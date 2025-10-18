Новини
Свят »
Русия »
Москва: Рано е да говорим с България за прелитането на Путин

Москва: Рано е да говорим с България за прелитането на Путин

18 Октомври, 2025 18:18, обновена 18 Октомври, 2025 18:30 1 342 83

  • русия-
  • путин-
  • полет-
  • българия-
  • въздушно пространство-
  • будапеща-
  • тръмп

специализираното издание Air Live прогнозира, че самолетът на руския президент най-вероятно ще прелети през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария

Москва: Рано е да говорим с България за прелитането на Путин - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Все още е рано за контакт с България, и други държави, за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха днес от Москва, предаде БНР.

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко отговори на въпрос на държавната агенция РИА "Новости" дали по линията на външното министерство в Москва вече са имали контакти по темата за президентския самолет на Путин с България и още две държави - Полша и Румъния. Той лаконично заяви "Още е рано".

В нашето МВнР още не е постъпило искане от Москва за прелитане на самолета на Путин през въздушното ни пространство напът за Унгария

РИА "Новости" припомня, че България, Полша и Румъния, държави от НАТО, разделят Русия и Унгария.

До темата се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин, след телефонен разговор на 16 октомври, обявиха, че незабавно ще започнат да подготвят нова среща между двамата, която може да се състои в Будапеща.

Малко след това, унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

В ход са усилени дипломатически действия за организиране на среща в Будапеща между Тръмп и Путин
Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе и излезе безпрепятствено от страната

Вчера от Еврокомисията припомниха, че руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността.

Самолетът на руския президент Владимир Путин ще трябва да заобиколи повечето страни от Европейския съюз, за ​​да пристигне в Унгария за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Маршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Това съобщава специализираното издание Air Live, цитирано от УНН и ФОКУС.

"Поради продължаващите санкции на ЕС и ограничения на въздушното пространство срещу Русия след нахлуването ѝ в Украйна, на руските правителствени самолети, включително президентския Ил-96, е забранено да летят над по-голямата част от Европа. Това означава, че маршрутът на Путин до Унгария трябва да заобиколи по-голямата част от държавите членки на ЕС, въпреки че самата Унгария е част от блока“, пише изданието.

Изданието предполага, че самолетът на руския президент най-вероятно ще прелети през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария.

"Маршрутът на полета може да бъде около 5000 км и ще увеличи времето за полет с приблизително 3 часа в сравнение с директен маршрут от 1500 км. Въпреки че руският президентски самолет е напълно способен да извършва полети на дълги разстояния, удълженият маршрут ще изисква внимателна координация с турския и сръбския контрол на въздушното движение и потенциални планове за действие в случай на метеорологични или дипломатически усложнения“, добавя изданието.

Отбелязва се, че това не е първият път, в който Путин или други руски служители трябва да избират креативни начини за участие в международни срещи на върха. След въвеждането на забрани за въздушното пространство на Запада в началото на 2022 г., руските дипломатически самолети трябваше да правят отклонения през Централна Азия, Близкия изток или Балканите, за да достигнат дестинации, които са на няколко часа път.

"Пътуването на Путин до Будапеща подчертава как геополитическата изолация продължава да променя дори логистиката на дипломацията. Въпреки че Унгария предлага рядка възможност в ЕС за лична среща с Тръмп, полетът до там в никакъв случай не е лесен. Към момента не е публикуван официален план на полета, но турско-сръбският коридор изглежда е най-практичният маршрут за пристигане на руския президент в Унгария“, отбелязва изданието.

Припомняне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че следващата седмица ще се проведе среща на високо ниво между американски и руски екипи. Той също така заяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да обсъдят възможността за прекратяване на тази "безславна“ война между Русия и Украйна.

Тръмп заяви, че ще проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин в Унгария, но ще поддържа контакт с украинския президент Володимир Зеленски.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    32 11 Отговор
    Чакаме Путин на летище София с погачите.

    Коментиран от #12

    18:26 18.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ако съм на путин

    24 13 Отговор
    Ще ме ескортират 50 изстребитела и 10 ядрени бомбера ту 95 и ту 160 натоварани с ядрено оръжие пък нека се опитат ма задържат или си правят бъзици

    Коментиран от #21

    18:26 18.10.2025

  • 5 Делян Пеевски

    5 20 Отговор
    Ще арестувам Путин и в Хага.

    18:27 18.10.2025

  • 6 Росен Желязков

    25 2 Отговор
    Направил съм стена от водопади срещу Путин в хотел Хаяши.

