Москва отговаря на Тръмп: Вицепремиерът Новак уверява за стабилни доставки на бензин

15 Октомври, 2025 12:39

Русия отхвърля твърденията на американския президент за срив на икономиката

Москва отговаря на Тръмп: Вицепремиерът Новак уверява за стабилни доставки на бензин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Москва реагира днес на изказването на американския президент Доналд Тръмп, че недостигът на бензин в Русия показва, че руската икономика ще се срине, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп изрази вчера разочарованието си от руския държавен глава Владимир Путин, като заяви, че той не е склонен да сложи край на конфликта в Украйна.

В отговор руският вицепремиер Александър Новак увери, че на вътрешния пазар в Русия има стабилно предлагане на бензин.

„Имаме стабилно вътрешно предлагане на бензин, не виждаме проблеми в това отношение“, подчерта Новак.
„Балансът между производство и потребление се поддържа и ние, в качеството си на правителство и отделни министри, правим всичко възможно, за да гарантираме, че това ще си остане така“, добави той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Коцето

    Отговор
    Руснаците идват да зареждат при нас

    12:40 15.10.2025

  Майна

    Отговор
    Успешно си разиграват топката докато банкерската кабала фалира
    Путин и Тръмп

    12:41 15.10.2025

  Вашето мнение

    Отговор
    Тръмпи се готви за гражданска война и разполага армията да му варди перчема. Загрижил се бил за Русия, след като стадото му от крави няма вече фураж.

    12:43 15.10.2025

  Русия има бензин,

    Отговор
    както и от къде да внесе.

    нАТО губи на бойното поле.

    12:48 15.10.2025

  Уфф

    Отговор
    Ако можеше с идиотска пропаганда Русия да бъде победена! То не беше. " ракетите са свършили, танковете, яйцата, маслото, картофите..бензина" и още какво ли не. Ало ненормалници! Руският пазар е свободен и открит бре малоумници! Азиатските производители само това чакат, да се появи недостиг на нещо! Да не говорим, това че Русия си произвежда вече всичко сама!

    12:58 15.10.2025

  Pyccкий Карлик

    Отговор
    Бе кво стабилно предлагане ???
    От Три Дня вися на опашка за дорогой бензин и чакам ли чакам Украйна да падне в някой пореден руски котел 😁😁😁

    13:01 15.10.2025

  Симо

    Отговор
    Нужно ли е изобщо някой да влиза в обяснителен режим за поредната глупост изтърсена от перчема.

    13:12 15.10.2025

  Някой

    Отговор
    Очевидно Тръмп се е заблудил като мен, гледайки снимките на опашките по бензиностанциите в Русия, както и твърдението на властите, че някой се презапасяват с бензин. Разбира се Русия е Путин. Каквото каже, това е! Очите лъжат.

    13:23 15.10.2025

  В В.П.

    Отговор
    Рижавия е фулл тъпак..В момента съм в Оренбург..Зареждам си до горе .80 литра .Уаз Патриот.Смужебен джип..60 евроцента .И още две туби по 25 литра .

    13:27 15.10.2025

  Анонимен

    Отговор
    Прилага се прийомът на бившият президент Р.Рейгън страната да клекне,заради рухване на цените на горивата.Така преди много години той унищожи цял един строй,като го принуди да се саморазтури.Новите политици искат да прилагат същите методи,за сега безуспешно.Остава им само неистовото желание това да се случи.

    13:28 15.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  В В.П.

    Отговор
    Рижавия е фулл Тъпак..Иска да вземе Нобел..Нещастен чафут ..

    13:31 15.10.2025

  В В.П.

    Отговор
    В САЩ се стрелят по магазини и паркинги..Потрес .Грабят се витрини и бижутерии...Ахаха ..Мизерията е огромна ..

    13:33 15.10.2025

