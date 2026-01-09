Новини
Пентагонът: Задържахме още един санкциониран петролен танкер в Карибско море

9 Януари, 2026 19:19 1 350 83

"Олина" е петият танкер, задържан от силите на САЩ по време на кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп да контролира разпределението на венецуелски петрол в света след свалянето на президента Николас Мадуро

Пентагонът: Задържахме още един санкциониран петролен танкер в Карибско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските въоръжени сили се качиха на борда на още един петролен танкер в Карибско море, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Рано сутринта акцията беше извършена от корпуса на морската пехота и военноморските сили на САЩ, каза Южното командване на САЩ.

"Няма безопасно убежище за престъпници", заяви командването в изявлението си за задържането на кораба "Олина".

Представителите на военноморските сили все още не са информирали дали бреговата охрана е участвала в операцията за поемане на контрол над кораба, както е било при предишните задържания.

"Олина" е петият танкер, задържан от силите на САЩ по време на кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп да контролира разпределението на венецуелски петрол в света след свалянето на президента Николас Мадуро в събота.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
  • 1 Българин

    26 37 Отговор
    А кога ще задържите и Путин.

    Коментиран от #2, #5, #11, #18, #70, #73, #76, #78

    19:20 09.01.2026

  • 3 Олина,

    11 25 Отговор
    Дорогая ...Опять пропала ..

    Коментиран от #64

    19:23 09.01.2026

  • 4 Терориста САЩ

    46 15 Отговор
    Отвлича, пиратства и извършва тероризъм.

    Коментиран от #13, #36

    19:23 09.01.2026

  • 5 Хахахахаха

    44 18 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Хахахха, тръмпчо знае че не може да си играе с Путин, това не ти е зеления наркоман който погуби цяла Украйна за да има пари за дрога

    19:23 09.01.2026

  • 6 хаха

    25 0 Отговор
    Да дават на байганчовците по някоя надуваема лодка и да ходят да задържат и те.
    Че голяма завист ги гризе...

    19:23 09.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    13 23 Отговор
    Танкерите може ми вземете, но народната обич и креслото никогда. Венсеремос, пабеда за нами....🎅

    Коментиран от #10

    19:24 09.01.2026

  • 8 да питам

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Обективно":

    Каква мисАл , какво нещо .

    19:24 09.01.2026

  • 9 Веселия Доналд

    22 1 Отговор
    Карамба! Йо-хо-хо! И варел с петрол!

    19:25 09.01.2026

  • 10 мдаааа

    9 18 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Като руzките жертви от СВО-то минат милион , още повече ще те заобичат ...

    Коментиран от #69

    19:27 09.01.2026

  • 11 Доналд Тръмп, Президентът

    11 23 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    "... кога ще задържите и Путин..."

    Спакойнo.
    Путин е полезния идиот, никой няма го пипа !!!
    Свърши цялата мръста работа.
    Ще бъде предложен в Сената за парично поощрение 🎅

    19:28 09.01.2026

  • 12 Тръмп съобщи:

    31 6 Отговор
    От Маринека освободили 2- мата руснака, а останалите 22 украинеца щели да ги съдят.
    Интересно решение.

    Коментиран от #15

    19:28 09.01.2026

  • 13 Шопо

    28 7 Отговор

    До коментар #4 от "Терориста САЩ":

    Търпението на Русия ще свърши, ще има изобилие от подаръци за САЩ .
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #29

    19:29 09.01.2026

  • 14 604

    24 5 Отговор
    уса е най-голямото зло за светът, без значение кой е на власт там. запалиха чергата на европа, сега се правят на ни лук яли ни мирисали, ся и пирати, те тоя долар немъ дъ е вечен.....

    Коментиран от #45

    19:29 09.01.2026

  • 15 да се чете

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тръмп съобщи:":

    "Маринела"

    19:29 09.01.2026

  • 16 ха ха хааа

    10 3 Отговор
    Карибски пирати 8 ... Като Москвич 8 ..🤭😁

    19:29 09.01.2026

  • 17 АБВ

    24 6 Отговор
    Абе, уж руски танкери, ама ги хващат все на места в които не би трябвало да бъдат, ако пренасят руски петрол за Китай и Индия. Руският сенчест флот оперирал около Карибите ?! Аз може да съм забравил географията на света, но все пак мисля, че пътят на руският петрол към Китай и Индия едва ли има нещо общо с Карибите и Венецуела ?

