Дмитрий Медведев: След атаката срещу Венецуела американците са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна
9 Януари, 2026 16:18

Разбира се, това е наглост и мерзост или, казано по-красиво, вселенска катастрофа в сферата на международните отношения, коментира Медведев

След събитията във Венецуела американските елити са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна, написа в „Телеграм“ заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Според Медведев след „организирания от САЩ фарс“ във Венецуела, американските елити, както републиканските, така и демократичните, трябва „просто да признаят законността на действията на Русия в рамките на специалната военна операция“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че „началото на годината е бурно“ и ще се запомни преди всичко с отвличането на Мадуро. „Разбира се, това е наглост и мерзост или, казано по-красиво, вселенска катастрофа в сферата на международните отношения“, коментира Медведев случилото се.


  • 1 Хахахаха

    17 8 Отговор
    А що?

    16:19 09.01.2026

  • 2 Хахахаха

    26 11 Отговор
    Днес е взет още един руски танкер от американците в Карибско море. Танкера Олина.

    Коментиран от #55

    16:19 09.01.2026

  • 3 ако го признаят

    27 11 Отговор
    то значи ли че геноцида на Русия в Украйна също е - " наглост и мерзост или, казано по-красиво, вселенска катастрофа"

    16:20 09.01.2026

  • 4 Путин

    16 10 Отговор
    Вот Ето правильна!

    16:21 09.01.2026

  • 5 Доналд Тръмп, Президентът

    16 7 Отговор
    Разбира се че признаваме !!!
    Продължавайте все така да се избивате.
    Гуд бойс 🎅👍

    16:22 09.01.2026

  • 6 стоян георгиев

    28 19 Отговор
    Абсолютно! Само дето СВО е битка срещу фашизма, а тва на тръмп е кражба на петрол!

    Коментиран от #21

    16:22 09.01.2026

  • 7 гръмовержецът💥

    25 21 Отговор
    Харесвам Медведев - винаги точен - право в десетката !

    Коментиран от #15, #28, #31

    16:22 09.01.2026

  • 8 Сесесере

    16 9 Отговор
    Бояришника не прощава!

    16:23 09.01.2026

  • 9 Оооо... Боряшник

    13 6 Отговор
    ко правиш бе армагедона? Пак ли те яздят със стр@понаЮ?! появи се. събра смелост след 2 литра одеколон.
    Я кажи нещо... няма ли да пращаш Булва и Кинжали? тоя път си много тихичък.

    16:23 09.01.2026

  • 10 Мдаа

    15 7 Отговор
    Първо Радев да признае за БОТАШ

    16:24 09.01.2026

  • 11 НИЯ

    11 13 Отговор
    Русия да си свърши работата ,пък няма никакво значение дали ще я упрекват за действията и.Ъя трябва да си вземе това което е нейно.Видя се кой е агресора вече.

    Коментиран от #22

    16:24 09.01.2026

  • 12 ШЛЯЯЯЯЯППППП

    11 8 Отговор
    Един звучен шамар за Армагедончо от чичо Дончо.
    Мбуа ха ха ха ха

    Коментиран от #52

    16:24 09.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    15 15 Отговор
    Медведев нещо е изтрщял , САЩ да признаят ,незаконната война ???
    на Русия в Украйна ???
    Руснака е болен!!!
    Единственно и само физическото премахване на тлъстата олгархия
    в Русия и тяхните мафиотски марионетки в останалата част на света ,
    може да спаси демокрацията!

    Коментиран от #42

    16:25 09.01.2026

  • 14 А така а а

    3 1 Отговор
    ами сега? Нема време!

    16:25 09.01.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    16 4 Отговор

    До коментар #7 от "гръмовержецът💥":

    "...харесвам Медведев..."

    Я тоже !!!
    Докато не унищожи Финландия три пъти не мирясва.
    После почива, замезва две кисели краставички и я унищожава четвърти път 🎅👍

    Коментиран от #26

    16:26 09.01.2026

  • 16 си дзън

    9 9 Отговор
    След снощната атака с Орешника американците са се навели на руснаците тотално.
    Вече всичко са признали. Ха,ха

    16:27 09.01.2026

  • 17 Рижият:

    7 7 Отговор
    Този изтарсък вярва ли си?

    16:28 09.01.2026

  • 18 Джорджия Мелони е казала, че Европа

    10 6 Отговор
    трябва да възстанови директната комуникация с Руската федерация и това е в интерес на целия ЕС. Италианският премиер е призовал за възстановяване на директната комуникация между Европа и Кремъл. Политикът е обяснил днес, че липсата на диалог с Русия ограничава влиянието на ЕС върху процеса на прекратяване на войната в Украйна. Мелони е казала това на пресконференция на 9 януари, според La Stampa и ANSA. Италианският премиер се е съгласил с мнението на френския президент Еманюел Макрон, който още по-рано е заявил, че Европа трябва да възобнови директния диалог с Русия очи в очи. "В това отношение мисля, че Макрон е прав. Вярвам, че е дошло време Европа да говори с Русия (за прекратяване на войната - ред.), иначе влиянието ни ще бъде ограничено. Но въпросът е кой трябва да го направи. Не трябва да действаме хаотично - иначе ще бъдем като играчка в ръцете на Путин," е казала Мелони.

    Коментиран от #59

    16:28 09.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    7 8 Отговор
    Запада всячески създаде ситуация, Русия да няма защо да се спира да си върне това което счита за исторически свое. Киев майката на руските градове и там Киевска Русь/Русия и нататък Малорусия.
    От самото начало казах, че минимума който би трябвало да искат руснаците е Новорусия подарено от Ленин за влизането в СССР (включва дори Молдова). Украйна към Русия с граници от преди СССР. Само че и този момент е изпуснат. Вече войната ще е до края. Поне ако украинците не се правят сами с бандеровците и Зеленски. И не направят военен съюз с Русия. Все пак са викали, че те са руснаците.

    Коментиран от #67

    16:28 09.01.2026

  • 21 Хахахаха

    15 8 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Рашите воюват срещу фашизма, само дето фашистите този път са самите те!

    16:29 09.01.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "НИЯ":

    ".. Русия да си свърши работата..."

    Самата Правда !!!
    500 000 узкоглази вече са в Руския мир, а други 139.5млн в нефт до колене газят, гладни ходят 🎅

    16:30 09.01.2026

  • 23 Линда

    8 6 Отговор
    Що пий толкоз туй момченце?

    16:30 09.01.2026

  • 24 Този пигмей

    9 5 Отговор
    не спря да се унижава.

    16:30 09.01.2026

  • 25 Най накрая..

    5 6 Отговор
    А така… ВСИЧКО си дойде на МЯСТОТО!! Много точно казано👍

    16:31 09.01.2026

  • 26 джудж ,😡

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Може - прави го, купи си и ти , ама нет денги ....Днес явно си ,,президент ,, , а завтра - опять пилот и анализатор .....Потом - с начале ....

    16:32 09.01.2026

  • 27 Маша и Медведья

    4 2 Отговор
    Най-после ... 🤭😁

    16:33 09.01.2026

  • 28 Христо Христов

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "гръмовержецът💥":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!!!

    Коментиран от #30

    16:35 09.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гръмовержецът💥

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Христо Христов":

    А глупакът я пише .... !

    Коментиран от #35, #36

    16:36 09.01.2026

  • 31 мдаааа

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "гръмовержецът💥":

    След Один литр ... Финландская ..

    16:36 09.01.2026

  • 32 Билд

    6 3 Отговор
    Досега 36 руски генерала станаха на тор въпреки,че руснаците признават само за 19.

    16:36 09.01.2026

  • 33 пРосия

    7 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:38 09.01.2026

  • 34 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 3 Отговор
    Ние Българите ги Признаваме няма страшно бой

    16:38 09.01.2026

  • 35 Христо Христов

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "гръмовержецът💥":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!!!

    16:38 09.01.2026

  • 36 Не обиждай!

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "гръмовержецът💥":

    Поумияр.

    Коментиран от #40, #41

    16:38 09.01.2026

  • 37 Ше ги призная ,

    4 3 Отговор
    Сега и китайците "законно" да анексират Тайван , ще бъда сигурен , че мястото ни не е на тази Планета ...

    16:40 09.01.2026

  • 38 Алкохолик

    4 3 Отговор
    Медведка ела да пийнем и поплачем за неправдата

    16:40 09.01.2026

  • 39 Слава алкохолу

    4 4 Отговор
    Слава, слава.....

    16:42 09.01.2026

  • 40 село мое , 🐮

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не обиждай!":

    Май не си ходил скоро на зъболекар ...Ха-ха , ще ти помогнем , не бери грижа ....

    Коментиран от #51, #54, #62

    16:42 09.01.2026

  • 41 гръмовержецът💥

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не обиждай!":

    Поумияр е тоя , дето те е създал такъв красив и умен ...Ха-ха !

    16:43 09.01.2026

  • 42 Лелеее

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Как си се назобил с пропаганда и клишета

    16:43 09.01.2026

  • 43 Смехурко

    3 3 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак!
    Нямате шанс за това! Не разбрахте ли, че вече не сте в "А" групата и нямате потенциал да попаднете скоро в нея!

