Шътдаунът остава: Пропадна поредният опит за приемане на бюджета на американското правителство

От Републиканската партия заявиха, че демократите са провалили поредният опит за приемане на бюджета на правителството на САЩ в Сената.

„Демократите гласуваха за 11-ти път за продължаване на спирането на работата на правителството в името на здравното осигуряване за нелегалните имигранти“, съобщи пресслужбата на партията в социалните мрежи.

Според резултатите от гласуването в горната камара, законопроектът за бюджета не е получил необходимите 60 гласа.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но имат 53 места в Сената.

Новата фискална година в страната започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса правителствен бюджет. Това принуди федералното правителство да спре дейността си, засягайки до 40 процента от работната си сила - над 800 000 души.

Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за спирането на работата. Той се закани да използва ситуацията, за да приложи мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които не харесват републиканците.

Експерти предупреждават, че всяка седмица от спирането на работата на правителството намалява растежа на БВП на САЩ с 0,1-0,2 процентни пункта. Ако кризата се проточи, последствията от нея биха могли сериозно да засегнат икономиката на страната.