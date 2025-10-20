Украински дрон уби мъж и жена в селскостопанско предприятие край Белгород

Двама души са загинали при украинска атака с дрон срещу белгородското село Ясние Зори, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„В село Ясние Зори двама цивилни са загинали в резултат на хвърляне на експлозиви от дрон върху селскостопанско предприятие. Мъж и жена са починали на място от нараняванията си. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите“, написа той.

Още новини от Украйна

Според областния губернатор друг мъж е получил нараняване от взрив на мина и осколкова рана в крака. В момента лекарите го оперират в градската болница.

Русия снощи извърши масирана атака срещу въглищна мина в украинската Днепропетровска област, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА и БТА.



„Малко преди началото на отоплителния сезон врагът отново нанесе удар срещу украинската енергийна промишленост“, написа ръководството на мината в „Телеграм“.



В момента на атаката 192 миньори са били под земята в мината.



„Евакуацията на нашите колеги на повърхността продължава“, се казва в изявлението, без да се дават подробности за характера на атаката или за нанесените щети.



Ръководството заяви, че този случай е четвъртата мащабна атака срещу въглищните съоръжения на компанията през последните два месеца.



Само ден по-рано в региона на Днепропетровск имаше прекъсвания на електроснабдяването след руски атаки срещу енергийни съоръжения.



При друга руска атака снощи беше поразена електроцентрала в село Корюков в Черниговска област.



„Щетите са много големи“, написа в „Телеграм“ регионалният доставчик на електроенергия. По първоначална информация около 55 000 души са останали без ток.



Руската армия неотдавна засили атаките си срещу енергийни съоръжения в Украйна, отбелязва ДПА.



Целта на атаките е да прекъснат или затруднят доставките на електроенергия и вода за цивилното население с настъпването на зимата. Те имат за цел и да подкопаят бойния дух на украинското население.