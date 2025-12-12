Расте броят на евтаназиите в Канада

Рекорден брой хора в Канада са избрали да сложат край на живота си през 2024 г. чрез закона на страната „Медицинска помощ при умиране“ (Medical Assistance in Dying), се казва в нов доклад, публикуван от канадското правителство, предаде Aleteia.org.

През 2024 г. общо 16 499 души са починали по този начин, което е увеличение с 6,9% спрямо общия брой за 2023 г. Това довежда броя на канадците, сложили край на живота си с асистирана лекарска намеса, до над 76 000 от легализирането на закона през 2016 г.

MAiD е медицинска помощ при умиране, която се прилага, когато човек желае да сложи край на живота си по хуманен начин, обикновено заради тежко и неизлечимо състояние, съпроводено с непоносими страдания. Тази практика е законна в Канада от 17 юни 2016 г. и се регулира от наказателния кодекс.

Алекс Шаденберг, изпълнителният директор на Коалицията за превенция на евтаназията, заяви, че последният доклад от Канада показва, че има много неща, за които трябва да се тревожим. „Канада се превръща в световен лидер в убийствата на своите граждани. Тя нормализира убийствата“, каза той. Неговият призив към света е да не легализира медицински убийства.