Руският посланик в Съединените щати Александър Дарчиев връчи на конгресменката от Републиканската партия Анна Паулина Луна материали на Росархив, базирани на разсекретени съветски документи за убийството на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди, съобщиха от дипломатическата мисия пред РИА Новости.

Церемонията се проведе в резиденцията на посланика във Вашингтон.

„Докато приемаше Луна в резиденцията си, Дарчиев изрази надежда, че архивните данни, събрани от редакционния съвет на сборника „Убийството на Кенеди и съветско-американските отношения“, ще хвърлят допълнителна светлина върху трагедията“, отбеляза дипломатическата мисия.

По молба на Луна Дарчиев предаде материали, базирани на разсекретени съветски документи, планирани за публикуване от Федералната архивна агенция (Росархив), някои от които преди това са били предадени на американската страна от председателя на Върховния съвет на СССР Анастас Микоян, който представлява Съветския съюз на погребението на държавния глава, като част от допълнителното разследване на убийството на Кенеди, обещано от президента на САЩ Доналд Тръмп, и със съгласието на притежателя на авторските права.

Конгресменката от своя страна благодари на посолството за прехвърлянето на материалите в платформата за социални медии X, като подчерта, че „това е от огромно историческо значение“. Тя отбеляза, че експерти в нейния офис ще започнат незабавно да изучават и превеждат документите и че впоследствие те ще бъдат публикувани.

Президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди е застрелян в Далас на 22 ноември 1963 г. Разследването установява, че Лий Харви Осуалд, действайки сам, е извършил убийството. Самият Осуалд ​​е убит два дни след залавянето му. Разкрито е също, че е живял в СССР от 1959 до 1960 г., дори е работил като стругар във фабрика в Минск. Той се е оженил за рускиня, която по-късно емигрира с него в Съединените щати.

Възникнаха множество версии и теории за това кой може да се е възползвал. от убийството на Кенеди.

През март САЩ публикуваха разсекретени документи за убийствата на Кенеди, неговия брат, политик Робърт, и активиста за граждански права Мартин Лутър Кинг. Правителството на САЩ беше законово задължено да разсекрети напълно информацията за убийството на Кенеди до 2017 г.