Иран осъди призива на Тръмп за диалог, обвинявайки САЩ във „враждебно поведение“

14 Октомври, 2025 11:10 652 3

Ислямската република критикува президента на САЩ след изказването му пред Кнесета за възможен мир с Техеран

Иран осъди призива на Тръмп за диалог, обвинявайки САЩ във „враждебно поведение“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран разкритикува призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за диалог, съобщава Times of Israel. Ислямската република обвини Вашингтон във „враждебно и престъпно поведение“ след изявлението на Тръмп пред Кнесета, в което той заяви готовността си за споразумение с Техеран, предава News.bg.

„Желанието за мир и диалог, изразено от президента на САЩ, противоречи на враждебното и престъпно поведение на Съединените щати спрямо иранския народ“, подчертаха от иранското външно министерство.

През юни САЩ се присъединиха към Израел в удари по ирански ядрени съоръжения след пет кръга непреки преговори с Техеран, които останаха в застой заради въпроси като обогатяването на уран.

Вчера Тръмп заяви пред Кнесета, че Иран е „понесъл голям удар“ в рамките на 12-дневната война, но изрази надежда за постигане на мирно споразумение между Иран и Израел.

Израел твърди, че мащабното нападение срещу високопоставени ирански военни лидери, ядрени учени, обекти за обогатяване на уран и балистични програми е било необходимо, за да се предотврати осъществяването на заявените планове на Ислямската република срещу страната.

Иран многократно отрича, че се опитва да се сдобие с ядрени оръжия. Въпреки това страната обогатява уран до нива без мирно приложение, ограничава достъпа на международни инспектори до ядрените си обекти и разширява капацитета си за балистични ракети. Израел предупреди, че Иран е предприел стъпки към внедряване на оръжия.

В отговор на ударите на Израел, Техеран изстреля над 500 балистични ракети и около 1100 дрона по израелска територия. Атаките доведоха до смъртта на 32 души и раняването на повече от 3000.


Иран (Ислямска Република)
  • 2 Опа

    1 1 Отговор
    По-добре МОР-овете да дойдат.

    12:05 14.10.2025

  • 3 Хаха

    1 3 Отговор
    Иранците бяха много отворени, но Израел им наби шамарите за 12 дни.

    12:07 14.10.2025

