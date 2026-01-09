Пентагонът: Задържахме още един санкциониран петролен танкер в Карибско море

Американските въоръжени сили се качиха на борда на още един петролен танкер в Карибско море, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес, цитиран от БТА.
Рано сутринта акцията беше извършена от корпуса на морската пехота и военноморските сили на САЩ, каза Южното командване на САЩ.
"Няма безопасно убежище за престъпници", заяви командването в изявлението си за задържането на кораба "Олина".
Представителите на военноморските сили все още не са информирали дали бреговата охрана е участвала в операцията за поемане на контрол над кораба, както е било при предишните задържания.
"Олина" е петият танкер, задържан от силите на САЩ по време на кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп да контролира разпределението на венецуелски петрол в света след свалянето на президента Николас Мадуро в събота.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #2, #5, #11, #18, #70, #73, #76, #78
19:20 09.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Олина,
Коментиран от #64
19:23 09.01.2026
4 Терориста САЩ
Коментиран от #13, #36
19:23 09.01.2026
5 Хахахахаха
До коментар #1 от "Българин":Хахахха, тръмпчо знае че не може да си играе с Путин, това не ти е зеления наркоман който погуби цяла Украйна за да има пари за дрога
19:23 09.01.2026
6 хаха
Че голяма завист ги гризе...
19:23 09.01.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #10
19:24 09.01.2026
8 да питам
До коментар #2 от "Обективно":Каква мисАл , какво нещо .
19:24 09.01.2026
9 Веселия Доналд
19:25 09.01.2026
10 мдаааа
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Като руzките жертви от СВО-то минат милион , още повече ще те заобичат ...
Коментиран от #69
19:27 09.01.2026
11 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #1 от "Българин":"... кога ще задържите и Путин..."
Спакойнo.
Путин е полезния идиот, никой няма го пипа !!!
Свърши цялата мръста работа.
Ще бъде предложен в Сената за парично поощрение 🎅
19:28 09.01.2026
12 Тръмп съобщи:
Интересно решение.
Коментиран от #15
19:28 09.01.2026
13 Шопо
До коментар #4 от "Терориста САЩ":Търпението на Русия ще свърши, ще има изобилие от подаръци за САЩ .
Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #29
19:29 09.01.2026
14 604
Коментиран от #45
19:29 09.01.2026
15 да се чете
До коментар #12 от "Тръмп съобщи:":"Маринела"
19:29 09.01.2026
16 ха ха хааа
19:29 09.01.2026
17 АБВ
Коментиран от #22, #23
19:29 09.01.2026
18 Да да да
До коментар #1 от "Българин":Чакаме коментара на МЕДВЕДЕВ. Велик е. Гледай Медведев, представяй си Русия.
19:30 09.01.2026
19 Перукан
19:30 09.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И защо трябваше Запада
И до ден днешен не позволяват на Украйна да удря навътре в Русия.
Запада също има вина войната да се проточи толкова
19:31 09.01.2026
22 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "АБВ":Венецуелската нефт е много по-евтина от руската, товарищь !!! Мадуро я раздаваше без пари на руснаците, докато народа му гладуваше.
Коментиран от #24
19:32 09.01.2026
23 За това ли танкерите
До коментар #17 от "АБВ":развяха руския байряка, щот нямат нищо общо.
Умник!
Коментиран от #27, #30, #43
19:33 09.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян
19:34 09.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Корабите развяват всякакви флагове
До коментар #23 от "За това ли танкерите":Знаеш ли защо?
19:35 09.01.2026
28 604
19:35 09.01.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Шопо":"...Търпението на Русия ще свърши, ще има изобилие от подаръци за САЩ. Цар Бомба..."
И не само !!!
Цар Бомба ще бъде допълнена с Цар Армата, Цар Су-57, Цар Орешник, Цар Четири Года, Цар Асад, Цар Мадуро, Цар Маринера и още много знайни и незнайни царе 🎅
19:36 09.01.2026
30 Ердоган:
До коментар #23 от "За това ли танкерите":"Танкерът е турски, екипажа украински, а като опря до конфискация вдигнаха руски флаг. Сега, като се разбра истината, го обявиха за ничий."
19:36 09.01.2026
31 Европа Русия и Китай се обединяват
Коментиран от #34, #37
19:36 09.01.2026
32 Путлер даде оръжия на Мадуро
Рижавия се ядоса , че го минават под носа му!
Без той да намазва нищо от далаверата!
Тримата " лидери " се цакат един друг, утре ще се сбият и отиде целия свят заради себичните старчета.
19:37 09.01.2026
33 Лешник
19:37 09.01.2026
34 Тоя пък??
До коментар #31 от "Европа Русия и Китай се обединяват":Ти сериозно ли?
19:37 09.01.2026
35 Фори
19:37 09.01.2026
36 Европеец
До коментар #4 от "Терориста САЩ":Преди гледахме карибски пирати, сега гледаме американски (краварски) пирати.....
19:37 09.01.2026
37 Проблема е
До коментар #31 от "Европа Русия и Китай се обединяват":че Европа се управлява от продажните урсули и я унищожиха. Иначе Европа бе сила с Русия и точно затова САЩ направи тази война в Украйна за да ги раздели.
19:39 09.01.2026
38 БеГемот
Коментиран от #50
19:43 09.01.2026
39 Владимир Путин, президент
19:45 09.01.2026
40 Тези бежанци
19:45 09.01.2026
41 дядо поп
19:48 09.01.2026
42 Над 500 хиляди
Удриии Удриии.
Да видят в Белгород как е Движухата .
Благодарностите към
Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Хахаха хахаха хахаха
Коментиран от #72, #80
19:48 09.01.2026
43 АБВ
До коментар #23 от "За това ли танкерите":За това ли танкерите
До коментар 17 от "АБВ":
развяха руския байряка, щот нямат нищо общо.
Дори не са имали руски байрак ! Наложило се е да го рисуват. Добре е, че на борда имало 2 руснаци, то са знаели какви бои да ползват. То и 20-те украинци от екипажа знаят цветовете на руското знаме, но САЩ освободиха засега само руснаците.
Коментиран от #46, #56
19:48 09.01.2026
44 Новина
19:48 09.01.2026
45 Европеец
До коментар #14 от "604":А бе прав си..... Нали знаеш, че първите заселници кои са, тА няма какво да се учудваме..... Ако така продължава бай Дончо няма да е далеч времето, когато светът ще въстане срещу световния пират и рекетьор, А даже и ядрен терорист.....
19:49 09.01.2026
46 Ъъъъъъъ
До коментар #43 от "АБВ":Руската пропаганда винаги има за цел глупака.
Коментиран от #47
19:50 09.01.2026
47 Пропагандата
До коментар #46 от "Ъъъъъъъ":винаги има за цел глупака.
19:51 09.01.2026
48 Митя
19:51 09.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ааааа нема.
До коментар #38 от "БеГемот":На путлер му е мил животеца.
19:52 09.01.2026
51 ТРЪМП
Много бързо офейкаха
Когато ние пристигнахме .
Защо бягат тия Руски Терористи
Защо не защитават Танкерите си ?
И Агент Краснов взе да Гъбарка
Путинарите .
19:52 09.01.2026
52 Мадурович
19:52 09.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Питам
Коментиран от #60
19:53 09.01.2026
55 Гост
Коментиран от #63
19:55 09.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Брейкнюз
19:55 09.01.2026
58 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
19:56 09.01.2026
59 ВАТИРАН
19:57 09.01.2026
60 Пучя Въшката
До коментар #54 от "Питам":Оня ден даже в Църквата
Беше наобиколен от Служители на ФСБ.
Страх го е от Господ
Когато влезе в Църква .
Затова се крие в Бункери
КГБ Пропадняка.
Коментиран от #68
19:57 09.01.2026
61 Изводът.
19:58 09.01.2026
62 Евреина Кобзон
Защо не помогнаха на
Евреина МАДУРОВИЧ.
Къде останаха големите Обещания ?
19:59 09.01.2026
63 Пепи Волгата
До коментар #55 от "Гост":Мани го долара!Нали си на евро!?
19:59 09.01.2026
64 Ха ха
До коментар #3 от "Олина,":Олина - по руски Елена.Явно укрите и по танкерите вече новата налагат.Още 20-30 украински моряка ще подлежат в щатски затвор заедно с цръни афроамериканци,съдени за изнасилвания и грабежи.
Коментиран от #65, #67
20:01 09.01.2026
65 Ха ха
До коментар #64 от "Ха ха":Да се чете- мовата.
20:01 09.01.2026
66 Един друг
20:02 09.01.2026
67 Издуханяк
До коментар #64 от "Ха ха":Какви Украинци ти се привиждат ?
Хахаха хахаха хахаха
Русофилките вече зад всеки ъгъл
Украинци им се привиждат .
Какво ви стана Другаре
Тотално изтрещяхте .
Хахаха хахаха хахаха
20:04 09.01.2026
68 Възраждане
До коментар #60 от "Пучя Въшката":Бай Дончо направи 3...СВО ( 6 минути в Иран, 30 мин със мадуркьо и 5 москалски танкери)... А ху йло. 12 год води...3 дневна ..СВО и даден 2 МИЛИОНА монгольяци Чернозем
Коментиран от #75, #82
20:06 09.01.2026
69 Хахахахаха
До коментар #10 от "мдаааа":Еми това Зеленски го знае от опит, неговите отдавна минаха милиона, прав си че никой не го обича, той за това само обикаля света от страх да се върне в Киев и да се радва на любовта на останалите украинци
20:09 09.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хи хи хи
20:10 09.01.2026
72 ЦИРК
До коментар #42 от "Над 500 хиляди":"Against this backdrop, the mayor called on Kyiv residents who have the opportunity to leave the city."
Днес Кличко обяви временна евакуация на Киев. Няма ток, няма парно, няма и вода. Украйна умира като държава. А вие за какво по-точно се борите ?
Коментиран от #77
20:10 09.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гориил
Коментиран от #83
20:11 09.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #72 от "ЦИРК":Глупака.
20:13 09.01.2026
78 ганев
До коментар #1 от "Българин":ХА.....ХАААААА
20:13 09.01.2026
79 Последния софиянец
А тия пиздоглазите Избегаха като педофила от един готвач
20:13 09.01.2026
80 Хахахахаха
До коментар #42 от "Над 500 хиляди":Още чакаме Москва, ония майдарчо нали беше обещал Москва без ток хахахха, то ще мине войната и той още ще го обещава, докато киевчето вече не знае какво е това светлина и да е топло
20:13 09.01.2026
81 си дзън
20:14 09.01.2026
82 Хахахахаха
До коментар #68 от "Възраждане":Нарк... ан.. е, всеки ден едно и също, вярно е че си правен от нарк... ани, ама поне не се излагай, виж как майка ти и баща ти се крият и не се излагат, че са те правили на доза к... ин, очаквам сме.. о отговор, ама се съмнявам да можеш да се напъни за такъв
20:15 09.01.2026
83 Ае не ни занимавай с извратеняшките
До коментар #74 от "Гориил":Си Пен ДЕЛ фантазии и копнежи.
ЛОПАЙ У ЙОТ, тее Ба у пръдльока
АааааааХахахаха
20:15 09.01.2026