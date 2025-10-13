Новини
Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Тексас ВИДЕО

13 Октомври, 2025 06:08, обновена 13 Октомври, 2025 06:14 373 3

  • сащ-
  • самолет-
  • загинали-
  • инцидент-
  • форт уърт

Инцидентът е станал близо до летище край Форт Уърт

Двама души загинаха при катастрофа с малък самолет в Тексас ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха при катастрофа на лек самолет в американския щат Тексас, съобщава CBS, позовавайки се на пожарникари.

По-рано FOX 4 News съобщи, че самолетът се е разбил близо до летище край Форт Уърт. New York Times съобщи, че самолетът е Beech King Air C90.

„Двама души загинаха при самолетната катастрофа“, съобщи уебсайтът на канала, позовавайки се на пожарната служба на Форт Уърт.

Самолетът се е запали в резултат на катастрофата, но пламъците по-късно са били овладени. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разследва инцидента.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    краварска скраб, всичко краварско е само заБОКЛУКА те се качили с тия стари кошници да летят

    можеха поне руски самолет да си купят , щяха още да са живи

    06:21 13.10.2025

  • 2 Боко Тутурутката

    0 0 Отговор
    То, принципно, и с голям самолет, и в Слана бара да загинеш си е гадно...

    06:26 13.10.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Карайте тротинетки

    06:32 13.10.2025