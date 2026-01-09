Новини
Симеон Николов може да напусне Русия

9 Януари, 2026 19:47 657 3

  • симеон николов-
  • пламен константинов-
  • локомотив новосибирск-
  • лусиано де чеко-
  • волейбол-
  • трансфер-
  • русия-
  • разпределител-
  • спортни новини

Пламен Константинов намекна за евентуална раздяла с разпределителя

Симеон Николов може да напусне Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският треньор Пламен Константинов намекна за евентуално напускане на разпределителя Симеон Николов от състава на руския Локомотив Новосибирск. След убедителната победа на тима над Динамо-Урал в Уфа с 3:1 гейма (25:15, 25:23, 23:25, 25:22), Константинов хвърли светлина върху бъдещето на българския национал.

В отговор на журналистически въпрос относно евентуално привличане на аржентинския плеймейкър Лусиано Де Чеко, Константинов откровено сподели: „Водим разговори с Де Чеко още от миналата година. В момента изчакваме да се изясни ситуацията със Симеон Николов. Ако Мони не остане в отбора, Де Чеко ще бъде нашият избор.“

С тези думи наставникът на Локомотив потвърди, че клубът има алтернативен план, ако Николов реши да поеме по нов път. Лусиано Де Чеко, който е сред най-опитните разпределители в световния волейбол, в момента защитава цветовете на полския Ченстохова.

През последните години аржентинецът се изявяваше в италианските грандове Чивитанова и Модена, а преди това бе част от Перуджа и Пиаченца.

С богатия си опит и лидерски качества, Де Чеко би бил сериозно попълнение за Локомотив Новосибирск, ако трансферът се осъществи.


  • 1 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    - Сладурано, страхотна си, приличаш на филмова звезда!
    - О, аз даже съм се снимала в чуждестранен филм!
    - Ти знаеш чужди езици?!!!
    - Амии, беше лесно, имах няколко реплики: "Ya, ya! Das ist fantastisch!"

    Коментиран от #3

    19:53 09.01.2026

  • 2 Все тая брат

    0 0 Отговор
    Ееее, ще има разочаровани копейковци....

    19:59 09.01.2026

  • 3 Бялджип

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Червената шапчица":

    Сладурано, тук ли се появи?

    20:02 09.01.2026

