Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Тексас ВИДЕО

Двама души загинаха при катастрофа на лек самолет в американския щат Тексас, съобщава CBS, позовавайки се на пожарникари.
По-рано FOX 4 News съобщи, че самолетът се е разбил близо до летище край Форт Уърт. New York Times съобщи, че самолетът е Beech King Air C90.
„Двама души загинаха при самолетната катастрофа“, съобщи уебсайтът на канала, позовавайки се на пожарната служба на Форт Уърт.
Самолетът се е запали в резултат на катастрофата, но пламъците по-късно са били овладени. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разследва инцидента.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
можеха поне руски самолет да си купят , щяха още да са живи
06:21 13.10.2025
2 Боко Тутурутката
06:26 13.10.2025
3 ООрана държава
06:32 13.10.2025