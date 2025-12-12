Новини
Расте броят на евтаназиите в Канада
Расте броят на евтаназиите в Канада

12 Декември, 2025

През 2024 г. общо 16 499 души са починали по този начин, което е увеличение с 6,9% спрямо общия брой за 2023 г.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Рекорден брой хора в Канада са избрали да сложат край на живота си през 2024 г. чрез закона на страната „Медицинска помощ при умиране“ (Medical Assistance in Dying), се казва в нов доклад, публикуван от канадското правителство, предаде Aleteia.org.

През 2024 г. общо 16 499 души са починали по този начин, което е увеличение с 6,9% спрямо общия брой за 2023 г. Това довежда броя на канадците, сложили край на живота си с асистирана лекарска намеса, до над 76 000 от легализирането на закона през 2016 г.

MAiD е медицинска помощ при умиране, която се прилага, когато човек желае да сложи край на живота си по хуманен начин, обикновено заради тежко и неизлечимо състояние, съпроводено с непоносими страдания. Тази практика е законна в Канада от 17 юни 2016 г. и се регулира от наказателния кодекс.

Алекс Шаденберг, изпълнителният директор на Коалицията за превенция на евтаназията, заяви, че последният доклад от Канада показва, че има много неща, за които трябва да се тревожим. „Канада се превръща в световен лидер в убийствата на своите граждани. Тя нормализира убийствата“, каза той. Неговият призив към света е да не легализира медицински убийства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русямилити

    2 12 Отговор
    коги?

    Коментиран от #21

    16:16 12.12.2025

  • 2 Канадското правителство

    19 6 Отговор
    Спестихме изплащането на 76 хиляди пенсии.

    16:16 12.12.2025

  • 3 И без това

    16 11 Отговор
    Много хуманно-зловещо и нехристиянско. Ама тия са и без това трансхуманисти.

    16:17 12.12.2025

  • 4 купидон

    14 10 Отговор
    Бих избрал евтаназията пред жалкото си съществуване с нечовешки болки .Не знам защо и в България не го приемат .

    Коментиран от #5

    16:17 12.12.2025

  • 5 Кирил

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "купидон":

    Защото роднините ще те ефтанизират без да разбереш.

    Коментиран от #9, #11

    16:21 12.12.2025

  • 6 Полит.коректен расист

    4 7 Отговор
    Шаденберг, не е твоя работа чеф-уте да определяш кой как да си отиде от този свят !!+

    16:22 12.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 6 Отговор
    Крайно време е и в България да се приеме такъв закон!
    Когато му дойде времето иска сам да реша и да сложа край! А ако съм неспособен ментално за такова решение - то тогава ми е времето и трябва да освободя близките си от бремето!!!

    16:23 12.12.2025

  • 8 Северна Корея

    3 6 Отговор
    Забрани самообииствата.
    Ако няко се пробва и не успее,
    ще бъде екзекутиран.

    Ким.

    16:23 12.12.2025

  • 9 купидон

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Става въпрос за личен избор , а това за роднините си е класика в жанра !

    16:24 12.12.2025

  • 10 Това е престъпление

    7 5 Отговор
    Спрямо личността.
    Църквата , категорично забранява самообиствата.

    Коментиран от #12

    16:24 12.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    И какъв е проблема щом няма да разбереш?
    Щом близките ти ще го направят без да разбереш - значи всичко човешко в тебе вече е умряло и инжекцията е просто една формалност!

    Задължително трябва да имаме подобен закон, който да обхваща редица случаи на старост и инвалидност!

    В Холандия доколкото помня беше или Белгия - дори да си здрав и прав, но с хронична депресия имаш право да заявиш евтаназия!

    Коментиран от #17

    16:26 12.12.2025

  • 12 ха-ха

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Това е престъпление":

    Много ме интересува точно църквата какво мислела ! Важното е аз какво мисля , не ония с калимявките .

    Коментиран от #22

    16:27 12.12.2025

  • 13 Е това

    8 4 Отговор
    Вече са пълни изроди ,сатанисти и безбожници.киео прости е от кло аконада.това са идолите на ПП дс

    16:28 12.12.2025

  • 14 новите съседи

    4 4 Отговор
    Лека завист изпитвам към тези хора , които са успели да се отърват от страданията си по този начин . А ние тук се гърчим до последно ...

    Коментиран от #18

    16:31 12.12.2025

  • 15 Трол

    3 2 Отговор
    Същевременно се подобрява благосъстоянието на нацията.

    16:36 12.12.2025

  • 16 Най после

    5 1 Отговор
    Какво е евроатлан ти и Чески ценности
    .да умъртвявал бедните .то и кокорчо тъй рече бедните да го духаъ

    16:37 12.12.2025

  • 17 Кирил

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Прави сметка как си здрав прав и живота е пред теб, но има къща в центъра. Веднага идва един нотариус пише ти ,че Асенчо от маалата ти е доведен брат. Идва медицински екип тип като комисиите на телковете, плаща им се 500-600лв на човек и те ефтанизират с една тухла. Асен взима и той 500лв а на тиквата или шиши някой изпълнител ти продава имота.

    16:39 12.12.2025

  • 18 Кирил

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "новите съседи":

    Пращаш в който и да е частен хоспис мъченика и до 2 седмици гарантирано са го оправили.

    Коментиран от #24

    16:40 12.12.2025

  • 19 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    От хубавУтУ щей. Построили са комунизма в "хладилника/фризера".

    16:55 12.12.2025

  • 20 Там има наистина скандални случаи.

    5 0 Отговор
    Плюс че искат да го разрешат и за деца, без съгласието на родителите им. Иначе било дискриминация, видите ли. Един отчаян баща на 30-годишна с аутизъм се бореше с вероятно внушеното й заявление да поиска евтаназия. Да оставиш хора с психически отклонения да вземат сами подобни решения е също потресаващ цинизъм и безчовечност. Друг случай, който ме потресе, беше с една жена на 40 и нещо години. Беше кандидатствала за тази процедура, защото имала алергии и не издържала /?/. Ами то половината свят е с алергии. Ако всички такива хора решат да се подлагат на евтаназия...

    16:56 12.12.2025

  • 21 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "русямилити":

    Нашите партньори зад океана показван правилния път на всеки евроатлантик !

    16:56 12.12.2025

  • 22 Ся не те интересува,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ха-ха":

    Но мож да почне да те интересува, те тия набожни да ни са изникнали аи тъй от нищото, изведнъж

    17:05 12.12.2025

  • 24 Къде тука

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кирил":

    В България ли, или навънка?

    17:08 12.12.2025

  • 25 Отнемане на живот е

    1 0 Отговор
    Забранено от Християнството

    17:10 12.12.2025

