Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп по време на голф: САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт (ВИДЕО)

Тръмп по време на голф: САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт (ВИДЕО)

12 Октомври, 2025 16:37 622 25

  • доналд тръмп-
  • голф-
  • интервю-
  • внучка-
  • украйна-
  • войни-
  • израел

Внучката на президента му направи видео интервю

Тръмп по време на голф: САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ ще могат да помогнат за разрешаването на украинския конфликт. Това бяха думите, изречени от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато играеше голф с внучка си Кай. Тя публикува видео от разговора на страницата си в YouTube в събота.

Кай попита държавния глава как върви работата му в Белия дом. „Чудесно е, забавлявам се. Вършим чудесна работа. Спрях седем войни, седем. „И се надяваме, че ще накараме [руския президент Владимир] Путин и [Владимир] Зеленски да спрат да убиват всички“, каза Тръмп.

Той добави, че мисли за външната политика, докато играе. „Не мисля за голф. Мисля за други въпроси, като Русия, Китай“, добави американският лидер.

На 9 октомври Тръмп изрази увереност, че Москва и Киев възнамеряват да проведат преговори, а също така изрази надежда за бързо разрешаване на украинския конфликт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    На голф игрището лесно се решават проблеми.

    Коментиран от #15

    16:40 12.10.2025

  • 2 Гробе

    3 8 Отговор
    Масирана Бомбандировка над москва
    Ще вразоми Гнома

    16:40 12.10.2025

  • 3 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Миротворецът Тръмп няма никаква изгода да спира конфликта в Украйна.Той за това и беше избран,да докара света до ядрен апокалипсис.

    Коментиран от #8, #11

    16:40 12.10.2025

  • 4 Бункерно Джудже на Токчета

    2 5 Отговор
    Пулня Памперса във Бункера
    Като разбрах за американските ракети които поразяват Бункери на 200 метра под земята

    16:41 12.10.2025

  • 5 РускоГробе

    2 3 Отговор
    Друзя копаем си гробовете и лягаме да чакаме пабедата

    16:42 12.10.2025

  • 6 САЩисан русофил

    2 6 Отговор
    Плача,загниващия сащ пак заби звучен шамар на господаря русия

    16:42 12.10.2025

  • 7 Бункерен Плъх

    2 5 Отговор
    Уффф направо ми омръзна да гледам унищожени Руснаци във Телеграм
    Явно Руснакът не струва колкото Бездомно куче

    Коментиран от #14

    16:43 12.10.2025

  • 8 ФАКТ

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    За ядрен апокалипсис е виновен този който няма топки и първи натисне копчето. А вярвай ми - запада няма такъв мерак защото си живеят добре, обикалят света, радват се.

    16:44 12.10.2025

  • 9 Нобел

    5 1 Отговор
    Много поздрави от Нобеловият комитет

    16:44 12.10.2025

  • 10 Гробе

    2 3 Отговор
    Джуджака се оказа най простото момче стъпвало в кремъл
    Най много му Върви да лъже и да копае гробове

    16:44 12.10.2025

  • 11 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #16, #18

    16:45 12.10.2025

  • 12 мошЕто

    5 1 Отговор
    Бай ви Тръмп мисли само как да провокира войната с укрите , а не да я спира ! Налива пари и оръжия на зеления гном , а се бие в гърдите , че бил миротворец .

    16:45 12.10.2025

  • 13 Бил

    3 1 Отговор
    Бил е нещо 80-те и 90-те, в разцвета на силите си.

    Сега е просто белобрад старец, поставен от други хора с определена цел.

    16:46 12.10.2025

  • 14 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бункерен Плъх":

    Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.В това е проблема.

    16:46 12.10.2025

  • 15 Бункера

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То му е лесно на Тръмп едно обаждане по телефона и Русия изчезва от картата
    Ами аз 4 години в Украйна 3 села съм взел

    Коментиран от #19

    16:47 12.10.2025

  • 16 село мое ,

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Повечето от които - укри !

    16:47 12.10.2025

  • 17 Театър "Сълза и смях"

    3 1 Отговор
    Кефи ме батДончо...цъка си голф, евроджендърпуделите му 6лuжат камбаните, Путин го държи на власт, Нетаняху му върши черната работа u ro 6oлu швепса за другите.Играч е

    Коментиран от #22

    16:50 12.10.2025

  • 18 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    И Българе,да не мислиш ,че ще минеш метър ти и твоето семейство ако изобщо имаш такова?

    16:51 12.10.2025

  • 19 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бункера":

    Ако бай Данчо мигне два пъти от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #24

    16:51 12.10.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Няма

    1 0 Отговор
    Не пита за Тиквун,странно,
    Обикновенно като играе голф го търси.

    16:52 12.10.2025

  • 22 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Театър "Сълза и смях"":

    Въпросът е докога Тръмп ще пази Хаяско от ликвидиране.

    Коментиран от #25

    16:53 12.10.2025

  • 23 Здъхана Русофилка

    1 0 Отговор
    Пиша си Глупости тука за някоя купейка
    Щото акъла ми е толкова

    16:53 12.10.2025

  • 24 име

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години, а насреща няма нито един квадратен метър освободена земя....

    16:56 12.10.2025

  • 25 име

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, СКОРО, ЩЕ, СЛЕДВА, ЩЕ, ОЧАКВАМ, ЩЕ, ЩЕ и така вече четири години, а насреща няма нито един квадратен метър освободена земя....

    16:57 12.10.2025