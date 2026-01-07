"Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде Ройтерс.
„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“.
Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва Ройтерс.
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 минувач 🚗
18:51 07.01.2026
2 Какво им мисли
18:51 07.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
18:52 07.01.2026
4 Шопо
18:53 07.01.2026
5 Руските карабли и падводници правят
Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) обяви, че градовете Абданан и Малекшахи (в западната провинция Илам) са били ефективно „превзети“ от протестиращите.
Коментиран от #13
18:54 07.01.2026
6 ФАКТ
Коментиран от #10, #52
18:54 07.01.2026
7 Мда
То и ДТ прави същото.
18:55 07.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хипотетично
С Гренландия прекалява и се е уплашил, че този гаф може да катализира процедурата за импийчмънт.
18:56 07.01.2026
10 село мое , 🐮
До коментар #6 от "ФАКТ":Докъде си ме довело ...
Коментиран от #11, #51
18:56 07.01.2026
11 Отново ти благодарим
До коментар #10 от "село мое , 🐮":За селското мнение.
18:58 07.01.2026
12 Адрес 4000
Сега съжалявате ли че се кефихте за него?
Утре ще му скимне да отвлече и путинката
Има няма за две минути
Докато колхозите се усетят в суматохата от двойници
Ядреният арсенал ще е заминал
Как беше, те военните прибрали по 50 милиона подкуп - разбииш ли ;D
Коментиран от #22
18:58 07.01.2026
13 Иранските аятоласи въведоха свой
До коментар #5 от "Руските карабли и падводници правят":фашизъм и комунизъм и си мислеха, че ще векуват. Едни и...мами с ниско образование се опитаха да овладеят и да съсипят един народ, който е наследник на Велика Персия!
18:58 07.01.2026
14 Така се боят Китай и Русия от САЩ,
Коментиран от #27
19:00 07.01.2026
15 Ами
Само западното полукълбо, 5% от БВП-то Ви и
Нобелова награда за мир.
19:00 07.01.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "проскубан 🐀,":ами , от русофилите , дет съм ги пуснал по магистралите
19:00 07.01.2026
17 БОЛШЕВИК
19:00 07.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хмхмхмхмх
2. Що не вземете да се изпотрепете взаимно с путлер, но да не намесвате НАТО, а- като искате, воювайте сащ с русийката, но БЕЗ НАТО
3. Спрете и двамата милитаристични идота със заплахите- единия, американския, за незаконно анексиране на чужда суветренна датска държавна територия, а руския, със заплахите към цял свят за руски 1ви ядрен холокост над Европа. Ако ме спрете, на всичките ви граждани извън русия свят ще им се завие- ще препускат като полудели към русия, защото ще се гонени отвсякъде, дори при довойно гражданство с другс държава. СВЕТЪТ ИСКА МИР, А НЕ ВОЙНИ- или си сядате на дъртите зад///ни///ци и спирате всички войни, които водите, или ще ви принудят да го направите, при това- не вашите собствени народи... Изроди милитаристични и безподобни- СВЕТЪТ ВЕЧЕ НЕ ВИ ИСКА, мизерабли войнолюбиви, дори без значение какво искат вашите собствени народни- вие сте заплаха за ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ и затова трябва да бъдете отстранени...
19:01 07.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
Коментиран от #24
19:03 07.01.2026
22 факт
До коментар #12 от "Адрес 4000":90% от руснаците ще празнуват денонощно ако американците убият Пуслер
Коментиран от #25
19:04 07.01.2026
23 Неразбрал
До вчера говореше обратното или и той се друса като зелника .....какво става във ЧЕРНИЯ дом ?????
Коментиран от #26, #28
19:05 07.01.2026
24 Хмхмхмхмх
До коментар #21 от "Сатана Z":Той е алтер егото на вашия нацистки лидер- путлер-0 и неслучайно се разбират толкова добре... Нов световен ред им се прищяло, а, нова Ялтенска конференция/... Ми няма да го бъде- в днешния ГЛОБАЛИСТКИ свят, я да видим как ще стане една американска или една руска самодостатъчна натурална икономика а.к.а. натурално стопанство- хахахаха...Няма да има нов световен ред, но може да има две скъсен глави - американска и руска- от торсовете им...
