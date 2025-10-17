Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Путин получи послание от Хаменей: Нов етап в стратегическия диалог между Русия и Иран

Путин получи послание от Хаменей: Нов етап в стратегическия диалог между Русия и Иран

17 Октомври, 2025 07:12, обновена 17 Октомври, 2025 07:17 1 392 13

  • владимир путин-
  • али хаменей-
  • иран-
  • русия-
  • стратегически диалог

Срещата между Русия и Иран постави акцент върху регионалната стабилност и ядреното споразумение

Путин получи послание от Хаменей: Нов етап в стратегическия диалог между Русия и Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, Али Лариджани, посети Москва, където проведе среща с президента на Русия Владимир Путин, съобщи телеграм-каналът на Лариджани, предава News.bg.

В изявлението се уточнява, че в рамките на вечерната среща Лариджани е предал лично послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и е обсъдил с руския президент въпроси от двустранно значение, както и икономическо, регионално и международно сътрудничество.

Според агенция ТАСС, Путин е изразил позиция, насочена към укрепване на стабилността в региона и към мирно политическо уреждане на проблемите, свързани с иранската ядрена програма.

Москва и преди е оказвала техническа помощ в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), договорен между международните участници за преработка на натрупания ирански уран. Това сътрудничество бе прекъснато след оттеглянето на Съединените щати от споразумението през 2018 година.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой знае

    5 7 Отговор
    Може да са се разбрали че ако Америка изпрати томахоук то русия да помогне с Яо на иран.нали заради това са приятелите да си помагат

    Коментиран от #6

    07:26 17.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    10 8 Отговор
    Да напомня - когато Израел и С.А.Щ бомбандираха Иран и унищожаваха ядрената му програма, Рассия изразяваше своята "ясна пазиция" в ООН. Същото беше с Югославия, Ливан, Сирия. Толкоз за руското партньорство и вечна дружба 👎

    Коментиран от #4, #13

    07:30 17.10.2025

  • 3 Уфф

    11 9 Отговор
    Не го оставят на мира другарят Путин. Всички искат да се посъветват и поговорят с него. Вчера рижият клоун пак му е досаждал по телефона.

    07:30 17.10.2025

  • 4 Реално

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Русия показа че Америка престъпва законите когато атакува чужда държава на хиляди км. От Америка. Освен това сега си осигури договори за милиарди от Иран за самолети,пво...а дали не може да им помогне и за ядрената им програма....или запада ще им наложи....санкции

    Коментиран от #10

    07:34 17.10.2025

  • 5 Факти

    6 3 Отговор
    Видяхме им "сътрудничеството" когато Израел и САЩ разбомбиха Иран. Путин извърна глава и се направи на разсеян.

    07:37 17.10.2025

  • 6 Така ще е 👍

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кой знае":

    Терористите трябва да се помагат.

    07:37 17.10.2025

  • 7 най великия от всички императори е ПУТИН

    1 3 Отговор
    вечна слава на император ПУТИН

    07:47 17.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тити

    2 3 Отговор
    Послание от една кочина към друга

    07:54 17.10.2025

  • 10 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Реално":

    Видяхме ги руските самолети и ПВО в Иран. За един ден им превзеха въздушното пространство. А руският износ на оръжие се е свил наполовина заради фиаското в Украйна. Изгубиха най-големият си клиент - Индия. Вече най-голям клиент им е 20 милионният Казахстан с икономика по-малка от Португалия.

    Коментиран от #11

    07:55 17.10.2025

  • 11 Аха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Гледам заради слабите с400 и с500 урките и западните оръжия отдавна събориха кримския мост....те дори и не се опитват да хабят ракети ...стормшадоу са носки летящи и с достатъчен обсег но не действат нещо,а . А Иран няма с 400 а от самолети имаше миг 29

    08:03 17.10.2025

  • 12 Потресен

    0 5 Отговор
    Путин става все по- жалък. Заминава!

    08:05 17.10.2025

  • 13 И правилно прави Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    В света има закони и институции. Срива и неспазването, ни връща няколко века назад да се решава всичко със сила.

    08:18 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания