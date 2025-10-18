Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че въведените от неговата администрация 100-процентни мита върху вноса на стоки от Китай няма да могат да се прилагат продължително време, тъй като биха имали сериозни икономически последици. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на Тръмп за телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк" (Fox Business Network).

"Не са устойчиви, но това е нивото (на наложените ставки)", каза Тръмп в отговор на въпрос как митата ще се отразят на американската икономика. Той добави, че "те (Китай) ме принудиха да го направя", обвинявайки Пекин за застоя в търговските преговори между двете страни.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти - девет дни преди изтичането на съществуващите в момента митнически облекчения.