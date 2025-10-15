Великобритания разширява санкциите срещу Русия с нов списък от кораби и компании

Великобритания разшири санкционния си режим срещу Русия, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според информацията страната е добавила 51 нови спецификации и 39 допълнителни обозначения към действащите ограничения срещу Москва.

Новите мерки са насочени към 51 кораба, част от т.нар. руски „сенчест флот“, както и към физически и юридически лица, свързани с различни икономически сектори, включително енергетика и отбрана.

„Сенчестият флот“ представлява мрежа от по-стари танкери, за които се смята, че се използват за заобикаляне на международните санкции върху руския петрол. Тази мрежа е все по-често обект на ограничения от страна на Великобритания, Съединените щати и Европейския съюз след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Сред компаниите, включени в новия санкционен списък, са руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, както и индийската Nayara Energy, в която „Роснефт“ притежава дял.

Британският министър на финансите Рейчъл Рийвс подчерта, че правителството предприема целенасочени действия срещу компании в Индия и Китай, които продължават да улесняват износа на руски петрол към световните пазари.