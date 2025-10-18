Зеленски пред NBC: Тръмп ми каза, че даването на "Томахоук" не съвпада с интересите на Америка

Украинският президент Володимир Зеленски, който се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом заяви, че молбата му да получи незабавно далекобойни крилати ракети "Томахоук" не е била приета.
В интервю за NBC украинският лидер не посочи точна причина защо искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено, но посочи, че президентът Тръмп е заявил, че ходът няма да съвпадне с "интересите на Америка".
"Много е трудно да се действа само с украински дронове. Нуждаем се от далекобойни "Томахоук", а Съединените щати имат подобни средства", каза Зеленски.
След срещата между двамата Тръмп заяви пред репортери, че "не е лесно" за САЩ да предоставят ракетите, чийто обхват е над 2000 километра, добавяйки, че "се надяваме, че ще можем да приключим войната, без да мислим за "Томахоук". Тръмп уточни, че е казал на Киев и Москва да "спрат там, където са" и да прекратят бойните действия веднага.
"Според мен, те трябва да спрат войната незабавно. Спрете на фронтовата линия, където и да е тя. И двете страни трябва да се приберат у дома. Да отидат при семействата си, да спрат убийствата. И това трябва да е всичко. Казах го на президента Зеленски, казах го и на президента Путин".
Спирането на войната между двете съседни държави стана основен приоритет за американската администрация, след като президентът успя успешно да посредничи за прекратяването на огъня в друг голям регионален конфликт – този между Израел и палестинската групировка "Хамас". По-рано американският държавен глава съобщи, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят войната в Украйна. Новината дойде след дълъг телефонен разговор между двамата, който беше определен от Тръмп като "много продуктивен". Американските медии отбелязват, че това е смекчаване на тона към Москва, тъй като само дни по-рано Тръмп беше далеч по-твърд по отношение на руското ръководство.
Володимир Зеленски обаче изтъкна, че отказът на Вашингтон да предостави ракети "Томахоук" не е дългосрочен.
1 Минск-16
Коментиран от #7, #8, #11, #19, #41
19:39 18.10.2025
2 Еееееееее
Коментиран от #4
19:39 18.10.2025
3 Дон Кълрежоне
19:40 18.10.2025
4 Томахавк и Томахавка
До коментар #2 от "Еееееееее":Как щяха да им казват на галено? Скраб и Фира ли?
19:41 18.10.2025
5 Хайде
19:41 18.10.2025
6 Тръмп
19:41 18.10.2025
7 АМ ЧИ ТЕ НАПРАЙХА БЕ
До коментар #1 от "Минск-16":ДАЖЕ ДВА МОДЕЛА
КЪСО РОЗОВО ФЛАМИНГО
И ДЪЛЪГ ВИОЛЕТОВ НЕПТУН
ИЛИ ПАК СА ИЗЛЪГАЛИ КАКТО ОБИКНОВЕННО
19:42 18.10.2025
8 име
До коментар #1 от "Минск-16":Направиха си, нали имат уж разни фламингота и нептуни. Ама един Орешник ги посети в завода Южмаш.
Коментиран от #51, #85
19:42 18.10.2025
9 Помак
19:42 18.10.2025
10 Кисинджър
19:42 18.10.2025
11 Пък и
До коментар #1 от "Минск-16":ядерка!
19:44 18.10.2025
12 Така ли ти каза
Коментиран от #29
19:45 18.10.2025
13 Лари Джонсън в САЩ
Коментиран от #79
19:45 18.10.2025
14 мнение
Коментиран от #20
19:45 18.10.2025
15 Оранжевият клоун
Коментиран от #26, #74
19:45 18.10.2025
16 володимир копийкин
19:46 18.10.2025
17 Будапеща 1994
Коментиран от #56, #111
19:46 18.10.2025
18 Дориана
Коментиран от #46, #109
19:46 18.10.2025
19 Произвеждат
До коментар #1 от "Минск-16":Ракети Фламинго
19:46 18.10.2025
20 Еми да пита този
До коментар #14 от "мнение":който го накара да воюва с Русия какво да прави.
19:47 18.10.2025
21 Светът
19:47 18.10.2025
23 Курд Околянов
19:48 18.10.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече топовые отколкото миналата годинаот Русия?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томазовките?
Ха,три пъТи
А?
19:48 18.10.2025
25 ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА ТРЪМП
19:48 18.10.2025
26 не е вярно
До коментар #15 от "Оранжевият клоун":Урсулката го взимам много сериозно на Тръмп! Квото подаде, взима го!
19:49 18.10.2025
27 Ами
Още по-глупаво е, да го прави чрез посредници като Зеленски.
