Тръмп заплаши Испания със санкции за отказа ѝ да увеличи разходите за отбрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Испания с търговски санкции, включително мита, като заяви, че е недоволен от отказа ѝ да увеличи разходите за отбрана

до 5% и нарече това решение неуважително към НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



"Много съм недоволен от Испания. Това е единствената страна, която не увеличи разходите си до 5%, така че не съм доволен от Испания", каза американският президент пред журналисти в Белия дом.



"Мислех да им наложа търговски санкции чрез мита заради това, което направиха, и смятам, че може да го направя", добави Тръмп, визирайки Испания като единствената страна от 32-членния алианс, която не се ангажира да увеличи военните разходи до 5% от брутния си вътрешен продукт, както бе договорено от лидерите на НАТО през юни.



Премиерът Педро Санчес си осигури Испания да бъде освободена от този ангажимент в последния момент, като заяви, че страната му ще харчи само до 2,1%, което той нарече "достатъчно и реалистично".



Испания твърди, че компенсира по-ниските разходи със силно участие в мисиите на НАТО, включително разполагане на войски в Латвия, Словакия, Румъния, България и Турция.

Американският президент Доналд Тръмп връчи вчера посмъртно президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ, на убития активист Чарли Кърк, изявен представител на консервативното движение преди убийството му миналия месец, предаде Ройтерс.



"Днес сме тук, за да почетем и да си спомним за един безстрашен борец за свобода, обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение като никой друг досега", каза Тръмп на официалната церемония в Розовата градина на Белия дом.



Кърк, основател на "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA), бе застрелян на 10 септември, докато говореше на публична проява в университета "Юта Вали" в американския щат Юта - убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.



Убийството на Кърк се превърна в мобилизиращ фактор за президента републиканец, който го използва, за да мотивира поддръжниците си и да настоява за радикални мерки от страна на държавата срещу това, което той нарича "радикален ляв екстремизъм".



Същевременно Тръмп омаловажава насилието от страна на десните групировки, като настоява, че политическото насилие е предимно проблем, коренящ се в редиците на левицата. Експертите обаче твърдят, че политическото насилие е двупартийно, като исторически погледнато повечето атаки досега са били вдъхновени от дясната идеология.



Американските власти засега не са открили доказателства, че заподозреният за стрелбата по Кърк е действал в съучастие с някоя групировка.



На церемонията присъстваха редица висши законодатели от Републиканската пария, медийни знаменитости и съюзници на Тръмп, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и американските сенатори Тед Круз, Майк Лий и Рик Скот, както и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.

Междувременно бяха отменени визите на 6 чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.

Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.

Правителството на САЩ отне визите на най-малко 50 политици и правителствени служители на Мексико в рамките на кампанията на администрацията на Тръмп срещу наркокартелите и техните предполагаеми политически съюзници, предаде Ройтерс, като се позова на официални мексикански представители.

Агенцията отбелязва, че макар и няколко от тези случаи да бяха оповестени публично, отмяната на визите е много по-широко разпространена, отколкото се знаеше по-рано.

Според трима бивши американски посланици, предишните администрации на САЩ също са отменяли визи по този начин, но не в такава степен, което според тях е показателно за желанието на президента Доналд Тръмп да използва дипломатически инструменти за постигане на политическите си цели.

Тази стъпка предизвика мълчалива вълна на шок сред мексиканския политически елит, чиито представители редовно пътуват до САЩ и се нуждаят от виза, за да го направят. Тя също така бележи значително разширяване на американските мерки срещу наркотиците, като администрацията на Тръмп сега се насочва и към действащи политици, което обикновено се смята за твърде чувствителен от дипломатическа гледна точка въпрос.

Висш мексикански политик заяви, че на най-малко 50 души, които са членове на управляващата партия Национално движение за обновление (МОРЕНА), са били отнети визите за САЩ, както и на десетки длъжностни лица от други политически партии.

Ройтерс не бе в състояние да установи имената на мексиканските официални представители, чиито визи са отнети. Досега само четирима са потвърдили публично, че са загубили визите си за САЩ, включително губернаторът на мексиканския щат Долна Калифорния Марина дел Пилар Авила, която категорично отрече да има каквато и да било връзка с организираната престъпност.

САЩ не са длъжни да дават обяснения защо отнемат на визата на дадено лице, а прагът за това е много по-нисък, отколкото за налагане на санкции или съдебно преследване.