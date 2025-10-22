Новини
ООН алармира: Глобалното затопляне тласка планетата към ръба

22 Октомври, 2025 18:41 603 18

  • климат-
  • глобално затопляне-
  • оон-
  • антониу гутериш

По данни на Световната метеорологична организация през последните пет десетилетия бедствия, свързани с времето, водата и климата, са причинили смъртта на повече от 2 милиона души

ООН алармира: Глобалното затопляне тласка планетата към ръба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Глобалното затопляне тласка планетата към ръба. За това предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от "Ройтерс".

Той призова страните да въведат системи за предупреждение за бедствия, за да предпазят хората от екстремни метеорологични условия.

"Всяка една от последните десет години беше най-горещата в историята. Океанската топлина чупи рекорди, като същевременно унищожава екосистемите. И никоя страна не е в безопасност от пожари, наводнения, бури и горещи вълни", изтъкна Гутериш пред делегатите на извънредната конференция на Световната метеорологична организация към ООН в Женева по случай 75-ата ѝ годишнина.

Той настоя страните да мобилизират финансиране, за да се даде възможност за глобална система за наблюдение, известна като Системи за ранно предупреждение, за да се защитят хората от екстремни метеорологични условия.

"Те дават на земеделските производители силата да защитят своите култури и добитък. Дават възможност на семействата да се евакуират безопасно. И предпазват цели общности от опустошение", обясни Гутериш.

Получаването на предупреждение 24 часа преди опасно събитие може да намали щетите с до 30%, добави той.

Над 60% от страните са въвели системи за ранно предупреждение за множество опасности, откакто Гутериш стартира инициатива през 2022 г., целяща всички страни да ги въведат до 2027 г.

По данни на Световната метеорологична организация през последните пет десетилетия бедствия, свързани с времето, водата и климата, са причинили смъртта на повече от 2 милиона души, като 90% от тези смъртни случаи са настъпили в развиващите се страни.


САЩ