    Коментиран от #22, #23

    19:29 09.01.2026

  • 18 Да да да

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Чакаме коментара на МЕДВЕДЕВ. Велик е. Гледай Медведев, представяй си Русия.

    19:30 09.01.2026

  • 19 Перукан

    28 9 Отговор
    Няма пари и почна да краде каквото намери, краят му се вижда.

    19:30 09.01.2026

  • 21 И защо трябваше Запада

    7 18 Отговор
    да чака толкова дълго и да действа на час по лъжичка с Путлер?

    И до ден днешен не позволяват на Украйна да удря навътре в Русия.

    Запада също има вина войната да се проточи толкова

    19:31 09.01.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 19 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Венецуелската нефт е много по-евтина от руската, товарищь !!! Мадуро я раздаваше без пари на руснаците, докато народа му гладуваше.

    Коментиран от #24

    19:32 09.01.2026

  • 23 За това ли танкерите

    8 14 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    развяха руския байряка, щот нямат нищо общо.

    Умник!

    Коментиран от #27, #30, #43

    19:33 09.01.2026

  • 25 стоян

    10 12 Отговор
    Браво - и украинците думнали един запътил се към новоросийск да товари петрол- ама сега няма да товари -другаре гледайде по ютуб новини от ,, микс нювс,,

    19:34 09.01.2026

  • 27 Корабите развяват всякакви флагове

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "За това ли танкерите":

    Знаеш ли защо?

    19:35 09.01.2026

  • 28 604

    9 1 Отговор
    хусито не можи, уса можи, я де......

    19:35 09.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    "...Търпението на Русия ще свърши, ще има изобилие от подаръци за САЩ. Цар Бомба..."

    И не само !!!
    Цар Бомба ще бъде допълнена с Цар Армата, Цар Су-57, Цар Орешник, Цар Четири Года, Цар Асад, Цар Мадуро, Цар Маринера и още много знайни и незнайни царе 🎅

    19:36 09.01.2026

  • 30 Ердоган:

    23 0 Отговор

    До коментар #23 от "За това ли танкерите":

    "Танкерът е турски, екипажа украински, а като опря до конфискация вдигнаха руски флаг. Сега, като се разбра истината, го обявиха за ничий."

    19:36 09.01.2026

  • 31 Европа Русия и Китай се обединяват

    11 4 Отговор
    Сащ са аут! И най глупавите разбраха че Сащ граби дори от своите съюзници!

    Коментиран от #34, #37

    19:36 09.01.2026

  • 32 Путлер даде оръжия на Мадуро

    7 5 Отговор
    срещу петрол, който изнася за Китай и Индия.

    Рижавия се ядоса , че го минават под носа му!

    Без той да намазва нищо от далаверата!

    Тримата " лидери " се цакат един друг, утре ще се сбият и отиде целия свят заради себичните старчета.

    19:37 09.01.2026

  • 33 Лешник

    9 1 Отговор
    Ще,ще Скоро

    19:37 09.01.2026

  • 34 Тоя пък??

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Европа Русия и Китай се обединяват":

    Ти сериозно ли?

    19:37 09.01.2026

  • 35 Фори

    6 11 Отговор
    Руснаците бързат да крадат петрол от Веницуела , но Тръмп се усети ,че вложи пари да я освободи от Мъдурово робство а не печели нищо.

    19:37 09.01.2026

  • 36 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Терориста САЩ":

    Преди гледахме карибски пирати, сега гледаме американски (краварски) пирати.....

    19:37 09.01.2026

  • 37 Проблема е

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Европа Русия и Китай се обединяват":

    че Европа се управлява от продажните урсули и я унищожиха. Иначе Европа бе сила с Русия и точно затова САЩ направи тази война в Украйна за да ги раздели.

    19:39 09.01.2026

  • 38 БеГемот

    4 4 Отговор
    Ми се струва че някой Орешник ще излети без да иска към Рамщайн!

    Коментиран от #50

    19:43 09.01.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор
    Нощес като обесят аятолаха приятелския кръг на товарищь Путин ще се ограничи със стол и четири сиви стени. Грустно.....🎅

    19:45 09.01.2026

  • 40 Тези бежанци

    6 3 Отговор
    Дойдоха от кол и въже, изтрепаха местното население и започнаха да рекетират и ограбват цял свят. До скоро се правеха на демократични, ама вече си станаха открити престъпници.

