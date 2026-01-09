Дмитрий Медведев: След атаката срещу Венецуела американците са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна

След събитията във Венецуела американските елити са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна, написа в „Телеграм“ заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Според Медведев след „организирания от САЩ фарс“ във Венецуела, американските елити, както републиканските, така и демократичните, трябва „просто да признаят законността на действията на Русия в рамките на специалната военна операция“.

Още новини от Украйна

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия добави, че „началото на годината е бурно“ и ще се запомни преди всичко с отвличането на Мадуро. „Разбира се, това е наглост и мерзост или, казано по-красиво, вселенска катастрофа в сферата на международните отношения“, коментира Медведев случилото се.