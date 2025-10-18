Новини
Зеленски пред NBC: Тръмп ми каза, че даването на "Томахоук" не съвпада с интересите на Америка
18 Октомври, 2025 19:32, обновена 18 Октомври, 2025 19:36

Много е трудно да се действа само с украински дронове, заяви украинският президент

Зеленски пред NBC: Тръмп ми каза, че даването на "Томахоук" не съвпада с интересите на Америка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, който се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом заяви, че молбата му да получи незабавно далекобойни крилати ракети "Томахоук" не е била приета.

В интервю за NBC украинският лидер не посочи точна причина защо искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено, но посочи, че президентът Тръмп е заявил, че ходът няма да съвпадне с "интересите на Америка".

"Много е трудно да се действа само с украински дронове. Нуждаем се от далекобойни "Томахоук", а Съединените щати имат подобни средства", каза Зеленски.

След срещата между двамата Тръмп заяви пред репортери, че "не е лесно" за САЩ да предоставят ракетите, чийто обхват е над 2000 километра, добавяйки, че "се надяваме, че ще можем да приключим войната, без да мислим за "Томахоук". Тръмп уточни, че е казал на Киев и Москва да "спрат там, където са" и да прекратят бойните действия веднага.

"Според мен, те трябва да спрат войната незабавно. Спрете на фронтовата линия, където и да е тя. И двете страни трябва да се приберат у дома. Да отидат при семействата си, да спрат убийствата. И това трябва да е всичко. Казах го на президента Зеленски, казах го и на президента Путин".

Спирането на войната между двете съседни държави стана основен приоритет за американската администрация, след като президентът успя успешно да посредничи за прекратяването на огъня в друг голям регионален конфликт – този между Израел и палестинската групировка "Хамас". По-рано американският държавен глава съобщи, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна. Новината дойде след дълъг телефонен разговор между двамата, който беше определен от Тръмп като "много продуктивен". Американските медии отбелязват, че това е смекчаване на тона към Москва, тъй като само дни по-рано Тръмп беше далеч по-твърд по отношение на руското ръководство.

Володимир Зеленски обаче изтъкна, че отказът на Вашингтон да предостави ракети "Томахоук" не е дългосрочен.


Украйна
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минск-16

    23 49 Отговор
    Изводът е, че Украйна сама трябва да си направи и произвежда ракети с обсег поне 1500 км.

    Коментиран от #7, #8, #11, #19, #41

    19:39 18.10.2025

  • 2 Еееееееее

    37 8 Отговор
    Нищо де..... Имате байрактари и жЪвелини поне като имена на чавета

    Коментиран от #4

    19:39 18.10.2025

  • 3 Дон Кълрежоне

    48 16 Отговор
    Въпроса е до кога Тръмп ще държи жив киевския наркоман крадлив?

    19:40 18.10.2025

  • 4 Томахавк и Томахавка

    29 5 Отговор

    До коментар #2 от "Еееееееее":

    Как щяха да им казват на галено? Скраб и Фира ли?

    19:41 18.10.2025

  • 5 Хайде

    34 9 Отговор
    Направо ги еб.. ат, ама не се усеща зельо.

    19:41 18.10.2025

  • 6 Тръмп

    16 17 Отговор
    е създаден,да прецака САЩ !

    19:41 18.10.2025

  • 7 АМ ЧИ ТЕ НАПРАЙХА БЕ

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "Минск-16":

    ДАЖЕ ДВА МОДЕЛА
    КЪСО РОЗОВО ФЛАМИНГО
    И ДЪЛЪГ ВИОЛЕТОВ НЕПТУН
    ИЛИ ПАК СА ИЗЛЪГАЛИ КАКТО ОБИКНОВЕННО

    19:42 18.10.2025

  • 8 име

    32 10 Отговор

    До коментар #1 от "Минск-16":

    Направиха си, нали имат уж разни фламингота и нептуни. Ама един Орешник ги посети в завода Южмаш.

