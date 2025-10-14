Новини
Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахоук" за Киев ВИДЕО
  Тема: Украйна

Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахоук" за Киев ВИДЕО

14 Октомври, 2025 04:27, обновена 14 Октомври, 2025 05:34 1 987 41

  • зеленски-
  • кая калас-
  • украйна-
  • нато-
  • ес-
  • ракети-
  • сащ-
  • русия

Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахоук" за Киев ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахоук" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахоук".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.

Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс и УНИАН.

По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.

Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахахаха

    33 25 Отговор
    Трима брадати с автомати били ранени край Харкив.Вай-вай-вай

    04:42 14.10.2025

  • 3 нннн

    64 23 Отговор
    Вариант Украйна да плаща няма. Стягайте коланите! Парите не растат по дърветата

    04:42 14.10.2025

  • 4 Слава на фюрера в бункера!

    27 70 Отговор
    Путлер уверено води федерацията на злото Русия към небитието при крайцера и СССР!

    04:43 14.10.2025

  • 5 Абе няма да има

    51 19 Отговор
    Някакво плащане. Русия каза: "Стрелят ли по нас с Тамоховки, то това е обявяване на война. Сащ ни обявяват война с всичките последствия."
    И "последствията " са такива, че няма да останат такива, ще плащат. За които не знаят: Тамаховките могат да са и с ядрена бойна глава. И когато лети вече към целта, Русия НЕ знае, каква е? Тогава техният отговор към "САЩнато" ще е също ядрен, независимо, с какви глави са тамоховките.

    Коментиран от #17

    04:54 14.10.2025

  • 6 Поразените

    50 19 Отговор
    цивилни обекти в Харков са дело на некадърно разположеното укро нацисткото ПВО между цивилни сгради използващи ги за щит.

    Коментиран от #18

    04:59 14.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 путинска русия

    19 38 Отговор
    вече заприлича на хитрата сврака вътре с двата крака. Увътрила се держава.

    05:02 14.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Прогноза

    19 50 Отговор
    Путлер тръгна по стъпките на Хитлер и ще стигне до същия "резултат" ...

    Коментиран от #12

    05:07 14.10.2025

  • 11 Не те знам къв си

    47 17 Отговор
    ентелект дето трие коментарите, изкуствен ли си или истествин, но в статията е написано НАТО купува пакетите и ги дава на 00zeta Крайна. Това се казва наглост, а понеже и ние за зла участ сме в това сметище НАТО, означава, че и ние ще плащаме. А киевския наркоман Zilетskи ще си обогати личната сметка с още милиарди и триони в зелено.

    Коментиран от #33

    05:08 14.10.2025

  • 12 Нещо не ти е ясна картинката,

    28 15 Отговор

    До коментар #10 от "Прогноза":

    на път е да стигне този път не до Берлин а до Бялата колиба отвъд големият гьол да фане рижавият ветропоказател и да го заведе за нобела за война.

    05:10 14.10.2025

  • 13 Хаджи Папурко

    35 6 Отговор
    Много бързо забравиха Орешника. След първата томахавка ще има ТЯО. И дано установката да не е в нашата натовска държава.

    05:16 14.10.2025

  • 14 Уса

    14 9 Отговор
    Зеленски е руски агент и всяко негово предложение засилва Европа към пропаста

    05:17 14.10.2025

  • 15 Факт

    7 33 Отговор
    Кремълският, дърт пcиxoпат-педофил прецака Русия и бъдещето на поколения руснаци с тази безсмислена война.

    05:20 14.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Там е работата, че рашистите

    2 31 Отговор

    До коментар #5 от "Абе няма да има":

    са патологични лъжци и пoдлеци на които не трябва да се вярва за абсолютно нищо.

    05:26 14.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цеци

    31 1 Отговор
    Ква ли воня се разнася от тази прегръдка?

    Коментиран от #23, #40

    05:33 14.10.2025

  • 20 ххх

    24 1 Отговор
    Прегърнала го че комисионната е голяма

    05:35 14.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А где,

    13 0 Отговор
    Никакая Калас? А где она ?

    05:43 14.10.2025

  • 23 ганю

    17 1 Отговор

    До коментар #19 от "Цеци":

    Има и свестни жени ала тези които са начело на същза
    за сложени там от мафията и са индивиди със почти нищожен интелект
    така правят даваш и малко пари,един пич с по голяма пишка
    и малко власт,заплашваш и децата и тя е като марионетка
    това е тактиката на боклуците.
    Ала повечето хора не виждат по далеко от носа си
    защото са платени ,безскрупулни или корумпирани
    Вие собствено мнение нямате ли?
    или като папагали повтаряте едно и също.
    празни приказки и преливане от пусто в празно.
    България е 100г назад от света заради такива идиоти.

    05:45 14.10.2025

  • 24 оня с коня

    22 1 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Украйна не е нито в НАТО нито в ЕС и не е допринесла финансово за тези съюзи за да очаква помощ

    Коментиран от #34

    05:45 14.10.2025

  • 25 вехтия

    10 1 Отговор
    тати,ще ми купи колело,ама друг път

    05:47 14.10.2025

  • 26 хихи

    10 1 Отговор
    Кая и кекс да прави мисли за Путин, по-точно за миксера Му

    Коментиран от #30

    05:49 14.10.2025

  • 27 И Киев е Руски

    18 0 Отговор
    Те просто искат да ни заличат от лицето на земята. Точно така. Като всяка нацистка измет, която нито живее, нито оставя другите да живеят. Руската империя винаги е била интернационална по природа, но нейният фрагмент, бившата Украинска ССР, реши да унищожи традиционния интернационализъм и налага нацизъм. Такава държава, така да се каже, никога няма да съществува редом с Русия

    Коментиран от #32

    05:59 14.10.2025

  • 28 Зеленчук

    2 0 Отговор
    👂🤦‍♂️😂

    06:11 14.10.2025

  • 29 хикочко..

    12 0 Отговор
    Урсулците не желаят бандерците да преговарят с масква..и ще дават тази зима безплатна газ на зеления мухал,а това е добро решение за кремля да продължи да млати тецовете на кiевската хунта-така ще се вднигнат многократно цените на синьото гориво-икономиката на е.с..на коленца,с един масковски изстрел-два заека

    06:24 14.10.2025

  • 30 Фока

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "хихи":

    Какво и мисля на тая каяя клааас мани айде идвай каяя чакаме на село в хотел мака с мастика а ти си ни за десерт

    06:38 14.10.2025

  • 31 Пухтил :)

    0 5 Отговор
    Единствената полза от тия статии е да дразни тъпи русофили. :)

    06:43 14.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Не те знам къв си":

    Глеам некъв "ентелект" с триони пише!

    06:49 14.10.2025

  • 34 Русия е поробител на 200 народа

    1 8 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Дяда ти е бил предател. Да наричаш поробване и окупация - освобаждение.
    Каква свобода? По границите кльонаве и стрелба. Нямаш право да напускаш мястото където живееш, рабатиш където те назначат, живееш, където ти кажат. Това е крепостно право - робство. При турците е имало повече свобода.

    06:52 14.10.2025

  • 35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 1 Отговор
    Наркомански иска друг да плаща за неговите СБЪРКАНИ представи за победа...

    06:54 14.10.2025

  • 36 редник

    5 1 Отговор
    / Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски./

    А на нас кога - самолети нямаме, кораби нямаме, подводници нямаме - е, нали сме братя по оръжие?!...

    07:03 14.10.2025

  • 37 шаа

    1 1 Отговор
    снимката е илюстрация на поговорката "краставите магарета през девет баира се подушват"

    07:11 14.10.2025

  • 38 Ами

    2 1 Отговор
    зеленият шмъркач да си продаде някое от именията по света и да си купи...

    07:13 14.10.2025

  • 39 Херлок Шолмс

    2 1 Отговор
    Струва ми се ,че Зелен със Ски е манн. дрррсалл постната балтийска шпрота ,много щастлива изглежда .

    Коментиран от #41

    07:14 14.10.2025

  • 40 Кой каза,че...

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Цеци":

    ...Калас била фригидна...?!
    Я вижте каква страстна прегръдка на Зелката е отперила...😂🤣😉😝!

    07:19 14.10.2025

  • 41 Тихо,че...

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Херлок Шолмс":

    ...ако разбере Оленка,ще има да блъска Зельо в главата,с куфара пълен с тежките бижута на ,,Картие"...!

    07:22 14.10.2025

