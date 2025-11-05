ЕС оряза климатичните си цели

Повече гъвкавост при емисиите въглероден двуокис и по-късен старт на търговията с емисии за транспорта и сградите - така изглеждат климатичните цели на ЕС до 2040 година.

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година. Те са по-скромни от предложените от Европейската комисия, но ЕС бе под натиск да представи намерения на конференцията в Бразилия, пише АРД.

Емисиите парникови газове трябва да се намалят с 90 процента в сравнение с 1990-а. За целта от 2031 година нататък до пет процента трябва да се пестят чрез покупката на сертификати в трети страни. Т.е. самият ЕС трябва да намали емисиите си с 85 процента.

Освен това стартът на търговията с емисии за сферите на транспорта и сградите бе отложен с една година до 2028-а, тъй като някои страни имат съображения във връзка с ръста на цените на горивата. При търговията с емисии компаниите трябва да докажат, че имат права за емитирането на парникови газове. Принципно от 2027 година това би трябвало да важи и за горивата.

Франция и Португалия се наложиха

ЕС вече имаше климатични цели за 2030-а и 2050-а, но не и за 2040 година. Затова през юли ЕК на базата на научни разработки предложи през следващите 15 години емисиите да се намалят с 90 процента в сравнение с 1990-а. Редукцията в климатичните цели се дължи на съображенията на някои държави, че по-високите инвестиции за опазване на околната среда ще натежат твърде много на икономиката и потребителите.

Първоначално ЕК бе предложила продажбата на максимум три процента от сертификатите на трети страни от 2036 година, но в крайна сметка бе постигнато споразумение за пет процента - основно по искане на Франция и Португалия. Полша и Италия пък са искали процентите да са десет, отбелязва АРД. Преди набелязаните цели за 2040 година да влязат в сила, трябва да се произнесе и Европейският парламент.

Какво ще е отражението върху инвестициите?

Досега ЕС трябваше да постига климатичните си цели чрез намаляване на вредните емисии на своя територия. Благодарение на климатичните сертификати за трети страни (извън ЕС) сега емисиите ще се компенсират. Така например би трябвало да стане възможно купуването на емисионни кредити за проекти за съхранение или абсорбиране на въглеродния двуокис от атмосферата и те да се добавят към намаленията в рамките на ЕС, обяснява АРД.

Съветниците по климатичните проблеми на ЕС предупредиха, че покупката на чуждестранни сертификати за въглероден двуокис ще отнеме средства, които са спешно необходими за европейската индустрия. Държави като Нидерландия, Испания и Швеция пледираха за по-амбициозни цели и се позоваваха на екстремните климатични явления, както и на необходимостта от развитие на зелените технологии.