    Коментиран от #51, #85

    19:42 18.10.2025

  • 9 Помак

    30 7 Отговор
    Бат Милене как си бате отдавна не сам те виждал ...хубава новина пускаш...зеления се усети че Две големи сили кат си мерят .п ..те не е здравословно да си обръшта з ...ка..хи

    19:42 18.10.2025

  • 10 Кисинджър

    16 26 Отговор
    Украйна ще оцелее!Не съм сигурен за САЩ!

    19:42 18.10.2025

  • 11 Пък и

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Минск-16":

    ядерка!

    19:44 18.10.2025

  • 12 Така ли ти каза

    25 14 Отговор
    Чичко Тръмп миличак. И сега какво ще правиш. Да бе мирно седял не би чудо видал. И много хора щяха да са живи ако беше отишъл на преговори. Ама не....война та война. Не си слуга на народа ти....ами си негов убиец.

    Коментиран от #29

    19:45 18.10.2025

  • 13 Лари Джонсън в САЩ

    36 10 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    Коментиран от #79

    19:45 18.10.2025

  • 14 мнение

    31 12 Отговор
    ,,Много е трудно да се действа само с украински дронове, ,, - като е трудно ,къде си тръгнал да се биеш с руснаците ? А войната все още не е започнала ...

    Коментиран от #20

    19:45 18.10.2025

  • 15 Оранжевият клоун

    14 34 Отговор
    Тръмп е лъжец и мошеник. Това се знае отдавна. На Израел може да се дава всичко, а на Украйна не. Играе по свирката на Путлер и никой по света не го взема несериозно.

    Коментиран от #26, #74

    19:45 18.10.2025

  • 16 володимир копийкин

    15 6 Отговор
    Договорили сме доставка на косачки за предстоящата перемога, че да ни пречи тревата!

    19:46 18.10.2025

  • 17 Будапеща 1994

    12 22 Отговор
    Будапеща 2025 !Американската и руската дума,не струват и хартията,върху която са написани !

    Коментиран от #56, #111

    19:46 18.10.2025

  • 18 Дориана

    28 12 Отговор
    Зеленски тъп ли е, или достатъчно нагъл да иска Трета Световна война? Политиците от ЕС да си събират сами горчивите плодове, които надробиха и да си носят последствията.

    Коментиран от #46, #109

    19:46 18.10.2025

  • 19 Произвеждат

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Минск-16":

    Ракети Фламинго

    19:46 18.10.2025

  • 20 Еми да пита този

    19 9 Отговор

    До коментар #14 от "мнение":

    който го накара да воюва с Русия какво да прави.

    19:47 18.10.2025

  • 21 Светът

    18 10 Отговор
    Видяхме САЩ,какъв гарант за сигурност са !

    19:47 18.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Курд Околянов

    19 5 Отговор
    Жалкият непрезидент сложил вратовръзка, а се заричаше до края на войната без.

    19:48 18.10.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 6 Отговор
    Списък с въпроси към соросчетата:
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече топовые отколкото миналата годинаот Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томазовките?
    Ха,три пъТи
    А?

    19:48 18.10.2025

  • 25 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА ТРЪМП

    22 4 Отговор
    Е, че руснаците са но 50 км. от ОДЕСА.

    19:48 18.10.2025

  • 26 не е вярно

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Оранжевият клоун":

    Урсулката го взимам много сериозно на Тръмп! Квото подаде, взима го!

    19:49 18.10.2025

  • 27 Ами

    25 5 Отговор
    Идеята на колелективния запад да воюва с Русия е глупава.
    Още по-глупаво е, да го прави чрез посредници като Зеленски.
    Мисълта, че колективиня запад може да спечели, пък си е чист идиотизъм.

    Коментиран от #107

    19:49 18.10.2025

  • 28 Идат избори в Америка Реп.-капут

    9 22 Отговор
    Такааа Зеленски, право в десятката, кажи им на ония над 90% американци и ония над 80% демократи, дето са за въоръжавне на Украйна в Томахоук.
    Приказките как Байдън връзвал ръцете на Украйна, забранявал да нападат, казани от Тръмп, ще важат и за самия Тръмп.
    Света няма да одобри това шикалкавене и продължаване на касапницата на руския воеенопрестъпник Пу.

