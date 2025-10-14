Новини
Ким Чен Ун и Тръмп обсъждат възможност за разговори

Ким Чен Ун и Тръмп обсъждат възможност за разговори

14 Октомври, 2025 10:35 503 4

Южнокорейският министър отбелязва, че двамата лидери са готови за среща

Ким Чен Ун и Тръмп обсъждат възможност за разговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун може да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе в Южна Корея в края на този месец. Потенциалното място за разговорите е граничното село Панмунджон, съобщи южнокорейският министър по въпросите на обединението Чун Дон-ян, предава Yonhap, цитирано от Фокус.

Министърът загатна за тази възможност по време на парламентарно заседание, отговаряйки на въпрос от депутати.

„Анализирайки наличната публична информация и данни, както американският, така и севернокорейският лидер изглеждат готови за преговори“, заяви той, като допълни, че изказванията на Ким относно „добрите му спомени“ за Тръмп показват готовността му за среща.


Южна Корея
  • 1 Pyccкий Карлик

    4 6 Отговор
    Рассия изразява своето безпакойство и дълбока загриженосст 😁👍

    Коментиран от #2

    10:47 14.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 !!!?

    2 5 Отговор
    Тръмп ухажва на Путлер най-верните диктаторчетата Лукашенко, Ким Чен Ун... и затяга примката около шията му !

    Коментиран от #4

    10:55 14.10.2025

  • 4 !!!!!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Няма да му се получи. Само зеленияПор индианеца се връзва на шарени мъниста.

    10:56 14.10.2025

