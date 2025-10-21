Новини
Свят »
Украйна »
Азаров: САЩ "обработват" депутати от Радата за край на войната при отстраняване на Зеленски
  Тема: Украйна

Азаров: САЩ "обработват" депутати от Радата за край на войната при отстраняване на Зеленски

21 Октомври, 2025 06:39, обновена 21 Октомври, 2025 06:49 1 661 31

  • никола азаров-
  • украйна-
  • сащ-
  • зеленски

Тази практика вече е отработена с Янукович при преврата от 2014 г., заяви бившият премиер на Украйна

Азаров: САЩ "обработват" депутати от Радата за край на войната при отстраняване на Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати работят с членове на Върховната рада, в случай че решат да отстранят Володимир Зеленски от власт, за да посредничат за уреждане на конфликта в Украйна.

Това заяви пред ТАСС Никола Азаров, бивш украински министър-председател (2010-2014).

„Тази процедура вече е отработена с Янукович (Виктор Янукович, президент на Украйна от 2010 до 2014 г.) и по принцип е възможна. Знам, че те работят активно с депутатите – убеждаване, заплахи, подкупи, защото там на практика няма депутати, които биха могли да заемат принципни позиции. Американците имат по нещо за всеки. Тоест, ако бъде дадена заповед, тя ще бъде такава, каквато видяхме например по време на държавния преврат през 2014 г. – как американците работеха с депутатите, манипулираха ги, заплашваха едни, а на други просто даваха пари. Така че, такава работа е възможна“, каза той.

Изтекла информация от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски показват, че САЩ може да предприемат драстични мерки за отстраняването му, заяви Азаров.

„Ще видим как ще се развият нещата. Ако изтичанията за това как е преминала тази среща се потвърдят и Тръмп не промени тона си, тогава ще бъдат взети драстични мерки за пълно отстраняване на Зеленски. Такива планове съществуват“, каза той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Петър

    13 22 Отговор
    Войната в Украйна трябва да спре възможно най скоро, защото има опасност парламента на Украйна да остане без депутати. В момента има около 50 свободни места за депутати в украинския парламент.

    Коментиран от #19

    06:55 21.10.2025

  • 4 Някой

    15 19 Отговор
    Това е задължително условие за мир. Както и на останалите бандеровци управляващи. Най-вероятно всичките управляващи ще си заминат. Ще отидат или на съд или по-меко ще им се отнеме украинското гражданство и без право повече да стъпват в Украйна и Русия.

    06:55 21.10.2025

  • 5 От краваристан

    22 20 Отговор

    До коментар #1 от "голям смях":

    Не, да го пуснат без охрана в центъра на киив, жените на тез дето им отвлякоха мъжете за фронта ще го ощавят, само да им свирнат.

    06:57 21.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заг

    25 21 Отговор
    Знае се, най-голямата заплаха за световния мир е провокативното приближаване на НАТО до Русия, през последните 30 г, в противоречие на постигнатите международни договорености. Нямаше да има война, ако Зеленски беше казал:
    Няма да се присъединяваме към НАТО

    07:04 21.10.2025

  • 8 Хм...

    24 2 Отговор
    А с депутатите от Думата работят ли?

    07:10 21.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеленски го е страх

    15 16 Отговор
    от бан деровците и евро партньорите им(Ми-6)
    Единствения начин за него е, да намери начин да се предаде на Путин, преди да го занулят(и обвинят Путин). И да забрави за натрупаните си пари и имоти
    Тръмп и да иска не може да го спаси.

    07:18 21.10.2025

  • 15 Даа

    15 10 Отговор
    Да се фокусират върху работата с руските депутати, че след жужи ще настане хаос в расия.

    07:18 21.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Измама режим Северна Корея с евреи

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "Петър":

    „Единственият инструмент, който Макрон и Мерц, отгледани от структурите на Александър Сорос, са готови да предложат на европейските нации, да не говорим за всички „Калас“, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, добави директорът на разузнавателната служба.

    07:30 21.10.2025

  • 20 хихи

    8 15 Отговор
    Подозирам, че мерките, ще са драстични и украинците, ще му подритват зелката по Майдана

    07:33 21.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Руския гражданин Азаров

    14 3 Отговор
    казал нещо си пред ТАСС. Не е ясно защо през ден ни осведомяват тук за това. Колко от прогнозите му са се случили? 0,1%? 0,2%?

    07:42 21.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Повярвахме и на този

    11 3 Отговор
    руски боклук.

    07:59 21.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В В.П.

    2 8 Отговор
    Зелю е пътник..Янките ще го трепят.Руските няма да си цапат ръцете..

    Коментиран от #31

    08:03 21.10.2025

  • 31 Пилешкият ти мозък е

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "В В.П.":

    отпътувал

    08:07 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания