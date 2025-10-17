Токио: Наясно сме с реакцията на Москва за "Томахоук", очакваме положителни действия от руснаците

Япония подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна и следи отблизо контактите му с руския си колега Владимир Путин.

Това заяви главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, коментирайки телефонния разговор между лидерите на САЩ и Русия.

„Япония подкрепя усилията на президента Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна и следи отблизо комуникацията между лидерите на САЩ и Русия“, каза той.

Относно възможността Вашингтон да предостави на Киев крилати ракети „Томахоук“, Хаяши отбеляза, че е „наясно с реакцията на Русия“ и изрази надежда за „положителни действия от страна на Русия“ за постигане на „справедлив и траен мир в Украйна“.

Японското правителство, според секретаря, „ще продължи да сътрудничи тясно с международната общност, предимно със САЩ, Европа и Украйна“.