    Коментиран от #49

    16:43 09.01.2026

  • 44 Хаха

    4 3 Отговор
    Ей папуняк, америките да не са убили половин милион венецуелци. Не се прави на луд.

    16:45 09.01.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 5 Отговор
    Ф ДЪ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
    ...... ОБАМА ЕВРЕЙКАТА ГО КАЗА 2014 ГОДИНА :)

    16:45 09.01.2026

  • 46 абеее

    3 3 Отговор
    Митя пак е пил без мезе, затова бълнува глупости. Що си мислят, че някой ги взема насериозно още тези орки

    16:46 09.01.2026

  • 47 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Тоя не се измори да се напива и излага.

    16:46 09.01.2026

  • 48 Медведев Атома

    2 3 Отговор
    Щастливци са всички,че не съм на мястото на Путин, е 6а ги.

    16:46 09.01.2026

  • 49 ха-ха 😝

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Смехурко":

    Ти да не си в детската градина , че си се именувал смехурко , или толкова ти е пипето ?!

    16:47 09.01.2026

  • 50 гост

    4 1 Отговор
    САЩ задържаха и руския танкер "Олина". Още 15 танкера се опитват да избягат В момента американските военни провеждат операция по задържането на танкера "Олина" в Карибско море близо до Тринидад. Това е петото подобно задържане на кораби през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол, съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс. Според NYT, САЩ преследват група от общо 16 санкционирани танкера, превозващи венецуелски петрол, включително кораби под руски флаг. След като "Олина" е задържан, останалите 15 танкера се опитват да пробият блокадата.

    Коментиран от #58, #64

    16:47 09.01.2026

  • 51 Благодарим

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "село мое , 🐮":

    За селското ти мнение.

    Коментиран от #56

    16:47 09.01.2026

  • 52 Ти гледай

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "ШЛЯЯЯЯЯППППП":

    Армагедончо да не удари шамар на Дончо, че ще се чуе в цял свят.

    16:48 09.01.2026

  • 53 Танто за кукуригу?

    2 2 Отговор
    Амиии... Чавистите крали били петрола на Шеврон , а укрите 35 години крадоха руски газ от всичките газопроводи.

    16:48 09.01.2026

  • 54 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "село мое , 🐮":

    Нали ти казах,че мнението на утайки няма никакво значение.

    Коментиран от #61

    16:49 09.01.2026

  • 55 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Взет е един американски ,ама факти не бързат да ти поднесат тази новина .

    16:49 09.01.2026

  • 56 село мое , 🐮

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Благодарим":

    Обръщението ми към тебе казва всичко ! И да ми благодариш , и да не ми благодариш - все ми е през ........

    16:50 09.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Джорджия Мелони е казала, че Европа":

    Че кой иска да разговаря с вас??.??

    16:50 09.01.2026

  • 60 В.В.П

    1 1 Отговор
    След светкавичния арест на мадуро ,ким-чен-ун преди час изпрати писмо на путин и му се обясни като на господар да го пази. Заяви че е готов да изпрати още десетки хиляди корейци пушечно месо в подкрепа на русия-
    🇷🇺🇰🇵✉️„Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безрезервно всички ваши политики и решения и съм готов винаги да бъда с вас – в името на вас и вашата Русия. Този избор ще бъде постоянен и неизменен“, пише Ким

    16:51 09.01.2026

  • 61 овч, 🐑

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Геро":

    Гледай си овцете и не се занимавай с неща , дето не се побират в кухата ти кра.......ту ....на !

    16:52 09.01.2026

  • 62 Хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "село мое , 🐮":

    На гинеколог ходил ли си?Ти дам 5 верска да хапнеш нещичко.

    16:52 09.01.2026

  • 63 Загрижен

    3 0 Отговор
    Абе какво стана с Мадуро?
    Ще го защитаваме ли до последна капка братска кръв?
    Ще му пращаме ли ПВО да го пази от американците, защо замълчаха?
    Нещо руЗЗнаците напипаха нещо овлажнено и голямо!

    Коментиран от #65

    16:53 09.01.2026

  • 64 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    16:53 09.01.2026

  • 65 Медведев

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Загрижен":

    Кой беше този Мадуро?

    16:54 09.01.2026

  • 66 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Няма да стане,защото Просия не е нищо ...

    17:04 09.01.2026

  • 67 ... идва за своето

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    През 1686г. Полша владее Киев , но воюва в ръка война с турци и татари и се нуждае от пари. След преговори с Русия Киев е откупен от Русия за 146 000 златни рибки , което това време е било 10% от годишния бюджет на Русия. Както американците, така и Русия идва за активите си.

    17:04 09.01.2026

