Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят

Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят

7 Януари, 2026 18:49 1 386 52

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • нато-
  • гренландия-
  • венецуела

Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва Ройтерс

Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ винаги ще подкрепят НАТО и че Русия и Китай ще се боят от алианса само докато САЩ са негов член, предаде Ройтерс.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“.

Американският президент и администрацията му напоследък отправиха поредица от заплахи, че ще поемат контрола над Гренландия, което рязко повиши напрежението с Дания, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минувач 🚗

    19 1 Отговор
    И къде е новината , в крайна сметка ?! Това и ние го знаем ...

    18:51 07.01.2026

  • 2 Какво им мисли

    18 9 Отговор
    Подкрепа понякога има и сексуален подтекст. Доналд Дък няма намерение да ги бие, щял да ги купи, а Дания звучи като женско име, с една дума ...

    18:51 07.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 16 Отговор
    още от началото писах тука , да не подценяват Тръмп и да не му се радват-копеите помнят-е ся останаха без Венецуела с най-голямата нафта , залежи/ със танкер назад-тоя е първия , ще има много други и може би без Иран , но поне ще имат колекция диктатори , избягали в Москва

    Коментиран от #8

    18:52 07.01.2026

  • 4 Шопо

    9 6 Отговор
    НАТО може да съществува без САЩ

    18:53 07.01.2026

  • 5 Руските карабли и падводници правят

    16 13 Отговор
    шпалир на 20 американци превзели руския танкер. Около Венецуела бил с друг флаг, после като видял дебелия го сменил с руски, но и това не помогнало. Путин разбра, че бай Дончо е по-луд от него и се скри в най-дълбокия си бункер в тайгата! На всичкото отгоре Протестиращите в Иран поеха контрол над два града, работници в световен газов гигант стачкуват (ВИДЕО)
    Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) обяви, че градовете Абданан и Малекшахи (в западната провинция Илам) са били ефективно „превзети“ от протестиращите.

    Коментиран от #13

    18:54 07.01.2026

  • 6 ФАКТ

    15 13 Отговор
    Путлер - най-голямата жена на планетата

    Коментиран от #10, #52

    18:54 07.01.2026

  • 7 Мда

    14 4 Отговор
    ББ сутрин говори и прави едно, на обяд - друго, вечерта - трето.
    То и ДТ прави същото.

    18:55 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хипотетично

    15 3 Отговор
    „Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“,
    С Гренландия прекалява и се е уплашил, че този гаф може да катализира процедурата за импийчмънт.

    18:56 07.01.2026

  • 10 село мое , 🐮

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Докъде си ме довело ...

    Коментиран от #11, #51

    18:56 07.01.2026

  • 11 Отново ти благодарим

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "село мое , 🐮":

    За селското мнение.

    18:58 07.01.2026

  • 12 Адрес 4000

    14 14 Отговор
    Кво стана бре копеи, май шантажирането на оранжадата не върви добре
    Сега съжалявате ли че се кефихте за него?
    Утре ще му скимне да отвлече и путинката
    Има няма за две минути
    Докато колхозите се усетят в суматохата от двойници
    Ядреният арсенал ще е заминал
    Как беше, те военните прибрали по 50 милиона подкуп - разбииш ли ;D

    Коментиран от #22

    18:58 07.01.2026

  • 13 Иранските аятоласи въведоха свой

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Руските карабли и падводници правят":

    фашизъм и комунизъм и си мислеха, че ще векуват. Едни и...мами с ниско образование се опитаха да овладеят и да съсипят един народ, който е наследник на Велика Персия!

    18:58 07.01.2026

  • 14 Така се боят Китай и Русия от САЩ,

    15 16 Отговор
    че като видят американец и се спукват от смях. Американски пилот като види руски и прави на секундата обратен завой, а моряците като видят руски бомбардировач над главите си скачат през борда с нацапани гащи и напускат флота завинаги. Пий си хапчетата Джокер!

    Коментиран от #27

    19:00 07.01.2026

  • 15 Ами

    13 1 Отговор
    Дайте му ... Не го мъчете човека. Той не иска много.
    Само западното полукълбо, 5% от БВП-то Ви и
    Нобелова награда за мир.

    19:00 07.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "проскубан 🐀,":

    ами , от русофилите , дет съм ги пуснал по магистралите

    19:00 07.01.2026

  • 17 БОЛШЕВИК

    17 3 Отговор
    Тоя е напълно луд и непредвидим!

