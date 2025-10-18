DeepState: Руснаците напредват край Зарични, "сивата зона" се е увеличила в Лиман

На Лиманското направление, както и в района на Зарични в Донецка област, е регистрирано увеличение на "сивата зона“. Руснаците оказват постоянен натиск в тези участъци от фронта. Това пишат анализатори на мониторинговият проект DeepState.



"След щурма на Ямпил, който в крайна сметка се оказа неуспешен, руснаците насочиха вниманието си към горите, които се простират на голяма площ чак до Лиман. Първоначално врагът започна да се струпва в гората северно от Ямпил, след което се опита и все още се опитва да премине железопътната линия и да влезе в селото, но украинските пилоти активно работят на фронтовата линия, унищожавайки врага по време на опитите за щурм“, се казва в доклада.



Анализаторите допълват, че по-късно руските войски са започнали да заобикалят Ямпил на запад, като също се крият от украински дронове в горската зона, за да намерят места за влизане в селището.



Тези опити на руснаците продължават и до днес, с различен успех - понякога един или повече руски войници успяват да се промъкват в селото, но намират гибелта си там, пише мониторинговият проект.



"През последните дни противникът увеличи площта на опитите си за инфилтрация и вече се регистрират в различни части на сивата зона на гората, по-специално, няколко пъти е бил в покрайнините на Лиман. Обикновено противникът използва прикритието на нощта и се опитва да проникне дълбоко в територията с малки групи пехота, преди всичко, за да оцелее и да изчака приближаването на други групи, образувайки струпване.

Настъплението се осъществява и през позициите на Силите за отбрана, които не са достатъчни за такава зона, но постоянното наблюдение и работата на пилотите спасяват ситуацията, които се опитват да открият противника, за да не може той да се струпва на определени места. Едновременно с това работят групи за почистване, които също предотвратяват настъплението и концентрацията на противника“, пише DeepState.



DeepState добавя, че всички процеси протичат без окопаване на противника. Руските войници целят да се изкачат възможно най-дълбоко и да се опитат да се натрупат в крайните точки на маршрута си, както правят в района на Серебрянка-Дронивка.

Още новини от Украйна

Австрия заяви днес, че ще се съгласи с последния пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, което е промяна спрямо предишната ѝ позиция по въпроса, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на австрийското министерство на външните работи.



Външните министри на ЕС трябва да се срещнат в понеделник в Люксембург, за да финализират 19-ия пакет от санкции срещу Русия.



Преди дни медиите писаха, че Австрия е блокирала 19-ия пакет от санкции на ЕС, настоявайки за облекчаване на 2 милиарда евро на Райфайзен Банк в Руската федерация.



Според проектопредложението, поради трудностите, с които се сблъсква Райфайзен Интернешънъл Банк (РИБ), Австрия се стреми да направи известна "дерогация" от настоящите санкции на ЕС, която да позволи на компетентните органи по своя преценка да позволят размразяването на замразените средства.



Върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обясни обаче, че дебатът за пакета все още продължава..