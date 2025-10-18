Мерц: Посещението в Белия дом не премина така, както Зеленски искаше

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че посещението на Володимир Зеленски в Белия дом и срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп не са преминали според очакванията.

„Посещението не премина така, както Зеленски искаше. Мисля, че мога да кажа това и тук“, заяви Мерц по време на среща с граждани в западния град Мешеде. Думите му бяха цитирани от канала N-TV.

Канцлерът каза още, че е провел дълъг телефонен разговор със Зеленски вечерта на 17 октомври.

Посещението на Зеленски в САЩ, според Мерц, е показало, че Киев се нуждае от европейска помощ. Мерц ще работи за подкрепа на Украйна „финансово, политически и военно“. Европа, твърди германският премиер, трябва да предостави помощ, защото „конфликтът може да бъде прекратен само ако Украйна е военно силна“.

На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, обсъждайки доставките на оръжие за Украйна и предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер в Будапеща.

По-рано Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Тръмп е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна.

Според медията американският лидер е дал ясно да се разбере, че настоящият му приоритет е дипломацията и че доставките на ракети биха могли да я подкопаят.

Белият дом потвърди тази информация и увери, че президентът на САЩ ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна.