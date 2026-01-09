Новини
За сделката с Меркосур! Нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

9 Януари, 2026 20:19 2 193 45

Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще се изправи пред вот на недоверие заради търговското споразумение с Меркосур през следващите седмици, според крайнодясната група "Патриоти за Европа", пише "Политико".

Председателят на "Патриотите", френският театър Джордан Бардела, обяви плана за вот на недоверие в четвъртък вечерта по X. Неговата партия, "Национален сбор", се противопоставя на търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, което беше подкрепено от фон дер Лайен. Квалифицирано мнозинство от страните членки на ЕС одобриха в петък дългоочакваното търговско споразумение , на което Франция се противопостави.

"Надяваме се да го внесем [вотът на недоверие] за гласуване на тази януарска сесия", каза висш служител на "Патриотите" пред "Политико".

След като бъде подадено, правният екип на Парламента ще провери предложението и ако бъде одобрено, председателят на Парламента Роберта Мецола ще се свърже с всички членове на ЕП с подробностите.

Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари.

Насрочването на вот на недоверие изисква подкрепата на 72 законодатели. Тъй като "Патриотите" имат 82 евродепутати, те не се нуждаят от подкрепата на други политически групи.

Предложението, което, ако бъде успешно, ще доведе до освобождаването на фон дер Лайен и всичките 26 нейни комисари, почти сигурно ще се провали, тъй като ще изисква мнозинство от две трети от подадените гласове.

Имаше три предишни опита за сваляне на Фон дер Лайен чрез вотове на недоверие - два, внесени от крайната десница, и един от крайната левица. Всички те се провалиха.

Бардела също така обвини френския президент Еманюел Макрон, че е лицемер, като се преструва, че се противопоставя на споразумението с Меркосур, и че "предава френските фермери", като не прави достатъчно, за да го спре.

Бардела заяви, че "Национален сбор" ще внесе вот на недоверие срещу френското правителство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаа

    62 1 Отговор
    Маскирания изрод кога ще е в затвора.

    20:22 09.01.2026

  • 2 Баба Яга на метла

    67 2 Отговор
    Тая скумрия съсипа ЕС.
    Кланяше се на Тръмп и се съгласи да унищожи Европа.

    20:23 09.01.2026

  • 3 Не знам на млади години

    49 1 Отговор
    това нещо пак ли е било такова или е било по-добро?

    20:23 09.01.2026

  • 4 УФСЪ

    60 3 Отговор
    НацисткаИзмеt.

    20:24 09.01.2026

  • 5 Да живей другаре

    8 40 Отговор
    Енп, социалисти и либерали представители на които сме ние от герб, ппдб, бсп, дпс и итн твърдо стоим зад г-жа Фон дер Лайен и дебело подчертаваме, че без нея няма просперитет за ес, няма димукрация, няма цености.

    20:24 09.01.2026

  • 6 Една мисъл не ми дава мира

    5 48 Отговор
    Защо копейките каквото поискат никога не се случва?

    Коментиран от #12, #17, #39

    20:26 09.01.2026

  • 7 Нежен

    34 3 Отговор
    Не мога да си представя светът ми, без г-жа Лайен!

    20:26 09.01.2026

  • 8 Захарова

    3 28 Отговор
    Айде гуведа!Атакувайте!За какво ви храня?

    20:27 09.01.2026

  • 9 Бялджип

    47 1 Отговор
    А нашите лакеи, как гласуваха?

    Коментиран от #16

    20:27 09.01.2026

  • 10 Верно ли

    17 8 Отговор
    "френският театър Джордан Бардела"... ?????

    20:29 09.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    32 3 Отговор
    По темата, нека се знае, че евродепутатите на ппдб, твърдо стоят зад урсула и идеята за федерализация на ес и обезличаването на държавите.

    20:31 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    26 2 Отговор
    Само да бяхме... щяхме да бъдем абсолютно зашеметяващи... Коалиция от безсилни и безполезни се е събрала, за да мечтае. Дали Зелибаба е хвърлил някакъв „прах за мечтатели“? А „кокаиновото трио“ Макрон-Мерц-Стармър продължава да се опозорява. А на заден план Мелони постоянно подсмърча и прави странни физиономии. Трябва да се приготвят да си върнат Гренландия от Тръмп; това е далеч по-вероятно от митичното „руско нашествие

    Коментиран от #21

    20:32 09.01.2026

  • 14 Гост

    26 5 Отговор
    Урсула на гилотината, незабавно, това Изчадие доунищожи Европа, няма да има прошка за Меркел, Урсула и Сие, всичките виновни ще платят цената, колкото и да се кълчат зад паравана...

    20:32 09.01.2026

  • 15 Това изобщо

    9 3 Отговор
    Няма да се хареса на

    Дони Деменцията.

    Ще бъде много разочарован.

    20:32 09.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    22 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    евродепутатите от Герб, ппдб, бсп, дпс и итн са от мнозинството, което крепи мърцуля.

    20:33 09.01.2026

  • 17 Не само

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И Тръмпистите също
    Сега ще реват .

    20:33 09.01.2026

  • 18 Червената Биомаса

    6 17 Отговор
    Пак взе да смърди .

    Значи всичко е Ок.

    20:34 09.01.2026

  • 19 Дедо ви...

    21 2 Отговор
    Този боклук се изправя пред поредния вот на недоверие в понеделник, гласуването ще е в четвъртък

    20:36 09.01.2026

  • 20 Технологии от ЕС суровини от Америка

    3 22 Отговор
    Даа, не могат да понесат диктаторските режими това, че ЕС става ПАЗАР номер 1 в света 700-800 милиона, без мита, рекет и изнудване.Следва и Индия..
    Нали питаха копейките откъде суровини..Хааа.
    Канада, Япония, Австралия, Корея- всичко гледа към ЕС, не към Русия и Тръмп.

    Коментиран от #33

    20:37 09.01.2026

  • 21 Ъъъъъъъ

    4 18 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака.😄

    20:37 09.01.2026

  • 22 Kaлпазанин

    19 3 Отговор
    Не мога да разбера ,медиите реклама ли и правят или я обвиняват ,в един справедлив свят такива като нея досега отдавна да бяха изгнили под тревата

    Коментиран от #26

    20:39 09.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да де

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "Kaлпазанин":

    Само дето 1 милион руснака станаха на гнилоч в Украйна.

    20:46 09.01.2026

  • 27 Ъъъъъъъ

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    За това руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    20:48 09.01.2026

  • 28 Всеки ден

    5 4 Отговор
    И пожелавам да стане вип клиент на погребалните бюра, като погребе едно след друго всичките си деца!

    20:49 09.01.2026

  • 29 Мда

    14 3 Отговор
    Не съм фен на Велев, но понякога има попадения. Например: "Васил Велев - Фон дер Лайен и Кая Калас в манастир, иначе ЕС ще продължи да затъва"

    20:49 09.01.2026

  • 30 Емигрант

    14 2 Отговор
    Евролибepacтите искат да ви залеят с ГМО. Тежко и горко на децата, ако пасете и по тоя въпрос, овце.

    20:50 09.01.2026

  • 31 Пич

    9 2 Отговор
    На Урсула вирусите на ковида и викат - сестро!!!

    20:53 09.01.2026

  • 32 Гост

    11 1 Отговор
    Смърт на Фашизма, "Пусть всегда будет солнце"...!

    20:59 09.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БПФ

    11 0 Отговор
    Урсулата трябва да бъде свалена от власт и пречyкана. Въпросът е - КОЙ от името на България я подкрепи ???

    21:00 09.01.2026

  • 35 До кога

    7 0 Отговор
    Ще я дундуркат тая вещогерница?

    21:05 09.01.2026

  • 36 философ

    3 0 Отговор
    Усещането за демокрация, трябва да се опреснява периодично, с подобни новини. Иначе резултатът, от данданията е намекнат, дори недискретно.

    21:07 09.01.2026

  • 37 Военнопрестъпника Путин грижел за хорат

    0 10 Отговор

    До коментар #33 от "Цензура":

    Френчик, тия ги разправяй в Москва.
    Не беше ли обират ви, вдигат цените, еврото ше ви направи бедни и подобни кремълски дивотии на копейките.Сега ГМО.Слушайте новините от Иран, скоро и в Москва.

    Коментиран от #42

    21:11 09.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баце ЕООД

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Кое не се случва? Нато се разпада, сащ потъпка международното право, ЕС е в рецесия и пред колапс. Глупав ли... Ааа това било.

    21:14 09.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 000

    2 1 Отговор
    Госпожа урсула най-достойна за кралица на ес ли е?

    21:14 09.01.2026

  • 42 Ахах

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Военнопрестъпника Путин грижел за хорат":

    Айде първо да завършиш 8ми клас, пък после ако ще и Иран да пада.

    21:15 09.01.2026

  • 43 Хи хи

    3 0 Отговор
    Путин е платил на урсулската вещица да разпадне ЕС.

    21:21 09.01.2026

  • 44 Иван

    3 0 Отговор
    Тоест: 700 лв през 2017 г. купуваха с 30% повече стоки и услуги, отколкото 700 евро през 2026 г.

    21:38 09.01.2026

  • 45 Факти

    1 1 Отговор
    Сделката е от полза за потребителите в ЕС. Цената на месото например ще падне. Европейските производители на автомобили също печелят, защото им падат митата за Южна Америка. Губят дребните фермери, основно във Франция, Полша, Ирландия и Белгия. Те по-важни ли са от 450 милиона крайни потребители? Не мисля. Тази сделка е много добра за овладяване инфлацията и подкрепа на автомобилния сектор, който е от критична важност за позицията на Европа на глобалната сцена. Сделката е отговор на търговксата война на Тръмп. Урсула се справя много добре и вотът на недоверие няма шанс.

    21:48 09.01.2026

