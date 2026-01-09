Общи интереси! Защо Иран и “Хизбула” се интересуват от Венецуела?

Въпреки географската си отдалеченост Венецуела, Иран и подкрепяната от Техеран ливанска радикална организация “Хизбула” са свързани от общи интереси и от противопоставянето си срещу САЩ, но в момента тези връзки са под силен натиск, пише египетският в. “Нешънъл”, цитиран от БТА.
Техеран и Каракас имат дългогодишни отношения, които се засилват при управлението на венецуелския президент социалист Уго Чавес. И двете държави са подложени на тежки американски санкции, което ги тласка към политическа, дипломатическа и икономическа взаимна подкрепа.
Намиращи се на близо 12 000 километра една от друга, Иран и Венецуела са изградили икономически и търговски връзки. През 2022 г., при управлението на иранския президент Ебрахим Раиси, Техеран подписа 20-годишен план за сътрудничество с Каракас по време на посещение венецуелския президент Николас Мадуро в Иран.
От гледната точка на Вашингтон Иран и “Хизбула” са двете страни на една и съща монета. Ден след залавянето на Мадуро държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи предупреждение към ливанската групировка, която доскоро беше най-ценният съюзник на Техеран и част от т.нар. “ос на съпротивата”, финансирана от Иран.
Американският първи дипломат обвини Венецуела, че позволява на “Хизбула” да действа на нейна територия и призова Каракас да прекъсне връзките си с групировката и с Иран. “Хизбула” отрича да присъства в латиноамериканската държава, но САЩ отдавна изтъкват, че я използва като база за трафик на наркотици и незаконни финансови операции.
“Хизбула” генерира приходи от трафик на наркотици чрез пране на пари, което венецуелското правителство разрешаваше, стига да получава дял от печалбата,” казва пред “Нешънъл” бившият специалист по борбата с тероризма във ФБР и Министерството на финансите на САЩ и изследовател на финансирането на тероризма Матю Левит.
Той припомня, че масовата емиграция от Ливан, започнала още по време на османската епоха, е довела до създаването на големи ливански общности по света, включително във Венецуела. Публикациите за военно обучение на “Хизбула” във Венецуела може да са “преувеличени”, но на практика групировката не се нуждае от физическо присъствие, за да поддържа групи, които я подкрепят, отбелязва Левит.
Действията на САЩ и международният натиск поставят връзките между Венецуела, Иран и “Хизбула” под сериозно напрежение. Регионалните посредници на Техеран, включително “Хизбула”, понесоха тежки загуби във войната с Израел през последните две години, а развитията във Венецуела съвпадат с най-големите протести в Иран от 2022 г., предизвикани от икономическите трудности и високата инфлация в страната. Президентът Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще се намесят, ако още протестиращи бъдат убити. Седмица преди залавянето на Мадуро израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна с Тръмп и заплаши, че може да започне нови удари срещу Иран.
Динамиката и корените на конфликта между САЩ и Венецуела са различни от тези на конфликта с Иран и посредниците му. Въпросът е, дали смяната на режима в една държава ще поднови изгледите за война в друга, заключава “Нешънъл”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Уралсът е на 35.
Коментиран от #14
18:52 09.01.2026
2 Красимир Петров
18:53 09.01.2026
3 Оил
18:57 09.01.2026
4 Хмм
18:57 09.01.2026
5 604
19:00 09.01.2026
7 Владимир Путин, президент
Нека си гледа собачките, чисти колекцията пистолети, гушка малки дечица, те таквиз нещица ......🎅🎅🎅
Коментиран от #12
19:10 09.01.2026
8 Аз Пена и Стана
19:19 09.01.2026
9 ЦИРК
Погледнато обективно, всички държави които са под някакъв вид санкции имат изградени сложни взаимо връзки и схеми по които действат. Не са само Иран и Венецуела, но до колко реално може да се говори за наркотрафик и мрежи от наркотрафиканти е спорно, при положение че и в двете държави наркоманите са мижав процент от обществата а самото разпространение на наркотици е силно криминализирано. Много по-реално е да се говори за търговия с петрол и производни му продукти (след преработката). За пране на пари също е спорно, при наличието на толкова много финансови инструменти в съвремения свят, прането на пари отдавна не е проблем на държавно ниво. А и търговията между страните под санкции не се осъществява нито в долари нито в евро, така че финансовите потоци е почти невъзможно да бъдат проследени по какъвто и да е западен метод.
19:21 09.01.2026
10 Гост
19:23 09.01.2026
11 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #15
19:23 09.01.2026
12 ЦИРК
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Предложете да пратят Урсула или Зеленски, те имат талант да убеждават хората във фантасмагории !
19:23 09.01.2026
13 Иван
19:31 09.01.2026
14 ЦИРК
До коментар #1 от "си дзън":Всъщност точно обратното....
С акцията във Венецуела САЩ не удрят руснаците, те удрят по Китай - 90% от целият износ на венецуелски петрол е към Китай. Сега ако спрат този поток, китайците от къде ще купят евтин петрол ? Правилно се досещате от Русия...
80% от Иранския износ (пак петрол и преработени продукти) къде се реализира ? Пак в Китай, ако американците и Израел ударят Иран, на кого ще навредят ? Правилно на Китай, а китайците от къде ще заместят евтината си суровина - пак от Русия.
Като цяло третият закон на Нютон е валиден в много области на живота, а не само във физиката.
Коментиран от #17
19:31 09.01.2026
15 Иван
До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Нарко Рубио и Кейси Гей.
19:33 09.01.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
19:39 09.01.2026
17 си дзън
До коментар #14 от "ЦИРК":Абе оръжията доставени на Венецуела от русията и Китай сега заминават дар за Украйна,
пък ти кажи по кой закон на Нютон става това.
20:00 09.01.2026