    19:00 07.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмхмхмхмх

    6 8 Отговор
    1. НАТО е ЕВРОПЕЙСКА организация, а Дания е част от държавите- учредителки на НАТО.
    2. Що не вземете да се изпотрепете взаимно с путлер, но да не намесвате НАТО, а- като искате, воювайте сащ с русийката, но БЕЗ НАТО
    3. Спрете и двамата милитаристични идота със заплахите- единия, американския, за незаконно анексиране на чужда суветренна датска държавна територия, а руския, със заплахите към цял свят за руски 1ви ядрен холокост над Европа. Ако ме спрете, на всичките ви граждани извън русия свят ще им се завие- ще препускат като полудели към русия, защото ще се гонени отвсякъде, дори при довойно гражданство с другс държава. СВЕТЪТ ИСКА МИР, А НЕ ВОЙНИ- или си сядате на дъртите зад///ни///ци и спирате всички войни, които водите, или ще ви принудят да го направите, при това- не вашите собствени народи... Изроди милитаристични и безподобни- СВЕТЪТ ВЕЧЕ НЕ ВИ ИСКА, мизерабли войнолюбиви, дори без значение какво искат вашите собствени народни- вие сте заплаха за ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ и затова трябва да бъдете отстранени...

    19:01 07.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Бай Дончо пише всякакви глупости без редакторска намеса на моде-ратор ,психолог или психиатър.

    Коментиран от #24

    19:03 07.01.2026

  • 22 факт

    9 12 Отговор

    До коментар #12 от "Адрес 4000":

    90% от руснаците ще празнуват денонощно ако американците убият Пуслер

    Коментиран от #25

    19:04 07.01.2026

  • 23 Неразбрал

    14 5 Отговор
    Абе някой да ми обясни , тоя пират добре ли е ?????
    До вчера говореше обратното или и той се друса като зелника .....какво става във ЧЕРНИЯ дом ?????

    Коментиран от #26, #28

    19:05 07.01.2026

  • 24 Хмхмхмхмх

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Той е алтер егото на вашия нацистки лидер- путлер-0 и неслучайно се разбират толкова добре... Нов световен ред им се прищяло, а, нова Ялтенска конференция/... Ми няма да го бъде- в днешния ГЛОБАЛИСТКИ свят, я да видим как ще стане една американска или една руска самодостатъчна натурална икономика а.к.а. натурално стопанство- хахахаха...Няма да има нов световен ред, но може да има две скъсен глави - американска и руска- от торсовете им...

    19:07 07.01.2026

  • 25 Хмхмхмхмх

    7 7 Отговор

    До коментар #22 от "факт":

    Не им вярвам на тези, точно както и на другите отвъд океана. Руснак ли е- значи е неоимперец и путинист, те нямат грам друга мисъл в главата... Абсолютно същото важи и за американските милитаристи...

    19:09 07.01.2026

  • 26 Не бе !

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Неразбрал":

    Че си е черен дом ....черен е , ама му викат бял .....и от там все идват всички нещастия на народите по света.....я ша та обвинят че имаш химически оръжия по съмнение ......я че продаваш наркотици .....пък после ще кажат , че цялата планета е тяхна .....!!!!!

    Коментиран от #30

    19:10 07.01.2026

  • 27 Кажи и още някой друг руски виц,

    9 10 Отговор

    До коментар #14 от "Така се боят Китай и Русия от САЩ,":

    че и аз да се посмея! Само ми кажи как стана така, че руския спецназ и 3 руски дивизии барабар с орешници, букове, игли и т.н. проспаха атаката на Ф-35 и Б-1?

    Коментиран от #29

    19:11 07.01.2026

  • 28 Недоразбрал

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Неразбрал":

    Как е бункерният?Има ли двужуха?

    Коментиран от #32

    19:11 07.01.2026

  • 29 Цомчо Плюнката

    10 8 Отговор

    До коментар #27 от "Кажи и още някой друг руски виц,":

    Руснаците са неможчи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    19:12 07.01.2026

  • 30 Крава която негодува и мучи

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не бе !":

    Ама после ше ви оправим много яко .....нали дори ще ви вземем всичко ....щото пирата тръмоясал каза , че е право на по силния !!!!

    19:13 07.01.2026

  • 31 Въпрос

    6 2 Отговор
    Защо ораневото говори за НАТО в трето лице? А ако е в НАТО, допуска ли междусъюзническа война (Америка - Дания)?

    19:14 07.01.2026

  • 32 Разбрал ди- бункерния е зелената

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Недоразбрал":

    полска мишка.