    19:49 18.10.2025

  • 29 Ха ха ха

    7 21 Отговор

    До коментар #12 от "Така ли ти каза":

    Бъркаш капитулация с преговори. Украйна няма да обяви капитулация. Путин ще я обяви за Русия.

    19:49 18.10.2025

  • 30 Медвед

    10 16 Отговор
    Тръмп,спасителя на Русия!В мавзолея до Ленин !

    19:49 18.10.2025

  • 31 Пич

    14 5 Отговор
    Само за да се изгавря с мозъчната нищета на паветниците - Казахме ли ви ние...?!

    19:50 18.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да,бе

    20 3 Отговор
    Тръмп му казал,че ще му даде томахоук,ама....друг път...Не е лесно да си украински клоун в ерата на Путин.

    19:51 18.10.2025

  • 34 УдоМача

    18 3 Отговор
    "Тръмп уточни, че е казал на Киев и Москва да "спрат там, където са" и да прекратят бойните действия веднага" - Нещо много си повярва този папардак................

    19:51 18.10.2025

  • 35 Хмм

    17 5 Отговор

    До коментар #22 от "Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    ами дайте, кой ви пречи, защо САЩ трябва да дава, ето Прибалтика дава, Словакия даде всичко каквото има, ние също, нямаме с какво да направим парад на Гергьовден, а украйна никога не е имала ядрено оръжие, то е руско, украинците взривиха Чернобил, това стига

    19:52 18.10.2025

  • 36 ПРЕВОД В ЕФИР

    23 4 Отговор
    Тръмп каза на еврофашагите - не сте интересни. Ще страдате.

    19:52 18.10.2025

  • 37 Чичо Сам

    7 10 Отговор
    С Байдън бяхме на ръба на пропастта!С Тръмп,направихме решителна крачка напред!

    19:52 18.10.2025

  • 38 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    20 3 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #47

    19:53 18.10.2025

  • 39 Ами

    18 2 Отговор
    Тръмп ги държа 8 часа на празни чинии, без да мръднат от столовете, разрешено им беше да пият само вода

    Коментиран от #116, #119

    19:54 18.10.2025

  • 40 Това

    5 12 Отговор
    не означава капитулация на Украйна,а на САЩ !

    19:54 18.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 МАЙ МАЙ

    16 2 Отговор
    Ще връщаме ф-ките. И без това не летят.

    19:55 18.10.2025

  • 43 Тръмп

    5 4 Отговор
    изтегли ли,американските бази и генерали от Украйна?

    19:55 18.10.2025

  • 44 Русия vs САЩ

    0 2 Отговор
    Кой победи ?

    19:57 18.10.2025

  • 45 Русия е способна да произведе

    18 4 Отговор
    всички необходими материали за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати могат да го постигнат. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна - Лари Джонсън.бивш анализатор от ЦРУ на САЩ.

    19:57 18.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #38 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Към Украйна ли?

    19:58 18.10.2025

  • 48 НА ЦЕНТАЦИТЕ ЩЕ КАЖА

    12 2 Отговор
    Вие сте ТУПАЦИ и много ще ви боли.

    19:59 18.10.2025

  • 49 Хи Хи

    14 3 Отговор
    Тръмпи удари малкия зеля по зелката с парен чук, в резултат на което малкия зеля стана двойно по малък....Още един такъв чук и съвсем ще закове малкия зеля !

    19:59 18.10.2025

  • 50 Ха сега де...

    2 1 Отговор
    С интересте на Америка може би, но тези на Тръмп...?

    19:59 18.10.2025

  • 51 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Южмаш го построиха руснаците. Руснаците събориха каквото беше останало от него. УССР произвеждаше ракети, самолети, кораби, танкове. Беше равна по икономика на Германия. Националистите разрушиха всичко!

    20:01 18.10.2025

  • 52 ПРЕВЪЗБУДЕН ПЛАНКТОН

    16 2 Отговор
    Два дена не спах и чаках томахоците. Объркан съм сега.

