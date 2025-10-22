Бивш премиер на Украйна: Русия няма да приеме прекратяване на огъня, докато Зеленски е на власт

Русия е малко вероятно да се съгласи на прекратяване на огъня, докато режимът на Володимир Зеленски остава на власт в Украйна, заяви пред ТАСС бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров.

„Докато режимът на Зеленски остава на власт, мисля, че е малко вероятно Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, защото дори сега, въпреки положителните сигнали за предстоящата среща на върха в Будапеща, провокативните обстрели на руска територия продължават“, каза той.

Азаров подчерта, че провокациите не само продължават, но и се засилват.

„Тоест, ясно е, че този режим изобщо не е заинтересован от провеждането на тази среща на върха“, добави бившият украински премиер.

Създаването на временна администрация в Украйна за две до три години, ръководена от американската и руската страна, би било една стъпка към разрешаването на конфликта, смята той.

„Най-оптималният алгоритъм, според мен, е прекратяване на огъня по линията на съприкосновение и създаване на временна администрация, установена директно от американците, руската страна и, естествено, с участието на украинската страна, но не и на режима на Зеленски, защото тази временна администрация трябва да замени напълно нелегитимния и напълно неподвластен на контрол режим на Зеленски. Такава временна администрация би могла да функционира в Украйна две до три години“, каза Азаров.

Политикът отбеляза, че задачата на администрацията ще бъде да подготви Украйна за възстановяване на конституционния ред и провеждане на демократични избори. „Мисля, че създаването на временна администрация би било единствената гаранция, че няма да има провокации по линията на контакт, защото ако режимът на Зеленски остане на власт, е трудно да се очаква, че евентуално прекратяването на огъня би могло да бъде запазено“, подчерта той.