19:07 07.01.2026
25 Хмхмхмхмх
До коментар #22 от "факт":Не им вярвам на тези, точно както и на другите отвъд океана. Руснак ли е- значи е неоимперец и путинист, те нямат грам друга мисъл в главата... Абсолютно същото важи и за американските милитаристи...
19:09 07.01.2026
26 Не бе !
До коментар #23 от "Неразбрал":Че си е черен дом ....черен е , ама му викат бял .....и от там все идват всички нещастия на народите по света.....я ша та обвинят че имаш химически оръжия по съмнение ......я че продаваш наркотици .....пък после ще кажат , че цялата планета е тяхна .....!!!!!
Коментиран от #30
19:10 07.01.2026
27 Кажи и още някой друг руски виц,
До коментар #14 от "Така се боят Китай и Русия от САЩ,":че и аз да се посмея! Само ми кажи как стана така, че руския спецназ и 3 руски дивизии барабар с орешници, букове, игли и т.н. проспаха атаката на Ф-35 и Б-1?
Коментиран от #29
19:11 07.01.2026
28 Недоразбрал
До коментар #23 от "Неразбрал":Как е бункерният?Има ли двужуха?
Коментиран от #32
19:11 07.01.2026
29 Цомчо Плюнката
До коментар #27 от "Кажи и още някой друг руски виц,":Руснаците са неможчи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
19:12 07.01.2026
30 Крава която негодува и мучи
До коментар #26 от "Не бе !":Ама после ше ви оправим много яко .....нали дори ще ви вземем всичко ....щото пирата тръмоясал каза , че е право на по силния !!!!
19:13 07.01.2026
31 Въпрос
19:14 07.01.2026
32 Разбрал ди- бункерния е зелената
До коментар #28 от "Недоразбрал":полска мишка.
19:14 07.01.2026
33 Уса
19:14 07.01.2026
34 Импийчмът
19:15 07.01.2026
35 Учуден
Коментиран от #36, #38
19:16 07.01.2026
36 Нищо бе
До коментар #35 от "Учуден":Ще се опитат отново и няма да има празно .....направи толкова поразии ......
19:18 07.01.2026
37 Нов мощен удар
19:18 07.01.2026
38 Шъ плачите
До коментар #35 от "Учуден":За Камала Харис.😅😅😅
19:20 07.01.2026
39 Тома
19:21 07.01.2026
40 Абе какво става
19:25 07.01.2026
41 Пръч
19:27 07.01.2026
42 ха, ха, ха...
Е то си е безумие сам и без повод да се дистанцираш от над 30 технологично развити съюзници, които по никаакъв начин не са те предизвикали или нарушили общи правила и на всичо отгоре да имаш амбиции за доминираща световна сила. В света освен Русия имаш конкуренти като Китай, Индия, Турция и доста други, които не враждуват помежду си поне засега, но могат да се съюзят срещу теб ако останеш сам или с рехава подкрепа като Русия в момента. Така или иначе обаче това си е сериозен сигнал за Европа, която в най кратък срок ще трябва с немалки усилия да изгради своя собствена защита, независеща от външни сили или фактори. Тогава ако не си с нас си против нас и ще имаш още един потенциален конкурент.
Коментиран от #48
19:32 07.01.2026
43 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
19:33 07.01.2026
44 Хаха,
19:48 07.01.2026
45 Силиций
19:50 07.01.2026
46 Този Тръмп преди малко
19:52 07.01.2026
47 Тоз го хапят яко хлебарките
19:54 07.01.2026
48 Силиций
До коментар #42 от "ха, ха, ха...":Това обяснение е неразбираемо за нагъл търговец на недвижими имоти . За някои от старите президенти на САЩ ,които направиха тази държава велика с геополитика-да това е разбираемо.Но джамбазина успешно ще я катастрофира без дори да го осъзнае.
19:58 07.01.2026
49 Никой
20:07 07.01.2026
50 Доналд Дук
20:08 07.01.2026
51 Иван
До коментар #10 от "село мое , 🐮":Не е ли истина за Путин то и името му съоответства.
20:10 07.01.2026
52 Иван
До коментар #6 от "ФАКТ":Не е ли истина за Путин то и името му съоответства.
20:11 07.01.2026