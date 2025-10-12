Новини
Тръмп ще се посрещне заложниците от Газа в началото на идната седмица

12 Октомври, 2025 17:50 466 12

Ванс: Не можем да кажем точно кога ще бъдат освободени

Тръмп ще се посрещне заложниците от Газа в началото на идната седмица - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще може да се срещне със заложниците, които предстои да бъдат освободени в ивицата Газа още в началото на следващата седмица, според Вашингтон, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

„Не можем да кажем точно кога ще бъдат освободени, но имаме всички основания да вярваме, че той [Тръмп] ще може да посрещне заложниците в началото на следващата седмица, поради което президентът се отправя натам“, каза той в интервю за NBC News.

На 12 октомври говорителят на израелското правителство Шош Бедросян обяви, че освобождаването на заложници, държани от радикали като част от сделката за Газа, ще започне рано сутринта на 13 октомври.

На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и Хамас са постигнали споразумения по първия етап от предложения от него мирен план, който предвижда освобождаването на всички заложници, държани в ивицата Газа, и изтеглянето на израелските войски на договорените позиции. Веднага след това изявление, израелският премиер Бенямин Нетаняху се обади на Тръмп и го покани да се обърне към Кнесета.

В нощта на 10 октомври офисът на Нетаняху обяви, че правителството е одобрило споразумението за освобождаване на всички заложници. Споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври в 12:00 ч. московско време и израелските войски „заеха позиции по актуализираните линии на разполагане“, официално обяви говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) същия ден. Според Бедросян, прекратяването на огъня открива „72-часов прозорец“, през който заложниците трябва да бъдат върнати у дома.


  • 1 Митко саллаков

    7 0 Отговор
    Цирк. В Израел освобождава граждани в САЩ ги вкарва.

    17:53 12.10.2025

  • 2 ха-ха !

    5 1 Отговор
    Рибата в морето , те приготвили тигана !

    Коментиран от #8

    17:54 12.10.2025

  • 3 Ще се получи

    1 0 Отговор
    Най-якото риалити.

    18:00 12.10.2025

  • 4 Сталин

    3 2 Отговор
    Бай Дъмп тази ционистка свиня трябва да бъде подложен на импийчмънт,за измами и спекула с крипто само този петък негоднига направи измама и спекула с биткойн като биткойн падна с 20% и неговите синове и талмудисткия му зет направиха 200 милиона от държавните пари с които търгуват на борсата

    18:01 12.10.2025

  • 5 Очаквайте

    3 2 Отговор
    Арест на Натаняху!

    Коментиран от #9

    18:01 12.10.2025

  • 6 предложения от Тръмп мирен план

    2 0 Отговор
    Трябваше да е от 3 а не от 20 точки и да имаше краен срок относно спазването му от Израел ! На тези подли твари вяра не може да се има

    18:07 12.10.2025

  • 7 И аз

    2 0 Отговор
    ще се посрещна в кръчмата !

    18:07 12.10.2025

  • 8 Грета

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха !":

    налови много,паламуди !

    18:08 12.10.2025

  • 9 село мое ,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Очаквайте":

    Научи му името , тогава го ,,арестувай,, !

    Коментиран от #12

    18:09 12.10.2025

  • 10 Тръмп

    2 0 Отговор
    спря 11 стогодишни войни ,за 7 месеца !

    18:15 12.10.2025

  • 11 БАЙ ГАНЬО

    0 2 Отговор
    Тръмп е еврейско мекере подлога като путя избиха хиляди жени деца старци ... ПОЗОР

    18:18 12.10.2025

  • 12 Ще пада дране на зверчето

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "село мое ,":

    па не знам....ти си вярвай че ще му се размине

    18:25 12.10.2025