    18:27 18.10.2025

  • 7 лелеее

    8 25 Отговор
    каква гавра с многоходовия страхливец

    Коментиран от #8

    18:28 18.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фейк на часа

    19 7 Отговор
    A дано нашите "евроантлантици" на каишка да се опитат да свалят самолета на Путин за да се свърши един път завинаги с тези бутафорни политици-мафиоти, които завладяха държавата и съвсем доказано фалшифицират и купуват изборите. Към тях слагам и псевдонационалистите, които само на думи се изкарват патриоти. Нека да се опитат и да видим как ще се извади късия 5-сантиметров.

    18:30 18.10.2025

  • 10 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    7 22 Отговор
    Че кой въобще ще им даде и минутка да ги изслуша тея фашистко мръсни терористични джуджета ?

    Коментиран от #19, #23

    18:30 18.10.2025

  • 11 Саяна е марка кисело млеко

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Важно е":

    Има и пресно

    Коментиран от #20

    18:30 18.10.2025

  • 12 рашистки колапс

    11 21 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Чакайте си.Той бункерният страхливец вече 4-та година лети за Киев.

    Коментиран от #14

    18:31 18.10.2025

  • 13 Както обикновено

    14 5 Отговор
    Ще говорим, след прелитането.

    18:31 18.10.2025

  • 14 д-р Гълъбова

    17 7 Отговор

    До коментар #12 от "рашистки колапс":

    Хапчетата!

    18:32 18.10.2025

  • 15 Да говорим

    7 4 Отговор
    ,или да заповядаме !

    18:32 18.10.2025

  • 16 НИКО

    31 7 Отговор
    ЕВРОРОБИТЕ МАИ ЗАБРАВИХА ЧЕ ПУТИН ЩЕ СЕ СРЕЩА С ТЕХНИЯ ГОСПОДАР ТРЪМП И ПУТИН ЩЕ МИНЕ ОТКЪДЕТО СИ ПОЖЕЛАЕ

    Коментиран от #22

    18:33 18.10.2025

  • 17 България и българите мразят русия

    8 28 Отговор
    Директно да се сваля летящата тенекия на тоя хаяско с името на дамски полов орган !

    Коментиран от #37, #53

    18:33 18.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вертикално излитане

    16 5 Отговор

    До коментар #10 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Хапчетата преди ядене или след ядене ги пиеш? Защото днес явно си пропуснал една доза.

    18:34 18.10.2025

  • 20 Телиш

    2 11 Отговор

    До коментар #11 от "Саяна е марка кисело млеко":

    Бащата на някаква Саяна майка да стане на нея.

    18:34 18.10.2025

  • 21 Шашардък

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ако съм на путин":

    Ти си повече от Путин !

    18:34 18.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Президентът на САЩ

    8 4 Отговор
    Доналд Тръмп внезапно e прекъснал срещата си с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът e приключил след 2,5 часа при предвидени 2 часа, се съобщава в източника. "Мисля, че сме приключили. Да видим какво ще се случи следващата седмица", казва Тръмп при прекратяването на разговора със Зеленски.

    18:36 18.10.2025

  • 25 Не смее

    4 9 Отговор
    през ЮАР !

    18:36 18.10.2025

  • 26 да не му

    7 10 Отговор
    свърши бензина

    18:36 18.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЛИЛИ

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "хххх":

    ГЕВРЕК ЕВРОПЕИСКИ СКОРО И ОТ ТАМ ЩЕ ЛЕТИ

    18:38 18.10.2025

  • 29 коко

    15 5 Отговор
    Путин пак надхитри всички, протака и печели време.А и отложи доставката на ракети "Томахоук"...

    Коментиран от #31

    18:38 18.10.2025

  • 30 Губерния

    12 2 Отговор
    не се пита,а се рита !

    Коментиран от #46

    18:38 18.10.2025

  • 31 Малката

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "коко":

    деменция,излъга голямата!

    18:39 18.10.2025

  • 32 За Македония

    6 1 Отговор
    от къде прелетяха,че съм забравил ?

    18:41 18.10.2025

  • 33 Четете ли си това дето пишете

    13 1 Отговор
    "Вчера от Еврокомисията припомниха, че руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността."
    А после:
    "Самолетът на руския президент Владимир Путин ще трябва да заобиколи повечето страни от Европейския съюз, за ​​да пристигне в Унгария... цитирано от УНН и ФОКУС"

    На май муни ни направихте

    18:41 18.10.2025

  • 34 Незнайко

    7 1 Отговор
    Ясно,новината е че новина няма

    18:41 18.10.2025

  • 35 Аз мога да дам Гаранция че а е прелетял

    4 5 Отговор
    Владимир Владимирович Путин над Българията а сме го думнали с некоя S300, са не ние а Мосад и ЦРУ но то е все едно, лично Планът Зеленски ще натисне копчето със свалени панталони.
    Са ето го истинския маршрут.

