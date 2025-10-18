Морски пехотинец загина при катастрофа с хеликоптер в Калифорния, колегата му е ранен ВИДЕО

Хеликоптер AH-1Z Viper на морската пехота на САЩ, съставен от 3-то крило на морската пехота, се разби в Южна Калифорния в четвъртък вечерта, оставяйки един пилот загинал и друг ранен, предава Task and Purpose.

Хеликоптерът, причислен към 369-та ескадрила леки атакуващи хеликоптери на морската пехота, 39-та група на морската пехота, 3-то крило на морската пехота, е бил на "рутинен“ тренировъчен полет, когато е претърпял "авиационен инцидент“ малко след 19:00 часа местно време на 16 октомври.

AH-1Z Viper се разби близо до Импириъл Гейбълс, отдалечена част на югоизточна Калифорния, на няколко км северозападно от полигона Юма. Екипите за спешна помощ са транспортирали единия пилот до болница "Пионерс Мемориал“ в Броули, Калифорния, където е потвърдена смъртта на морския пехотинец. Другият пилот е откаран в Регионалния медицински център "Дезерт“ в Палм Спрингс, Калифорния, като той е в стабилно състояние, според 3-то крило на морската пехота.

Двамата пилоти не са идентифицирани; Военната политика постановява, че службата трябва да изчака 24 часа, преди да обяви името на починал военнослужещ, за да може да бъде информиран най-близкият роднина.

"С дълбока тъга споделям загубата на морски пехотинец от 3-то авиокрило на морската пехота и "Gunfighters“ по време на тренировъчен полет в подкрепа на курса за инструктори по оръжия и тактики на морската пехота“, заяви в изявление генерал-майор Джеймс Б. Уелънс, командир на 3-то авиокрило на морската пехота.

"Този ​​морски пехотинец направи най-голямата жертва и ние сме вечно благодарни за неговата безкористна ангажираност и готовност да се изправи срещу опасността. На семейството, приятелите и близките на нашия загинал морски пехотинец изпращаме най-дълбоките си съболезнования и предлагаме непоколебимата си подкрепа в този момент на скръб.“

Авиокрилото, базирано на военновъздушната база на морската пехота Мирамар, редовно лети над пустинята в Южна Калифорния. Фаталната катастрофа в четвъртък е последният инцидент през последните две години, включващ самолет от крилото. През август хеликоптер CH-53E Super Stallion се запали, докато беше на земята в Центъра за въздушно-наземни бойни действия на морската пехота в Туентинайн Палмс, Калифорния. Целият екипаж на борда успя да се евакуира без наранявания. На 6 февруари 2024 г. друг CH-53E Super Stallion се разби, докато се връщаше към базата, убивайки петима морски пехотинци на борда.