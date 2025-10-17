Уругвай направи историческа крачка: първата държава в Латинска Америка, легализирала евтаназията

Уругвай официално легализира евтаназията, превръщайки се в първата страна в Латинска Америка, която приема закон, позволяващ асистирано самоубийство, съобщи BBC, предава News.bg.
Законопроектът за „достойна смърт“ беше одобрен от Сената с 20 гласа „за“ и дава право на психически здрави пълнолетни лица, страдащи от необратими терминални заболявания, да изберат евтаназия, извършвана от квалифициран медицински специалист.
Дебатите в парламента продължиха близо десет часа, а според социологически проучвания, около 62% от уругвайците подкрепят идеята за асистирано самоубийство.
Според новия закон, всеки желаещ да прекрати живота си по този начин трябва лично и писмено да заяви желанието си. Условието е лицето да бъде гражданин на Уругвай или законно пребиваващо лице. Евтаназията ще се извършва така, че смъртта да настъпи по безболезнен, мирен и достоен начин.
За сравнение, евтаназията вече е декриминализирана в Колумбия и Еквадор, но Уругвай е първата държава, която въвежда ясна законова рамка, уреждаща процедурата в пълния ѝ обем.
