Приближава краят! Пожарите в Испания скоро ще бъдат загасени, огнеборец загина в Португалия

23 Август, 2025 17:45 484 3

Стотици хора и множество села все още остават евакуирани заради заплахите от пожари, но много жители успяха да се върнат по домовете си през последното денонощие

Приближава краят! Пожарите в Испания скоро ще бъдат загасени, огнеборец загина в Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Приближава краят" на пожарите, които опустошават Испания от две седмици, отнемайки живота на четирима души и унищожавайки стотици хиляди хектара земя, заяви днес генералният директор на Службата за гражданска защита Вирхиния Барконес пред обществената телевизия ТВЕ, цитирана от Франс прес, пише БТА.

"Не са останали много (огнища) и краят приближава", каза Барконес.

Въпреки това тя добави, че тези пожари са много "коварни" и са нужни последни усилия за справяне с "тази ужасна ситуация"

"Общото усещане е, че нещата се подобряват, че ситуацията се развива благоприятно, че най-лошото е минало", добави тя.

Въпреки това, по думите ѝ, все още горят "18 активни горски пожара, 17 от които са в оперативна ситуация 2+", което означава че все още създават опасност за хора и домове. Един от тях в северозападната провинция Кастилия и Леон все още е "особено заплашителен", добави тя.

Стотици хора и множество села все още остават евакуирани заради заплахите от пожари, но много жители успяха да се върнат по домовете си през последното денонощие.

Тези големи пожари засегнаха най-вече западната половина на страната, включително провинции като Галисия, Кастилия и Леон и Естремадура. Те пламнаха по време на 16-дневната гореща вълна с температури, достигащи 40° в страната и дори 45° в някои южни региони.

С края на тази вълна, по-високата влажност и отслабването на ветровете, "условията са по-благоприятни" за гасене на пожарите, уточни Барконес.

Огнеборец почина, след като пострада по време на гасене на един от горските пожари, бушуващи в Португалия, предаде Франс прес, като се позова на изявление на властите.

Канцеларията на португалския президент изрази съболезнования на семейството на загиналия пожарникар, "който трагично загуби живота си в борбата с пламъците в окръг Сабугал", в северната част на страната.

Това е четвъртата жертва на горските пожари в Португалия това лято, отбелязва АФП.


  • 1 1488

    2 0 Отговор
    добре ама
    ху дь хел кеърс

    17:50 23.08.2025

  • 2 Фокс

    2 0 Отговор
    Испания пример за ахенда 2030 на глобалистите . Масови умишлени палежи и слугата на Сорос Педро Санчес казва че е заради глобалното затопляне. Сеч на горски площи , унищожаване на обработваеми площи и на тяхно място поставяне на фотоволтаци и перки ....

    18:00 23.08.2025

  • 3 плевен

    1 2 Отговор
    Испанските власти продължават да приказват глупостите за глобалните изменения. Въпросните изменения пречат за гасенето на пожарите, но това кой подпали Испания няма да ни кажат. Политкоректност. Както няма да ни кажат кой подпали в Париж църквата.
    Ами те ще мълчат, но пак ще бъдат подпалени при сгоден случай.

    18:08 23.08.2025

