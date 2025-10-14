Зеленски посочи на Калас три варианта за плащането на американските "Томахоук" за Киев ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.
Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ.
На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахоук" Зеленски предложи три варианта.
"Един от вариантите е програмата PURL [Приоритетен списък с нуждите на Украйна] на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.
Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.
"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.
Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахоук".
"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.
Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.
Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в "Телеграм", цитиран от Ройтерс и УНИАН.
По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.
Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.
"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.
