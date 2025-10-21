Новини
Шътдаунът остава: Пропадна поредният опит за приемане на бюджета на американското правителство

21 Октомври, 2025 05:56, обновена 21 Октомври, 2025 06:03

Републиканците обвиниха демократите за провала

Шътдаунът остава: Пропадна поредният опит за приемане на бюджета на американското правителство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

От Републиканската партия заявиха, че демократите са провалили поредният опит за приемане на бюджета на правителството на САЩ в Сената.

„Демократите гласуваха за 11-ти път за продължаване на спирането на работата на правителството в името на здравното осигуряване за нелегалните имигранти“, съобщи пресслужбата на партията в социалните мрежи.

Според резултатите от гласуването в горната камара, законопроектът за бюджета не е получил необходимите 60 гласа.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, но имат 53 места в Сената.

Новата фискална година в страната започна на 1 октомври без одобрен от Конгреса правителствен бюджет. Това принуди федералното правителство да спре дейността си, засягайки до 40 процента от работната си сила - над 800 000 души.

Президентът Доналд Тръмп обвини демократите за спирането на работата. Той се закани да използва ситуацията, за да приложи мащабни съкращения на персонала и заплатите, както и да премахне програми, които не харесват републиканците.

Експерти предупреждават, че всяка седмица от спирането на работата на правителството намалява растежа на БВП на САЩ с 0,1-0,2 процентни пункта. Ако кризата се проточи, последствията от нея биха могли сериозно да засегнат икономиката на страната.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Клоун с перчем

    САЩ пропада !

    06:06 21.10.2025

  • 2 Петър

    Американско правителство? Къде тогава са азиатското правителство или африканското правителство?

    06:09 21.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    06:12 21.10.2025

  • 4 Винету

    До коментар #2 от "Петър":

    Бледоликото правителство.

    06:19 21.10.2025

  • 7 99666

    САЩ губят по $15 милиарда всеки ден на шътдауна или до днес повече
    от $300 млрд са загуба.

    07:59 21.10.2025