    19:45 09.01.2026

  • 41 дядо поп

    2 6 Отговор
    Щатите и ЕС , не знам в качеството си на какви си измислиха санкции и си позволяват безнаказно да пленяват кораби в международни води. Питам , какво ще стане с корабоплаването ако Русия , Китай и БРИКС също наложат санкции и започнат и те да похищават кораби.

    19:48 09.01.2026

  • 42 Над 500 хиляди

    6 3 Отговор
    Блатни Мусори без ток и отопление

    Удриии Удриии.

    Да видят в Белгород как е Движухата .

    Благодарностите към

    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    Хахаха хахаха хахаха

    Коментиран от #72, #80

    19:48 09.01.2026

  • 43 АБВ

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "За това ли танкерите":

    За това ли танкерите
    До коментар 17 от "АБВ":
    развяха руския байряка, щот нямат нищо общо.


    Дори не са имали руски байрак ! Наложило се е да го рисуват. Добре е, че на борда имало 2 руснаци, то са знаели какви бои да ползват. То и 20-те украинци от екипажа знаят цветовете на руското знаме, но САЩ освободиха засега само руснаците.

    Коментиран от #46, #56

    19:48 09.01.2026

  • 44 Новина

    4 4 Отговор
    Йеменските хути нападат самолетоносача на американците и го завземат.Искат един милион долара,откуп.

    19:48 09.01.2026

  • 45 Европеец

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "604":

    А бе прав си..... Нали знаеш, че първите заселници кои са, тА няма какво да се учудваме..... Ако така продължава бай Дончо няма да е далеч времето, когато светът ще въстане срещу световния пират и рекетьор, А даже и ядрен терорист.....

    19:49 09.01.2026

  • 46 Ъъъъъъъ

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "АБВ":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #47

    19:50 09.01.2026

  • 47 Пропагандата

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъ":

    винаги има за цел глупака.

    19:51 09.01.2026

  • 48 Митя

    2 2 Отговор
    Пръццц!Пущих адин Орешник!

    19:51 09.01.2026

  • 50 Ааааа нема.

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "БеГемот":

    На путлер му е мил животеца.

    19:52 09.01.2026

  • 51 ТРЪМП

    7 0 Отговор
    Руската подводница и кораби
    Много бързо офейкаха
    Когато ние пристигнахме .

    Защо бягат тия Руски Терористи
    Защо не защитават Танкерите си ?

    И Агент Краснов взе да Гъбарка

    Путинарите .

    19:52 09.01.2026

  • 52 Мадурович

    2 0 Отговор
    Ще се бием до последния танкер!

    19:52 09.01.2026

  • 54 Питам

    4 0 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #60

    19:53 09.01.2026

  • 55 Гост

    0 3 Отговор
    А това, че доларът се обезценява вече ежесекундно, сигурно е британски хумор, или е горчива истина, идват времена на равносметка, когато доларът няма да струва нищо, ще бъде обезпечен с прекалено затлъстялото американско население, което властите в САЩ отстрелват ежедневно по осмотрение, било демокрация- ама, моля ви, доста ни подценихте, заради това ще ви И....😡

    Коментиран от #63

    19:55 09.01.2026

  • 57 Брейкнюз

    3 0 Отговор
    Техеран падна!!!

    19:55 09.01.2026

  • 58 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 0 Отговор
    До насс.и.ране!

    19:56 09.01.2026

  • 59 ВАТИРАН

    2 0 Отговор
    Кога великият Пи -- дор ху ЙЛО ще превземе поне един щатски танкер за да покаже каков Педофил-- богатир е?

    19:57 09.01.2026

  • 60 Пучя Въшката

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Питам":

    Оня ден даже в Църквата
    Беше наобиколен от Служители на ФСБ.

    Страх го е от Господ
    Когато влезе в Църква .

    Затова се крие в Бункери
    КГБ Пропадняка.

    Коментиран от #68

    19:57 09.01.2026

  • 61 Изводът.

    4 0 Отговор
    Руският флаг е черна поличба.😂

    19:58 09.01.2026

  • 62 Евреина Кобзон

    3 0 Отговор
    Евреите ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЪОВ

    Защо не помогнаха на

    Евреина МАДУРОВИЧ.

