"Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде Ройтерс.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“.

Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва Ройтерс.