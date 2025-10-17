Новини
Свят »
Япония »
Токио: Наясно сме с реакцията на Москва за "Томахоук", очакваме положителни действия от руснаците
  Тема: Украйна

Токио: Наясно сме с реакцията на Москва за "Томахоук", очакваме положителни действия от руснаците

17 Октомври, 2025 06:19, обновена 17 Октомври, 2025 06:25 2 045 19

  • япония-
  • украйна-
  • томахоук-
  • тръмп-
  • сащ-
  • русия

Подкрепяме усилията на Тръмп за мир в Украйна, заявиха от японското правителство

Токио: Наясно сме с реакцията на Москва за "Томахоук", очакваме положителни действия от руснаците - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Япония подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна и следи отблизо контактите му с руския си колега Владимир Путин.

Това заяви главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, коментирайки телефонния разговор между лидерите на САЩ и Русия.

Още новини от Украйна

„Япония подкрепя усилията на президента Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна и следи отблизо комуникацията между лидерите на САЩ и Русия“, каза той.

Относно възможността Вашингтон да предостави на Киев крилати ракети „Томахоук“, Хаяши отбеляза, че е „наясно с реакцията на Русия“ и изрази надежда за „положителни действия от страна на Русия“ за постигане на „справедлив и траен мир в Украйна“.

Японското правителство, според секретаря, „ще продължи да сътрудничи тясно с международната общност, предимно със САЩ, Европа и Украйна“.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малкия Мук

    0 7 Отговор
    Но това е чудесно!

    06:38 17.10.2025

  • 2 Търговец на едро

    20 22 Отговор
    В Кремъл се запасяват с памперси и тоалетна хартия заради Томахавките.

    Коментиран от #13

    06:40 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хе!

    28 17 Отговор
    Ей! Токио! На вас какви ви бяха реакциите, когато Енола Гей пусна модерната бомба 20 килотона през август 1945 г.!? Свихте си самурайските бабаитлъци и подписахте капитулацията, след като 4 години се репчехте! И сега, ако Путин ви прати една бомба с общ капацитет 150 килотона, както сте на тези промити острови, ще пропаднете в морето и край!

    Коментиран от #8

    06:42 17.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 13 Отговор
    В образователната система на джапанките до 1955 им е казвано че атомните бомбардировки са дело на СССР-а.

    Та де не се дръвчат да получат РЕАЛНО това за което са им промивали мозъците 10 год .
    Едно гъбКа и слънчице в центъро на Токио.

    06:47 17.10.2025

  • 7 Мнението ми

    10 16 Отговор
    Релевантно е Украйна да отговаря огледално на рашистите с подходящи ракети и бомби.

    Коментиран от #9, #11

    06:49 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хе!

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мнението ми":

    А Русия да отговори не релевантно! Хамас да не би да получи бомби релевантно да отговори на Нетаняху! Този мир чрез насилие ще ви погуби!

    07:00 17.10.2025

  • 10 Хе!

    14 6 Отговор

    До коментар #8 от "Червен кхмер":

    Русия няма какво да губи, освен мизерията си, а вие имате какво! Щом руския генерал казва, че ще взривят всичкия барут който имат на своя територия, земята ще се разцепи и ще се разхвърчите из космоса! Нищо не можеш да им направиш, освен да ги уважаваш, или се разхвърчиш из космоса дружно с тях! И все пак, някъде в тундрата ще остане някой руснак от ескимоски произход а ти няма да оцелееш!

    07:03 17.10.2025

  • 11 За да получиш

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мнението ми":

    трябва и да дадеш. Остана ли нещо за даване в Украйна?

    07:07 17.10.2025

  • 12 Дедо

    7 15 Отговор
    Българските копейки хвърлят наляво и надясно руски ядрени бомби ,унищожават цели държави, взривяват планетата , взривяват космоса , заличават цели градове . После излизат от кръчмата и се прибират омърлушени вкъщи и така до следващата вечер .

    Коментиран от #14

    07:12 17.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Българските центаджиичета хвърлят наляво и надясно дермокрадция с обеднен уран ,унищожават цели държави,подменят изборите, взривяват планетата , взривяват космоса , заличават цели градове . После излизат от кръчмата и се прибират омърлушени вкъщи и така до следващата вечер и се крият под полата на маминка и татинка от ЛГ бТ дружинката.

    Найс ,а?

    07:21 17.10.2025

  • 15 Абе тоя Хаяшко

    11 1 Отговор
    положителни действия от страна на Украйна не очаква ли?

    Или не е наясно с реакцията ? Пък и той също не казва какво разбира под "справедлив мир".

    "Хаяши отбеляза, че е „наясно с реакцията на Русия“ и изрази надежда за „положителни действия от страна на Русия“ за постигане на „справедлив и траен мир в Украйна“.

    Коментиран от #17, #18

    07:22 17.10.2025

  • 16 То Путин

    9 1 Отговор
    Изтърва положителните действия заради Китай...просто няколко тактически ядрени удари като в Хирошима щяха да подействат положително на бандерите

    07:28 17.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Винаги е весело

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Абе тоя Хаяшко":

    да четем изказвания на послушни васали!

    Тоя Hа гЪ за ки, още помни май, как Русия им пусна ядрени бомби над Хирушима.

    07:33 17.10.2025

  • 19 хъхъ

    3 1 Отговор
    джапанката може да бъде спокоен, действията на руснаците ще бъдат "положителни".

    07:48 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания