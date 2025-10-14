Новини
Златна мина във Венецуела се срути

14 Октомври, 2025 07:41 879 4

Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори

Златна мина във Венецуела се срути - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщиха днес спешните служби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал.

"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.

Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори, казаха спасители пред Асошиейтед прес. Наводнението е причинило срутване във вертикалните шахти. Ел Каляо е миньорски град с 30 000 души население, по-голяма част от което зависи пряко или непряко от добива на злато, посочва АП.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Златна треска

    2 2 Отговор
    Едва ли мината е дадена на концесия на чужда фирма или на някой дърт комунист. Дори и във Венецуела.

    07:49 14.10.2025

  • 2 Тест

    1 1 Отговор
    Венецуела скоро е във война с щатите зависи как се представят американците в украйна

    07:59 14.10.2025

  • 3 Това е

    1 1 Отговор
    отмъщението на земята...

    08:22 14.10.2025

  • 4 Скоро

    1 0 Отговор
    И Модурчо ще се срути.Нагледно как един диктатор съсипва богата Венецуела, взима пример от Путлер

    09:08 14.10.2025