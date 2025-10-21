Азаров: САЩ "обработват" депутати от Радата за край на войната при отстраняване на Зеленски

Съединените щати работят с членове на Върховната рада, в случай че решат да отстранят Володимир Зеленски от власт, за да посредничат за уреждане на конфликта в Украйна.
Това заяви пред ТАСС Никола Азаров, бивш украински министър-председател (2010-2014).
„Тази процедура вече е отработена с Янукович (Виктор Янукович, президент на Украйна от 2010 до 2014 г.) и по принцип е възможна. Знам, че те работят активно с депутатите – убеждаване, заплахи, подкупи, защото там на практика няма депутати, които биха могли да заемат принципни позиции. Американците имат по нещо за всеки. Тоест, ако бъде дадена заповед, тя ще бъде такава, каквато видяхме например по време на държавния преврат през 2014 г. – как американците работеха с депутатите, манипулираха ги, заплашваха едни, а на други просто даваха пари. Така че, такава работа е възможна“, каза той.
Изтекла информация от срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с Володимир Зеленски показват, че САЩ може да предприемат драстични мерки за отстраняването му, заяви Азаров.
„Ще видим как ще се развият нещата. Ако изтичанията за това как е преминала тази среща се потвърдят и Тръмп не промени тона си, тогава ще бъдат взети драстични мерки за пълно отстраняване на Зеленски. Такива планове съществуват“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Петър
Коментиран от #19
06:55 21.10.2025
4 Някой
06:55 21.10.2025
5 От краваристан
До коментар #1 от "голям смях":Не, да го пуснат без охрана в центъра на киив, жените на тез дето им отвлякоха мъжете за фронта ще го ощавят, само да им свирнат.
06:57 21.10.2025
7 Заг
Няма да се присъединяваме към НАТО
07:04 21.10.2025
8 Хм...
07:10 21.10.2025
14 Зеленски го е страх
Единствения начин за него е, да намери начин да се предаде на Путин, преди да го занулят(и обвинят Путин). И да забрави за натрупаните си пари и имоти
Тръмп и да иска не може да го спаси.
07:18 21.10.2025
15 Даа
07:18 21.10.2025
19 Измама режим Северна Корея с евреи
До коментар #3 от "Петър":„Единственият инструмент, който Макрон и Мерц, отгледани от структурите на Александър Сорос, са готови да предложат на европейските нации, да не говорим за всички „Калас“, е русофобията и ускореното натрупване на европейски военен потенциал с оглед на мащабен въоръжен конфликт с Русия“, добави директорът на разузнавателната служба.
07:30 21.10.2025
20 хихи
07:33 21.10.2025
23 Руския гражданин Азаров
07:42 21.10.2025
25 Повярвахме и на този
07:59 21.10.2025
30 В В.П.
Коментиран от #31
08:03 21.10.2025
31 Пилешкият ти мозък е
До коментар #30 от "В В.П.":отпътувал
08:07 21.10.2025