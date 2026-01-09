Българин беше задържан с килограми кокаин и хероин в Сърбия

Български гражданин бе задържан при специализирана акция на сръбската полиция в град Смедерево, след като в автомобила му бяха открити общо 3 килограма твърди наркотици. За ареста съобщи сръбското издание Telegraf, позовавайки се на местното Министерство на вътрешните работи.

Задържаният е с инициали В.А.В. Според официалната информация, наркотиците са били укрити в ремарке, теглено от лек автомобил с марка "Мерцедес". При претърсването полицейските служители са намерили точно един килограм кокаин и два килограма хероин.

Освен наркотичните вещества, в българина са открити и иззети 2000 евро в брой, както и два мобилни телефона – честа практика при наркокуриерите за разделяне на личната комуникация от "работната".

На заподозрения е наложена мярка за задържане под стража за срок до 48 часа. Предстои той да бъде предаден на Висшата прокуратура в Смедерево с наказателно постановление за нерегламентирано производство и разпространение на наркотични вещества.

Автомобилът и ремаркето, послужили за превоз на забранените субстанции, са конфискувани от властите. Разследването продължава с цел установяване на произхода на дрогата и крайната точка на доставката.