Великобритания разширява санкциите срещу Русия с нов списък от кораби и компании

Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Според информацията страната е добавила 51 нови спецификации и 39 допълнителни обозначения към действащите ограничения срещу Москва.
Новите мерки са насочени към 51 кораба, част от т.нар. руски „сенчест флот“, както и към физически и юридически лица, свързани с различни икономически сектори, включително енергетика и отбрана.
„Сенчестият флот“ представлява мрежа от по-стари танкери, за които се смята, че се използват за заобикаляне на международните санкции върху руския петрол. Тази мрежа е все по-често обект на ограничения от страна на Великобритания, Съединените щати и Европейския съюз след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Сред компаниите, включени в новия санкционен списък, са руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, както и индийската Nayara Energy, в която „Роснефт“ притежава дял.
Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс подчерта, че правителството предприема целенасочени действия срещу компании в Индия и Китай, които продължават да улесняват износа на руски петрол към световните пазари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмиста
15:51 15.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
15:52 15.10.2025
3 Аз пък
Коментиран от #5, #7
15:54 15.10.2025
4 Българин
Коментиран от #9
15:57 15.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гранясал европудел
15:57 15.10.2025
7 Кръвосмешение
До коментар #3 от "Аз пък":грозни са.
15:58 15.10.2025
8 Уфф
16:28 15.10.2025
9 Минаващ
До коментар #4 от "Българин":Ако са отнели правата на Мони, трябва и на треньорите му да са отнели.
Андрей и Пламен, и двамата са треньори в руския тим, единия до скоро беше старши треньор на националния отбор и тренираше клубния си отбор, другия в момента е помощник треньор и в двата отбора.
17:13 15.10.2025