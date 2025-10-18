Новини
DeepState: Руснаците напредват край Зарични, "сивата зона" се е увеличила в Лиман
  Тема: Украйна

DeepState: Руснаците напредват край Зарични, "сивата зона" се е увеличила в Лиман

18 Октомври, 2025 21:20, обновена 18 Октомври, 2025 21:24

Австрия ще подкрепи новите санкции на ЕС срещу Русия

DeepState: Руснаците напредват край Зарични, "сивата зона" се е увеличила в Лиман - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На Лиманското направление, както и в района на Зарични в Донецка област, е регистрирано увеличение на "сивата зона“. Руснаците оказват постоянен натиск в тези участъци от фронта. Това пишат анализатори на мониторинговият проект DeepState.

"След щурма на Ямпил, който в крайна сметка се оказа неуспешен, руснаците насочиха вниманието си към горите, които се простират на голяма площ чак до Лиман. Първоначално врагът започна да се струпва в гората северно от Ямпил, след което се опита и все още се опитва да премине железопътната линия и да влезе в селото, но украинските пилоти активно работят на фронтовата линия, унищожавайки врага по време на опитите за щурм“, се казва в доклада.

Анализаторите допълват, че по-късно руските войски са започнали да заобикалят Ямпил на запад, като също се крият от украински дронове в горската зона, за да намерят места за влизане в селището.

Тези опити на руснаците продължават и до днес, с различен успех - понякога един или повече руски войници успяват да се промъкват в селото, но намират гибелта си там, пише мониторинговият проект.

"През последните дни противникът увеличи площта на опитите си за инфилтрация и вече се регистрират в различни части на сивата зона на гората, по-специално, няколко пъти е бил в покрайнините на Лиман. Обикновено противникът използва прикритието на нощта и се опитва да проникне дълбоко в територията с малки групи пехота, преди всичко, за да оцелее и да изчака приближаването на други групи, образувайки струпване.

Настъплението се осъществява и през позициите на Силите за отбрана, които не са достатъчни за такава зона, но постоянното наблюдение и работата на пилотите спасяват ситуацията, които се опитват да открият противника, за да не може той да се струпва на определени места. Едновременно с това работят групи за почистване, които също предотвратяват настъплението и концентрацията на противника“, пише DeepState.

DeepState добавя, че всички процеси протичат без окопаване на противника. Руските войници целят да се изкачат възможно най-дълбоко и да се опитат да се натрупат в крайните точки на маршрута си, както правят в района на Серебрянка-Дронивка.

Австрия заяви днес, че ще се съгласи с последния пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, което е промяна спрямо предишната ѝ позиция по въпроса, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на австрийското министерство на външните работи.

Външните министри на ЕС трябва да се срещнат в понеделник в Люксембург, за да финализират 19-ия пакет от санкции срещу Русия.

Преди дни медиите писаха, че Австрия е блокирала 19-ия пакет от санкции на ЕС, настоявайки за облекчаване на 2 милиарда евро на Райфайзен Банк в Руската федерация.

Според проектопредложението, поради трудностите, с които се сблъсква Райфайзен Интернешънъл Банк (РИБ), Австрия се стреми да направи известна "дерогация" от настоящите санкции на ЕС, която да позволи на компетентните органи по своя преценка да позволят размразяването на замразените средства.

Върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обясни обаче, че дебатът за пакета все още продължава..


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 писаре

    36 4 Отговор
    пак нещо несвързано обрисувате
    пак Руснаците губят уж
    и 2 теми в една цъканица

    21:27 18.10.2025

  • 2 Фейк на часа

    43 3 Отговор
    Вие на кой свят живеете? Руската армия е на 50 (ПЕТДЕСЕТ) километра от Одеса. Това е важното направление, което ще обезоглави киевската хунта.

    21:29 18.10.2025

  • 3 Гориил

    40 6 Отговор
    Купянск е освободен.

    21:29 18.10.2025

  • 4 новини от 18.10.

    35 14 Отговор
    Удар с две балистични ракети на ОТРК "Искандер" по позиционния район на американската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" край Павлоград в Днепропетровска област (координати: 48.502320, 35.793810). Първата ракета удари командния пункт и радара, а втората удари една от пусковите установки. Обективният контрол се осъществява от разузнавателен БЛА.

    Коментиран от #15, #23

    21:30 18.10.2025

  • 5 Офффф

    33 3 Отговор
    В доклада пишело, че ВРАГА....напредвал.Хахаха, джурналя бе..

    21:31 18.10.2025

  • 6 ТЪЖНО Е

    20 37 Отговор
    Да си ЦЕНТАК СКЪСАНЯК.

    Коментиран от #50

    21:32 18.10.2025

  • 7 Дойче идиотас

    24 29 Отговор
    Мухльовци лъжливи спрете да дефекирате върху хората

    21:32 18.10.2025

  • 8 Ха да си дойдем на думата

    29 31 Отговор
    Руската армия освободи Купянск.

    21:32 18.10.2025

  • 9 Улични боеве в Красноармейск

    35 39 Отговор
    В западната част на Покровск (Красноармейск) части на Руската армия развиват голямо настъпление, заемайки нови позиции в жилищните райони. Боевете са продължителни, Украинската армия се опитва да задържи линиите на позициите си, но плътността на руския огън не и позволява да стабилизира отбраната. Руските щурмови групи действат в малки маневрени единици, последователно изхвърляйки Украинските бойци от укритията им. Фронтът се е преместил Руската армия се е окопала в Покровск, а други Руски части са напреднали в Купянск

    Коментиран от #58, #71

    21:33 18.10.2025

  • 10 Милен ганев

    12 6 Отговор
    Едно верно нещо не е надраскал.

    21:33 18.10.2025

  • 11 Вярно е ☝️

    23 22 Отговор
    Рашистите напредват мощно по концертите на Кобзон. ВСУ им оказва пълно съдействие...

    Коментиран от #25

    21:34 18.10.2025

  • 12 НЯМА ТОМАХОЦИ

    21 18 Отговор
    За бандерите има само смоци с дисаги.

    21:34 18.10.2025

  • 13 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    20 19 Отговор
    Щял да бяга.

    21:34 18.10.2025

  • 14 ВЕРНО ЛИ

    26 16 Отговор
    Руската армия е на 50 километра от Одеса? Бандерите са се умирисали.

    21:36 18.10.2025

  • 15 От казармата

    14 18 Отговор

    До коментар #4 от "новини от 18.10.":

    Едно време в казармата. Ротата излезе от поделението. Качи се на един хълм. Половин ден се пекоха на слънце, след което се върнаха в поделението. Лъскаха автомати, а писарите написаха в дневника: Атакувахме позициите на врага, унищожихме ги до крак и превзехме редута.


    Явно си бил писарушка-фантазьорка.

    21:36 18.10.2025

  • 16 Сатана Z

    20 15 Отговор
    Украинските ресурси днес квичат,че Русия удря с крилат ФАБ 500 ,който е пуснат на 140км от целта.

    21:38 18.10.2025

  • 17 Пич

    23 13 Отговор
    Естествено че ще напредват !!! Зелю беше изгонен от Тръмп по живо по здраво , незнам дали са му сипали и един бърбън да изпие !!! Неее...... , само шут в Г/З !!!

    21:40 18.10.2025

  • 18 Горски

    24 24 Отговор
    Русия воюва срещу бандитска коалиция от петдесет насилствено организирани страни. От как се захванаха с тези тарифи индексът на долара от над 110 се срина до близо 96, а и има още накъде защото безработицата им с малко но постоянно расте, а ФЕД се кани да направи серия от понижения на основната лихва. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия. Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    21:40 18.10.2025

  • 19 Заглавието е едно

    6 13 Отговор
    Текста в статията е друг - как Украинците избиват промъкналите се руски агресори....Страшна месомелачка и в момента-

    Без ток в Русия: Украйна изпълнява заканата на Зеленски. ГУР съобщава за хиляди дезертирали руски войници (ВИДЕО) Които не се предадат са ликвидирани.
    18 октомври 2025, 21:20 часа

    21:40 18.10.2025

  • 20 АБВ

    24 3 Отговор
    Такаааа, запознахте ни с мониторинговият проект на DeepState от който става ясно, че украинците нанасят огромни загуби на руснаците, докато отстъпват на запад.
    Но добрата журналистика изисква да бъде представена позицията на другата страна. Не виждам в тази статия информация от руското МО. Защо ?
    Интелигентните хора, които се интересуват от развитието на фронта в Украйна, отдавна са намерили обективни източници, изчистени от пропагандата на едната или другата страна.
    Колкото и да се опитват правилните медии да правят определени внушения за ситуацията на фронта в полза на украинците, нищо не може да промени факта, че тотално отстъпват по всички направления.

    21:41 18.10.2025

  • 21 Рублевка

    21 6 Отговор
    Русия произвежда 1000 ударни дрона дневно. Складовете са пълни. Тая нощ ще има заря и пачанга! 20-30 Искандера за музикално оформление. Ту туууу!

    Коментиран от #24

    21:41 18.10.2025

  • 22 Да,бе

    20 7 Отговор
    Руснаците идват..Винаги,но който не учи историята все е изненадан.Изпозападналите ще я настъпват тая мотика,докато се усетят,че могат да си играят със сапа и...

    21:41 18.10.2025

  • 23 Дай да видим какво са ударили рашистите

    16 15 Отговор

    До коментар #4 от "новини от 18.10.":

    Или е имало мъгла? 🤣

    Коментиран от #27, #28

    21:41 18.10.2025

  • 24 Пачанга има в кривите

    16 18 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    русофилски кратуни. Това е сигурно.

    Коментиран от #30

    21:43 18.10.2025

  • 25 Понеже е демокрация сега

    9 10 Отговор

    До коментар #11 от "Вярно е ☝️":

    има много банани.
    Намираш един или два и ги налапваш до гърлото.

    21:46 18.10.2025

  • 26 В микрорайоните Лазурни и Шахтерски

    18 12 Отговор
    в Украйна има активно настъпление на Руската армия. Украинските сили търпят значителни загуби, линиите за доставки и транспортирането на оборудване са под постоянен огневи контрол от руската артилерия и дронове. Логистиката на Украивските бойци всъщност е парализирана - движението на конвои и доставката на боеприпаси се извършва с големи закъснения и риск от повреда. В посока Гришино руските войски продължават да развиват настъплението си, напредвайки по транспортната линия. Целта е да се достигне до кръстовището, свързващо Покровск (Красноармейск) със северния фланг на отбраната, и да се създаде заплаха за обкръжаването на украинската групировка, която държи западните квартали на града - Партизан от Донбас.

    21:48 18.10.2025

  • 27 Аз съм

    8 12 Отговор

    До коментар #23 от "Дай да видим какво са ударили рашистите":

    Ударил родителката ти, а тя крещеше - Бомбардирай, бомбардирай...

    21:48 18.10.2025

  • 28 Гледай си сам бе нещастник

    13 10 Отговор

    До коментар #23 от "Дай да видим какво са ударили рашистите":

    Има карти на бойните действия, ти сигурно си виждал само селската кръчма. Влез в нета, виж картите, сравни руските и украинските данни и ела да ни докладваш тук какво си видял! Кой си ти да ни поставяш задачи, бе тъпейка?

    21:48 18.10.2025

  • 29 стоян георгиев

    8 12 Отговор
    Руснаците бяха намалили атаките през септември и съответно и загубите си,но през октомври пак натиснаха и пак взеха да умират по повече.все пак последните дни има рязка промяна на броя на руските атаки.паднаха на половина .

    Коментиран от #33, #51

    21:49 18.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Рублевка

    15 17 Отговор
    Гледах по тубата взрив на Искандер. Вълнуваща гледка! Одеса вече е в обхвата на артилерията. Пристанищата не бъдат обстрелвани всяка нощ. Ще има потопени сухогрузи и вторични експлозии.

    Коментиран от #42, #48

    21:50 18.10.2025

  • 32 Тавариши и Таварашутки

    11 12 Отговор
    Где Бензин?

    Защо Китайските Автомобили GEELY

    Се самозапалват ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #34, #35

    21:51 18.10.2025

  • 33 Д-р Брънзалов

    11 6 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Стоянчо, това което ти удря не е точно ваксина...

    Коментиран от #37

    21:51 18.10.2025

  • 34 д-р Гълъбова

    10 5 Отговор

    До коментар #32 от "Тавариши и Таварашутки":

    Хапчетата!

    21:53 18.10.2025

  • 35 Епааа

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Тавариши и Таварашутки":

    Майка ти го крадне защо требе да зареди та да оди на работа по магистралите!

    21:54 18.10.2025

  • 36 Гледах По Тубата

    7 8 Отговор
    Как РУСКИТЕ ТЪПУНГЕРИ

    Изгориха техния СУ 30

    Аууууи

    Страхотна гледка .

    Руските Пияндурници са ненадминати.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #38, #39, #40

    21:54 18.10.2025

  • 37 Стоянчо

    7 5 Отговор

    До коментар #33 от "Д-р Брънзалов":

    го е ударила ковид ваксината на Урсула право в главния мозък.

    21:55 18.10.2025

  • 38 Рублевка

    8 6 Отговор

    До коментар #36 от "Гледах По Тубата":

    От украински източници! Аууууу! Ту туууу!

    21:56 18.10.2025

  • 39 Много си пил

    8 5 Отговор

    До коментар #36 от "Гледах По Тубата":

    Това са пиянски халюцинации, характерни за алкохолици в последна фаза.

    21:57 18.10.2025

  • 40 Епааа

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "Гледах По Тубата":

    От целата ти сбръкана рецитация разбрааме само че си видела " Аууууи"

    21:57 18.10.2025

  • 41 От Китайска Автомобилна

    8 7 Отговор
    Марка GEELY

    Дали съвет на Руските Мизерници

    Да не разреждат Бензина ..

    Китайските Автомобили
    Не могат да се движат
    Със Руски Боклуци

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Май е по добре
    Вместо Бензин да сипват Водка .

    Коментиран от #45

    21:58 18.10.2025

  • 42 Гледал си по грамофонаИдиот

    13 6 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Я погледни пак руските 💩💩💩 в чинията си.

    21:58 18.10.2025

  • 43 000

    6 1 Отговор
    Явно няма да мине без европейски войски :)

    Коментиран от #47, #49

    21:59 18.10.2025

  • 44 Гръм и мълнии

    8 8 Отговор
    Щом тези пишат за напредък на руснаците, значи положението е много зле за украинците

    22:00 18.10.2025

  • 45 Това

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "От Китайска Автомобилна":

    Къде ти дадох да жвакаш само те излъгах че е "Джели" за смучеш за сокче по усърдно.
    хахаха хахаха

    22:02 18.10.2025

  • 46 Спилбърк

    2 8 Отговор
    Мосхоливудската продукция напредва !

    22:03 18.10.2025

  • 47 Ма Наф

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    Ааа......аз чак толкоз европейци не можем да наавем. Айдее...

    22:04 18.10.2025

  • 48 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Одеса не е в обсега на артилерията.искандер не е част от артилерията...не че има значение за теб ама само да уточня.и да питам защо квичиш радостно че одеса ще бъде разрушена от руската артилерия като шефа на групата ви известен като моряка обяснява поне 1000 пъти че одеса е руски град?

    22:04 18.10.2025

  • 49 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "000":

    кореец ли ?

    22:05 18.10.2025

  • 50 Тъжно е да си пробита, гладна

    12 7 Отговор

    До коментар #6 от "ТЪЖНО Е":

    копейка. Жалка картинка.

    Коментиран от #54, #55

    22:05 18.10.2025

  • 51 СТОЕНЧО

    5 12 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    ТЪПА....НАРЧРЕ СКАДКО
    АЙДЕ ДА СЕ ОБЗАЛОЖИМ
    КУПЯНСК ЛИ ЩЕ ПАДНЕ ПРЪВ ИЛИ ПОКРОВСК
    КО ШИ КАЙШ
    ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА СТАВА ДУМА
    АЙДЕ ДЕБ..... ИЛЧЕТО МИ ЗАЛАГАЙ

    Коментиран от #53

    22:08 18.10.2025

  • 52 От статията разбираме

    4 0 Отговор
    че врагът е противника!
    И, че нашите са добрите герои!

    Коментиран от #66

    22:09 18.10.2025

  • 53 стоян георгиев

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "СТОЕНЧО":

    Първо си сложи име.какмда се обзалагам с безименен човек?

    Коментиран от #57

    22:09 18.10.2025

  • 54 АБЕ ПАК ЛИ ТЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Тъжно е да си пробита, гладна":

    ИЗПРЕВАРИХА НА КОФИТЕ
    АМИ МИНИ УТРЕ ОКОЛО 8
    ТАМАМ ЩЕ Е ОЩЕ ТОПЛО

    22:11 18.10.2025

  • 55 Жгфгг

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Тъжно е да си пробита, гладна":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    22:12 18.10.2025

  • 56 Копейки кухоглави

    8 2 Отговор
    Стигнахте,ли Лисабона?

    Коментиран от #59

    22:14 18.10.2025

  • 57 НЯМА КАК ДА

    1 7 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    СИ СЛОЖА ФАЛШИВО ИМЕ ЩОТО
    ЩЕ ЗАПРИЛИЧАМ НА ТЕБЕ МУЦКА
    ТАКА ЧЕ НЕКА Е
    ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    Коментиран от #62

    22:15 18.10.2025

  • 58 Фантазиите са безплатни

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Улични боеве в Красноармейск":

    Продължавай щом ти харесва.

    Коментиран от #61

    22:17 18.10.2025

  • 59 АМИ ОЩЕ НЕ

    1 10 Отговор

    До коментар #56 от "Копейки кухоглави":

    ЧАКАМЕ ТРЪМП ДА НИ ДАДЕ ТОМАХАВКИ
    НЕ ЧЕ С ЛОПАТКИ НЕ СТАВА АМА НЕ Е МОДЕРНО

    22:17 18.10.2025

  • 60 Путин на чеверме до Коледа

    11 1 Отговор
    Що за изверг е Путин, заграби 4 области, Тръмп му подсказа , че ще приеме сегашните граници на съприкосновение и въпреки всичко изпраща своите момчета на смърт за още някой метър. Няма такава мърша като Владимир Владимирович

    Коментиран от #63

    22:18 18.10.2025

  • 61 С ПРИСКЪРБИЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "Фантазиите са безплатни":

    МОГА ДА ТИ СЪОБЩЯ
    ПЛУВАЙ МИЛО НЕ Е РИБА
    ТОЕСТ ИСТИНА Е
    И В КУПЯНСК МИЛО
    И ТАМ НЕ Е РИБА
    АЙДЕ ПЛУВАЙ

    Коментиран от #64

    22:20 18.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ТИ МАЙ СИ

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "Путин на чеверме до Коледа":

    ЛЕКО ТЪ....П
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И НЕОБВЪРЗАНОСТ
    НЯКЪДЕ ДА СТАВА ДУМА ЗА ТЕРИТОРИИ ОСВЕН В КУХАТА ТИ КРАТУНА

    Коментиран от #67

    22:23 18.10.2025

  • 64 Така ли мила?

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "С ПРИСКЪРБИЕ":

    А сега си сложи пак червило, че се е смесило eякулaта ми.

    Коментиран от #69

    22:24 18.10.2025

  • 65 АМИ ГЕОРГИ СТОЯНОВ

    0 4 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    БАЩА ТИ

    Коментиран от #70

    22:24 18.10.2025

  • 66 Ъъъъъъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "От статията разбираме":

    Аз пък разбирам, че западната пропаганда изпростява все повече и става все по-абсурдна.🤣
    Будапеща е последния шанс за Украйна. В смисъл, да се разберат нещо, но много ме съмнява....Има 5-6 зрънца в Европа, които пречат.....И когато и след тази среща не се случи нищо, подозирам, че онези в Кремъл, които искаха отдавна да приключат този панаир, ще все пак ще успеят да убедят Путин, че е безсмислено да се преговаря и.....

    Коментиран от #68

    22:25 18.10.2025

  • 67 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "ТИ МАЙ СИ":

    какво значи денацификяция?украйна не беше обвързана като путлер я нападна!

    Коментиран от #72

    22:25 18.10.2025

  • 68 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ъъъъъъъъ":

    Какво трябва да стане в будапеща.за.да.е.добре за украйна?

    Коментиран от #79

    22:26 18.10.2025

  • 69 АРЕ БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Така ли мила?":

    ЕАКУЛЯТ ОТ КАСТРИРАН
    КВИ ЧУДЕСА СТАВАТ

    22:26 18.10.2025

  • 70 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "АМИ ГЕОРГИ СТОЯНОВ":

    Слагай го.не ти отива ама за по..иар като теб всяко име става!

    22:27 18.10.2025

  • 71 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Улични боеве в Красноармейск":

    Това кой то го каза? Къде го има да го прочета или видя?

    Коментиран от #73

    22:29 18.10.2025

  • 72 МАЙ ТИ ЗАЛЕПНА РЕЛЕРО

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    НЕОБВЪРЗАНОСТТА НЯМА НИЩО ОБЩО С ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
    А ЗА НАЦИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА УКРАЙНА ПИТАЙ ПОЛЯЦИТЕ
    НЯКВО КЛАНЕ ИМАЛО
    ИЛИ ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ГАЛИЧИНА
    ИЛИ БАНДЕРОВЦИТЕ

    Коментиран от #74

    22:30 18.10.2025

  • 73 АМИ НЕ Е В

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    ТЕЛЕМАРАТОНА НА ЗЕЛЕНЧУКА
    ТАМ ЩЕ СЕ ПОЯВИ СЛЕД МЕСЕЦ
    КОГАТО ГРАД ЗАГУБИ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ ЗНАЧЕНИЕ
    ТВОЙТЕ ДРУЖКИ ОЩЕ ТВЪРДЯТ ЧЕ КОНТРОЛИРАТ ЧАСТ ОТ ЧАСОВ ЯР
    АМА ДЕБИЛИ....ТЕ СЕ ПРИВЛИЧАТ

    Коментиран от #75, #77

    22:33 18.10.2025

  • 74 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "МАЙ ТИ ЗАЛЕПНА РЕЛЕРО":

    Къде има нацизъм? В украйна или в русия? Обясни моля какво е нацизъм като управление и политики?ти твърдиш че украйна трябвало да е необвързана и за това я нападнал путлер и това очаквал от нея,а тя е необвързана...хаха...даже и мисълта си ме може да следиш ...хаха пълен смешко! То какъв да си като си фен на путлер?

    22:34 18.10.2025

  • 75 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "АМИ НЕ Е В":

    Да да и киев в понеделник пада...тия съм ти ги чел поне милион пъти.в понеделник до месец лятото....давай...мечтите са безплатни особено за анонимния трол!

    22:36 18.10.2025

  • 76 Обтегач

    2 0 Отговор
    Изправям криви русофилски кратуни.

    Коментиран от #78

    22:37 18.10.2025

  • 77 Киев за два дня

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "АМИ НЕ Е В":

    Пумияр с пумияр.

    22:38 18.10.2025

  • 78 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Обтегач":

    Трудна ти е професията.те не подлежат на изправяне.по скоро на допълнително изкривяване

    22:39 18.10.2025

  • 79 Ъъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "стоян георгиев":

    Хахахаха.....🤣
    Да вдигнат белия байрак.....Всичко друго ще е трагедия за тях. И на децата е ясно, че Украйна ще има нова граница - река Днепър ще разделя Украйна от Русия. И то в най-добрия случай. Щото има и по-лош вариант.🤣

    Коментиран от #80

    22:40 18.10.2025

  • 80 Киев за два дня.

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Ъъъъъъъъъ":

    Пумияр с пумияр гладен.

    22:42 18.10.2025

