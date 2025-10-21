Шътдаунът остава: Пропадна поредният опит за приемане на бюджета на американското правителство

От Републиканската партия заявиха, че демократите са провалили поредният опит за приемане на бюджета на правителството на САЩ в Сената.
„Демократите гласуваха за 11-ти път за продължаване на спирането на работата на правителството в името на здравното осигуряване за нелегалните имигранти“, съобщи пресслужбата на партията в социалните мрежи.
Според резултатите от гласуването в горната камара, законопроектът за бюджета не е получил необходимите 60 гласа.
Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но имат 53 места в Сената.
Новата фискална година в страната започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса правителствен бюджет. Това принуди федералното правителство да спре дейността си, засягайки до 40 процента от работната си сила - над 800 000 души.
Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за спирането на работата. Той се закани да използва ситуацията, за да приложи мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които не харесват републиканците.
Експерти предупреждават, че всяка седмица от спирането на работата на правителството намалява растежа на БВП на САЩ с 0,1-0,2 процентни пункта. Ако кризата се проточи, последствията от нея биха могли сериозно да засегнат икономиката на страната.
1 Клоун с перчем
06:06 21.10.2025
2 Петър
Коментиран от #4
06:09 21.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ТИК-ТАК, ТИК-ТАК,
⏰⏰⏰
38 ООО ООО ООО ООО $$$
⏰⏰⏰
Коментиран от #5, #6
06:12 21.10.2025
4 Винету
До коментар #2 от "Петър":Бледоликото правителство.
06:19 21.10.2025
7 99666
от $300 млрд са загуба.
07:59 21.10.2025