Иран осъди призива на Тръмп за диалог, обвинявайки САЩ във „враждебно поведение“

Иран разкритикува призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за диалог, съобщава Times of Israel. Ислямската република обвини Вашингтон във „враждебно и престъпно поведение“ след изявлението на Тръмп пред Кнесета, в което той заяви готовността си за споразумение с Техеран, предава News.bg.

„Желанието за мир и диалог, изразено от президента на САЩ, противоречи на враждебното и престъпно поведение на Съединените щати спрямо иранския народ“, подчертаха от иранското външно министерство.

През юни САЩ се присъединиха към Израел в удари по ирански ядрени съоръжения след пет кръга непреки преговори с Техеран, които останаха в застой заради въпроси като обогатяването на уран.

Вчера Тръмп заяви пред Кнесета, че Иран е „понесъл голям удар“ в рамките на 12-дневната война, но изрази надежда за постигане на мирно споразумение между Иран и Израел.

Израел твърди, че мащабното нападение срещу високопоставени ирански военни лидери, ядрени учени, обекти за обогатяване на уран и балистични програми е било необходимо, за да се предотврати осъществяването на заявените планове на Ислямската република срещу страната.

Иран многократно отрича, че се опитва да се сдобие с ядрени оръжия. Въпреки това страната обогатява уран до нива без мирно приложение, ограничава достъпа на международни инспектори до ядрените си обекти и разширява капацитета си за балистични ракети. Израел предупреди, че Иран е предприел стъпки към внедряване на оръжия.

В отговор на ударите на Израел, Техеран изстреля над 500 балистични ракети и около 1100 дрона по израелска територия. Атаките доведоха до смъртта на 32 души и раняването на повече от 3000.