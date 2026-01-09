Общи интереси! Защо Иран и “Хизбула” се интересуват от Венецуела?

Въпреки географската си отдалеченост Венецуела, Иран и подкрепяната от Техеран ливанска радикална организация “Хизбула” са свързани от общи интереси и от противопоставянето си срещу САЩ, но в момента тези връзки са под силен натиск, пише египетският в. “Нешънъл”, цитиран от БТА.

Техеран и Каракас имат дългогодишни отношения, които се засилват при управлението на венецуелския президент социалист Уго Чавес. И двете държави са подложени на тежки американски санкции, което ги тласка към политическа, дипломатическа и икономическа взаимна подкрепа.

Намиращи се на близо 12 000 километра една от друга, Иран и Венецуела са изградили икономически и търговски връзки. През 2022 г., при управлението на иранския президент Ебрахим Раиси, Техеран подписа 20-годишен план за сътрудничество с Каракас по време на посещение венецуелския президент Николас Мадуро в Иран.

От гледната точка на Вашингтон Иран и “Хизбула” са двете страни на една и съща монета. Ден след залавянето на Мадуро държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи предупреждение към ливанската групировка, която доскоро беше най-ценният съюзник на Техеран и част от т.нар. “ос на съпротивата”, финансирана от Иран.

Американският първи дипломат обвини Венецуела, че позволява на “Хизбула” да действа на нейна територия и призова Каракас да прекъсне връзките си с групировката и с Иран. “Хизбула” отрича да присъства в латиноамериканската държава, но САЩ отдавна изтъкват, че я използва като база за трафик на наркотици и незаконни финансови операции.

“Хизбула” генерира приходи от трафик на наркотици чрез пране на пари, което венецуелското правителство разрешаваше, стига да получава дял от печалбата,” казва пред “Нешънъл” бившият специалист по борбата с тероризма във ФБР и Министерството на финансите на САЩ и изследовател на финансирането на тероризма Матю Левит.

Той припомня, че масовата емиграция от Ливан, започнала още по време на османската епоха, е довела до създаването на големи ливански общности по света, включително във Венецуела. Публикациите за военно обучение на “Хизбула” във Венецуела може да са “преувеличени”, но на практика групировката не се нуждае от физическо присъствие, за да поддържа групи, които я подкрепят, отбелязва Левит.

Действията на САЩ и международният натиск поставят връзките между Венецуела, Иран и “Хизбула” под сериозно напрежение. Регионалните посредници на Техеран, включително “Хизбула”, понесоха тежки загуби във войната с Израел през последните две години, а развитията във Венецуела съвпадат с най-големите протести в Иран от 2022 г., предизвикани от икономическите трудности и високата инфлация в страната. Президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят, ако още протестиращи бъдат убити. Седмица преди залавянето на Мадуро израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с Тръмп и заплаши, че може да започне нови удари срещу Иран.

Динамиката и корените на конфликта между САЩ и Венецуела са различни от тези на конфликта с Иран и посредниците му. Въпросът е, дали смяната на режима в една държава ще поднови изгледите за война в друга, заключава “Нешънъл”.