Мисълта, че колективиня запад може да спечели, пък си е чист идиотизъм.
Коментиран от #107
19:49 18.10.2025
28 Идат избори в Америка Реп.-капут
Приказките как Байдън връзвал ръцете на Украйна, забранявал да нападат, казани от Тръмп, ще важат и за самия Тръмп.
Света няма да одобри това шикалкавене и продължаване на касапницата на руския воеенопрестъпник Пу.
19:49 18.10.2025
29 Ха ха ха
До коментар #12 от "Така ли ти каза":Бъркаш капитулация с преговори. Украйна няма да обяви капитулация. Путин ще я обяви за Русия.
19:49 18.10.2025
30 Медвед
19:49 18.10.2025
31 Пич
19:50 18.10.2025
33 Да,бе
19:51 18.10.2025
34 УдоМача
19:51 18.10.2025
35 Хмм
До коментар #22 от "Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦":ами дайте, кой ви пречи, защо САЩ трябва да дава, ето Прибалтика дава, Словакия даде всичко каквото има, ние също, нямаме с какво да направим парад на Гергьовден, а украйна никога не е имала ядрено оръжие, то е руско, украинците взривиха Чернобил, това стига
19:52 18.10.2025
36 ПРЕВОД В ЕФИР
19:52 18.10.2025
37 Чичо Сам
19:52 18.10.2025
38 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #47
19:53 18.10.2025
39 Ами
Коментиран от #116, #119
19:54 18.10.2025
40 Това
19:54 18.10.2025
42 МАЙ МАЙ
19:55 18.10.2025
43 Тръмп
19:55 18.10.2025
44 Русия vs САЩ
19:57 18.10.2025
45 Русия е способна да произведе
19:57 18.10.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Към Украйна ли?
19:58 18.10.2025
48 НА ЦЕНТАЦИТЕ ЩЕ КАЖА
19:59 18.10.2025
49 Хи Хи
19:59 18.10.2025
50 Ха сега де...
19:59 18.10.2025
51 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #8 от "име":Южмаш го построиха руснаците. Руснаците събориха каквото беше останало от него. УССР произвеждаше ракети, самолети, кораби, танкове. Беше равна по икономика на Германия. Националистите разрушиха всичко!
20:01 18.10.2025
52 ПРЕВЪЗБУДЕН ПЛАНКТОН
20:01 18.10.2025
53 Кирил
Коментиран от #62
20:01 18.10.2025
54 Да бе, да
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Етническите роднини да си ходят у дома. Щото вече никъде не ги искат. Токсични са. А не с чужда пита помен да правят. Марш в блатата!
20:01 18.10.2025
55 пламен
20:03 18.10.2025
56 Минск 2017г
До коментар #17 от "Будапеща 1994":На бандерите думата струва още по-малко.
20:03 18.10.2025
57 ПУТИН
20:03 18.10.2025
58 Начо
Украйна тръгна от нулата, устоя и ще победи
Коментиран от #64, #73
20:05 18.10.2025
59 ?????
20:06 18.10.2025
61 УДРИ С ЛОПАТАТА
20:07 18.10.2025
62 Рублевка
До коментар #53 от "Кирил":На Полша може и да и потрябват, защото Германия я дебне да си възвърне източна Прусия. Варшавската губерния беше възстановена след ВСВ с руска помощ, но поляците са неблагодарни и Русия може да си я вземе обратно.
20:07 18.10.2025
63 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:08 18.10.2025
64 Хи Хи
До коментар #58 от "Начо":Само 3 дня ви се иска да ядете боя, ама няма ! Ще го ядете толкова, колкото трябва, 5 6, 10 години може ! Лелееее, как сте се вързали за 3-те дня !
20:09 18.10.2025
65 Дориана
До коментар #46 от "Пипи":Простотията и тъпотията ходят по Земята. Само тъпите хора или тези, които не искат да знаят истината , че Русия нападна Украйна заради неистовото желание на Зеленски подкукуросан от ЕС Украйна да влезе в НАТО, , което Русия не може да позволи. Затова сега се избиват взаимно и , ако войната прерасне в Световна това ще е края и на Европа. Тръмп го знае за това се дистанцира . Така , че просташките изказвания само ти носят негативи.
Коментиран от #89
20:10 18.10.2025
67 ...не било пудра захар.
20:11 18.10.2025
68 Дедо
20:12 18.10.2025
69 ООрана държава
20:13 18.10.2025
70 Тиква
Коментиран от #96
20:13 18.10.2025
71 Георги
20:14 18.10.2025
72 Игнат мотокариста
20:15 18.10.2025
73 Тиква
До коментар #58 от "Начо":Окраинец,взимай багаж Гара,Влак, Морг.