    19:14 07.01.2026

  • 33 Уса

    7 5 Отговор
    Разпада е в процес и пари няма и оръжията безполезни и командирите чукундури...Това го казват американците а не руснаците

    19:14 07.01.2026

  • 34 Импийчмът

    11 3 Отговор
    Импийчмът на пирата !

    19:15 07.01.2026

  • 35 Учуден

    9 2 Отговор
    Тоя защо го удариха по ухото .....??????

    Коментиран от #36, #38

    19:16 07.01.2026

  • 36 Нищо бе

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Учуден":

    Ще се опитат отново и няма да има празно .....направи толкова поразии ......

    19:18 07.01.2026

  • 37 Нов мощен удар

    6 8 Отговор
    В зурлите на копейките.

    19:18 07.01.2026

  • 38 Шъ плачите

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Учуден":

    За Камала Харис.😅😅😅

    19:20 07.01.2026

  • 39 Тома

    5 3 Отговор
    Е как няма да подкрепяш нато като се купува оръжие за милиарди от вас

    19:21 07.01.2026

  • 40 Абе какво става

    7 2 Отговор
    С тия копейки. Като избраха Тръмп, то бе фанфари и манифестации, чак нашия църрвул Радефф искаше да му целува ръка и да се кълне във вечна вярност. А сега съд, Импийчмънт. Пират?

    19:25 07.01.2026

  • 41 Пръч

    6 3 Отговор
    Ако се помолим на Бога и принесем в жертвоприношение тръндю и пундю, ще изпитаме божествената благодат, ще настане хилядолетен мир, ще падне напояващ дъжд, ще разцъфтят градините, петролът ще потече към всички нуждаещи се по всички краища на света, ще има хляб и салaм за всички, хората ще се любят и веселят, а най щастливи ще бъдат руснаците, да заживеят нормален живот!

    19:27 07.01.2026

  • 42 ха, ха, ха...

    8 0 Отговор
    "Доналд Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят"

    Е то си е безумие сам и без повод да се дистанцираш от над 30 технологично развити съюзници, които по никаакъв начин не са те предизвикали или нарушили общи правила и на всичо отгоре да имаш амбиции за доминираща световна сила. В света освен Русия имаш конкуренти като Китай, Индия, Турция и доста други, които не враждуват помежду си поне засега, но могат да се съюзят срещу теб ако останеш сам или с рехава подкрепа като Русия в момента. Така или иначе обаче това си е сериозен сигнал за Европа, която в най кратък срок ще трябва с немалки усилия да изгради своя собствена защита, независеща от външни сили или фактори. Тогава ако не си с нас си против нас и ще имаш още един потенциален конкурент.

    Коментиран от #48

    19:32 07.01.2026

  • 43 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    7 2 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН !

    19:33 07.01.2026

  • 44 Хаха,

    2 0 Отговор
    и коя държава не ни харесва я изключваме от нато,а после и вземаме Гренландия!!!

    19:48 07.01.2026

  • 45 Силиций

    4 1 Отговор
    Винаги ще подкрепяме НАТО,стига да ни плаща колкото поискам?

    19:50 07.01.2026

  • 46 Този Тръмп преди малко

    5 0 Отговор
    каза че напуска Натуту пък сега щял да ги подкрепя, ква е таз окачалка ве!

    19:52 07.01.2026

  • 47 Тоз го хапят яко хлебарките

    5 0 Отговор
    изглежда всичките му съюзници вкупом ще му бият шута!

    19:54 07.01.2026

  • 48 Силиций

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "ха, ха, ха...":

    Това обяснение е неразбираемо за нагъл търговец на недвижими имоти . За някои от старите президенти на САЩ ,които направиха тази държава велика с геополитика-да това е разбираемо.Но джамбазина успешно ще я катастрофира без дори да го осъзнае.

    19:58 07.01.2026

  • 49 Никой

    0 0 Отговор
    доста объркано става - по принцип Русия и Китай са си отделни държави.

    20:07 07.01.2026

  • 50 Доналд Дук

    1 0 Отговор
    Ще подкрепя отзад! Винаги там ни го турял! Лицемер не ставаш за лидер! Много е интересно кой ще му напере шамарите, техните ли, китайците ли, латинците ли или женка му?

    20:08 07.01.2026

  • 51 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "село мое , 🐮":

    Не е ли истина за Путин то и името му съоответства.

    20:10 07.01.2026

  • 52 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Не е ли истина за Путин то и името му съоответства.

    20:11 07.01.2026