Симеон Николов може да напусне Русия

Българският треньор Пламен Константинов намекна за евентуално напускане на разпределителя Симеон Николов от състава на руския Локомотив Новосибирск. След убедителната победа на тима над Динамо-Урал в Уфа с 3:1 гейма (25:15, 25:23, 23:25, 25:22), Константинов хвърли светлина върху бъдещето на българския национал.

В отговор на журналистически въпрос относно евентуално привличане на аржентинския плеймейкър Лусиано Де Чеко, Константинов откровено сподели: „Водим разговори с Де Чеко още от миналата година. В момента изчакваме да се изясни ситуацията със Симеон Николов. Ако Мони не остане в отбора, Де Чеко ще бъде нашият избор.“

С тези думи наставникът на Локомотив потвърди, че клубът има алтернативен план, ако Николов реши да поеме по нов път. Лусиано Де Чеко, който е сред най-опитните разпределители в световния волейбол, в момента защитава цветовете на полския Ченстохова.

През последните години аржентинецът се изявяваше в италианските грандове Чивитанова и Модена, а преди това бе част от Перуджа и Пиаченца.

С богатия си опит и лидерски качества, Де Чеко би бил сериозно попълнение за Локомотив Новосибирск, ако трансферът се осъществи.