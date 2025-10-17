Путин получи послание от Хаменей: Нов етап в стратегическия диалог между Русия и Иран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, Али Лариджани, посети Москва, където проведе среща с президента на Русия Владимир Путин, съобщи телеграм-каналът на Лариджани, предава News.bg.

В изявлението се уточнява, че в рамките на вечерната среща Лариджани е предал лично послание от върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, и е обсъдил с руския президент въпроси от двустранно значение, както и икономическо, регионално и международно сътрудничество.

Според агенция ТАСС, Путин е изразил позиция, насочена към укрепване на стабилността в региона и към мирно политическо уреждане на проблемите, свързани с иранската ядрена програма.

Москва и преди е оказвала техническа помощ в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), договорен между международните участници за преработка на натрупания ирански уран. Това сътрудничество бе прекъснато след оттеглянето на Съединените щати от споразумението през 2018 година.