    20:01 18.10.2025

  • 53 Кирил

    0 7 Отговор
    Пропуснато е да се отбележи решението на сащ да продават Томахоук на Полша и Германия

    Коментиран от #62

    20:01 18.10.2025

  • 54 Да бе, да

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Етническите роднини да си ходят у дома. Щото вече никъде не ги искат. Токсични са. А не с чужда пита помен да правят. Марш в блатата!

    20:01 18.10.2025

  • 55 пламен

    2 4 Отговор
    Дават технологията за производство на подобни ракети и спътникова информация за насочване.

    20:03 18.10.2025

  • 56 Минск 2017г

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Будапеща 1994":

    На бандерите думата струва още по-малко.

    20:03 18.10.2025

  • 57 ПУТИН

    11 3 Отговор
    Скоро ще ДЕНАЦИФИКАЦИРАМЕ БАНДЕРИЯ, после и в България.

    20:03 18.10.2025

  • 58 Начо

    3 15 Отговор
    От Киев за три дни стана Киев през крив макарон.
    Украйна тръгна от нулата, устоя и ще победи

    Коментиран от #64, #73

    20:05 18.10.2025

  • 59 ?????

    15 2 Отговор
    Ха ха. А беше толкова просто. Не пипайте общата история и общия език на който разговарят поне 80-90% от населението в бившата УССР. Търгувайте с Европа, но не забравяйте че продукцията на украинската промишленост исторически е свързана с пазарите на бившия СССР. Ама квото повикало тва се обадило. И да слушайте Борката Джонсън и си воювайте.

    20:06 18.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 1 Отговор
    По главите на новофашистите.

    20:07 18.10.2025

  • 62 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Кирил":

    На Полша може и да и потрябват, защото Германия я дебне да си възвърне източна Прусия. Варшавската губерния беше възстановена след ВСВ с руска помощ, но поляците са неблагодарни и Русия може да си я вземе обратно.

    20:07 18.10.2025

  • 63 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    15 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски???

    20:08 18.10.2025

  • 64 Хи Хи

    7 5 Отговор

    До коментар #58 от "Начо":

    Само 3 дня ви се иска да ядете боя, ама няма ! Ще го ядете толкова, колкото трябва, 5 6, 10 години може ! Лелееее, как сте се вързали за 3-те дня !

    20:09 18.10.2025

  • 65 Дориана

    14 3 Отговор

    До коментар #46 от "Пипи":

    Простотията и тъпотията ходят по Земята. Само тъпите хора или тези, които не искат да знаят истината , че Русия нападна Украйна заради неистовото желание на Зеленски подкукуросан от ЕС Украйна да влезе в НАТО, , което Русия не може да позволи. Затова сега се избиват взаимно и , ако войната прерасне в Световна това ще е края и на Европа. Тръмп го знае за това се дистанцира . Така , че просташките изказвания само ти носят негативи.

    Коментиран от #89

    20:10 18.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ...не било пудра захар.

    7 1 Отговор
    Сега ще удари една линийка пудра захар и ще побеждава Русия пак 🤣

    20:11 18.10.2025

  • 68 Дедо

    6 1 Отговор
    Че то на кой интересите съвпадат да дава бадива нещо? Е имаше ентосиасти от Европата ама сега е виж как бай Тръмпа им попарва ентосиазма. С комшиите не бива да се държиш така и да играеш така, особено кога са силни, що е виж кво става в крайна сметка. А нормалните хора не искаме война и пазим мира с дипломация и добросъседски отношения.

    20:12 18.10.2025

  • 69 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Сега ще ходи в германия за техните ракети да иска

    20:13 18.10.2025

  • 70 Тиква

    9 2 Отговор
    Много ми беше смешно, как окраЗел пристигнал и кой го посрещна,ха ха ха, хубав сценарий за комедията,никой не иска да ги вижда бандероФашаги.

    Коментиран от #96

    20:13 18.10.2025

  • 71 Георги

    2 5 Отговор
    явно Путин се "моли" много добре

    20:14 18.10.2025

  • 72 Игнат мотокариста

    12 0 Отговор
    След срещата Тръмп- Путин, евроджендъроибриците ще са в Белият дом, хванати за палците на краката

    20:15 18.10.2025

  • 73 Тиква

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Начо":

    Окраинец,взимай багаж Гара,Влак, Морг.

    Коментиран от #76

    20:16 18.10.2025

  • 74 Олександр Шмирц

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Оранжевият клоун":

    А ти какво очакваш от агент с позивната "Краснов"...И сами ще се справим!

    20:17 18.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Доналд Тръмп офишъл :

    5 0 Отговор
    Чиба,🐕

    20:20 18.10.2025

  • 78 Минутмен

    0 12 Отговор
    Тръмп жали набора Путин, но след Тръмп ще дойде младок, който ще помогне на набора Зеленски и тогава... от Русия ще остане само спомен.

    Коментиран от #91

    20:20 18.10.2025

  • 79 Еми според Килския университет

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Лари Джонсън в САЩ":

    през юли-август, в сравнение с първата половина на 2025 г., военната помощ от съюзниците на Украйна е намаляла с 43% до 53%. И това като се взема в предвид инициативата (Priority Ukraine Requirements List), която предвижда закупуване на американски оръжия за Украйна за сметка на европейските страни, координирани от НАТО. В момента помощите също намаляват и се забавят силно.

    20:20 18.10.2025

  • 80 хахаха

    6 1 Отговор
    хахахаха естествено. И да ви ги дадат вие нямате установки и не можете да ги изстрелвате, а това замесва пряко САЩ във войната...Едва ли Тръмп иска да поеме този риск.

    20:21 18.10.2025

  • 81 САЩ никога не са имали по сбъркан

    3 6 Отговор
    началник!
    За какво тогава извика Зеленски в Америка?

    Коментиран от #86, #88

    20:21 18.10.2025

  • 82 Нещо не е наред

    8 1 Отговор
    Уж громи руснаците, съсипа им икономиката, ПВО сваля всички възможни и невъзможни ракети, дронове,лопати, съдомиялни, а реве постоянно Путин да прекрати войната...а,де?

    Коментиран от #92

    20:22 18.10.2025

  • 83 Доналд Тръмп офишъл :

    6 0 Отговор
    И6aл съм та

    20:23 18.10.2025

  • 84 Коста

    6 1 Отговор
    Зеленчук е луд

    20:23 18.10.2025

  • 85 Много късо име

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Душичко златна! Да речем, че все пак Орешник не ударил Южмаш, а не полето, Нептун и Фламинго се правят на стотици километри оттам. А когато Путин се надуваше с Орешник, още никой не беше чувал за Фламинго.
    Така че руска душицо златна, болтаеш дурости като алкаш!

    20:24 18.10.2025

  • 86 Как защо?

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "САЩ никога не са имали по сбъркан":

    Да му лana червото

    20:24 18.10.2025

  • 87 Рублевка

    10 0 Отговор
    Най-гнусните престъпления през ВСВ извършиха бандеровците. Масови убийства на евреи, поляци, белоруси и руснаци. Изтребление на цели села! Ужасни кланета! Служба в германската полиция, палачи в лагерите на смъртта и крематориумите.
    След нападението на мирното население в Донбас от бандеровските орди, Владимир Владимирович Путин помогна с ограничен контингент. 650 хиляди руски герои спряха един милион бандеровски орди и спасиха мирното население от геноцид.

    Коментиран от #99, #100

    20:25 18.10.2025

  • 88 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "САЩ никога не са имали по сбъркан":

    играта е тръмп-путин, имало е някаква договорка в аляска, а руснака се е правил на луд после. Затова и рижия обърна плочата, зелю и украйна са за пред публиката. Русия и щатите си се надцакват за нещо - да видим за какво.

    20:25 18.10.2025

  • 89 много остроумно

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "Дориана":

    А я кажи защо 2022 Русия беше готова да спре ако и дадат гаранции, че Украйна няма да влезе в НАТО :) Тогава Русия дори не искаше територии. Добре, че само ти разбираш причината та ни осветляваш хахахаха

    Коментиран от #94

    20:25 18.10.2025

  • 90 Гацо истината

    1 3 Отговор
    Да не излязат истина приказките за руска намеса в изборите за президент?

