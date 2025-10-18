Новини
Свят »
Китай »
Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ възможно най-скоро
  Тема: Войната на митата

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ възможно най-скоро

18 Октомври, 2025 08:30 484 1

  • търговска война-
  • китай-
  • сащ-
  • преговори

Пекин и Вашингтон правят опити да избегнат нова икономическа ескалация

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ възможно най-скоро - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че въведените от неговата администрация 100-процентни мита върху вноса на стоки от Китай няма да могат да се прилагат продължително време, тъй като биха имали сериозни икономически последици. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на Тръмп за телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк" (Fox Business Network).

"Не са устойчиви, но това е нивото (на наложените ставки)", каза Тръмп в отговор на въпрос как митата ще се отразят на американската икономика. Той добави, че "те (Китай) ме принудиха да го направя", обвинявайки Пекин за застоя в търговските преговори между двете страни.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти - девет дни преди изтичането на съществуващите в момента митнически облекчения.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    част от преговорите ще е спиране на рашанските горива

    08:33 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания