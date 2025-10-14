Ким Чен Ун и Тръмп обсъждат възможност за разговори

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун може да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе в Южна Корея в края на този месец. Потенциалното място за разговорите е граничното село Панмунджон, съобщи южнокорейският министър по въпросите на обединението Чун Дон-ян, предава Yonhap, цитирано от Фокус.

Министърът загатна за тази възможност по време на парламентарно заседание, отговаряйки на въпрос от депутати.

„Анализирайки наличната публична информация и данни, както американският, така и севернокорейският лидер изглеждат готови за преговори“, заяви той, като допълни, че изказванията на Ким относно „добрите му спомени“ за Тръмп показват готовността му за среща.