    20:26 18.10.2025

  • 91 Булава

    11 0 Отговор

    До коментар #78 от "Минутмен":

    Ти гледай след Путин да не дойде някой като Медведев

    Коментиран от #98, #103

    20:26 18.10.2025

  • 92 Панчеревски подводничар

    1 11 Отговор

    До коментар #82 от "Нещо не е наред":

    Е кое не е вярно? Путин щеше да превема Ламанша и да пие чай в Бъкингамския дворец. Помниш ли, как се хвалехте 20 години подред, какъв велик мужик е Путин и ако рече едно копче и край с Лондон. И 10 години война не може да превземе още Луганска област на Украйна, а вече се мъчи да освободи Курска област.

    Коментиран от #102

    20:26 18.10.2025

  • 93 Хаха

    7 0 Отговор
    Тръмп ще даде ракети на клоуна, ама друг път!

    Коментиран от #97

    20:28 18.10.2025

  • 94 Спикер Росдума

    1 5 Отговор

    До коментар #89 от "много остроумно":

    2022-та Мара Шекерова наричаше луди онези, които говорят, че Русия ще нападне. Песков също така лаеше. Та твоийте предположения и внушения са долнопробна лъжа за кретени.

    20:28 18.10.2025

  • 95 Нов прочит

    9 0 Отговор
    ...чичо Дончо,що така?...Няма Зельо ракети, за война.

    20:29 18.10.2025

  • 96 мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тиква":

    Това беше сублимен момент ! Голям майтап падна , като видяхме зеля самотен на летището , неканен от никого и не чакан от никого ! Такава гавра едва ли може да се случи с президент на която и да е държава , освен на наший зеля .

    20:29 18.10.2025

  • 97 Цирк Кремль

    1 9 Отговор

    До коментар #93 от "Хаха":

    Има ли по-голям позор от един клоун да те кара да търчиш и да танцуваш на манежа мечка, както Зеленски направи с Путин.

    20:30 18.10.2025

  • 98 След лошо почти винаги

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Булава":

    идва по лошо. Закона на Мърфи!

    20:30 18.10.2025

  • 99 Тиква

    7 0 Отговор

    До коментар #87 от "Рублевка":

    Точно така бандеровци бяха гръбнака за убиване и уничтожаване на мирни хора, също и хърватски Усташи бяха най подли и жестоки към мирни жители на балканите.

    20:31 18.10.2025

  • 100 Сунгурларско вино

    1 8 Отговор

    До коментар #87 от "Рублевка":

    Правилно са правили с предатели и окупатори! Нима руснаците не направавиха така в Чечня през 1994?

    20:31 18.10.2025

  • 101 Урсула и духовият оркестър на ЕС

    9 0 Отговор
    Не харесаха тази новина

    20:32 18.10.2025

  • 102 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Панчеревски подводничар":

    Там няма плътен фронт. На километър се падат по няколко души. Руснаците и укрите играят на гоненици и криеници. Но салдото е в руски плюс 8 укри за един руснак. Това също е много за Русия, а за крайна е катастрофално.

    Коментиран от #104

    20:33 18.10.2025

  • 103 Джуджо

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Булава":

    Професионален алкохолик и приказвач на глупости? Медведев, какво е направил? Цял живот е бил пионка? Микрокомплексар.

    Коментиран от #106

    20:33 18.10.2025

  • 104 Ха ха ха ха хаха аха хах аха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #102 от "Рублевка":

    При 8 укри за 1 руснак, руснаците щяха да са в Берлин. Та пропагандата, която разпространявате трябва да се гледа огледално - щом казваш 8 : 1 укри-руснаци, значи признаваш, че са 1 укра за 8 вати.

    Ха ха ха ха ха ха ха

    Коментиран от #110

    20:35 18.10.2025

  • 105 Тоя уж-президент се прави на улав

    5 1 Отговор
    и целта е той и съюзниците му с помощта на медиите им, да стоварят разгрома си на Тръмп и с него да се оправдават пред ошушканите данъкоплатци и черните забрадки.

    "украинският лидер не посочи точна причина защо искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено"

    Причината е, че украинци не могат да изстрелват Томахоук, а Тръмп не иска САЩ да напада Русия и започва СВ, за кефа на шепа психари. За това натискат зеления наркоман и британците не от вчера.

    20:36 18.10.2025

  • 106 Рублевка

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "Джуджо":

    Медведа отъркаля Грузия за една седмица. При него няма тънга-мънга братски народ. Бившият президент на Грузия Саакашвили гние в затвора и е заприличал на плашило.

    Коментиран от #113

    20:38 18.10.2025

  • 107 Колективния Запад

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Ще довърши Русланабад.

    20:38 18.10.2025

  • 108 Перо

    7 0 Отговор
    Ционисткият шут и неговите куратори от Лондон гризнаха дръвцето!

    20:38 18.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #104 от "Ха ха ха ха хаха аха хах аха ха":

    Никак не е смешно, защото крайна направи 12 мобилизации и вече 2 милиона са убити, а 30 милиона напуснаха крайна.

    Коментиран от #115

    20:41 18.10.2025

  • 111 Всезнайко

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Будапеща 1994":

    Не си държат на думата Русия и САЩ??А кой им обеща,че няма да се доближи до руската граница?Хубавото НАТО,нали!Лъжите ги имат за добър ден!

    Коментиран от #114

    20:42 18.10.2025

  • 112 ЖЕКО

    3 0 Отговор
    КАКТО КАЗВА ШИШИ ,СОРОСИТЕ ДА ПРИБИРАТ ШАМПАНСКОТО И КЕТАРИНГА И ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БРОЯТ УБИТИТЕ УКРАИНЦИ

    20:42 18.10.2025

  • 113 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Рублевка":

    Азов пък. режат руски тикви.

    Коментиран от #120

    20:49 18.10.2025

  • 114 Незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Всезнайко":

    Новат граноница на кочината с НАТО се увеличи с 14000 километра.(Финландия и Швеция)
    Украйна де факто е в НАТО.
    Дай някоя друга глупост

    Коментиран от #121

    20:52 18.10.2025

  • 115 😂😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Рублевка":

    🤣🤣🤣😃😃😃

    20:53 18.10.2025

  • 116 Друг случай

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Как може Тръмп да ги държи 8ч. без храна,че и до тоалетна да не отидат.Пият вода,ами ако някой се изпусне.

    20:54 18.10.2025

  • 117 Републиканец

    0 0 Отговор
    Най-гнусните престъпления през ВСВ извършиха бандеровците. Масови убийства на евреи, поляци, белоруси и руснаци. Изтребление на цели села! Ужасни кланета! Служба в германската полиция, палачи в лагерите на смъртта и крематориумите.
    След нападението на мирното население в Донбас от бандеровските орди, Владимир Владимирович Путин помогна с ограничен контингент. 650 хиляди руски герои спряха един милион бандеровски орди и спасиха мирното население от геноцид.

    20:57 18.10.2025

  • 118 Мито

    1 0 Отговор
    "искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено" На този етап означава засега.
    Крилатите ракети имат срок на годност, 20 до 35 години. След това трябва се бракуват. Така че на тези ракети , на които им изтича срока е по лесно да бъдат пласирани в Украйна например, отколкото да им се прави сложна поддръжка

    20:58 18.10.2025

  • 119 То така се прави

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    за стягане на дисциплината и да има ред.

    21:01 18.10.2025

  • 120 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Българин":

    Азовците изпълзяха от подземията на Азовстал облечени с женски дрехи и с перуки и реваха за живота си като магарета за магарица! От първите азовци живи няма.

    21:02 18.10.2025

  • 121 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Незнайко":

    Първо махни една нула, после кажи, колко дивизии имат Финландия и Швеция.

    21:05 18.10.2025

