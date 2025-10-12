Тръмп ще се посрещне заложниците от Газа в началото на идната седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да се срещне със заложниците, които предстои да бъдат освободени в ивицата Газа още в началото на следващата седмица, според Вашингтон, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Не можем да кажем точно кога ще бъдат освободени, но имаме всички основания да вярваме, че той [Тръмп] ще може да посрещне заложниците в началото на следващата седмица, поради което президентът се отправя натам“, каза той в интервю за NBC News.

На 12 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви, че освобождаването на заложници, държани от радикали като част от сделката за Газа, ще започне рано сутринта на 13 октомври.

На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумения по първия етап от предложения от него мирен план, който предвижда освобождаването на всички заложници, държани в ивицата Газа, и изтеглянето на израелските войски на договорените позиции. Веднага след това изявление, израелският премиер Бенямин Нетаняху се обади на Тръмп и го покани да се обърне към Кнесета.

В нощта на 10 октомври офисът на Нетаняху обяви, че правителството е одобрило споразумението за освобождаване на всички заложници. Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври в 12:00 ч. московско време и израелските войски „заеха позиции по актуализираните линии на разполагане“, официално обяви говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) същия ден. Според Бедросян, прекратяването на огъня открива „72-часов прозорец“, през който заложниците трябва да бъдат върнати у дома.