Русия атакува Харков, Суми и Запорожие ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня
  Тема: Украйна

Русия атакува Харков, Суми и Запорожие ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня

19 Октомври, 2025 06:45, обновена 19 Октомври, 2025 05:49

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби

Русия атакува Харков, Суми и Запорожие ден след призива на Тръмп за "незабавно" спиране на огъня - 1
Снимка: ДСНС України
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е нанесла въздушни атаки срещу украински градове тази нощ, ден след като американският президент Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон, за да обсъдят прекратяването на войната, предаде ДПА.

Според украинските сили за противовъздушна отбрана руски изтребители са атакували с управляеми бомби. Сред засегнатите украински граде са Харков, Суми и Запорожие.

Още новини от Украйна

Над Украйна са били забелязани и руски дронове, които са атакували Чернигов и Днепропетровск.

Към момента няма данни за жертви или щети.

По време на атаките в региона на Чернигов, в Северна Украйна, през нощта руски бойни дронове са ударили енергийни съоръжения, което е довело до прекъсване на електрозахранването за около 17 000 души, по данни на доставчика на електроенергия в региона.

Русия също така е извършила повече от 10 удара през нощта срещу град Чугуив в източната Харковска област, съобщи кметът Галина Минайева във „Фейсбук“.

Доставчиците на енергия ще могат да започнат възстановяването на електрозахранването едва след като местата на експлозиите бъдат проучени.

Ръководителят на областната военна администрация на Запорожка област Иван Федоров също съобщи за пожари в резултат на руски атаки през нощта. Няма пострадали, добави той.

Според украинските военновъздушни сили тази нощ Русия е атакувала Украйна с 164 дрона. От тях 136 са били отблъснати, а 27 са поразили 12 цели.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 41 украински дрона над територията на Русия и Черно море, включително три над Московска област.

Според службата за надзор на авиотранспорта "Росавиация", заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия.

Подобни смущения на въздушния трафик се случват често във връзка с украински атаки с дронове.

В петък президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се срещнаха във Вашингтон. След разговорите американският лидер призова Русия и Украйна да прекратят незабавно военните действия, като заяви, че е пролята достатъчно кръв.

Двете воюващи страни трябва да "спрат там, където са в момента", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".


Русия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    4 1 Отговор
    Верно ли е, че премиера Желязков и леля Тодорка Тагарева са се заканили лично да отидат в Унгария и да извършат граждански арест на Путин?

    05:53 19.10.2025

  • 2 Сандо

    7 0 Отговор
    Призив не означава заповед.А на Тръмп дори укронацистката киевска власт не се подчинява,как тогава Москва да изпълнява призивите му?

    05:53 19.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Северна Украйна получи „репарации“ от Русия: гореше ярко и красиво. Украинските въоръжени сили „превзеха“ Константиновка. Сирски се насочи към Суми

    05:54 19.10.2025

  • 4 404

    2 0 Отговор
    Алис Вайдел, лидер на германската партия „Алтернатива за Германия“, нарече канцлера Мерц „декоративно растение“ след посещението му в Египет за подписване на мирните споразумения

    05:58 19.10.2025

  • 5 нннн

    2 0 Отговор
    Само мaлo yмнитe не разбраха, че огънят ще спре след подписване на мирния договор. Дотогава ,,На война - като на война." С пожелания не става.

    06:00 19.10.2025

  • 6 име

    0 0 Отговор
    И в Херсон подрукаха нацистите.

    06:15 19.10.2025

