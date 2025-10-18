Новини
Мерц: Посещението в Белия дом не премина така, както Зеленски искаше
  Тема: Украйна

Мерц: Посещението в Белия дом не премина така, както Зеленски искаше

18 Октомври, 2025 22:12, обновена 18 Октомври, 2025 22:37 835 22

То показало, че Киев се нуждае от европейска помощ, заяви германският канцлер

Мерц: Посещението в Белия дом не премина така, както Зеленски искаше - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че посещението на Володимир Зеленски в Белия дом и срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп не са преминали според очакванията.

„Посещението не премина така, както Зеленски искаше. Мисля, че мога да кажа това и тук“, заяви Мерц по време на среща с граждани в западния град Мешеде. Думите му бяха цитирани от канала N-TV.

Още новини от Украйна

Канцлерът каза още, че е провел дълъг телефонен разговор със Зеленски вечерта на 17 октомври.

Посещението на Зеленски в САЩ, според Мерц, е показало, че Киев се нуждае от европейска помощ. Мерц ще работи за подкрепа на Украйна „финансово, политически и военно“. Европа, твърди германският премиер, трябва да предостави помощ, защото „конфликтът може да бъде прекратен само ако Украйна е военно силна“.

На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, обсъждайки доставките на оръжие за Украйна и предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер в Будапеща.

По-рано Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Тръмп е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според медията американският лидер е дал ясно да се разбере, че настоящият му приоритет е дипломацията и че доставките на ракети биха могли да я подкопаят.

Белият дом потвърди тази информация и увери, че президентът на САЩ ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лари Джонсън в САЩ

    21 3 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    22:21 18.10.2025

  • 2 Един

    18 1 Отговор
    Също както и вашта подкрепа за Зеления нацист не минава по план!
    ВРЕМЕ Е РЯЗКО ДА ПОУМНЕЕТЕ реди окончателно да потопите ЕС в калното блато! Ама да се надявам на разум от фашаги е безсмислено...

    22:21 18.10.2025

  • 3 Пич

    21 2 Отговор
    Урсулианците :
    - Голям шут ни изпасаха иззад океана !!!

    22:21 18.10.2025

  • 4 Мда

    15 0 Отговор
    Щурбанфюрерът се изказа.

    22:23 18.10.2025

  • 5 Мдаааа

    13 0 Отговор
    ЗНАЧИ АНГЛИЙСКОТО ТВОРЕНИЕ ЗЕЛЕНИЯ ,ВИ ХАРЕСВА ДЕН СЛЕД ДЕН КАКВА РОЛЯ ИГРАЕ. Е МИИИИ ЧЕСТИТО
    И СЕГА ГАНЬОВЦИТЕ ДА НЕ СЕ ЧУДЯТ ОТ КЪДЕ ИМ ИДВА И ДА НЕ МИСЛЯТ САМО ЗАЩОТО СА ЗА ПУТИН И ЩЕ ИМ БЪДЕ ПРОСТЕНО .ХАХАХАХА ГАНЬО ВИНАГИ СИ МИСЛИ ,ЧЕ Е НАДХИТРИЛ СИСТЕМАТА ,НО ВИНАГИ МИ Е ВЪТРЕ ОТ ДВА КАТА

    22:23 18.10.2025

  • 6 Трезвомислещи те го знаеха

    8 0 Отговор
    за разлика от зомбираните и упоените/нацита.

    22:23 18.10.2025

  • 7 Нов прочит

    11 0 Отговор
    ... посещението в Белият дом, не премина така,както вие искахте.

    22:23 18.10.2025

  • 8 стоян георгиев

    1 7 Отговор
    Европа трябва да се събуди.стига вече се кри зад гърба на сащ!америка в момента се управлява от неадекватен и нарцистичен престъпник!

    Коментиран от #12

    22:23 18.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И къв го дири Мерц

    10 0 Отговор
    в западния град Мешеде ? И той ли осветление на некое селско стадионче открива?

    22:26 18.10.2025

  • 11 си дзън

    1 11 Отговор
    Като гледам как пукат 500kV подстанции на руснаците, укрите ще минат и без томахавки
    и патриоти, а пък на руснаците се пише режим на тока.

    22:26 18.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А бе...

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вайта Шмерцо":

    Шмерцо, пущи ми шперцо, осми път ти отварам ключалката!

    22:28 18.10.2025

  • 14 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    Като се загледах във фотоса,не знам защо се сетих за гениалния Тодор Колев ,в един негов скеч.В който един наивен племенник звъни на чичо си от аерогарата( подразбира се ,че са го заковали митничарите,с " пудра захар" , която е на вуйчото: Ама защо кашляш така бе, чичо? .- Ама защо така нервно пиеш вода бе чичо?

    22:29 18.10.2025

  • 15 си дзън

    1 1 Отговор
    Току-що бая неща заминаха в Бердянск.

    22:29 18.10.2025

  • 16 Българин

    1 0 Отговор
    Ами ако Тръмп е руски агент ?
    Той идва от германски род и е възможно да има гени на стороруските немци.
    В Европа нещата са доста объркани

    Коментиран от #18, #19

    22:30 18.10.2025

  • 17 Вадим

    0 0 Отговор
    Паветни мозъци безплатно, само съберете капачки за да си купяя микроскоп!

    22:30 18.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Староруски немци???хаха
    ....ти да не си македонец бе другар? Кви народи измисли а? Точно карп шефа ти.

    22:31 18.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха. И както Мерц се надяваше.
    Гответе се.
    AfD ви е взела мерките.

    22:34 18.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дейвид Ричардс от Англия

    0 0 Отговор
    който е бил командир на войските на НАТО по време на операцията в Афганистан и има най-високия "петзвезден" ранг в Британската армия, смята, че западните съюзници са разочаровали Киев, като са му дали фалшива надежда. "Това, което направихме в случая с Украйна, беше да насърчим Украйна да се бие, но не й дадохме средства да спечели", казва бившият Началник на Британския щаб на отбраната. На въпрос за шансовете на Украйна за успех от журналист той отговаря недвусмислено: "Според мен те няма да спечелят". Когато журналистът изяснява дали Украйна може да спечели, дори и с необходимите ресурси, Фелдмаршалът отговаря: Не, те нямат личен състав в жива сила.

    22:41 18.10.2025