    Коментиран от #63

    18:42 18.10.2025

  • 36 Путин

    7 4 Отговор
    Ще ви прави напуткаипарцали

    18:43 18.10.2025

  • 37 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "България и българите мразят русия":

    Русия не вярва на днешна продажна атлантическа България ни на йота.

    Коментиран от #41

    18:44 18.10.2025

  • 38 Търновец

    6 9 Отговор
    Русия да върне на България комплекса Камчия и тогава разрешение Вова да лети над България

    Коментиран от #48, #69

    18:45 18.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ама той

    6 2 Отговор
    ще ни пита ли Путин?

    Коментиран от #43

    18:46 18.10.2025

  • 41 Провидение

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "Всъщност":

    Само че, всеки път когато България след осжобождението е заставала срещу Русия, е приключвала с национална катастрофа

    Коментиран от #45

    18:46 18.10.2025

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор
    Мили деца България Румъния Полша Унгария Чехословакия са в РУСКАТА ОК7ОПАЦИОННА ЗОНА Путин Никой няма да пита просто ще си мине

    18:46 18.10.2025

  • 43 Тихо пръдльо!

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ама той":

    Ще събудиш циганина до теб.

    18:47 18.10.2025

  • 44 За Путин не знам

    2 2 Отговор
    защо да му думват самолета, но:
    аз по се притеснявам за самолета на Дончо. Той им е проблема сега на миротворците.

    18:48 18.10.2025

  • 45 Бай Тошо

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Провидение":

    Голяма катастрофа беше от 44 до 89.

    18:48 18.10.2025

  • 46 доктор

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Губерния":

    Като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    18:51 18.10.2025

  • 47 скуби вежди

    6 5 Отговор
    ще го посрещна с леб и соль както дядо ми направи 1945та и пра дядо ми през 1878ма

    18:52 18.10.2025

  • 48 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Търновец":

    За "Камчия" добре сромогна и онзи любител на зайци и филии с мас...
    В скоби - верен приятел на Матушка и бутоксовото недо.носче...
    /там лентичка отряза за откриването на руската собственост/...
    "Шило в торба не стои"...

    18:54 18.10.2025

  • 49 Сценарист

    0 0 Отговор
    Посредствен сценарий !Епизод 147 !Епизод 1-Орбан отиде в Москва !

    18:54 18.10.2025

  • 50 Перо

    5 3 Отговор
    Кой ще пита унтерменшите и слугинажа за коридор? Най-много Тръмп да скръцне със зъби и пуделите от ЕС ще се оцапат!

    18:55 18.10.2025

  • 51 Императорът

    4 2 Отговор
    Путин и Тръмп, могат да ходят където си пожелаят

    Коментиран от #54, #62

    18:55 18.10.2025

  • 52 Може и с ракета да прелети

    4 3 Отговор
    Не бойте се таварищи, тука има толкова копейки, че ако трябва ще го пренесат на ръце!😂😂😂

    18:55 18.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 бебето

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Императорът":

    путин ходи в който си бункер иска.

    Коментиран от #61

    18:57 18.10.2025

  • 55 Кондукторът Краси

    6 3 Отговор
    На никой не му стиска да задържи Путин

    Коментиран от #60

    18:57 18.10.2025

  • 56 Коопродукция

    0 1 Отговор
    Мосфилм и Холивуд !

    18:57 18.10.2025

  • 57 Космонафт

    1 0 Отговор
    Транспортът на диктатора е уреден😁

    18:58 18.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Спорт

    4 3 Отговор
    А бензин имали за самальота?

    18:58 18.10.2025

  • 60 Като

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Кондукторът Краси":

    Бин Ладен ли ?

    18:58 18.10.2025

  • 61 Императорът

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "бебето":

    И там няма кой да го спре

    18:58 18.10.2025

  • 62 Илон

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Императорът":

    И на Марс ли ?

    Коментиран от #68

    18:59 18.10.2025

  • 63 Гаранции давай само за себе си

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Аз мога да дам Гаранция че а е прелетял":

    Научи елементарния правопис и граматика, къде се поставят запетайки, елементарния словоред, а чак след това се опитвай да пишеш "ние". Никой не е упълномощавал някой неграмотен като теб да пише от името на народа. Марш в коптора си и мирувай!

    Коментиран от #73, #77

    19:00 18.10.2025

  • 64 Голям

    4 2 Отговор
    дерт имат някои медии. От къде щял да лети самолета на Путин? Какво значение има дали ще мине над България или по друг маршрут. От нищо си чешат езиците.

