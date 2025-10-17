Путин получи послание от Хаменей: Нов етап в стратегическия диалог между Русия и Иран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, Али Лариджани, посети Москва, където проведе среща с президента на Русия Владимир Путин, съобщи телеграм-каналът на Лариджани, предава News.bg.
В изявлението се уточнява, че в рамките на вечерната среща Лариджани е предал лично послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и е обсъдил с руския президент въпроси от двустранно значение, както и икономическо, регионално и международно сътрудничество.
Според агенция ТАСС, Путин е изразил позиция, насочена към укрепване на стабилността в региона и към мирно политическо уреждане на проблемите, свързани с иранската ядрена програма.
Москва и преди е оказвала техническа помощ в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), договорен между международните участници за преработка на натрупания ирански уран. Това сътрудничество бе прекъснато след оттеглянето на Съединените щати от споразумението през 2018 година.
1 Кой знае
Коментиран от #6
07:26 17.10.2025
2 Pyccкий Карлик
Коментиран от #4, #13
07:30 17.10.2025
3 Уфф
07:30 17.10.2025
4 Реално
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Русия показа че Америка престъпва законите когато атакува чужда държава на хиляди км. От Америка. Освен това сега си осигури договори за милиарди от Иран за самолети,пво...а дали не може да им помогне и за ядрената им програма....или запада ще им наложи....санкции
Коментиран от #10
07:34 17.10.2025
5 Факти
07:37 17.10.2025
6 Така ще е 👍
До коментар #1 от "Кой знае":Терористите трябва да се помагат.
07:37 17.10.2025
7 най великия от всички императори е ПУТИН
07:47 17.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тити
07:54 17.10.2025
10 Факти
До коментар #4 от "Реално":Видяхме ги руските самолети и ПВО в Иран. За един ден им превзеха въздушното пространство. А руският износ на оръжие се е свил наполовина заради фиаското в Украйна. Изгубиха най-големият си клиент - Индия. Вече най-голям клиент им е 20 милионният Казахстан с икономика по-малка от Португалия.
Коментиран от #11
07:55 17.10.2025
11 Аха
До коментар #10 от "Факти":Гледам заради слабите с400 и с500 урките и западните оръжия отдавна събориха кримския мост....те дори и не се опитват да хабят ракети ...стормшадоу са носки летящи и с достатъчен обсег но не действат нещо,а . А Иран няма с 400 а от самолети имаше миг 29
08:03 17.10.2025
12 Потресен
08:05 17.10.2025
13 И правилно прави Русия
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":В света има закони и институции. Срива и неспазването, ни връща няколко века назад да се решава всичко със сила.
08:18 17.10.2025