Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом публикува декларацията, подписана в Египет

14 Октомври, 2025 05:35, обновена 14 Октомври, 2025 05:41 712 3

Съединените щати, Катар, Египет и Турция се ангажират да разрешават споровете по дипломатически път

Белият дом публикува декларацията, подписана в Египет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати, Катар, Египет и Турция се ангажират да разрешават споровете по дипломатически път, гласи съвместна декларация, публикувана от Белия дом.

„С настоящото се ангажираме да разрешаваме бъдещите спорове чрез дипломатически ангажименти и преговори, а не чрез използване на сила или продължителен конфликт“, се казва в декларацията, подписана от лидерите на четирите страни.

Документът подчертава, че траен мир може да бъде постигнат, ако бъде гарантирана сигурността на палестинците и израелците. Подписалите признават, че Близкия изток не трябва да бъде измъчван от конфликти и „селективно прилагане на мирни условия“.

Лидерите на САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха мирно споразумение за ивицата Газа в понеделник на срещата на върха в Шарм ел-Шейх. Президентът на САЩ Доналд Тръмп го нарече "най-голямата и най-сложна сделка досега".

Междувременно египетският президент Абдел Фатах ел-Сиси определи споразумението за Газа като исторически поврат.

Участниците в срещата на върха за Газа отбелязаха необходимостта от по-нататъшни консултации.

Срещата на върха беше председателствана от египетския президент и неговия американски колега. Целта е да се разреши конфликтът в ивицата Газа, да се засилят усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да се отвори нова глава в регионалната сигурност и стабилност. Участваха над 20 държави, както и международни и регионални организации.

Боевете в Газа бяха прекратени следобед на 10 октомври. Преди това Хамас и Тел Авив се споразумяха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

През септември Белият дом публикува план от 20 точки. Движението трябва да се съгласи да не участва в управлението на анклава. Амнистия е предвидена за членовете му, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжията си. В същото време Израел не трябва да окупира или анексира Газа.

Хамас се съгласи да освободи всички заложници и да предаде телата на загиналите, докато Тел Авив се съгласи да изтегли силите си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затвора, включително осъдените на доживотен затвор за тероризъм.

Според портала Ynet, първоначално израелската армия ще контролира 53% от територията на анклава и ще изтегли войските си от Газа.


САЩ
Напиши коментар:


  • 1 хартията

    2 0 Отговор
    не е подписана нито от евреите нито от палестинците

    Коментиран от #2

    06:02 14.10.2025

  • 2 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хартията":

    Прав си, чудя се защо..... Иначе четирите държави са важни за конфликта,ама евреите са кръчмаря......

    06:15 14.10.2025

  • 3 Гробе

    0 1 Отговор
    Сега е време за тотален Погром на Русия и подписване на Безусловен мир при условията на Украйна

    06:55 14.10.2025