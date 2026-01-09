Новини
Българин беше задържан с килограми кокаин и хероин в Сърбия

9 Януари, 2026

Освен наркотичните вещества, в българина са открити и иззети 2000 евро в брой, както и два мобилни телефона – честа практика при наркокуриерите за разделяне на личната комуникация от "работната"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Български гражданин бе задържан при специализирана акция на сръбската полиция в град Смедерево, след като в автомобила му бяха открити общо 3 килограма твърди наркотици. За ареста съобщи сръбското издание Telegraf, позовавайки се на местното Министерство на вътрешните работи.

Задържаният е с инициали В.А.В. Според официалната информация, наркотиците са били укрити в ремарке, теглено от лек автомобил с марка "Мерцедес". При претърсването полицейските служители са намерили точно един килограм кокаин и два килограма хероин.

Освен наркотичните вещества, в българина са открити и иззети 2000 евро в брой, както и два мобилни телефона – честа практика при наркокуриерите за разделяне на личната комуникация от "работната".

На заподозрения е наложена мярка за задържане под стража за срок до 48 часа. Предстои той да бъде предаден на Висшата прокуратура в Смедерево с наказателно постановление за нерегламентирано производство и разпространение на наркотични вещества.

Автомобилът и ремаркето, послужили за превоз на забранените субстанции, са конфискувани от властите. Разследването продължава с цел установяване на произхода на дрогата и крайната точка на доставката.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те така

    4 0 Отговор
    правят българите в Сърбия...

    20:17 09.01.2026

  • 2 Мъдуро

    4 0 Отговор
    Българете не се занимават с трафик на наркотици ама никога.

    Коментиран от #6

    20:38 09.01.2026

  • 3 таки на бою авера

    5 0 Отговор
    не разбирате, щях да ги инвестирам в сметосъбирането на столицата

    20:42 09.01.2026

  • 4 Перо

    3 0 Отговор
    Не можа да стигне до нашите корумпета!

    21:07 09.01.2026

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Поне са били твърди наркотици а не меки.Пращайте го на Тръмп да му лепне 100 обвинения.

    21:11 09.01.2026

  • 6 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдуро":

    Ама той тоз щангист бил ли е някога,или няма значение...

    21:48 09.01.2026