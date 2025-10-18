Мерц: Посещението в Белия дом не премина така, както Зеленски искаше

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че посещението на Володимир Зеленски в Белия дом и срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп не са преминали според очакванията.
„Посещението не премина така, както Зеленски искаше. Мисля, че мога да кажа това и тук“, заяви Мерц по време на среща с граждани в западния град Мешеде. Думите му бяха цитирани от канала N-TV.
Канцлерът каза още, че е провел дълъг телефонен разговор със Зеленски вечерта на 17 октомври.
Посещението на Зеленски в САЩ, според Мерц, е показало, че Киев се нуждае от европейска помощ. Мерц ще работи за подкрепа на Украйна „финансово, политически и военно“. Европа, твърди германският премиер, трябва да предостави помощ, защото „конфликтът може да бъде прекратен само ако Украйна е военно силна“.
На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, обсъждайки доставките на оръжие за Украйна и предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер в Будапеща.
По-рано Axios, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Тръмп е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна.
Според медията американският лидер е дал ясно да се разбере, че настоящият му приоритет е дипломацията и че доставките на ракети биха могли да я подкопаят.
Белият дом потвърди тази информация и увери, че президентът на САЩ ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лари Джонсън в САЩ
22:21 18.10.2025
2 Един
ВРЕМЕ Е РЯЗКО ДА ПОУМНЕЕТЕ реди окончателно да потопите ЕС в калното блато! Ама да се надявам на разум от фашаги е безсмислено...
22:21 18.10.2025
3 Пич
- Голям шут ни изпасаха иззад океана !!!
22:21 18.10.2025
4 Мда
22:23 18.10.2025
5 Мдаааа
И СЕГА ГАНЬОВЦИТЕ ДА НЕ СЕ ЧУДЯТ ОТ КЪДЕ ИМ ИДВА И ДА НЕ МИСЛЯТ САМО ЗАЩОТО СА ЗА ПУТИН И ЩЕ ИМ БЪДЕ ПРОСТЕНО .ХАХАХАХА ГАНЬО ВИНАГИ СИ МИСЛИ ,ЧЕ Е НАДХИТРИЛ СИСТЕМАТА ,НО ВИНАГИ МИ Е ВЪТРЕ ОТ ДВА КАТА
22:23 18.10.2025
6 Трезвомислещи те го знаеха
22:23 18.10.2025
7 Нов прочит
22:23 18.10.2025
8 стоян георгиев
Коментиран от #12
22:23 18.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И къв го дири Мерц
22:26 18.10.2025
11 си дзън
и патриоти, а пък на руснаците се пише режим на тока.
22:26 18.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А бе...
До коментар #9 от "Вайта Шмерцо":Шмерцо, пущи ми шперцо, осми път ти отварам ключалката!
22:28 18.10.2025
14 Мухаа ха!
22:29 18.10.2025
15 си дзън
22:29 18.10.2025
16 Българин
Той идва от германски род и е възможно да има гени на стороруските немци.
В Европа нещата са доста объркани
Коментиран от #18, #19
22:30 18.10.2025
17 Вадим
22:30 18.10.2025
18 стоян георгиев
До коментар #16 от "Българин":Староруски немци???хаха
....ти да не си македонец бе другар? Кви народи измисли а? Точно карп шефа ти.
22:31 18.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ?????
Гответе се.
AfD ви е взела мерките.
22:34 18.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дейвид Ричардс от Англия
22:41 18.10.2025