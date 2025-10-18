Зеленски пред NBC: Тръмп ми каза, че даването на "Томахоук" не съвпада с интересите на Америка

Украинският президент Володимир Зеленски, който се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом заяви, че молбата му да получи незабавно далекобойни крилати ракети "Томахоук" не е била приета.

В интервю за NBC украинският лидер не посочи точна причина защо искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено, но посочи, че президентът Тръмп е заявил, че ходът няма да съвпадне с "интересите на Америка".

"Много е трудно да се действа само с украински дронове. Нуждаем се от далекобойни "Томахоук", а Съединените щати имат подобни средства", каза Зеленски.

След срещата между двамата Тръмп заяви пред репортери, че "не е лесно" за САЩ да предоставят ракетите, чийто обхват е над 2000 километра, добавяйки, че "се надяваме, че ще можем да приключим войната, без да мислим за "Томахоук". Тръмп уточни, че е казал на Киев и Москва да "спрат там, където са" и да прекратят бойните действия веднага.

"Според мен, те трябва да спрат войната незабавно. Спрете на фронтовата линия, където и да е тя. И двете страни трябва да се приберат у дома. Да отидат при семействата си, да спрат убийствата. И това трябва да е всичко. Казах го на президента Зеленски, казах го и на президента Путин".

Спирането на войната между двете съседни държави стана основен приоритет за американската администрация, след като президентът успя успешно да посредничи за прекратяването на огъня в друг голям регионален конфликт – този между Израел и палестинската групировка "Хамас". По-рано американският държавен глава съобщи, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна. Новината дойде след дълъг телефонен разговор между двамата, който беше определен от Тръмп като "много продуктивен". Американските медии отбелязват, че това е смекчаване на тона към Москва, тъй като само дни по-рано Тръмп беше далеч по-твърд по отношение на руското ръководство.



Володимир Зеленски обаче изтъкна, че отказът на Вашингтон да предостави ракети "Томахоук" не е дългосрочен.