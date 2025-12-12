Расте броят на евтаназиите в Канада

Рекорден брой хора в Канада са избрали да сложат край на живота си през 2024 г. чрез закона на страната „Медицинска помощ при умиране“ (Medical Assistance in Dying), се казва в нов доклад, публикуван от канадското правителство, предаде Aleteia.org.
През 2024 г. общо 16 499 души са починали по този начин, което е увеличение с 6,9% спрямо общия брой за 2023 г. Това довежда броя на канадците, сложили край на живота си с асистирана лекарска намеса, до над 76 000 от легализирането на закона през 2016 г.
MAiD е медицинска помощ при умиране, която се прилага, когато човек желае да сложи край на живота си по хуманен начин, обикновено заради тежко и неизлечимо състояние, съпроводено с непоносими страдания. Тази практика е законна в Канада от 17 юни 2016 г. и се регулира от наказателния кодекс.
Алекс Шаденберг, изпълнителният директор на Коалицията за превенция на евтаназията, заяви, че последният доклад от Канада показва, че има много неща, за които трябва да се тревожим. „Канада се превръща в световен лидер в убийствата на своите граждани. Тя нормализира убийствата“, каза той. Неговият призив към света е да не легализира медицински убийства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русямилити
Коментиран от #21
16:16 12.12.2025
2 Канадското правителство
16:16 12.12.2025
3 И без това
16:17 12.12.2025
4 купидон
Коментиран от #5
16:17 12.12.2025
5 Кирил
До коментар #4 от "купидон":Защото роднините ще те ефтанизират без да разбереш.
Коментиран от #9, #11
16:21 12.12.2025
6 Полит.коректен расист
16:22 12.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Когато му дойде времето иска сам да реша и да сложа край! А ако съм неспособен ментално за такова решение - то тогава ми е времето и трябва да освободя близките си от бремето!!!
16:23 12.12.2025
8 Северна Корея
Ако няко се пробва и не успее,
ще бъде екзекутиран.
Ким.
16:23 12.12.2025
9 купидон
До коментар #5 от "Кирил":Става въпрос за личен избор , а това за роднините си е класика в жанра !
16:24 12.12.2025
10 Това е престъпление
Църквата , категорично забранява самообиствата.
Коментиран от #12
16:24 12.12.2025
11 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Кирил":И какъв е проблема щом няма да разбереш?
Щом близките ти ще го направят без да разбереш - значи всичко човешко в тебе вече е умряло и инжекцията е просто една формалност!
Задължително трябва да имаме подобен закон, който да обхваща редица случаи на старост и инвалидност!
В Холандия доколкото помня беше или Белгия - дори да си здрав и прав, но с хронична депресия имаш право да заявиш евтаназия!
Коментиран от #17
16:26 12.12.2025
12 ха-ха
До коментар #10 от "Това е престъпление":Много ме интересува точно църквата какво мислела ! Важното е аз какво мисля , не ония с калимявките .
Коментиран от #22
16:27 12.12.2025
13 Е това
16:28 12.12.2025
14 новите съседи
Коментиран от #18
16:31 12.12.2025
15 Трол
16:36 12.12.2025
16 Най после
.да умъртвявал бедните .то и кокорчо тъй рече бедните да го духаъ
16:37 12.12.2025
17 Кирил
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Прави сметка как си здрав прав и живота е пред теб, но има къща в центъра. Веднага идва един нотариус пише ти ,че Асенчо от маалата ти е доведен брат. Идва медицински екип тип като комисиите на телковете, плаща им се 500-600лв на човек и те ефтанизират с една тухла. Асен взима и той 500лв а на тиквата или шиши някой изпълнител ти продава имота.
16:39 12.12.2025
18 Кирил
До коментар #14 от "новите съседи":Пращаш в който и да е частен хоспис мъченика и до 2 седмици гарантирано са го оправили.
Коментиран от #24
16:40 12.12.2025
19 Баба Гошка
16:55 12.12.2025
20 Там има наистина скандални случаи.
16:56 12.12.2025
21 Европеец
До коментар #1 от "русямилити":Нашите партньори зад океана показван правилния път на всеки евроатлантик !
16:56 12.12.2025
22 Ся не те интересува,
До коментар #12 от "ха-ха":Но мож да почне да те интересува, те тия набожни да ни са изникнали аи тъй от нищото, изведнъж
17:05 12.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Къде тука
До коментар #18 от "Кирил":В България ли, или навънка?
17:08 12.12.2025
25 Отнемане на живот е
17:10 12.12.2025