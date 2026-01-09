Новини
Снежна буря отложи мач от Бундеслигата

9 Януари, 2026 20:12 590 0

  • санкт паули -
  • рб лайпциг-
  • бундеслига-
  • събота-
  • хамбург-
  • сняг-
  • бурия

Двубоят между Санкт Паули и РБ Лайпциг няма да се играе по програма

Снежна буря отложи мач от Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Срещата между Санкт Паули и РБ Лайпциг, част от 16-ия кръг на Бундеслигата, няма да се състои по план тази събота. Причината? Истинска зимна стихия, която парализира Хамбург и постави под въпрос провеждането на няколко футболни сблъсъка.

През последните дни Германия е под властта на силни снеговалежи и ледени температури, които не само затрудниха ежедневието на гражданите, но и създадоха сериозни предизвикателства пред спортните събития.

Теренът на стадион "Милернтор" е напълно покрит със сняг и лед, което прави провеждането на мача невъзможно и опасно за всички участници – футболисти, треньори, съдии и фенове.

Германската футболна лига официално потвърди новината, като подчерта, че решението е взето след консултации с местните власти и експерти по сигурността.

"Стадионът остава затворен заради рисковете, свързани с тежките метеорологични условия и безопасността на всички присъстващи. Очакваме скоро да обявим нова дата за провеждане на срещата", гласи съобщението на Бундеслигата.

Зимната буря може да доведе и до още промени в програмата на първенството. Под въпрос са и двубоите Унион Берлин – Майнц 05 и Вердер Бремен – Хофенхайм, които също са заплашени от отлагане заради неблагоприятните атмосферни условия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
