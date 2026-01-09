Новини
Генерал Алексъс Гринкевич: НАТО далеч не е в криза

9 Януари, 2026 18:18 670 16

  • алексъс гринкевич-
  • нато-
  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • русия

Претенциите на американския президент по отношение на Гренландия тревожат европейските страни членки на НАТО, които виждат в тях екзистенциална заплаха за пакта

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО далеч не е в криза и е готова да защити своите държави членки, увери днес върховният главнокомандващ силите на пакта в Европа Алексъс Гринкевич, въпреки заплахите на Доналд Тръмп да завземе със сила Гренландия, автономна територия на Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Досега това не е оказало никакво влияние върху моята работа на военно ниво, така че бих казал просто, че сме готови да защитим всеки сантиметър от Алианса и днес", каза американският генерал, който е на посещение във Финландия.

"Смятам, че в момента сме далеч от кризисна ситуация", заяви той.

Дания, включително Гренландия, е член на НАТО и американска атака срещу един от членовете на Алианса би означавала "край на всичко", предупреди датската министър-председателка Мете Фредериксен.

Американският президент твърди, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия, за да гарантират собствената си сигурност спрямо Китай и Русия.

Белият дом, макар и да отказва да изключи военния вариант, съобщи, че президентът "активно" обмисля покупката на огромния арктически остров, без да уточнява как точно би могла да се осъществи подобна сделка.

Освен това, във вчерашно интервю за в. "Ню Йорк таймс" Доналд Тръмп призна, че може би ще трябва да избира между запазването на целостта на НАТО и контрола над датската територия.

Запитан за тези изявления във Вантаа, град на север от Хелзинки, Гринкевич не пожела да коментира в детайли "политическия аспект" на въпроса за Гренландия.

"Опитваме се да възпрем всякакви действия срещу територията на Алианса. Мисля, че успяваме. Виждаме го всеки ден", подчерта той.

Претенциите на американския президент по отношение на Гренландия тревожат европейските страни членки на НАТО, които виждат в тях екзистенциална заплаха за пакта.

Досега Дания е получила подкрепата на Италия, Франция, Германия, Полша, Испания и Великобритания срещу претенциите на американския президент.


Напиши коментар:


  • 1 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    НАТО е САЩ.

    Коментиран от #13

    18:20 09.01.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    18 4 Отговор
    НАТО ще защити ли Гренландия?

    18:21 09.01.2026

  • 3 На 3 януари

    15 5 Отговор
    видяхме и кризата на Пентагона!Цела армия за едно Мадуро!

    18:22 09.01.2026

  • 4 Фройд

    11 5 Отговор
    Отричането е първата фаза . Има още 4 до осъзнаване на действителността. Да не ги изброявам. Сами ще достигнете до тях. Ще ги преживеете. А ние ще сме свидетели как ги преминавате и ще ви се радваме.

    18:22 09.01.2026

  • 5 индийско орехче

    11 5 Отговор
    и как точно ще ги защити от орехите и лешниците.

    18:23 09.01.2026

  • 6 орешки за вас

    11 5 Отговор
    но с уранов пълнеж

    18:23 09.01.2026

  • 7 Тооз

    2 4 Отговор
    да не е руснак?

    18:24 09.01.2026

  • 8 ежко

    11 7 Отговор
    Този генерал последен ще рзбере,че не НАТО,а света е в криза!Но засега плещи глупости и си взима заплатата!

    18:24 09.01.2026

  • 9 Хипотетично

    2 3 Отговор
    Елегантно решение спасяващо НАТО:
    😜Барън Тръмп най-малък син на президента на САЩ Доналд Тръмп на 18години, да се ожени за датската принцеса Изабела Датска също на 18години, а Гренландия ще е кралската зестра от баща й за зетя.

    18:26 09.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    6 4 Отговор
    Докато нато, т.е. сащ се занимават с пиратски методи от 19-ти век Русия им показа нагледно оръжие от 21-ви век. Знам, че за паветните това е тежко за преглътване, но отрезвяването все някога идва и боли.

    Коментиран от #12, #14

    18:31 09.01.2026

  • 11 Българин

    3 4 Отговор
    И още нещо - Путин при Мадуро.

    18:32 09.01.2026

  • 12 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Троле, троле, откъде изпълзя.

    Коментиран от #16

    18:34 09.01.2026

  • 13 Бийк

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тук съм съгласен глисте
    Затова и НАТО няма да се разпадне
    Нито пък перкото ще завземе със сила Гренландия
    Твърде много интереси имат САЩ навсякъде
    Много над миниатюрните разбирания над МАГА нещастника за собственото му облагодетелстване
    Перчема не харесва глобализацията
    Не разбира меката сила
    Но никога
    пак повтарям никога
    няма да му позволят да разгради
    вече установеният
    Ред на Хегемонията на САЩ
    Техбротата и МАГА се опитват да клатят
    Но ти само гледай какво може да стане до края на 2026
    Дано и си пожелавам да стане
    Заради вътрешните му проблеми го отнесат
    Аятоласите и садистичнивт им режим в Иран

    18:34 09.01.2026

  • 14 минувач 🚗

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Още малко и на всички натювци ще им се наложи да изтрезнеят .Доброзорно , ако не искат доброволно .

    18:34 09.01.2026

  • 15 не може да бъде

    2 1 Отговор
    НАТО е далече от криза - само дето се разбра че без САЩ НАТО не струва колкото хартията на която е написан северноатлантическият договор!?...САЩ е осигурявал дълго време военен чадър на Европа с- така европейците без военни разходи са постигнали по-висок жизнен стандарт от този на американците -поне някои европейци!?Ама американците -или поне тия които са важни- са се ядосали и за това ...как така тези ..нищожества!? И сега имаме това което имаме!?

    18:38 09.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Троленето е присъщо на паветния, и никога не е безплатно. Колиба за кучета не можете да сковете и се прехранвата с глупости спускани от нпо-то, което ви хрантути.

    18:38 09.01.2026

Новини по държави:
