Москва: Рано е да говорим с България за прелитането на Путин

Все още е рано за контакт с България, и други държави, за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха днес от Москва, предаде БНР.
Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко отговори на въпрос на държавната агенция РИА "Новости" дали по линията на външното министерство в Москва вече са имали контакти по темата за президентския самолет на Путин с България и още две държави - Полша и Румъния. Той лаконично заяви "Още е рано".
В нашето МВнР още не е постъпило искане от Москва за прелитане на самолета на Путин през въздушното ни пространство напът за Унгария
РИА "Новости" припомня, че България, Полша и Румъния, държави от НАТО, разделят Русия и Унгария.
До темата се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин, след телефонен разговор на 16 октомври, обявиха, че незабавно ще започнат да подготвят нова среща между двамата, която може да се състои в Будапеща.
Малко след това, унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.
В ход са усилени дипломатически действия за организиране на среща в Будапеща между Тръмп и Путин
Унгария гарантира, че Путин ще може да влезе и излезе безпрепятствено от страната
Вчера от Еврокомисията припомниха, че руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността.
Самолетът на руския президент Владимир Путин ще трябва да заобиколи повечето страни от Европейския съюз, за да пристигне в Унгария за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Маршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Това съобщава специализираното издание Air Live, цитирано от УНН и ФОКУС.
"Поради продължаващите санкции на ЕС и ограничения на въздушното пространство срещу Русия след нахлуването ѝ в Украйна, на руските правителствени самолети, включително президентския Ил-96, е забранено да летят над по-голямата част от Европа. Това означава, че маршрутът на Путин до Унгария трябва да заобиколи по-голямата част от държавите членки на ЕС, въпреки че самата Унгария е част от блока“, пише изданието.
Изданието предполага, че самолетът на руския президент най-вероятно ще прелети през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора, Сърбия и Унгария.
"Маршрутът на полета може да бъде около 5000 км и ще увеличи времето за полет с приблизително 3 часа в сравнение с директен маршрут от 1500 км. Въпреки че руският президентски самолет е напълно способен да извършва полети на дълги разстояния, удълженият маршрут ще изисква внимателна координация с турския и сръбския контрол на въздушното движение и потенциални планове за действие в случай на метеорологични или дипломатически усложнения“, добавя изданието.
Отбелязва се, че това не е първият път, в който Путин или други руски служители трябва да избират креативни начини за участие в международни срещи на върха. След въвеждането на забрани за въздушното пространство на Запада в началото на 2022 г., руските дипломатически самолети трябваше да правят отклонения през Централна Азия, Близкия изток или Балканите, за да достигнат дестинации, които са на няколко часа път.
"Пътуването на Путин до Будапеща подчертава как геополитическата изолация продължава да променя дори логистиката на дипломацията. Въпреки че Унгария предлага рядка възможност в ЕС за лична среща с Тръмп, полетът до там в никакъв случай не е лесен. Към момента не е публикуван официален план на полета, но турско-сръбският коридор изглежда е най-практичният маршрут за пристигане на руския президент в Унгария“, отбелязва изданието.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че следващата седмица ще се проведе среща на високо ниво между американски и руски екипи. Той също така заяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да обсъдят възможността за прекратяване на тази "безславна“ война между Русия и Украйна.
Тръмп заяви, че ще проведе двустранна среща с руския президент Владимир Путин в Унгария, но ще поддържа контакт с украинския президент Володимир Зеленски.
