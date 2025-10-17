Токио: Наясно сме с реакцията на Москва за "Томахоук", очакваме положителни действия от руснаците

Япония подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна и следи отблизо контактите му с руския си колега Владимир Путин.
Това заяви главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, коментирайки телефонния разговор между лидерите на САЩ и Русия.
„Япония подкрепя усилията на президента Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна и следи отблизо комуникацията между лидерите на САЩ и Русия“, каза той.
Относно възможността Вашингтон да предостави на Киев крилати ракети „Томахоук“, Хаяши отбеляза, че е „наясно с реакцията на Русия“ и изрази надежда за „положителни действия от страна на Русия“ за постигане на „справедлив и траен мир в Украйна“.
Японското правителство, според секретаря, „ще продължи да сътрудничи тясно с международната общност, предимно със САЩ, Европа и Украйна“.
1 Малкия Мук
06:38 17.10.2025
2 Търговец на едро
Коментиран от #13
06:40 17.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хе!
Коментиран от #8
06:42 17.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Та де не се дръвчат да получат РЕАЛНО това за което са им промивали мозъците 10 год .
Едно гъбКа и слънчице в центъро на Токио.
06:47 17.10.2025
7 Мнението ми
Коментиран от #9, #11
06:49 17.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хе!
До коментар #7 от "Мнението ми":А Русия да отговори не релевантно! Хамас да не би да получи бомби релевантно да отговори на Нетаняху! Този мир чрез насилие ще ви погуби!
07:00 17.10.2025
10 Хе!
До коментар #8 от "Червен кхмер":Русия няма какво да губи, освен мизерията си, а вие имате какво! Щом руския генерал казва, че ще взривят всичкия барут който имат на своя територия, земята ще се разцепи и ще се разхвърчите из космоса! Нищо не можеш да им направиш, освен да ги уважаваш, или се разхвърчиш из космоса дружно с тях! И все пак, някъде в тундрата ще остане някой руснак от ескимоски произход а ти няма да оцелееш!
07:03 17.10.2025
11 За да получиш
До коментар #7 от "Мнението ми":трябва и да дадеш. Остана ли нещо за даване в Украйна?
07:07 17.10.2025
12 Дедо
Коментиран от #14
07:12 17.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #12 от "Дедо":Българските центаджиичета хвърлят наляво и надясно дермокрадция с обеднен уран ,унищожават цели държави,подменят изборите, взривяват планетата , взривяват космоса , заличават цели градове . После излизат от кръчмата и се прибират омърлушени вкъщи и така до следващата вечер и се крият под полата на маминка и татинка от ЛГ бТ дружинката.
Найс ,а?
07:21 17.10.2025
15 Абе тоя Хаяшко
Или не е наясно с реакцията ? Пък и той също не казва какво разбира под "справедлив мир".
"Хаяши отбеляза, че е „наясно с реакцията на Русия“ и изрази надежда за „положителни действия от страна на Русия“ за постигане на „справедлив и траен мир в Украйна“.
Коментиран от #17, #18
07:22 17.10.2025
16 То Путин
07:28 17.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Винаги е весело
До коментар #15 от "Абе тоя Хаяшко":да четем изказвания на послушни васали!
Тоя Hа гЪ за ки, още помни май, как Русия им пусна ядрени бомби над Хирушима.
07:33 17.10.2025
19 хъхъ
07:48 17.10.2025