Украйна е получила 2,422 милиарда долара през трите месеца на програмата PURL, програма за закупуване на американско оръжие, финансирана от страни от ЕС, докато нуждите ѝ от оръжие през този период са възлизали на 3-4,5 милиарда долара, сочат оценки на ТАСС.
Зеленски по-рано заяви, че Украйна се нуждае от 1-1,5 милиарда долара на месец за финансиране на покупки на оръжие по програмата PURL. Междувременно, през първите седмици на програмата, до началото на есента, страните от ЕС отпуснаха 2 милиарда долара, достатъчни за четири пакета военни доставки по 500 милиона долара всеки. Както украинските медии съобщиха по-рано, два от тези пакети вече са изпратени в Украйна, а още два се подготвят за доставка.
От началото на септември обаче Украйна не е получавала ново финансиране по програмата PURL повече от месец, въпреки факта, че за стабилни доставки на американско оръжие са необходими поне 1 милиард долара на месец. На среща на контактната група за доставки на оръжие за Украйна, няколко европейски държави най-накрая обявиха ново финансиране, но само 422 милиона долара, което не е достатъчно, за да се плати напълно за друг пакет военни доставки, подобен на предишния.
Ако това ниво на финансиране се запази, Украйна би могла да получи само половината от средствата, необходими за закупуване на американско оръжие през 2025 г. (по-малко от 10 милиарда долара от 12-20 милиарда долара, поискани от украинските власти).
Това се отнася само за доставките на американско оръжие по програмата PURL. Киев също ще се нуждае от директни военни доставки от европейски държави в поне сравним размер.
Освен това, както беше заявено по-рано в Украйна, Киев ще се нуждае от значителна пряка финансова подкрепа отвън през 2026 г., за да осигури функционирането на държавата и да изпълни социалните си задължения – 40-60 милиарда долара само през 2026 г.