Коментиран от #76
20:16 18.10.2025
74 Олександр Шмирц
До коментар #15 от "Оранжевият клоун":А ти какво очакваш от агент с позивната "Краснов"...И сами ще се справим!
20:17 18.10.2025
77 Доналд Тръмп офишъл :
20:20 18.10.2025
78 Минутмен
Коментиран от #91
20:20 18.10.2025
79 Еми според Килския университет
До коментар #13 от "Лари Джонсън в САЩ":през юли-август, в сравнение с първата половина на 2025 г., военната помощ от съюзниците на Украйна е намаляла с 43% до 53%. И това като се взема в предвид инициативата (Priority Ukraine Requirements List), която предвижда закупуване на американски оръжия за Украйна за сметка на европейските страни, координирани от НАТО. В момента помощите също намаляват и се забавят силно.
20:20 18.10.2025
80 хахаха
20:21 18.10.2025
81 САЩ никога не са имали по сбъркан
За какво тогава извика Зеленски в Америка?
Коментиран от #86, #88
20:21 18.10.2025
82 Нещо не е наред
Коментиран от #92
20:22 18.10.2025
83 Доналд Тръмп офишъл :
20:23 18.10.2025
84 Коста
20:23 18.10.2025
85 Много късо име
До коментар #8 от "име":Душичко златна! Да речем, че все пак Орешник не ударил Южмаш, а не полето, Нептун и Фламинго се правят на стотици километри оттам. А когато Путин се надуваше с Орешник, още никой не беше чувал за Фламинго.
Така че руска душицо златна, болтаеш дурости като алкаш!
20:24 18.10.2025
86 Как защо?
До коментар #81 от "САЩ никога не са имали по сбъркан":Да му лana червото
20:24 18.10.2025
87 Рублевка
След нападението на мирното население в Донбас от бандеровските орди, Владимир Владимирович Путин помогна с ограничен контингент. 650 хиляди руски герои спряха един милион бандеровски орди и спасиха мирното население от геноцид.
Коментиран от #99, #100
20:25 18.10.2025
88 Георги
До коментар #81 от "САЩ никога не са имали по сбъркан":играта е тръмп-путин, имало е някаква договорка в аляска, а руснака се е правил на луд после. Затова и рижия обърна плочата, зелю и украйна са за пред публиката. Русия и щатите си се надцакват за нещо - да видим за какво.
20:25 18.10.2025
89 много остроумно
До коментар #65 от "Дориана":А я кажи защо 2022 Русия беше готова да спре ако и дадат гаранции, че Украйна няма да влезе в НАТО :) Тогава Русия дори не искаше територии. Добре, че само ти разбираш причината та ни осветляваш хахахаха
Коментиран от #94
20:25 18.10.2025
90 Гацо истината
20:26 18.10.2025
91 Булава
До коментар #78 от "Минутмен":Ти гледай след Путин да не дойде някой като Медведев
Коментиран от #98, #103
20:26 18.10.2025
92 Панчеревски подводничар
До коментар #82 от "Нещо не е наред":Е кое не е вярно? Путин щеше да превема Ламанша и да пие чай в Бъкингамския дворец. Помниш ли, как се хвалехте 20 години подред, какъв велик мужик е Путин и ако рече едно копче и край с Лондон. И 10 години война не може да превземе още Луганска област на Украйна, а вече се мъчи да освободи Курска област.
Коментиран от #102
20:26 18.10.2025
93 Хаха
Коментиран от #97
20:28 18.10.2025
94 Спикер Росдума
До коментар #89 от "много остроумно":2022-та Мара Шекерова наричаше луди онези, които говорят, че Русия ще нападне. Песков също така лаеше. Та твоийте предположения и внушения са долнопробна лъжа за кретени.
20:28 18.10.2025
95 Нов прочит
20:29 18.10.2025
96 мнение
До коментар #70 от "Тиква":Това беше сублимен момент ! Голям майтап падна , като видяхме зеля самотен на летището , неканен от никого и не чакан от никого ! Такава гавра едва ли може да се случи с президент на която и да е държава , освен на наший зеля .
20:29 18.10.2025
97 Цирк Кремль
До коментар #93 от "Хаха":Има ли по-голям позор от един клоун да те кара да търчиш и да танцуваш на манежа мечка, както Зеленски направи с Путин.
20:30 18.10.2025
98 След лошо почти винаги
До коментар #91 от "Булава":идва по лошо. Закона на Мърфи!
20:30 18.10.2025
99 Тиква
До коментар #87 от "Рублевка":Точно така бандеровци бяха гръбнака за убиване и уничтожаване на мирни хора, също и хърватски Усташи бяха най подли и жестоки към мирни жители на балканите.