    Коментиран от #67

    19:00 18.10.2025

  • 65 Путин

    0 3 Отговор
    е в безопасност!Докато Тръмп е президент!Не важи ,обаче за САЩ !

    Коментиран от #70

    19:01 18.10.2025

  • 66 ВИП Брадър

    3 3 Отговор
    Путин ще е в центъра на Европа и ЕС пуделите ще скимтят в ъгъла

    19:01 18.10.2025

  • 67 Означава

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Голям":

    ,дали сме подлоги !?

    19:02 18.10.2025

  • 68 Императорът

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Илон":

    Навсякъде, кое не разбрахте?

    19:02 18.10.2025

  • 69 Циганин на социална помощ

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Търновец":

    И като я върне къде ще я занесеш,на Царевец ли умен сървул?

    19:03 18.10.2025

  • 70 Не плачи на чужди гробища

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Путин":

    Путин е на 73 години и отдавна има заместник. Мисли за своята държава, където на власт са две комични фигури като Борисов и Пеевски. Постави се на мястото на един чужденец и сам си отговори на въпроса какво мислят за българите когато видят физиономиите на тези двамата.

    19:04 18.10.2025

  • 71 Сус бе копейки мърляви!

    0 5 Отговор
    Сус бе .

    Коментиран от #72

    19:05 18.10.2025

  • 72 Сус бе тъпейки,

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Сус бе копейки мърляви!":

    намерила се накаква тъпейка да нарича другите копейки.

    19:06 18.10.2025

  • 73 Приеми моето писане за Бели Стихове

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Гаранции давай само за себе си":

    където словоредът и правописът са поетично експериментални, нещо като Хайку в прав текст.😁🤣
    За жалост на сигурно не си чувал ни за Хайку ни за Бели Стихове другарю?😁🤣

    Коментиран от #75

    19:06 18.10.2025

  • 74 А дано

    1 4 Отговор
    А дано се опита, все ще се намери един изправен изтребител и един родолюбив и човеколюбив пилот за да изпрати кървавото жуже право в преизподнята.

    19:10 18.10.2025

  • 75 Абе тъпейка,

    0 3 Отговор

    До коментар #73 от "Приеми моето писане за Бели Стихове":

    За разлика от тебе имам магистратура от университет зад океана. Намерила се неграмотната тъпейка да си мери интелекта с моя. Трябва да ходя, не мога повече да правя компания на самотници. Чао и умната!

    Коментиран от #81

    19:12 18.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ето например едно Хайку:😁

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гаранции давай само за себе си":

    "Жълтите листа падат с грация,
    Есента постла мек килим.
    Маратонките мачкат красота с удоволствие.😁🤣🇯🇵🍛

    19:14 18.10.2025

  • 78 Гръч

    0 1 Отговор
    Ако Путин се появи в България,ще бъде посрещнат от българите,като император.Ще бъде посрещнат от милиони.Толкова му е писнало на тоя народ от западните и свои кожодери,че е готов на крайни саможертви

    19:18 18.10.2025

  • 79 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха. Тва за замразените сметки на Лавров и Путин в Европа избива рибата. Еврокомисията казва че Путин и Лавров нямат забрана да посещават страни в Евросъюза. Те подлежат на санкции АКО БЪДАТ ОТКРИТИ техни активи в Евросъюза. А замразени сметки предполага наличието им, което ако беше вярно досега да са ни проглушили ушите с тези факти.
    Що се отнася до маршрута - още вчера писах че най-вероятният е през Проливите - Русия, Черно море, Турция, Средиземно море. По нататък или през Черна Гора, Сърбия или през Хърватия в Унгария.
    Самолетът естествено ще го съпровождат руски изтребители, най-напред от Русия, а след това и от базата в Хмеймим, Сирия. Много е вероятно да има и американски изтебители от Авиано, Италия за да се изключат разни мръсни номера

    19:19 18.10.2025

  • 80 Плевнелиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "хххх":

    Защото може да ПРЕМИНЕ през Украйна.

    19:20 18.10.2025

  • 81 ние с не българите не разговаряме бе рез

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Абе тъпейка,":

    вижда мн ,че нма скоро да ти доиде това което мислиш че го имаш!!!! анадък му

    19:23 18.10.2025

  • 82 хихи

    1 0 Отговор
    За огромен кеф на българския народ Путин трябва да мине, без да пита!?!
    Ще посмее ли някой да го спре? Лети с руски и турски ескорт

    19:24 18.10.2025

  • 83 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Путин ще мине през България най вероятно.ще бъде съгласувано с нато и съюзниците ни.идването на путлер в унгария е в интерес на алианса така че ще бъде създаден коридор.

    19:30 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания