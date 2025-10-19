Новини
Свят »
Украйна »
В Русия: Украйна не е получила около $2 милиарда по американската програма за закупуване на оръжия PURL
  Тема: Украйна

В Русия: Украйна не е получила около $2 милиарда по американската програма за закупуване на оръжия PURL

19 Октомври, 2025 05:10, обновена 19 Октомври, 2025 05:17 758 8

  • украйна-
  • оръжие-
  • помощ-
  • финансиране-
  • сащ-
  • средства

Киев не е получавал финансиране по нея от началото на септември, пресмятат експертите на ТАСС

В Русия: Украйна не е получила около $2 милиарда по американската програма за закупуване на оръжия PURL - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е получила 2,422 милиарда долара през трите месеца на програмата PURL, програма за закупуване на американско оръжие, финансирана от страни от ЕС, докато нуждите ѝ от оръжие през този период са възлизали на 3-4,5 милиарда долара, сочат оценки на ТАСС.

Зеленски по-рано заяви, че Украйна се нуждае от 1-1,5 милиарда долара на месец за финансиране на покупки на оръжие по програмата PURL. Междувременно, през първите седмици на програмата, до началото на есента, страните от ЕС отпуснаха 2 милиарда долара, достатъчни за четири пакета военни доставки по 500 милиона долара всеки. Както украинските медии съобщиха по-рано, два от тези пакети вече са изпратени в Украйна, а още два се подготвят за доставка.

От началото на септември обаче Украйна не е получавала ново финансиране по програмата PURL повече от месец, въпреки факта, че за стабилни доставки на американско оръжие са необходими поне 1 милиард долара на месец. На среща на контактната група за доставки на оръжие за Украйна, няколко европейски държави най-накрая обявиха ново финансиране, но само 422 милиона долара, което не е достатъчно, за да се плати напълно за друг пакет военни доставки, подобен на предишния.

Ако това ниво на финансиране се запази, Украйна би могла да получи само половината от средствата, необходими за закупуване на американско оръжие през 2025 г. (по-малко от 10 милиарда долара от 12-20 милиарда долара, поискани от украинските власти).

Това се отнася само за доставките на американско оръжие по програмата PURL. Киев също ще се нуждае от директни военни доставки от европейски държави в поне сравним размер.

Освен това, както беше заявено по-рано в Украйна, Киев ще се нуждае от значителна пряка финансова подкрепа отвън през 2026 г., за да осигури функционирането на държавата и да изпълни социалните си задължения – 40-60 милиарда долара само през 2026 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСУ попилява рашистите

    77 40 Отговор
    The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
    През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
    Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
    Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години."😂😂😂

    Няма друг такъв позор...

    Коментиран от #3, #6

    05:33 19.10.2025

  • 2 НЯМА НИЩО

    41 75 Отговор
    Руснаците редовно им изпращат снаряди, управляеми бомби, ракети и дронове.

    05:33 19.10.2025

  • 3 име

    42 74 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    Като не мина блъфа с томахавката, пак си карате старата песен руснаците много загуби имат.

    Коментиран от #4, #8

    05:37 19.10.2025

  • 4 Поплачи си копейко заблудена 😭

    72 43 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Друго не можеш да направиш от дивана в къщи.

    05:40 19.10.2025

  • 5 нннн

    20 45 Отговор
    Къде мислите ще отидат милиардите, които ще дадем за влизането в еврозоната?

    05:51 19.10.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъъ

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "ВСУ попилява рашистите":

    "The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника..."

    Западната пропаганда изтрещява и изпростява все повече с всеки изминал ден и започва да пише все по-големи простотии.🤣

    Относно ситуацията в Покровск:

    "Sadly, here we go … Ukrainian defenders surrender to Russian drones with Russian ground troops present in the center of Pokrovsk."

    Източник: Юлиан Рьопке в Х. Към публикацията има и снимки на предаващи се украински войници.
    И следващия му коментар по повод на двете войничета, който са се предали:

    "Yeah, the other five with them got killed. I didn’t want to show their bodies.
    And it’s dozens if not hundreds of Russians already inside the city."

    Можете да си тиражирате небивалиците колкото ви кеф. Реалността е съвсем различна.

    Коментиран от #7

    06:03 19.10.2025

  • 7 Пеeлтек ли си мaлoyмник?

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Или гънките са ти малко?

    06:06 19.10.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Споко. Приключваме с Покровск и Купянск, а преди Одеса остават само Славянск и Крематорск....Славянск вече го евакуират, така че.....

    06:13 19.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания