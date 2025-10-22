ООН алармира: Глобалното затопляне тласка планетата към ръба.

Глобалното затопляне тласка планетата към ръба. За това предупреди генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от "Ройтерс".
Той призова страните да въведат системи за предупреждение за бедствия, за да предпазят хората от екстремни метеорологични условия.
"Всяка една от последните десет години беше най-горещата в историята. Океанската топлина чупи рекорди, като същевременно унищожава екосистемите. И никоя страна не е в безопасност от пожари, наводнения, бури и горещи вълни", изтъкна Гутериш пред делегатите на извънредната конференция на Световната метеорологична организация към ООН в Женева по случай 75-ата ѝ годишнина.
Той настоя страните да мобилизират финансиране, за да се даде възможност за глобална система за наблюдение, известна като Системи за ранно предупреждение, за да се защитят хората от екстремни метеорологични условия.
"Те дават на земеделските производители силата да защитят своите култури и добитък. Дават възможност на семействата да се евакуират безопасно. И предпазват цели общности от опустошение", обясни Гутериш.
Получаването на предупреждение 24 часа преди опасно събитие може да намали щетите с до 30%, добави той.
Над 60% от страните са въвели системи за ранно предупреждение за множество опасности, откакто Гутериш стартира инициатива през 2022 г., целяща всички страни да ги въведат до 2027 г.
По данни на Световната метеорологична организация през последните пет десетилетия бедствия, свързани с времето, водата и климата, са причинили смъртта на повече от 2 милиона души, като 90% от тези смъртни случаи са настъпили в развиващите се страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА МУ МИСЛЯТ ПЛЕБЕИТЕ
18:49 22.10.2025
2 А бащата на някаква Саяна
18:49 22.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Възpожденец 🇧🇬
Това да подкрепяш, дори и да съдействаш на терористите от Хамас и Путлер си е меко казано иZвръщение !
Така, че каквото и да кажат, дори и да е вярно, никой не ги взема на сериозно.
Коментиран от #8
18:50 22.10.2025
5 Коста
18:51 22.10.2025
6 Пич
18:51 22.10.2025
7 Сатана Z
18:52 22.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Щом опират пак до бизнеса с
Коментиран от #14
18:57 22.10.2025
10 О.о.н.е
18:58 22.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тал.му.ди-ски глюпости с цел редукция на популацията до 1 млд.до края на века.
18:59 22.10.2025
13 Крайно време е да дойде края на света
19:01 22.10.2025
14 Алармирани журналисти
До коментар #9 от "Щом опират пак до бизнеса с":Ама много трябва да ви е страх. Тогава ще ви обират по-безболезнено за да поправят климата.
Коментиран от #18
19:02 22.10.2025
15 ДрайвингПлежър
19:06 22.10.2025
16 Вашите господари
Благодарим ви за съпричастието и разбирането, а до гробищата и сами ще се оправите да стигнете там, където екирисажите не смогват.
19:08 22.10.2025
17 ЙЕШУА ХАМАШИАХ
19:11 22.10.2025
18 Алармиран читател
До коментар #14 от "Алармирани журналисти":Те така спасиха и Украйна с наши пари и спряха Путин да не превземе Европа.
Парите ни бяха похарчени разумно за Украйна, както бе и при ваксите.
И климата ще корегират, стига да не се стискате и мъркате. Без пари не стават хубавите работи. Поне маски не карат да носите за сега.
19:12 22.10.2025