    Къде останаха големите Обещания ?

    19:59 09.01.2026

  • 63 Пепи Волгата

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Мани го долара!Нали си на евро!?

    19:59 09.01.2026

  • 64 Ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Олина,":

    Олина - по руски Елена.Явно укрите и по танкерите вече новата налагат.Още 20-30 украински моряка ще подлежат в щатски затвор заедно с цръни афроамериканци,съдени за изнасилвания и грабежи.

    Коментиран от #65, #67

    20:01 09.01.2026

  • 65 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    Да се чете- мовата.

    20:01 09.01.2026

  • 66 Един друг

    4 0 Отговор
    Един по един, до един! Явно това е новото мото на Тръмп. И българските ушанки мълчат, както и ония в Кремъл, не знаят какво става. Сега ще излезе Дмитрий Алкаголевич и ще заплаши с орешник. А може и Машка Алкашка да каже нещо. А най-големия джуджак се е скрил в бункера и чака да дойдат Делта форс да го приберат.

    20:02 09.01.2026

  • 67 Издуханяк

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    Какви Украинци ти се привиждат ?

    Хахаха хахаха хахаха

    Русофилките вече зад всеки ъгъл
    Украинци им се привиждат .

    Какво ви стана Другаре
    Тотално изтрещяхте .

    Хахаха хахаха хахаха

    20:04 09.01.2026

  • 68 Възраждане

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Пучя Въшката":

    Бай Дончо направи 3...СВО ( 6 минути в Иран, 30 мин със мадуркьо и 5 москалски танкери)... А ху йло. 12 год води...3 дневна ..СВО и даден 2 МИЛИОНА монгольяци Чернозем

    Коментиран от #75, #82

    20:06 09.01.2026

  • 69 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "мдаааа":

    Еми това Зеленски го знае от опит, неговите отдавна минаха милиона, прав си че никой не го обича, той за това само обикаля света от страх да се върне в Киев и да се радва на любовта на останалите украинци

    20:09 09.01.2026

  • 71 Хи хи хи

    0 1 Отговор
    Пентагона скоро ше яде голямата Хурка !

    20:10 09.01.2026

  • 72 ЦИРК

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Над 500 хиляди":

    "Against this backdrop, the mayor called on Kyiv residents who have the opportunity to leave the city."

    Днес Кличко обяви временна евакуация на Киев. Няма ток, няма парно, няма и вода. Украйна умира като държава. А вие за какво по-точно се борите ?

    Коментиран от #77

    20:10 09.01.2026

  • 74 Гориил

    1 2 Отговор
    Русия несъмнено ще отговори, като изземе и арестува вашите кораби в Черно море, евентуално ще използва ракети и ще ги унищожи, независимо от техния флаг. Турция, като член на НАТО, ще бъде първата, която ще пострада.

    Коментиран от #83

    20:11 09.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Руската пропаганда винаги има за цел

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "ЦИРК":

    Глупака.

    20:13 09.01.2026

  • 78 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ХА.....ХАААААА

    20:13 09.01.2026

  • 79 Последния софиянец

    2 0 Отговор
    А надничарите на оная Пияната квичеха ин- фантилно как подводници,кораби, хомо монголья охранявали всеки танкер и никои не може да ги пипне?!?
    А тия пиздоглазите Избегаха като педофила от един готвач

    20:13 09.01.2026

  • 80 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Над 500 хиляди":

    Още чакаме Москва, ония майдарчо нали беше обещал Москва без ток хахахха, то ще мине войната и той още ще го обещава, докато киевчето вече не знае какво е това светлина и да е топло

    20:13 09.01.2026

  • 81 си дзън

    1 0 Отговор
    До ден-два ще има още 15 конфискувани танкера.

    20:14 09.01.2026

  • 82 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Възраждане":

    Нарк... ан.. е, всеки ден едно и също, вярно е че си правен от нарк... ани, ама поне не се излагай, виж как майка ти и баща ти се крият и не се излагат, че са те правили на доза к... ин, очаквам сме.. о отговор, ама се съмнявам да можеш да се напъни за такъв

    20:15 09.01.2026

  • 83 Ае не ни занимавай с извратеняшките

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Гориил":

    Си Пен ДЕЛ фантазии и копнежи.
    ЛОПАЙ У ЙОТ, тее Ба у пръдльока
    АааааааХахахаха

    20:15 09.01.2026