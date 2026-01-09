За сделката с Меркосур! Нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще се изправи пред вот на недоверие заради търговското споразумение с Меркосур през следващите седмици, според крайнодясната група "Патриоти за Европа", пише "Политико".

Председателят на "Патриотите", френският театър Джордан Бардела, обяви плана за вот на недоверие в четвъртък вечерта по X. Неговата партия, "Национален сбор", се противопоставя на търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, което беше подкрепено от фон дер Лайен. Квалифицирано мнозинство от страните членки на ЕС одобриха в петък дългоочакваното търговско споразумение , на което Франция се противопостави.

"Надяваме се да го внесем [вотът на недоверие] за гласуване на тази януарска сесия", каза висш служител на "Патриотите" пред "Политико".

След като бъде подадено, правният екип на Парламента ще провери предложението и ако бъде одобрено, председателят на Парламента Роберта Мецола ще се свърже с всички членове на ЕП с подробностите.

Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари.

Насрочването на вот на недоверие изисква подкрепата на 72 законодатели. Тъй като "Патриотите" имат 82 евродепутати, те не се нуждаят от подкрепата на други политически групи.

Предложението, което, ако бъде успешно, ще доведе до освобождаването на фон дер Лайен и всичките 26 нейни комисари, почти сигурно ще се провали, тъй като ще изисква мнозинство от две трети от подадените гласове.

Имаше три предишни опита за сваляне на Фон дер Лайен чрез вотове на недоверие - два, внесени от крайната десница, и един от крайната левица. Всички те се провалиха.

Бардела също така обвини френския президент Еманюел Макрон, че е лицемер, като се преструва, че се противопоставя на споразумението с Меркосур, и че "предава френските фермери", като не прави достатъчно, за да го спре.

Бардела заяви, че "Национален сбор" ще внесе вот на недоверие срещу френското правителство.