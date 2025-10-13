Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Тексас ВИДЕО

Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха при катастрофа на лек самолет в американския щат Тексас, съобщава CBS, позовавайки се на пожарникари.

По-рано FOX 4 News съобщи, че самолетът се е разбил близо до летище край Форт Уърт. New York Times съобщи, че самолетът е Beech King Air C90.

„Двама души загинаха при самолетната катастрофа“, съобщи уебсайтът на канала, позовавайки се на пожарната служба на Форт Уърт.

Самолетът се е запали в резултат на катастрофата, но пламъците по-късно са били овладени. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разследва инцидента.