Ким Чен Ун и Тръмп обсъждат възможност за разговори

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун може да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе в Южна Корея в края на този месец. Потенциалното място за разговорите е граничното село Панмунджон, съобщи южнокорейският министър по въпросите на обединението Чун Дон-ян, предава Yonhap, цитирано от Фокус.
Министърът загатна за тази възможност по време на парламентарно заседание, отговаряйки на въпрос от депутати.
„Анализирайки наличната публична информация и данни, както американският, така и севернокорейският лидер изглеждат готови за преговори“, заяви той, като допълни, че изказванията на Ким относно „добрите му спомени“ за Тръмп показват готовността му за среща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #2
10:47 14.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 !!!?
Коментиран от #4
10:55 14.10.2025
4 !!!!!!!
До коментар #3 от "!!!?":Няма да му се получи. Само зеленияПор индианеца се връзва на шарени мъниста.
10:56 14.10.2025