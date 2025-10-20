Украински дрон уби мъж и жена в селскостопанско предприятие край Белгород

Двама души са загинали при украинска атака с дрон срещу белгородското село Ясние Зори, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
„В село Ясние Зори двама цивилни са загинали в резултат на хвърляне на експлозиви от дрон върху селскостопанско предприятие. Мъж и жена са починали на място от нараняванията си. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите“, написа той.
Според областния губернатор друг мъж е получил нараняване от взрив на мина и осколкова рана в крака. В момента лекарите го оперират в градската болница.
Русия снощи извърши масирана атака срещу въглищна мина в украинската Днепропетровска област, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА и БТА.
„Малко преди началото на отоплителния сезон врагът отново нанесе удар срещу украинската енергийна промишленост“, написа ръководството на мината в „Телеграм“.
В момента на атаката 192 миньори са били под земята в мината.
„Евакуацията на нашите колеги на повърхността продължава“, се казва в изявлението, без да се дават подробности за характера на атаката или за нанесените щети.
Ръководството заяви, че този случай е четвъртата мащабна атака срещу въглищните съоръжения на компанията през последните два месеца.
Само ден по-рано в региона на Днепропетровск имаше прекъсвания на електроснабдяването след руски атаки срещу енергийни съоръжения.
При друга руска атака снощи беше поразена електроцентрала в село Корюков в Черниговска област.
„Щетите са много големи“, написа в „Телеграм“ регионалният доставчик на електроенергия. По първоначална информация около 55 000 души са останали без ток.
Руската армия неотдавна засили атаките си срещу енергийни съоръжения в Украйна, отбелязва ДПА.
Целта на атаките е да прекъснат или затруднят доставките на електроенергия и вода за цивилното население с настъпването на зимата. Те имат за цел и да подкопаят бойния дух на украинското население.
5 Ние
Коментиран от #7
05:20 20.10.2025
6 Глас от бункера
05:23 20.10.2025
7 Пренареждане на жълтите павета
До коментар #5 от "Ние":Вие, сте следващите. Украйна ще бъде унищожена тотално, като терористична държава, а дребните евроатлантически пудели ще бъдат здраво наритани. Даже баба Ванга е казала.
Коментиран от #8, #9
05:38 20.10.2025
8 Ние
До коментар #7 от "Пренареждане на жълтите павета":Слава на Путин!
05:52 20.10.2025
9 Али
До коментар #7 от "Пренареждане на жълтите павета":Оди се лекувай!
Коментиран от #10
05:53 20.10.2025
10 Рязанакарабина
До коментар #9 от "Али":Простите селски бекове, могат и от към горната част да ги обрежат.
05:58 20.10.2025
11 смотань бандерець..
06:52 20.10.2025
12 Сесесере
06:57 20.10.2025