф с внучка си Кай. Тя публикува видео от разговора на страницата си в YouTube в събота.

Кай попита държавния глава как върви работата му в Белия дом. „Чудесно е, забавлявам се. Вършим чудесна работа. Спрях седем войни, седем. „И се надяваме, че ще накараме [руския президент Владимир] Путин и [Владимир] Зеленски да спрат да убиват всички“, каза Тръмп.

Той добави, че мисли за външната политика, докато играе. „Не мисля за голф. Мисля за други въпроси, като Русия, Китай“, добави американският лидер.

На 9 октомври Тръмп изрази увереност, че Москва и Киев възнамеряват да проведат преговори, а също така изрази надежда за бързо разрешаване на украинския конфликт.