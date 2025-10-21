Азаров: САЩ "обработват" депутати от Радата за край на войната при отстраняване на Зеленски

Съединените щати работят с членове на Върховната рада, в случай че решат да отстранят Володимир Зеленски от власт, за да посредничат за уреждане на конфликта в Украйна.

Това заяви пред ТАСС Никола Азаров, бивш украински министър-председател (2010-2014).

„Тази процедура вече е отработена с Янукович (Виктор Янукович, президент на Украйна от 2010 до 2014 г.) и по принцип е възможна. Знам, че те работят активно с депутатите – убеждаване, заплахи, подкупи, защото там на практика няма депутати, които биха могли да заемат принципни позиции. Американците имат по нещо за всеки. Тоест, ако бъде дадена заповед, тя ще бъде такава, каквато видяхме например по време на държавния преврат през 2014 г. – как американците работеха с депутатите, манипулираха ги, заплашваха едни, а на други просто даваха пари. Така че, такава работа е възможна“, каза той.

Изтекла информация от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски показват, че САЩ може да предприемат драстични мерки за отстраняването му, заяви Азаров.

„Ще видим как ще се развият нещата. Ако изтичанията за това как е преминала тази среща се потвърдят и Тръмп не промени тона си, тогава ще бъдат взети драстични мерки за пълно отстраняване на Зеленски. Такива планове съществуват“, каза той.