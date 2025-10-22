Новини
Бивш премиер на Украйна: Русия няма да приеме прекратяване на огъня, докато Зеленски е на власт
Бивш премиер на Украйна: Русия няма да приеме прекратяване на огъня, докато Зеленски е на власт

22 Октомври, 2025 06:18, обновена 22 Октомври, 2025 06:27

Решението е създаване на временна администрация в страната, смята Никола Азаров

Бивш премиер на Украйна: Русия няма да приеме прекратяване на огъня, докато Зеленски е на власт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Русия е малко вероятно да се съгласи на прекратяване на огъня, докато режимът на Володимир Зеленски остава на власт в Украйна, заяви пред ТАСС бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров.

„Докато режимът на Зеленски остава на власт, мисля, че е малко вероятно Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, защото дори сега, въпреки положителните сигнали за предстоящата среща на върха в Будапеща, провокативните обстрели на руска територия продължават“, каза той.

Азаров подчерта, че провокациите не само продължават, но и се засилват.

„Тоест, ясно е, че този режим изобщо не е заинтересован от провеждането на тази среща на върха“, добави бившият украински премиер.

Създаването на временна администрация в Украйна за две до три години, ръководена от американската и руската страна, би било една стъпка към разрешаването на конфликта, смята той.

„Най-оптималният алгоритъм, според мен, е прекратяване на огъня по линията на съприкосновение и създаване на временна администрация, установена директно от американците, руската страна и, естествено, с участието на украинската страна, но не и на режима на Зеленски, защото тази временна администрация трябва да замени напълно нелегитимния и напълно неподвластен на контрол режим на Зеленски. Такава временна администрация би могла да функционира в Украйна две до три години“, каза Азаров.

Политикът отбеляза, че задачата на администрацията ще бъде да подготви Украйна за възстановяване на конституционния ред и провеждане на демократични избори. „Мисля, че създаването на временна администрация би било единствената гаранция, че няма да има провокации по линията на контакт, защото ако режимът на Зеленски остане на власт, е трудно да се очаква, че евентуално прекратяването на огъня би могло да бъде запазено“, подчерта той.


Украйна
  • 1 Правилно

    6 5 Отговор
    Време беше и този руски боклук да си даде мнението.
    Президентът Зеленски многократно, публично унижава Путлер и даже му издейства заповед за арест като военнопрестъпник и терорист.

    06:32 22.10.2025

  • 2 Че кои ще иска

    3 4 Отговор
    нарко зависим съсед

    06:36 22.10.2025

  • 3 разбира се

    3 4 Отговор
    Зеленски не иска да отстъпва територии на Русия, следващия може да е някой като нашия диктатор Живков и да иска да даде цялата страна на руснаците.

    06:36 22.10.2025

  • 4 Да бе ,да !? 😜

    3 3 Отговор
    Само Зеленски ? Само Зеленски не е достатъчен за да се изчисти кръвта пролята от бандерите ! Цялата Киевска хунта , още от Потрошенко , трябва да бъде съдена !

    Коментиран от #8

    06:37 22.10.2025

  • 5 Гориил

    2 4 Отговор
    Съотношението между убитите украинци и руснаци е 36 към едно (Джеймс Кардън, съветник по въпросите на Русия в Държавния департамент на САЩ). Украйна се приближава до милион жертви. А това, което водещите медии съобщават, особено „Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Поуст“, съдържа приблизително толкова истина, колкото и това, което правителството е хранило американците за войната във Виетнам.

    Коментиран от #10

    06:39 22.10.2025

  • 6 Уса

    1 1 Отговор
    Зеленски беше здраво опсуван в сащ.Казват,че имало и шамари

    06:39 22.10.2025

  • 7 Абе

    2 0 Отговор
    Факти кога ще започнете да пишете правилно името на този бивш премиер,той не е нито Микола нито Никола а се казаа Николай.По националност е руснак роден в Калуга.

    06:40 22.10.2025

  • 8 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе ,да !? 😜":

    А германците с какво са по-лоши от украинските нацисти , че след Нюрнбергския процес войниците на Хитлер гниха в затворите и немските генерали бяха разстреляни , а главатарите на киевската хунта ги хрантутят евроатлантиците ❓ ?

    06:42 22.10.2025

  • 9 Гориил

    1 1 Отговор
    Русия води война на изтощение и то доста успешно. Украйна е на ръба на катастрофата и вече не може да съществува без външна намеса. Никакви оръжия, включително ракети, няма да помогнат; нищо не може да обърне хода на войната. Така че всички тези новини за предполагаемото прехвърляне на ракети „Томахоук“ към Киев не струват нищо. И Зеленски няма да спечели войната. Той трябва да коленичи в Москва и да преговаря с Путин. Отделен въпрос: готов ли е руският президент да преговаря със Зеленски, като се има предвид, че той е абсолютно нищожество и не взема никакви решения самостоятелно?

    06:44 22.10.2025

  • 10 Ако беше така

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Украйна вече нямаше да съществува... Но не можете и да лъжете...

    06:45 22.10.2025