20:31 18.10.2025
100 Сунгурларско вино
До коментар #87 от "Рублевка":Правилно са правили с предатели и окупатори! Нима руснаците не направавиха така в Чечня през 1994?
20:31 18.10.2025
101 Урсула и духовият оркестър на ЕС
20:32 18.10.2025
102 Рублевка
До коментар #92 от "Панчеревски подводничар":Там няма плътен фронт. На километър се падат по няколко души. Руснаците и укрите играят на гоненици и криеници. Но салдото е в руски плюс 8 укри за един руснак. Това също е много за Русия, а за крайна е катастрофално.
Коментиран от #104
20:33 18.10.2025
103 Джуджо
До коментар #91 от "Булава":Професионален алкохолик и приказвач на глупости? Медведев, какво е направил? Цял живот е бил пионка? Микрокомплексар.
Коментиран от #106
20:33 18.10.2025
104 Ха ха ха ха хаха аха хах аха ха
До коментар #102 от "Рублевка":При 8 укри за 1 руснак, руснаците щяха да са в Берлин. Та пропагандата, която разпространявате трябва да се гледа огледално - щом казваш 8 : 1 укри-руснаци, значи признаваш, че са 1 укра за 8 вати.
Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #110
20:35 18.10.2025
105 Тоя уж-президент се прави на улав
"украинският лидер не посочи точна причина защо искането на Украйна за ракети "Томахоук" на този етап е било отхвърлено"
Причината е, че украинци не могат да изстрелват Томахоук, а Тръмп не иска САЩ да напада Русия и започва СВ, за кефа на шепа психари. За това натискат зеления наркоман и британците не от вчера.
20:36 18.10.2025
106 Рублевка
До коментар #103 от "Джуджо":Медведа отъркаля Грузия за една седмица. При него няма тънга-мънга братски народ. Бившият президент на Грузия Саакашвили гние в затвора и е заприличал на плашило.
Коментиран от #113
20:38 18.10.2025
107 Колективния Запад
До коментар #27 от "Ами":Ще довърши Русланабад.
20:38 18.10.2025
108 Перо
20:38 18.10.2025
110 Рублевка
До коментар #104 от "Ха ха ха ха хаха аха хах аха ха":Никак не е смешно, защото крайна направи 12 мобилизации и вече 2 милиона са убити, а 30 милиона напуснаха крайна.
Коментиран от #115
20:41 18.10.2025
111 Всезнайко
До коментар #17 от "Будапеща 1994":Не си държат на думата Русия и САЩ??А кой им обеща,че няма да се доближи до руската граница?Хубавото НАТО,нали!Лъжите ги имат за добър ден!
Коментиран от #114
20:42 18.10.2025
112 ЖЕКО
20:42 18.10.2025
113 Българин
До коментар #106 от "Рублевка":Азов пък. режат руски тикви.
Коментиран от #120
20:49 18.10.2025
114 Незнайко
До коментар #111 от "Всезнайко":Новат граноница на кочината с НАТО се увеличи с 14000 километра.(Финландия и Швеция)
Украйна де факто е в НАТО.
Дай някоя друга глупост
Коментиран от #121
20:52 18.10.2025
115 😂😂😂😂😂
До коментар #110 от "Рублевка":🤣🤣🤣😃😃😃
20:53 18.10.2025
116 Друг случай
До коментар #39 от "Ами":Как може Тръмп да ги държи 8ч. без храна,че и до тоалетна да не отидат.Пият вода,ами ако някой се изпусне.
20:54 18.10.2025
117 Републиканец
След нападението на мирното население в Донбас от бандеровските орди, Владимир Владимирович Путин помогна с ограничен контингент. 650 хиляди руски герои спряха един милион бандеровски орди и спасиха мирното население от геноцид.
20:57 18.10.2025
118 Мито
Крилатите ракети имат срок на годност, 20 до 35 години. След това трябва се бракуват. Така че на тези ракети , на които им изтича срока е по лесно да бъдат пласирани в Украйна например, отколкото да им се прави сложна поддръжка
20:58 18.10.2025
119 То така се прави
До коментар #39 от "Ами":за стягане на дисциплината и да има ред.
21:01 18.10.2025
120 Републиканец
До коментар #113 от "Българин":Азовците изпълзяха от подземията на Азовстал облечени с женски дрехи и с перуки и реваха за живота си като магарета за магарица! От първите азовци живи няма.
21:02 18.10.2025
121 Републиканец
До коментар #114 от "Незнайко":Първо махни една нула, после кажи, колко дивизии имат Финландия и Швеция.
21:05 18.10.2025